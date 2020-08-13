Литва предлагает создать в ЕС фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
Литва предлагает создать в рамках Европейского союза фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ такую идею в твиттере высказал министр иностранных дел балтийской страны Линас Линкявичус.
"Учитывая то, что люди Беларуси страдают от репрессий, продолжающихся теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть приняты в ближайшее время ", - написал глава внешнеполитического ведомства в твиттере.
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нет, им нужны не деньги а оружие
добро должно быть с кулаками
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4. Вспомогательная танковая группа выделяется для выдвижения к Минску с северного направления
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5. Объявляется бесполетная зона...
Примечание: - не исключается при изменении оперативной обстановки высадка парашютных десантов для перекрытия узов дорог по направления Белосток, Вильнюс, Даугавписл.