Литва предлагает создать в ЕС фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

Литва предлагает создать в рамках Европейского союза фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ такую идею в твиттере высказал министр иностранных дел балтийской страны Линас Линкявичус.

"Учитывая то, что люди Беларуси страдают от репрессий, продолжающихся теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть приняты в ближайшее время ", - написал глава внешнеполитического ведомства в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс