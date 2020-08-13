РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4404 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 104 29

Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс

Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс

Литва готова предоставлять убежище белорусам, которые страдают от жестокого обращения со стороны власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Литва по гуманитарным соображениям готова и рассматривает возможность принимать белорусов, страдающих от жестокого обращения", - говорится в сообщении.

Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс 01

Напомним, в ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Литва (2521) Лукашенко Александр (3625) Линкявичюс Линас (214) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Почему молчит и самоустраняется от коментариев зеленый властелин роялей?
показать весь комментарий
13.08.2020 17:21 Ответить
+8
Логично Литве помочь литвинам...
показать весь комментарий
13.08.2020 17:20 Ответить
+6
одно заметил, уже два дня в ютубе,те кто говорили на руцком, вспомнили о своём, о белоруской мове
показать весь комментарий
13.08.2020 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логично Литве помочь литвинам...
показать весь комментарий
13.08.2020 17:20 Ответить
Почему молчит и самоустраняется от коментариев зеленый властелин роялей?
показать весь комментарий
13.08.2020 17:21 Ответить
Роль у него такая... ругательная...

Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 4381
показать весь комментарий
13.08.2020 17:23 Ответить
так.... лучше бы молчал )))))
.....И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация, - подчеркнул Зеленский.



http://www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 (с 5.25 мин.)

(наслаждайтесь))))))
показать весь комментарий
13.08.2020 17:34 Ответить
Він може тіко гумореску запи@дячить про Білорусь.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:36 Ответить
А нелох хде?
показать весь комментарий
13.08.2020 17:22 Ответить
а украинцам страдающих от Зе власти мона к вам в Литву..?????
показать весь комментарий
13.08.2020 17:24 Ответить
Рифма напрашивается сама собой...
показать весь комментарий
13.08.2020 17:24 Ответить
в ОПе
показать весь комментарий
13.08.2020 17:37 Ответить
У него запой.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:35 Ответить
А Україна?
показать весь комментарий
13.08.2020 17:23 Ответить
а зеленожопый бздун засобирался на инагурацию
показать весь комментарий
13.08.2020 17:58 Ответить
Литва не буде жалкувати, але більшість бєларусів не повернеться додому.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:24 Ответить
если параша принесёт в беларусь победу руцкого мира, то это выход для многих беларусов. захватив, парашисты превратят страну в образцовый концлагерь для всего коренного населения, как у них обычно, сделав им жизнь не просто не выносимой. теперь это будет геноцид беларусов. с гауляйтером лукашенкой или другим руссофашисто. одновременно, азюлянты получат право на работу, начнут поднимать экономику литвы и интегрироваться в европу.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:27 Ответить
одно заметил, уже два дня в ютубе,те кто говорили на руцком, вспомнили о своём, о белоруской мове
показать весь комментарий
13.08.2020 17:33 Ответить
Они стали только больше шипящих употреблять и гэкать в обычной русской речи. Потому что беларуский не знают 99,9 процентов населения Белоруси. Поэтому просто погэкав можно себя национально идентифицировать.Это как у нас, пошокал- уже украинец.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:15 Ответить
а шлюха ЗЕленожопая готовится к инагурации Лукашенко
позорит Украину и украинцев
показать весь комментарий
13.08.2020 17:49 Ответить
он не поедет (даже, если бы и хотел), политики говорят и делают не то, что думают или хочется, а что требует политическая ситуация (он конечно не гений, но не до такой же степени дурак, чтоб идти на политическое самоубийство)!
показать весь комментарий
13.08.2020 21:00 Ответить
клоун не политик
показать весь комментарий
13.08.2020 21:49 Ответить
а политик - этот и есть наемный актер и клоун! так, что он очень даже случайный - а проффи!
показать весь комментарий
13.08.2020 21:55 Ответить
не суди обо всех по своему недогосударству
показать весь комментарий
13.08.2020 21:58 Ответить
а какое "мое" недогосударство?
показать весь комментарий
14.08.2020 12:19 Ответить
21 tysiac liudej na dani moment imejet pravo tut zit i rabotat s Belorus,eto samoje bolsoje cislo iz vsex stran.Jesli ix bjut i nazyvajet ovcami pust zyvut zdes.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:50 Ответить
Им деваться некуда, скоро и украинцам будут давать свои паспорта.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:56 Ответить
Зеленскому ПОЗОР
показать весь комментарий
13.08.2020 19:37 Ответить
Не спешите. Ещё много надо будет предоставлять.... Ждите!
показать весь комментарий
13.08.2020 20:33 Ответить
Ха, "щас под шумок" пол Беларуси свалит в Литву! Я бы не рекомендовал разбрасываться столь необдуманными заявлениями!
показать весь комментарий
13.08.2020 20:56 Ответить
"ГОСПОДА ВСЕ В ПАРИЖЕ!" (остались ...)
показать весь комментарий
13.08.2020 21:04 Ответить
 
 