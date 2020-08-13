Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс
Литва готова предоставлять убежище белорусам, которые страдают от жестокого обращения со стороны власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Литва по гуманитарным соображениям готова и рассматривает возможность принимать белорусов, страдающих от жестокого обращения", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
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.....И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация, - подчеркнул Зеленский.
http://www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 (с 5.25 мин.)
(наслаждайтесь))))))
позорит Украину и украинцев