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Новости Революция в Беларуси
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Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси

Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси

На фоне протестов в Беларуси Литва подготовила план разрешения кризиса, который поддержали в Латвии и Польше. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - заявил Науседа.

Он отметил, что подготовлен план, который состоит из трех пунктов. Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан. Во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных. В-третьих, белорусские власти должны возобновить диалог со своим гражданским обществом.

Науседа заявил, что этот план разрешения кризиса в Беларуси поддержали лидеры Латвии и Польши.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Литва (2520) Лукашенко Александр (3625) Науседа Гитанас (288) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+9
Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 6203
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12.08.2020 18:29 Ответить
+9
Скот лукашенко подотрется этим планом ...и на этом все закончится..
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12.08.2020 18:36 Ответить
+6
Напоминаю рецепт от Госдуры.

//Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.

Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.
Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".//

Как вы думаете, кто у Лукавого в большем авторитете?
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12.08.2020 18:42 Ответить
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Прямо план маршала
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12.08.2020 18:29 Ответить
Формула штайнмайера .
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12.08.2020 18:32 Ответить
Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 6203
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12.08.2020 18:29 Ответить
щаз ссыклобородько ещё впряжётся...типа нада проста перестать стрелять и кидать гранаты в митингующих.
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12.08.2020 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IRQywK7w94A&bpctr=1597248019
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12.08.2020 18:30 Ответить
Лука, та всі керовані ним поплічники вже пройшли крапку неповернення, діалогу не буде, тільки боротьба на знищення. Але ж не треба забувати й про московитів, вони ніколи не погодяться мати на своєму кордоні ще одну демократичну державу. Тому може й без Луки але з московією.
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12.08.2020 18:35 Ответить
Добрый Пан смеэться Какой план вiн пале пока Белорусы не возьмут в руки оружие и не начнут их пи№здить , ничего не выйдет
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12.08.2020 18:36 Ответить
А где они возьмут оружие. Военные не отдадут, у них уже наверно есть приказ стрелять. https://tengrinews.kz/sng/militsiya-bresta-strelyala-tabelnogo-orujiya-protestuyuschih-411091/ В Бресте уже стреляли .
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12.08.2020 18:50 Ответить
Скот лукашенко подотрется этим планом ...и на этом все закончится..
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12.08.2020 18:36 Ответить
наше зечмо засцало и это поддержать... или его в эту компанию так и не взяли?
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12.08.2020 18:41 Ответить
Напоминаю рецепт от Госдуры.

//Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.

Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.
Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".//

Как вы думаете, кто у Лукавого в большем авторитете?
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12.08.2020 18:42 Ответить
остался пустяк - чтоб Лука согласился
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12.08.2020 18:42 Ответить
Та тама таргани в черепах банкують..до дупи..на жаль..
Владу Тарганюка не віддасть..
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12.08.2020 18:42 Ответить
В умовах диктатури демократичні методи не діють.
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12.08.2020 18:44 Ответить
https://censor.net/user/473771 Хороший фильм , тоже надо было делать и с Януковичем , тогда бы Украина двигалась бы в перед Надеюсь у Лукошенко будет такой же конец
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12.08.2020 18:45 Ответить
Не лізьте зі своїми планами у внутрішні справи Бєлорюзькє Фєдєралього округа рашистскай підєрациі. А то ще путлєр образиться, усуне вічного Генсека білорашки від керма компартії через "мирні демонстрації".
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12.08.2020 18:46 Ответить
Этот план не сработает. Если Белорусь( как было и с Украиной!) приняла борты со спецназом. Значит работает план А...изначальный. Его автор..Пукан зелёный кремлёвский пердан. Никто от этого плана отступать не будет. Уже все расписано. Увы игра в союзы дорого обойдется белорусам.
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12.08.2020 18:51 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ Білоруська влада має негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів і оголосити дострокові президентські вибори - заява партії "Європейська Солідарність" https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ та https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ її лідера Петра Порошенка

Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
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12.08.2020 18:54 Ответить
все в конце концов сведется к повторным выборам.и тут важно вырастить прозападных лидеров,и не дать московским вошам и гнидам зарегестрироваться.а лукашидло должен добровольно уйти .иначе его уйдут.не протестанты-так ***** сделает сакральной жертвой.
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12.08.2020 18:54 Ответить
Jecio dumajet pro nacionalnim sankcijam dlia Belorus.Kak bi Litva,Polsa,Latvija,Estonija i Ukraina uze za eto.Nas minsitr tak skazal sto i Ukraina za sankciji takze
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12.08.2020 18:57 Ответить
Пчелы, а ну как гэть от меда.
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12.08.2020 19:50 Ответить
План НИКАКОЙ! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Власть тирана может сместить только разгневанный и вооруженный народ, вслед за этим нужно будет еще отстоять независимость при вторжении орды "освободителей и спасителей" с востока, а они ("братья") обязательно нападут после свержения режима тирана и к бабки не ходи!
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12.08.2020 20:09 Ответить
Все роблять по українському сценарію
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12.08.2020 20:44 Ответить
Какие убогие эти западные двуликие анусы . Вы дайте Беларуси миллиардов 50 безвозвратной помощи, как Греции или Польше, тогда вякайте. Сейчас замысел западной мрази и жидов очевиден - создать вторую Украину .
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12.08.2020 21:17 Ответить
Когда будешь в ЕС тогда и тебе дадут)а счас ты каким боком к этим деньгам
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13.08.2020 11:08 Ответить
"Науседа заявив, що цей план розв'язання кризи в Білорусі підтримали лідери Латвії і Польщі" .А МИД Украины существует вообще???, или его полностью заменил какой-то Ермак, (агент ФСБ по кличке "Козырь"), чьи полномочия он присвоил, по какому праву?
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13.08.2020 01:07 Ответить
 
 