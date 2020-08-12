Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси

На фоне протестов в Беларуси Литва подготовила план разрешения кризиса, который поддержали в Латвии и Польше. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - заявил Науседа.

Он отметил, что подготовлен план, который состоит из трех пунктов. Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан. Во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных. В-третьих, белорусские власти должны возобновить диалог со своим гражданским обществом.

Науседа заявил, что этот план разрешения кризиса в Беларуси поддержали лидеры Латвии и Польши.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.