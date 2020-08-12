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Новини Революція в Білорусі
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Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі

Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі

На тлі протестів у Білорусі Литва підготувала план розв'язання кризи, який підтримали в Латвії та Польщі. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає серйозну заклопотаність. Продовжує литися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми, як сусідня країна, разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - заявив Науседа.

Він зазначив, що підготовлено план, який складається з трьох пунктів. По-перше, влада Білорусі повинна припинити застосування сили проти своїх громадян. По-друге, звільнити затриманих і політв'язнів. По-третє, білоруська влада має відновити діалог зі своїм громадянським суспільством.

Науседа заявив, що цей план розв'язання кризи в Білорусі підтримали лідери Латвії і Польщі.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Білорусь (7987) вибори (6724) Литва (2467) Лукашенко Олександр (2668) Науседа Гітанас (356) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+9
Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 6203
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12.08.2020 18:29 Відповісти
+9
Скот лукашенко подотрется этим планом ...и на этом все закончится..
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12.08.2020 18:36 Відповісти
+6
Напоминаю рецепт от Госдуры.

//Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.

Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.
Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".//

Как вы думаете, кто у Лукавого в большем авторитете?
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12.08.2020 18:42 Відповісти
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Прямо план маршала
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12.08.2020 18:29 Відповісти
Формула штайнмайера .
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12.08.2020 18:32 Відповісти
Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 6203
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12.08.2020 18:29 Відповісти
щаз ссыклобородько ещё впряжётся...типа нада проста перестать стрелять и кидать гранаты в митингующих.
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12.08.2020 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IRQywK7w94A&bpctr=1597248019
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12.08.2020 18:30 Відповісти
Лука, та всі керовані ним поплічники вже пройшли крапку неповернення, діалогу не буде, тільки боротьба на знищення. Але ж не треба забувати й про московитів, вони ніколи не погодяться мати на своєму кордоні ще одну демократичну державу. Тому може й без Луки але з московією.
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12.08.2020 18:35 Відповісти
Добрый Пан смеэться Какой план вiн пале пока Белорусы не возьмут в руки оружие и не начнут их пи№здить , ничего не выйдет
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12.08.2020 18:36 Відповісти
А где они возьмут оружие. Военные не отдадут, у них уже наверно есть приказ стрелять. https://tengrinews.kz/sng/militsiya-bresta-strelyala-tabelnogo-orujiya-protestuyuschih-411091/ В Бресте уже стреляли .
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12.08.2020 18:50 Відповісти
Скот лукашенко подотрется этим планом ...и на этом все закончится..
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12.08.2020 18:36 Відповісти
наше зечмо засцало и это поддержать... или его в эту компанию так и не взяли?
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12.08.2020 18:41 Відповісти
Напоминаю рецепт от Госдуры.

//Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.

Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.
Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".//

Как вы думаете, кто у Лукавого в большем авторитете?
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12.08.2020 18:42 Відповісти
остался пустяк - чтоб Лука согласился
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12.08.2020 18:42 Відповісти
Та тама таргани в черепах банкують..до дупи..на жаль..
Владу Тарганюка не віддасть..
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12.08.2020 18:42 Відповісти
В умовах диктатури демократичні методи не діють.
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12.08.2020 18:44 Відповісти
https://censor.net/user/473771 Хороший фильм , тоже надо было делать и с Януковичем , тогда бы Украина двигалась бы в перед Надеюсь у Лукошенко будет такой же конец
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12.08.2020 18:45 Відповісти
Не лізьте зі своїми планами у внутрішні справи Бєлорюзькє Фєдєралього округа рашистскай підєрациі. А то ще путлєр образиться, усуне вічного Генсека білорашки від керма компартії через "мирні демонстрації".
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12.08.2020 18:46 Відповісти
Этот план не сработает. Если Белорусь( как было и с Украиной!) приняла борты со спецназом. Значит работает план А...изначальный. Его автор..Пукан зелёный кремлёвский пердан. Никто от этого плана отступать не будет. Уже все расписано. Увы игра в союзы дорого обойдется белорусам.
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12.08.2020 18:51 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ Білоруська влада має негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів і оголосити дострокові президентські вибори - заява партії "Європейська Солідарність" https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ та https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ її лідера Петра Порошенка

Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
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12.08.2020 18:54 Відповісти
все в конце концов сведется к повторным выборам.и тут важно вырастить прозападных лидеров,и не дать московским вошам и гнидам зарегестрироваться.а лукашидло должен добровольно уйти .иначе его уйдут.не протестанты-так ***** сделает сакральной жертвой.
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12.08.2020 18:54 Відповісти
Jecio dumajet pro nacionalnim sankcijam dlia Belorus.Kak bi Litva,Polsa,Latvija,Estonija i Ukraina uze za eto.Nas minsitr tak skazal sto i Ukraina za sankciji takze
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12.08.2020 18:57 Відповісти
Пчелы, а ну как гэть от меда.
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12.08.2020 19:50 Відповісти
План НИКАКОЙ! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Власть тирана может сместить только разгневанный и вооруженный народ, вслед за этим нужно будет еще отстоять независимость при вторжении орды "освободителей и спасителей" с востока, а они ("братья") обязательно нападут после свержения режима тирана и к бабки не ходи!
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12.08.2020 20:09 Відповісти
Все роблять по українському сценарію
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12.08.2020 20:44 Відповісти
Какие убогие эти западные двуликие анусы . Вы дайте Беларуси миллиардов 50 безвозвратной помощи, как Греции или Польше, тогда вякайте. Сейчас замысел западной мрази и жидов очевиден - создать вторую Украину .
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12.08.2020 21:17 Відповісти
Когда будешь в ЕС тогда и тебе дадут)а счас ты каким боком к этим деньгам
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13.08.2020 11:08 Відповісти
"Науседа заявив, що цей план розв'язання кризи в Білорусі підтримали лідери Латвії і Польщі" .А МИД Украины существует вообще???, или его полностью заменил какой-то Ермак, (агент ФСБ по кличке "Козырь"), чьи полномочия он присвоил, по какому праву?
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13.08.2020 01:07 Відповісти
 
 