Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі

На тлі протестів у Білорусі Литва підготувала план розв'язання кризи, який підтримали в Латвії та Польщі. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає серйозну заклопотаність. Продовжує литися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми, як сусідня країна, разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - заявив Науседа.

Він зазначив, що підготовлено план, який складається з трьох пунктів. По-перше, влада Білорусі повинна припинити застосування сили проти своїх громадян. По-друге, звільнити затриманих і політв'язнів. По-третє, білоруська влада має відновити діалог зі своїм громадянським суспільством.

Науседа заявив, що цей план розв'язання кризи в Білорусі підтримали лідери Латвії і Польщі.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.