Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі
На тлі протестів у Білорусі Литва підготувала план розв'язання кризи, який підтримали в Латвії та Польщі. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання 15min.lt.
"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає серйозну заклопотаність. Продовжує литися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми, як сусідня країна, разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - заявив Науседа.
Він зазначив, що підготовлено план, який складається з трьох пунктів. По-перше, влада Білорусі повинна припинити застосування сили проти своїх громадян. По-друге, звільнити затриманих і політв'язнів. По-третє, білоруська влада має відновити діалог зі своїм громадянським суспільством.
Науседа заявив, що цей план розв'язання кризи в Білорусі підтримали лідери Латвії і Польщі.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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//Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.
Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.
Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".//
Как вы думаете, кто у Лукавого в большем авторитете?
Владу Тарганюка не віддасть..
Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!