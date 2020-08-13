Литва готова надати притулок жителям Білорусі, - глава МЗС Лінкявічюс
Литва готова надавати притулок білорусам, які потерпають від жорстокого поводження з боку влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
"Литва з гуманітарних міркувань готова і розглядає можливість приймати білорусів, які потерпають від жорстокого поводження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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.....И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация, - подчеркнул Зеленский.
http://www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 (с 5.25 мин.)
(наслаждайтесь))))))
позорит Украину и украинцев