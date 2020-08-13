УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4185 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 104 29

Литва готова надати притулок жителям Білорусі, - глава МЗС Лінкявічюс

Литва готова надати притулок жителям Білорусі, - глава МЗС Лінкявічюс

Литва готова надавати притулок білорусам, які потерпають від жорстокого поводження з боку влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Литва з гуманітарних міркувань готова і розглядає можливість приймати білорусів, які потерпають від жорстокого поводження", - йдеться в повідомленні.

Литва готова надати притулок жителям Білорусі, - глава МЗС Лінкявічюс 01

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6726) Литва (2469) Лукашенко Олександр (2668) Лінкявічюс Лінас (182) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Почему молчит и самоустраняется от коментариев зеленый властелин роялей?
показати весь коментар
13.08.2020 17:21 Відповісти
+8
Логично Литве помочь литвинам...
показати весь коментар
13.08.2020 17:20 Відповісти
+6
одно заметил, уже два дня в ютубе,те кто говорили на руцком, вспомнили о своём, о белоруской мове
показати весь коментар
13.08.2020 17:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично Литве помочь литвинам...
показати весь коментар
13.08.2020 17:20 Відповісти
Почему молчит и самоустраняется от коментариев зеленый властелин роялей?
показати весь коментар
13.08.2020 17:21 Відповісти
Роль у него такая... ругательная...

Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 4381
показати весь коментар
13.08.2020 17:23 Відповісти
так.... лучше бы молчал )))))
.....И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более-менее стабильная ситуация, - подчеркнул Зеленский.



http://www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 www.facebook.com/watch/?v=364151011242484 (с 5.25 мин.)

(наслаждайтесь))))))
показати весь коментар
13.08.2020 17:34 Відповісти
Він може тіко гумореску запи@дячить про Білорусь.
показати весь коментар
13.08.2020 17:36 Відповісти
А нелох хде?
показати весь коментар
13.08.2020 17:22 Відповісти
а украинцам страдающих от Зе власти мона к вам в Литву..?????
показати весь коментар
13.08.2020 17:24 Відповісти
Рифма напрашивается сама собой...
показати весь коментар
13.08.2020 17:24 Відповісти
в ОПе
показати весь коментар
13.08.2020 17:37 Відповісти
У него запой.
показати весь коментар
13.08.2020 17:35 Відповісти
А Україна?
показати весь коментар
13.08.2020 17:23 Відповісти
а зеленожопый бздун засобирался на инагурацию
показати весь коментар
13.08.2020 17:58 Відповісти
Литва не буде жалкувати, але більшість бєларусів не повернеться додому.
показати весь коментар
13.08.2020 17:24 Відповісти
если параша принесёт в беларусь победу руцкого мира, то это выход для многих беларусов. захватив, парашисты превратят страну в образцовый концлагерь для всего коренного населения, как у них обычно, сделав им жизнь не просто не выносимой. теперь это будет геноцид беларусов. с гауляйтером лукашенкой или другим руссофашисто. одновременно, азюлянты получат право на работу, начнут поднимать экономику литвы и интегрироваться в европу.
показати весь коментар
13.08.2020 17:27 Відповісти
одно заметил, уже два дня в ютубе,те кто говорили на руцком, вспомнили о своём, о белоруской мове
показати весь коментар
13.08.2020 17:33 Відповісти
Они стали только больше шипящих употреблять и гэкать в обычной русской речи. Потому что беларуский не знают 99,9 процентов населения Белоруси. Поэтому просто погэкав можно себя национально идентифицировать.Это как у нас, пошокал- уже украинец.
показати весь коментар
13.08.2020 18:15 Відповісти
а шлюха ЗЕленожопая готовится к инагурации Лукашенко
позорит Украину и украинцев
показати весь коментар
13.08.2020 17:49 Відповісти
он не поедет (даже, если бы и хотел), политики говорят и делают не то, что думают или хочется, а что требует политическая ситуация (он конечно не гений, но не до такой же степени дурак, чтоб идти на политическое самоубийство)!
показати весь коментар
13.08.2020 21:00 Відповісти
клоун не политик
показати весь коментар
13.08.2020 21:49 Відповісти
а политик - этот и есть наемный актер и клоун! так, что он очень даже случайный - а проффи!
показати весь коментар
13.08.2020 21:55 Відповісти
не суди обо всех по своему недогосударству
показати весь коментар
13.08.2020 21:58 Відповісти
а какое "мое" недогосударство?
показати весь коментар
14.08.2020 12:19 Відповісти
21 tysiac liudej na dani moment imejet pravo tut zit i rabotat s Belorus,eto samoje bolsoje cislo iz vsex stran.Jesli ix bjut i nazyvajet ovcami pust zyvut zdes.
показати весь коментар
13.08.2020 17:50 Відповісти
Им деваться некуда, скоро и украинцам будут давать свои паспорта.
показати весь коментар
13.08.2020 17:56 Відповісти
Зеленскому ПОЗОР
показати весь коментар
13.08.2020 19:37 Відповісти
Не спешите. Ещё много надо будет предоставлять.... Ждите!
показати весь коментар
13.08.2020 20:33 Відповісти
Ха, "щас под шумок" пол Беларуси свалит в Литву! Я бы не рекомендовал разбрасываться столь необдуманными заявлениями!
показати весь коментар
13.08.2020 20:56 Відповісти
"ГОСПОДА ВСЕ В ПАРИЖЕ!" (остались ...)
показати весь коментар
13.08.2020 21:04 Відповісти
 
 