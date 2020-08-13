Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса, - ВОЗ

Миру требуется несколько вариантов вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы эффективнее бороться против болезни. Когда вакцины появятся, на всех их не хватит.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной. - Ред.), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", - сказал он на брифинге в Женеве.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.

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