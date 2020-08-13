Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса, - ВОЗ
Миру требуется несколько вариантов вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы эффективнее бороться против болезни. Когда вакцины появятся, на всех их не хватит.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной. - Ред.), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", - сказал он на брифинге в Женеве.
Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.
Также на Цензор.НЕТ: Мы должны производить вакцину от коронавируса самостоятельно, - Минздрав
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А вобще ВОЗ -отстой.
бо більшість хворих ГРВІ з симптомами лежать у ліжку та лікуються
Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.
Общий вывод? По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных. »
https://www.bbc.com/news/uk-52840763 Coronavirus: The mystery of asymptomatic 'silent spreaders'
Це для: https://censor.net/user/463917
14 «рупплєй» стОіт.
Нє жлобісь.
а ти в курсі далеко не кожний середньостатистичний мешканець України може дозволити собі витратити 2-3 тис. гривень в місяць на маски? аби змінювати їх за усіма правилами використання цього виду "захисту"
Цієї упаковки, вистачить на 3000 раз випрати 10 масок.
Денна норма, якщо міняти їх кожну годину.
Нє благодарі.
Чи ти за фахом епідеміологиня - вірусологиня?
Ось що пишуть фахівці:
https://health.tut.by/news/medical_news/688356.html МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ВОЗ объяснила, как правильно дезинфицировать тканевые маски.
Руки растут не из того места?
Сочувствую.
У меня маски - наглядная пропаганда и агитация.
На одной написано "ALP must be banned", на другой написано
"Эндрюс *******"
"Andrews is a Chinese stooge".
И потому нет сбыта и выручки.
Зачем платить 45 (примерно) баксов за коробку одноразовых масок, когда можно купить баксов так за 10 многоразовую (и стирать вечерком, чтобы с утреца чистую на морду лица нацепить0?
Дураков то нету, дураки то только в ВОЗе.
І біда у тому, що, як показує життя, люди рідко розумнішають з часом...
Більше, навпаки...
Большие аппетиты, наверное, долгов много.
Мамы разные важны.
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
...
тётя Роза
@Anakoyher
- Изя, ты про новую российскую вакцину слышал?
- Слышал, Сёма. Но ведь эвтаназия в России вроде как официально запрещена?
Если вам мало, то сами обратитесь к Степанову.