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Новини Коронавірус і карантин
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Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

Світу потрібно кілька варіантів вакцини від коронавірусу COVID-19, щоб ефективніше боротися проти хвороби. Коли вакцини з'являться, на всіх їх не вистачить.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гербейесус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні декілька кандидатів (які завершили роботу над вакциною. - ред.), щоб максимізувати шанси на те, щоб знайти рішення проблеми", - сказав він на брифінгу в Женеві.

Крім того, голова ВООЗ наголосив, що, коли в світі з'явиться перевірена ефективна вакцина, з'явиться серйозна проблема: попит на препарат неминуче буде істотно перевищувати пропозицію.

Також на Цензор.НЕТ: Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ

вакцина (4419) ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да пошли вы все нах, финансирования вам не будет, Трамп сказал, не фига себе.
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13.08.2020 22:51 Відповісти
+4
Та й їх можна задіяти, дороги будувати, наприклад, майже безплатно, вони слухняні, вірять, шо главзебіли і різні ефіопи переймаються їхнім здоров'ям.
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13.08.2020 23:25 Відповісти
+3
Девиз ВОЗ-"Век живи-век лечись."
А вобще ВОЗ -отстой.
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13.08.2020 22:48 Відповісти
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Девиз ВОЗ-"Век живи-век лечись."
А вобще ВОЗ -отстой.
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13.08.2020 22:48 Відповісти
Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1671
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13.08.2020 22:49 Відповісти
для реалізації цієї картинки потрібний, як мінімум хворий на ковід-19 із симптомами, що вже не так легко відтворити в звичайному житті
бо більшість хворих ГРВІ з симптомами лежать у ліжку та лікуються
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13.08.2020 23:14 Відповісти
«Надежных данных просто нет.
Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.
Общий вывод? По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных. »
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14.08.2020 00:23 Відповісти
до чого тут взагалі безсимптомні? на картинці чітко бачу ліворуч хворого з симптомами
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14.08.2020 00:45 Відповісти
А в чем симптомы?
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14.08.2020 01:18 Відповісти
https://wz.lviv.ua/news/408799-vcheni-vstanovyly-serednii-inkubatsiinyi-period-covid-19 Почитай, що означає: «інкубаційний період». Будеш знати.
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14.08.2020 02:43 Відповісти
посилання на цього "учьонага" в студію.
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14.08.2020 00:52 Відповісти
Лови посилання:

https://www.bbc.com/news/uk-52840763 Coronavirus: The mystery of asymptomatic 'silent spreaders'
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14.08.2020 02:52 Відповісти
bbc - це вчені? а може проплачені журнашльондри?
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14.08.2020 09:22 Відповісти
Тітко, це посилання не для тебе, і не для твого розуму.
Це для: https://censor.net/user/463917
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14.08.2020 10:17 Відповісти
Есть спрос - есть предложение. Правильно, истерички?
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13.08.2020 22:50 Відповісти
Маску купі, е.
14 «рупплєй» стОіт.
Нє жлобісь.
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14.08.2020 00:14 Відповісти
в той час коли держава зобов'язалася забезпечувати населення засобами захисту? дуже хитро
а ти в курсі далеко не кожний середньостатистичний мешканець України може дозволити собі витратити 2-3 тис. гривень в місяць на маски? аби змінювати їх за усіма правилами використання цього виду "захисту"
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14.08.2020 00:46 Відповісти
Пачка «Persil», коштує десь близько 30 гривень.
Цієї упаковки, вистачить на 3000 раз випрати 10 масок.
Денна норма, якщо міняти їх кожну годину.
Нє благодарі.
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14.08.2020 02:59 Відповісти
Купуй, пери, розумію - рітуал такий.
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14.08.2020 06:24 Відповісти
а ти впевнений, що прання маски залишає їй її властивості?
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14.08.2020 09:18 Відповісти
А при чому тут моя, або твоя впевненість? !
Чи ти за фахом епідеміологиня - вірусологиня?

Ось що пишуть фахівці:
https://health.tut.by/news/medical_news/688356.html МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ВОЗ объяснила, как правильно дезинфицировать тканевые маски.
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14.08.2020 10:13 Відповісти
Сами сшить неспособны?
Руки растут не из того места?
Сочувствую.

У меня маски - наглядная пропаганда и агитация.
На одной написано "ALP must be banned", на другой написано "Эндрюс *******"
"Andrews is a Chinese stooge".
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14.08.2020 05:14 Відповісти
сподіваюсь, шиєш ти за усіма стандартами з дотриманням ДСТУ
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14.08.2020 09:23 Відповісти
А мізки у тебе, згідно вимог ДСТУ?
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14.08.2020 10:19 Відповісти
А на маски в Австралии спроса нет.
И потому нет сбыта и выручки.
Зачем платить 45 (примерно) баксов за коробку одноразовых масок, когда можно купить баксов так за 10 многоразовую (и стирать вечерком, чтобы с утреца чистую на морду лица нацепить0?
Дураков то нету, дураки то только в ВОЗе.
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14.08.2020 05:11 Відповісти
А у нас таких, як виявилось 21.04.2019, аж 73,22%...
І біда у тому, що, як показує життя, люди рідко розумнішають з часом...
Більше, навпаки...
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14.08.2020 10:25 Відповісти
Да пошли вы все нах, финансирования вам не будет, Трамп сказал, не фига себе.
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13.08.2020 22:51 Відповісти
Гейбреисус требует 100 миллиардов денег.
Большие аппетиты, наверное, долгов много.
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14.08.2020 05:15 Відповісти
Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
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13.08.2020 22:52 Відповісти
он параша уже баксы считает за свою уникальную. по $10 за дозу ))
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13.08.2020 22:53 Відповісти
Короче кажучі, дадуть заробити всім, хто буде підтримувати коронавірусну істерію.
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13.08.2020 22:55 Відповісти
Вакцины засуньте себе в одно место . Обеспечивать непомерные прибыли медкорпорациям народ не обязан . Делайте антивирусные лекарства .

...
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13.08.2020 22:56 Відповісти
Не ссыте, русня всех спасёт.
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13.08.2020 22:57 Відповісти
вколоти усіх, хто в масках, бо вони є хворими
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13.08.2020 23:15 Відповісти
Та й їх можна задіяти, дороги будувати, наприклад, майже безплатно, вони слухняні, вірять, шо главзебіли і різні ефіопи переймаються їхнім здоров'ям.
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13.08.2020 23:25 Відповісти
Кста.. в тему вакцины от Ковида что якобы есть уже у кацапов - да никуя у них нет !!! это им просто дали ее проверить в боевых условиях на кацапо-фауне... А вот кто им дал ? - я думаю мы узнаем позже..
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13.08.2020 23:24 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

тётя Роза
@Anakoyher
- Изя, ты про новую российскую вакцину слышал?

- Слышал, Сёма. Но ведь эвтаназия в России вроде как официально запрещена?
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13.08.2020 23:38 Відповісти
Забота воз это забота о деньгах буратино Кота Базилио . Заройте деньги куда скажут и в стойло.
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14.08.2020 04:58 Відповісти
Гейбреисус, да я уже попросила Степанова дать вам хоть 5 миллиардов денег из требуемых ВОЗом 10.
Если вам мало, то сами обратитесь к Степанову.
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14.08.2020 05:09 Відповісти
*100 миллиардов денег, ВОЗ требует 100 миллиардов денег.
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14.08.2020 05:09 Відповісти
Тедрос Адханом Гербейесус отримав транш на лапу від дядька Білла і тітки Меланди, тому його і прорвало. Дядько Білл вже чеше праву руку і натякає треба ж відбіти кошти, які він витратив на створення штучного ковиду-19, не даремно доктор Барік пихтів над пробірками схрещував елементи РНК - СНІДу, панголіна з Малайзії і Кажанів з Уханя і вдало отримавши все це у вигляді вірусу ковидли.
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14.08.2020 07:07 Відповісти
 
 