Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

Світу потрібно кілька варіантів вакцини від коронавірусу COVID-19, щоб ефективніше боротися проти хвороби. Коли вакцини з'являться, на всіх їх не вистачить.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гербейесус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні декілька кандидатів (які завершили роботу над вакциною. - ред.), щоб максимізувати шанси на те, щоб знайти рішення проблеми", - сказав він на брифінгу в Женеві.

Крім того, голова ВООЗ наголосив, що, коли в світі з'явиться перевірена ефективна вакцина, з'явиться серйозна проблема: попит на препарат неминуче буде істотно перевищувати пропозицію.

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