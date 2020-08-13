Участников акции у посольства Беларуси задерживают в Москве
В Москве у посольства Беларуси в четверг вечером были задержаны участники акции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным очевидцев, известно, по меньшей мере, о двоих задержанных. Полицейские посадили их в автозак.
Ранее сообщалось, что несколько человек вновь, который день подряд, собрались у дипмиссии в знак поддержки участников массовых выступлений в Беларуси против официальных итогов президентских выборов, по которым победу вновь одержал Александр Лукашенко. Эти протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа.
Также на Цензор.НЕТ: Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси. ФОТО
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Режим діє однаково.
Поэтому и был Майдан. Поэтому сейчас налицо явное отличие Украины от всех постсоветских стран, по отношению к событиям в Беларуси.
даже какая бы не была сейчас проватная власть в Украине, но она вынуждена считаться с мнением людей... и даже не смеет ограничивать протест граждан Украины у посольства Беларуси в Киеве, в отличие от рашки...
Ибо был майдан, была кровь... и власть просто боится повторения, если пойдёт против воли большинства народа.
сегодня ***** саниных в мацкве задержало?
завтра саня кацтанки через Берларусь в Украину пропустит.... - браты они.