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Участников акции у посольства Беларуси задерживают в Москве

Участников акции у посольства Беларуси задерживают в Москве

В Москве у посольства Беларуси в четверг вечером были задержаны участники акции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным очевидцев, известно, по меньшей мере, о двоих задержанных. Полицейские посадили их в автозак.

Ранее сообщалось, что несколько человек вновь, который день подряд, собрались у дипмиссии в знак поддержки участников массовых выступлений в Беларуси против официальных итогов президентских выборов, по которым победу вновь одержал Александр Лукашенко. Эти протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) москва (3092) россия (96455)


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Топ комментарии
+8
Разница поддержки Киева и МосквыУчасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві - Цензор.НЕТ 892
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13.08.2020 23:08 Ответить
+6
Навіть не сумнівалась, що так і буде.
Режим діє однаково.
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13.08.2020 23:04 Ответить
+6
Соловей говорит что скачет давление и пережил микро-инсульт . Думаю фантазии . Реально циган рассуждает . куда спрятать надежно награбленное и куда переместить свою задницу в следствии проигрыша .А еще плачет по Коленьке , не такую судьбу он ему готовил .
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13.08.2020 23:14 Ответить
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Навіть не сумнівалась, що так і буде.
Режим діє однаково.
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13.08.2020 23:04 Ответить
Так три дня они там хороводили без проблем. Пока это было выгодно *****. И даже Скаабеева на Луку наезжала. Но сегодня риторика вдруг поменялась. И массовка перестала быть нужной.
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14.08.2020 00:14 Ответить
Разница поддержки Киева и МосквыУчасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві - Цензор.НЕТ 892
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13.08.2020 23:08 Ответить
Шо там з лукашенко?Є офіційна інфа?
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13.08.2020 23:11 Ответить
Соловей говорит что скачет давление и пережил микро-инсульт . Думаю фантазии . Реально циган рассуждает . куда спрятать надежно награбленное и куда переместить свою задницу в следствии проигрыша .А еще плачет по Коленьке , не такую судьбу он ему готовил .
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13.08.2020 23:14 Ответить
Omg, кто-то ещё читает эти его "инсайды"?Да лучше Соскиным себе мозг вынести, право слово.)))
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13.08.2020 23:25 Ответить
согласен ! Но просто смотрю . слушаю всех по мере времени и желания .
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14.08.2020 09:40 Ответить
https://panorama.pub/44850-belorusskij-tsik-ekologiya.html Сказал : Всем спсибо, все свободны. Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку
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13.08.2020 23:20 Ответить
Погуглил, вроде гугл показывает только панораму и какой-то колибри, на всех остальных-молчок. Не фейк ли?
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13.08.2020 23:33 Ответить
похоже что фейк, я с ФБ стырил новость,у человека 10 000 подписчиков, на ето и повелся
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14.08.2020 00:09 Ответить
Лукашенко даст всем 3.14зды.Молодец шо не дает вырубать Беловежскую Пущщю.
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13.08.2020 23:22 Ответить
3.14зда то у него откуда появилась? он вроде как дедушка, был
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13.08.2020 23:34 Ответить
Кто бы, что не говорил, но Украина это лидер по самосознанию людей относительно собственного достоинства и чести, лидер по демократии на постсовке (ну может ещё и Грузия аналогично).
Поэтому и был Майдан. Поэтому сейчас налицо явное отличие Украины от всех постсоветских стран, по отношению к событиям в Беларуси.
даже какая бы не была сейчас проватная власть в Украине, но она вынуждена считаться с мнением людей... и даже не смеет ограничивать протест граждан Украины у посольства Беларуси в Киеве, в отличие от рашки...
Ибо был майдан, была кровь... и власть просто боится повторения, если пойдёт против воли большинства народа.
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13.08.2020 23:16 Ответить
А еще боятся что атошники выкопают свои автоматы )
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14.08.2020 00:04 Ответить
Ну, согласно процентов на выборах вообще не лидер так что такое себе
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14.08.2020 07:56 Ответить
Или ты намекаешь на ордло и Крым про самосознание итд?
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14.08.2020 08:06 Ответить
по голове этих безработных уголовников дубинками.
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13.08.2020 23:27 Ответить
В интернете появились публикации, что якобы правоохранители выкидывают свою форму и присоединяются к митингующим. Как выяснилось, часть этих людей либо уже давно уволилась из внутренних войск, либо проходила там лишь срочную службу
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13.08.2020 23:46 Ответить
Ватнікам з бєлорашкі слід обнулити своє місцеве ***** шляхом зміни конституції, як це зробили крємляді. Увіковічнити свого Таргана на побігеньках у московитського сЦарька
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13.08.2020 23:55 Ответить
бацька с ****** - браты навек.
сегодня ***** саниных в мацкве задержало?
завтра саня кацтанки через Берларусь в Украину пропустит.... - браты они.
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14.08.2020 07:21 Ответить
И домой отправляют к родным мусорам
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14.08.2020 07:51 Ответить
 
 