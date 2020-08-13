Участников акции у посольства Беларуси задерживают в Москве

В Москве у посольства Беларуси в четверг вечером были задержаны участники акции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным очевидцев, известно, по меньшей мере, о двоих задержанных. Полицейские посадили их в автозак.

Ранее сообщалось, что несколько человек вновь, который день подряд, собрались у дипмиссии в знак поддержки участников массовых выступлений в Беларуси против официальных итогов президентских выборов, по которым победу вновь одержал Александр Лукашенко. Эти протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа.

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