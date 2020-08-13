Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси. ФОТО

Силовики в Москве растоптали мемориал, который соорудили напротив посольства Беларуси участники акции в поддержку белорусской оппозиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

У посольства Беларуси в Москве прошла третья подряд акция солидарности с белорусской оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов в стране.

К зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.

Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

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Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей. Полицейские его уничтожили.