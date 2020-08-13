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Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси. ФОТО

Силовики в Москве растоптали мемориал, который соорудили напротив посольства Беларуси участники акции в поддержку белорусской оппозиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

У посольства Беларуси в Москве прошла третья подряд акция солидарности с белорусской оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов в стране.

К зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.

Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

Также на Цензор.НЕТ: Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка

Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей. Полицейские его уничтожили.

Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси 01

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96413)


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Топ комментарии
+47
Фууу, говень расеянская! Гореть вам в аду твари!
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13.08.2020 01:59 Ответить
+32
Пуйловская власть против любых открытых проявлений воли народа.
Но это не значит, что пуйловская власть не извлечет из этих протестов свою выгоду.
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13.08.2020 02:07 Ответить
+26
2021 - Великое Обнуление
2022 - Сибирско-Уральская Республика официально объявила о геополитическом унаследовании и полном техническом взятии под контроль всех объектов РВСН на территории нового государства. Напоминаем, что независимость СУР была признана правительствами практически всех государств мира, в первую очередь странами НАТО, а также Украиной, Беларусью, Новгородской, Поморской и Поволжской Республиками, Войском Кубанским, Алтайским Ханством и Бурятским Каганатом.
Что касается Московской Агломерации, то представители столицы и городов-цитаделей "Золотого Кольца" не делали никаких заявлений (как впрочем и каких-либо дипломатических действий как таковых) по причине беспрецедентной политической смуты, зыбкости власти и эскалации внутреннего насилия.
На большей части остальных территорий "средней полосы" набирает обороты кровавый хаос и анархия. Ни журналисты, ни караваны гуманитарных организаций не могут проникнуть в зону хаотической войны, геноцида, грабежей, мародерства и эпидемий.
2023 - Атаманство Укрепленных Районов Украинских Сёл (бывшая Воронежская область) обратилось к Украинской Хунте с официальной просьбой о присоединении АУРУС к Украине. Напомним, во время Великого Обнуления-2021 Воронеж был полностью уничтожен ядерной атакой из подмосковной пусковой шахты. Причина ядерного удара осталась неизвестной, затерявшись в кровавом калейдоскопа кремлевских переворотов.
2024 - Из Челябинска в направлении Приуральского Фронтира выдвинулся бронированный гипертяжёлый экскаватор "Суровый", задача которого - прорыть сотни километров рва между СУР и территориями "средней полосы". Ров планируется затопить и укрепить сплошными электрическими заграждениями, пулеметными и огнеметными турелями, а также крокодильными станциями. В основу проекта лег аналогичный ров, созданный Украинской Хунтой после свержения коломойско-зеленской камарильи.
2025 - Space-X запускает спутниковое реалити-шоу Warzone Warzoo: орбитальные HD-видеокамеры транслируют пользователям душераздирающие сцены тотальной бойни и немыслимых жестокостей, которые стали кровавой реальностью "зоны средней полосы" и руин Московской Агломерации. "Истинный ад на Земле. Русня - не люди", - прокомментировал Илон Маск первые стриминги проекта.
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13.08.2020 02:52 Ответить
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Ти з своїми здогадками по-культурніше. Залежні від Росії історично, з часів совдепа. Ну, а далі, ви самі свого таракана як в 1994 р. обрали, так і стільки років не тільки мовчали, а і підтримували. Це ваші брати-діти-сусіди вас же і лупцюють.
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13.08.2020 18:25 Ответить
А ты в курсе, что после 3-ех разделов Речи Посполитой, на территории Беларуси было больше восстаний против РИ, чем в Польше? Не зря Сашка второй, чисто "по-браццки" бел. мову запретил, зато jezyk polski оставил в покое. Увы, у нас маленькая страна. И насильственная руссификация с нами проконала в большей степени чем у вас. Мы только сейчас начинаем определять свою национальную идентичность. И это связанно с определенным проблемами.
Кстати, а сколько у вас было восстаний против РИ... Ой, вы же сами туда попросились Не захотели католиками стать, а стали с православными мышибратями
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13.08.2020 18:48 Ответить
До чого усе це? До чого і історичні екскурси? Тільки що ви стверджували, що в усьому винен "таракан", тепер іще "Сашка другий" ... Тільки ви самі ні в чому не винні Ага. Продовжуйте далі.
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13.08.2020 20:31 Ответить
Ты забыл про национального беларуского героя Костюшко написать, который за росийское бабло осуществлял карательные рейды по Украине
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15.08.2020 17:38 Ответить
Даже ватники такой чуши не несут про героя Американской Войны за Независимость, которого ещё Томас Джефферсон называл "истинным Сыном Свободы", а также лидера самого крупного Национально-Освободительного Восстания Речи Посполитой - Тадеуша Костюшко. Да, он попал в плен РИ. Его помиловал, Павел Второй, когда тот поклялся не совершать действий против РИ. И тут же сбежал во Францию, где и доживал свой век. Так что, бреда нести тут не надо.
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15.08.2020 17:55 Ответить
Это по братски, да, сябры, вышебратья.
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13.08.2020 05:42 Ответить
Ну, і хто виявився правий? Казав же: Як тільки Білорусь "закипить", Росія скористається приводом, щоб ввести своїх силовиків.. Реально Білорусь, в даний час, ОКУПУЮТЬ... Україні приготуваться до копання траншей на білоруському кордоні... (Якщо встигнемо...).
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13.08.2020 05:59 Ответить
Кацапчику, я тебе питаться не буду, де мені що копать... (І не здумай мені писать, що ти "українець" - ти себе "здав" характерними кацапськими помилками у коментарі...).
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13.08.2020 06:52 Ответить
Власне, я більш за все вірю Зенону Позняку. От що він пише про той жіночий триумвірат:
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274 "Это не лидеры. Это слепые исполнители московского гибридного политзаказа, где провокация с угрозой людей входит в общий российский план давления на Лукашенко и захвата власти в Беларуси" (в автоперекладі).
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13.08.2020 07:19 Ответить
http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/dzvepazycyi--belaruskaaimaskouskaa

ДЗЬВЕ ПАЗЫЦЫІ -- БЕЛАРУСКАЯ І МАСКОЎСКАЯ

posted Aug 10, 2020, 11:19 AM by Адміністратар Навін [ updated Aug 10, 2020, 11:19 AM ]
9-га жніўня ў Менску адбылося тое, што мусіла адбыцца -- пабоішча мірных людзей. Сіла была ўжыта несувымерна. Відаць было, што сілавікі выконвалі ўстаноўку: біць і душыць. Пазнаю почырк Лукашэнкі. Яго віна тут безумоўная.

У падрыхтоўцы сітуацыі такога неарганізаванага пратэсту ўскосная віна ляжыць таксама на Ціханоўскай і штабістках, якія адкінулі байкот і ўпарта заклікалі ўсіх выбаршчыкаў прыйсьці галасаваць менавіта ў канцы дня 9-га жніўня. Пры гэтым штабісткі казалі, што калі народ выйдзе на пратэст, то яны далучацца.

Людзі выйшлі. Штабісткі не далучыліся, а адна зьехала ў Маскву. Людзей пабілі.

Прычына простая. Гэта ня лідары. Гэта сьляпыя выканаўцы маскоўскага гібрыднага палітзаказу, дзе правакацыя з пагромам людзей зьяўляецца часткай агульнага расейскага плану ціску на Лукашэнку і захопу ўлады ў Беларусі.

Пратэстны мітынг, нават стыхійны, мусіць мець хоць якую арганізацыю і кіраўніцтва. Гуайдо, напрыклад, тое ведаў, і пайшоў на стыхійны мітынг аб'яўляць сябе прэзыдэнтам. Ціханоўскую вымусілі заявіць пра свае прэтэнзіі ў офісе Бабарыкі пасьля пабоішча людзей.

І вось тут маскоўскі план набывае агрэсіўныя рысы са спадзевам на народны беларускі пратэст. Значыцца, Сьвятлана аб'яўляе сябе прэзыдэнтам, і народ павінен на вуліцах за яе змагацца. Толькі ці варта аўчынка клопату?

Але ёсьць іншы план, хутчэйшы і больш рэалістычны -- беларускі. Яго друкуюць у Сеціве шмат дзе. Напрыклад, на Хартыі-97. Ён сфармуляваны ў трох сказах:

-- новыя выбары без Лукашэнкі;

-- вызваленьне ўсіх палітвязьняў;

-- Жыве Беларусь!

Гэты план лепшы. За яго варта змагацца. Прытым ёсьць шанец яго ажыцьцявіць. Усё будзе залежыць ад людзей і ад сілы напору. Тут выхад, да якога мусіў бы прывесьці ўсеагульны байкот фальшывага галасаваньня. Але гэтай мэты цяпер можна дасягнуць праз агульны пратэст: новыя выбары без Лукашэнкі і з новымі кандыдатамі.

Беларусам ня трэба класьці жывот за штабістак і хатнюю Сьвету, якія (ведалі тое ці ня ведалі) выконвалі планы Масквы, што ў выніку прывяло б Пуціна ў Беларусь.

Такім чынам -- новыя выбары без Лукашэнкі з новымі кандыдатамі!

Свабоду палітвязьням!

Жыве Беларусь!

10 жнівень 2020 г.

Зянон ПАЗЬНЯК
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13.08.2020 08:38 Ответить
...ух, запустити в Прип'ять піраній з крокодилами б...
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13.08.2020 11:58 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fnews%2Fworld%2F2020-08-12%2Flyudi-lejali-v-krovi-v-4-sloya-ochevidets-rasskazal-o-sadizme-silovikov-v-belarusi%2F206259%3Ffbclid%3DIwAR3ZiBhjUP-T5pfSRVmdurYwis6GCP9PM_uPAlHyhWyoXlMIAbwey5bISrs&h=AT28UMGEV6DclI-JpsZfknbO1sVZKNYNNdlJ1RO0V0DsBZsonl6v21tgPEzHXKD95UYQ-_Twh47_HlxPq7q2v4lDVqyp8pVbq286zRlR0pNz9jxKSHtKnJTqK2efHwHB35c&__tn__=H-R&c[0]=AT01RzI5rDrurXTUMbn1DIazoEZzFz-H4nXu0Z4R2E4eZMK_DhIWVQvP-8u8wg2uf1em88kOQpaWEOTHlVwlE7c3JSQI-mcOd_-Vl8PGjqmYCAtvbzOhYCDFRMqUUMzBYva-zEQ9dWz7aC1ynFZyQFoyJBn_U-RZUfEEzi7bN2W-HjID9A4CGPYC9xknBO5vxPrmPP3nLCXYEmaE0n3PImC2GvCX1xSgOo4FKl1m Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси - Цензор.НЕТ 7377 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fnews%2Fworld%2F2020-08-12%2Flyudi-lejali-v-krovi-v-4-sloya-ochevidets-rasskazal-o-sadizme-silovikov-v-belarusi%2F206259%3Ffbclid%3DIwAR2uKLGMN9Jvcqsg2jPYnWgNmYrl1E4pnRh-eIn-JVXmbFAl6rLhskMcpP8&h=AT28UMGEV6DclI-JpsZfknbO1sVZKNYNNdlJ1RO0V0DsBZsonl6v21tgPEzHXKD95UYQ-_Twh47_HlxPq7q2v4lDVqyp8pVbq286zRlR0pNz9jxKSHtKnJTqK2efHwHB35c&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT01RzI5rDrurXTUMbn1DIazoEZzFz-H4nXu0Z4R2E4eZMK_DhIWVQvP-8u8wg2uf1em88kOQpaWEOTHlVwlE7c3JSQI-mcOd_-Vl8PGjqmYCAtvbzOhYCDFRMqUUMzBYva-zEQ9dWz7aC1ynFZyQFoyJBn_U-RZUfEEzi7bN2W-HjID9A4CGPYC9xknBO5vxPrmPP3nLCXYEmaE0n3PImC2GvCX1xSgOo4FKl1m APOSTROPHE.UA
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13.08.2020 06:11 Ответить
дуже схоже на почерк руSSкого міра....
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13.08.2020 08:47 Ответить
кровавый студень.... как страшно жить(((
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13.08.2020 09:23 Ответить
о, недолеченный. а где SSSssтандартная иСССтерика и противные вопли - тысячи раз высерает 1 и то же.
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14.08.2020 19:12 Ответить
Ватан, це не кривляння...- це ПРАВДА: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! Білоруси потихеньку включають мізки і відкривають очі....6 років назад так само, як і ти Казлов перичалися зі мною....всьому свій час..
сипиться руSSкій мір...потихеньку але сипиться...шукай собі іншу роботу, Казлофф
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14.08.2020 21:34 Ответить
Кто-нибудь вообще заметил что в рашке даже провластные СМИ на стороне протестующих в Беларуси. Сочувствуют майданщикам(это в России то), пишут душераздирающие статьи из белорусских СИЗО.

Более того Кремль фактически официально заявил что оно на стороне "мирового сообщества" и протестующих. Понимаете что происходит?

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что выборы президента Беларуси прошли в обстановке тотальной фальсификации.

- Те результаты, которые были объявлены, - не внушают доверия. Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну - так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти, - сказал парламентарий.
Затулин также назвал Лукашенко человеком, который навязывает себя Беларуси, и добавил, что мировое сообщество встанет на сторону протестующих, которых накануне жёстко разогнали в Минске.
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13.08.2020 06:18 Ответить
Взагалі рашці не можна вірити, але в даному випадку росія зараз гібридно окупує Бєларусь.
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13.08.2020 06:36 Ответить
то-есть рашистские зеленыя человечки спешат на помощ протестующым, дабы завалить легитимного и друга путина Луку?
Ну Моськва!: эквилибристика похлеще, чем крымский "ихтамнэт" .
Вон оно, оказываентся, где та яма, в которой ця клята собака будет наконец зарыта!!
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13.08.2020 06:58 Ответить
А вам не зрозуміло, що це саме путінці там керують? То відкопайте ту собаку і нюхайте цей сморід аж поки не зрозумієте.
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13.08.2020 07:34 Ответить
Между тем в путинской госдуме посоветовали Лукашенко продолжить бойню в Беларуси. Депутат Калашников считает, что «жесткие меры» помогут закончить революцию в стране за два-три дня.

Не слышал такого?
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13.08.2020 07:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.08.2020 08:48 Ответить
мдаааа, медицина тут бессильна. жаль твоих детей, страдают почем зря
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14.08.2020 19:14 Ответить
Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси - Цензор.НЕТ 6717
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13.08.2020 06:34 Ответить
Когда ментов будут топтать они будут блеять про приказ,про своих несчастных малюток и что они вообще тогда сидели в дежурке и принимали заявы..
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13.08.2020 06:43 Ответить
Да, паря. ты бы со своим Тигром там бы сейчас не помешал...
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13.08.2020 07:03 Ответить
Стадо животное...(((
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13.08.2020 07:01 Ответить
Провласные русские- свино-собаки (ШВАЙНЕ-ХУНД)
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13.08.2020 07:07 Ответить
Ох терпеливы беларусы, их уже трое суток избивают, а они вилы в руки ещё не взяли.
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13.08.2020 07:17 Ответить
Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси - Цензор.НЕТ 6273
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13.08.2020 07:22 Ответить
Это в Москве событие. Это о россиянах.
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13.08.2020 07:30 Ответить
рашка-говняшка и её орки-держиморды,они же холуи режима...
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13.08.2020 07:19 Ответить
Этой ночью вроде никаких событий в Беларуси. Или просто еще новости не подоспели?
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13.08.2020 07:22 Ответить
Были. Просто у протестующих тактика немного изменилась. И ОМОН так массово не лютовал. Но пули и гранаты были. Становится рутиной.
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13.08.2020 09:54 Ответить
Ну даже если и уберут Луку, то что от этого получит белорусы - отвечаю как есть - НИЧЕГО! Запад никогда не даст развиваться бывшим совковым республикам - яркий пример прибалтика, как сидели так и сидят тридцать лет на дотациях ЕС, а тут будет еще хуже, т.к. Беларусь не член ЕС.
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13.08.2020 07:23 Ответить
Погоди, Беларусь огромными шагами идет и в ЕС и в НАТО.
Московии следует готовиться к параду суверинитетов и последующему развалу.
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13.08.2020 07:47 Ответить
а як розвивається обісРашка...ріст після 2008 року нульовий, а зараз вже в мінус глибокий пішов)) дорозвивалась кацапо-орда до того,що на паРаші мінімальна зарплата вже менша, ніж в Україні, а середня, виключаючи масквабад, ХМАО та ще пару регіонів, вже давно менша і зарплат у Польщі та навіть Китаю.

країни Балтії не розвиваються? Ну звичайно, їм потрібно приєднатися до Тайожного союзу, щоб розквітли, як свинособаки, та щоб, як у сранях-рязанях по рЖублів аж по 15000 отримували, ну по 200 баксів), кацапо-орда ж багатії... потрібно б щоб у прибалтів, щоб як на рассєє у більшості свинособак все процвітало.
вЯлічіє апять же...
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13.08.2020 08:10 Ответить
+++
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13.08.2020 08:28 Ответить
Дурень сравни уровень зарплат в Прибалтике и богатой природными ресурсами параше.
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13.08.2020 08:41 Ответить
По последним данным карательные части Лукашенко и спецбанды из России начали использовать боевое оружие против демонстрантов, стреляя на поражение. Уже есть жертвы.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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13.08.2020 07:44 Ответить
Надо в Киеве свой мемориал соорудить
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13.08.2020 07:45 Ответить
Ну, источник не очень надежный, поэтому ссылку не дам. Но вот цитата:"Дословно: "Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждение уголовных дел по статье "Убийство, подготовка убийства".

Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно".
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13.08.2020 07:48 Ответить
Я от не пам,ятаю чи встанвлювали дарахие расеяне що сь такє під укр. амбасадою у Маскві під час Майдану ?
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13.08.2020 07:49 Ответить
Були мітинги на машквє спочатку проти рашистської агресії в Україні,декілька раз, але це невелика кількість навіть на масквє, а так більшість і зараз за Кримнаш, бо ж там же НАТА ж паявілась би, как же ж...
А бамбас вже давно їм не потрібен, але не знають, як звідти піти, щоб Сцарьок їх педофіл та лисогном не виглядав би обісраним з його малососсією, про яку вже давно не згадують, та з всією їх маячнею про мальчіков у трусіках, каратєлєй, фошиздах та біндеревцах...
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13.08.2020 08:20 Ответить
15.03.14 14:25 50 тысяч москвичей скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!" Митинг против Путина и войны в Крыму. ФОТОрепортаж

https://censor.net/photo_news/275951/50_tysyach_moskvicheyi_skandiruyut_slava_ukraine_geroyam_slava_miting_protiv_putina_i_voyiny_v_krymu

Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 4066
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13.08.2020 08:24 Ответить
Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 5722
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13.08.2020 08:26 Ответить
Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 7218
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13.08.2020 08:27 Ответить
Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 6193
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13.08.2020 08:28 Ответить
І рашка свого нахлебається, #уйло не вічний. Майдани там будуть з танками і пушками.
За владу будуть боротись кагебісти і олігархи, підставлять народ який хоче "перемен".
Разгон митинга 23 февраля 1992 года, Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции (также известные как «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Белого дома », «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Дома Советов », «Чёрный октябрь», «Октябрьское восстание 1993-го», «Указ 1400», «Октябрьский путч»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-octobercoup-3 [2] , «Ельцинский переворот 1993 года»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-4 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-5 [4] )
Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси - Цензор.НЕТ 1042
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13.08.2020 08:01 Ответить
прямою наводкою з танків по парламенту... от у свинособак як все цивілцзовано)))
І після цього кацапо-орда когось ще вчить життю???
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13.08.2020 08:13 Ответить
умеют когда хотят )) жаль что ***** не пристрелили из танка тогда .... сейчас бы возможно было всё по другому и люди жили в мире и благополучии , зарабатывали бабки , у всех была бы машина для путешествий по Евразии ....эх мечты!
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13.08.2020 14:17 Ответить
***** в тот момент носил портфель за папой Собчачки, и за пивом ему бегал
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15.08.2020 17:42 Ответить
***** боїться таких подій і у себе.
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13.08.2020 08:01 Ответить
Имперцы скоты до мозга костей и ничего их не изменит.
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13.08.2020 08:03 Ответить
Мамонты были большие, но тоже вымерли. В своё время.
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13.08.2020 14:11 Ответить
Символический жест однако. Чтобы показать: Вот это такое вы для нас. Грязь под ногами.
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13.08.2020 08:07 Ответить
вот такие они братья расеянцы, одним словом орда без роду без племени...
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13.08.2020 08:14 Ответить
"Братья" без кавычек? Вы из Ольгино? Или Вы - мертведчуковец? ПаРашинскую быдловату могут называть "братьями" только .... их родственнички или единомышленники...
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13.08.2020 13:14 Ответить
Смотрите белоруси,что братушки ваши творят.
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13.08.2020 08:15 Ответить
СКОТИ!!!
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13.08.2020 12:47 Ответить
руцкие, как сброд без роду и племени, ненавидят все народы с древней историей, а особенно славян. слявяне для них злейшие враги.
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13.08.2020 08:23 Ответить
События 3-4 октября 1993 года в Москве (также известные как «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Белого дома », «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Дома Советов ») - кульминация внутриполитического конфликта (также известного как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции , Октябрьское восстание 1993-го, Указ 1400https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-octobercoup-1 [1] , Ельцинский переворот 1993 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-3 [3] ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации , имевшего место https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 сентября - https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 4 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 года . Произошёл вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993) конституционного кризиса , развивавшегося с https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года . Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1917 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B советской модели власти , сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими несогласованными действиями войск, в ходе которых погибло не менее 157 человек и 384 были ранены (из них 3 и 4 октября - 124 человека, 348 раненыхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-izvestia.ru-4 [4] ).
Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с одной стороны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Президента Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бориса Ельцина (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года ), правительства, возглавляемого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктором Черномырдиным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-5 [5] , части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 народных депутатов и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Верховного Совета - сторонников Президента, а с другой стороны - противников социально-экономической политики Президента и правительства: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 вице-президента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Руцкого , основной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 народных депутатов и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Верховного Совета Российской Федерации во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Русланом Хасбулатовым , большинство в котором составлял блок «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 Российское единство »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-6 [6] , в который входили представители https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4 КПРФ , фракции «Отчизна» (радикальные коммунисты, отставные военные и депутаты социалистической ориентацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-8 [8] ), «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1 Аграрный союз », депутатской группы «Россия», руководимой инициатором объединения коммунистических и националистических партийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергеем Бабуриным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-scilla.ru-10 [10] Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 4802Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 8167
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13.08.2020 08:25 Ответить
Специально зажгли свечи чтобы поджечь посольство, но батьку такими действиями не запугать, он продолжит борьбу с Путиным.
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13.08.2020 08:26 Ответить
*****, РАИСИЯ не страна а ОШИБКА 404!
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13.08.2020 08:43 Ответить
Отдельные случаи жестокости белорусских силовиков, это не то, что отдан приказ Лукашенко, а проявление их непрофессионализма. И это за один день не уберешь. Нужны тренинги, обучение, разъяснение. И желательно под присмотром европейских инструкторов. Скорее всего это просто советская школа, которую надо искоренять из органов.
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13.08.2020 08:45 Ответить
Они натасканы от и до. У них отличные техника, вооружение и амуниция. И Запад когда-то помогал их тренировать, заложил, так сказать, базу. Говорили ведь, что это "для защиты от терроризма". Психологическая накачка тоже не слабая. На поле они невменяемые по отношению ко всему, кроме приказов. Как роботы, или как зомби, или как под наркотой.
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13.08.2020 10:01 Ответить
одно дело, когда натаскивают на борьбу с терроризмом (террористов обычно небольшая группка людей, которые терроризируют большинство, угрожая взрывами, убийством) -- и совсем другое, когда их начинают натаскивать на толпу, как "беркут" в 2004 году проводили учения в крыму перед выборами, перед оранжевой революцией. Я тогда еще молодым был, но у меня после того видео глаза открылись, я совсем по-новому на "беркут" посмотрел. Из спецподразделения для борьбы с оргзлочыннистю они превратились в дешевую титушню, избивающую мирных граждан.
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13.08.2020 20:17 Ответить
так а **** у них две извилины на брата
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13.08.2020 08:47 Ответить
Москалі-имперци разом з нашою ватою заткнули б писки (пасти), нікуди не лізли та берегли свою " неабьятную". Бо вже незабаром, років 5-10 там такий армагедон почнеться, що "майдани и цветние ревалюции" вони будуть згадувати як "празник труда, мира и прочей х..ни".
А то кортить їм "многополярного, многополюсного" світу, та сидіть посередині на нейтралі допоки не скотились до рівня Сєвєрнай Кареии.
Що буде коли Середня Азія заворошуться (зашевелится) ? Впевнений (увєрєн) що ані #уйло ані раха такого тягара не потягнуть, отут і прибіжить біле пухнасте звірятко
Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 8667
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13.08.2020 08:48 Ответить
Возможно, в вопросах подавления бунтов, местные нукеры отдают свои полномочия сюзерену. Вернее, он их САМ отбирает. Так было при януке, так и при луке.
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13.08.2020 08:54 Ответить
да уж...

"Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять народ. Уже 14 погибших."

запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі

Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 9626
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13.08.2020 09:45 Ответить
даже и не удивлён.
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13.08.2020 14:20 Ответить
фу, русские ублюдки. Им не впервой топтаться ни по трупам ни по могилам. Что говорить если у них в центре столицы зиккурат с мерзкой мумией убийцы-сатаниста.
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13.08.2020 09:05 Ответить
Зато непьющий. И **** ущий. Ангел парасиськи.
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13.08.2020 15:43 Ответить
хорошо шо хоть не яхвиста, а то был бы швах
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14.08.2020 19:18 Ответить
Что интересно - показательно!) Хотели бы просто убрать - прислали бы коммунальщиков с метлами и баками. А тут именно мусарню (ну да, это же их парафия улицы убирать) и не убрать а именно растоптать. По *********, скрепно. Узнаю почерк) Плешивый оставит свой след. Доживет ли не знаю, но оставит. Кровавый и выжженный до костей, но оставит. Там будет похлеще чем в Украине или Беларуси, но уже когда карлик издохет.
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13.08.2020 09:45 Ответить
Вот это по-братски! 😁
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13.08.2020 09:52 Ответить
Твари
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13.08.2020 10:10 Ответить
Мусорня мордора та Білорусі- брати близнюки. Без сумніву.
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13.08.2020 10:43 Ответить
что можно сказать, мусора мрази, туда нормальных не берут,ьпардон, туда нормальные не идут.
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13.08.2020 10:56 Ответить
Rusish schwein. Свиньи, они и есть свиньи. Ничего святого.
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13.08.2020 10:57 Ответить
Мусора-они везде мусора!
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13.08.2020 11:40 Ответить
смотрел и плакал...да как так можно-то...
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13.08.2020 12:10 Ответить
Пока белорусы не поймут, что выходить надо не просто против диктатора Лукашенка, а ЗА демократию, то толку не будет. А то они вышли абы за кого, лишь бы против Лукашенко, и получилось, что вышли за пророссийского кандидата, в то время как Россия является диктаторской страной. То есть они вышли против диктатора, который им надоел, за другого диктатора. Шило на мыло. Давайте нам свежего диктатора, потому что старый надоел.

Так как и у нас - пошли проголосовали абы за кого, лишь бы против Порошенко, а оказалось, что привели к власти ставленника заговора олигархов, против продвижения Украины в ЕС.
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13.08.2020 12:34 Ответить
Дичь!
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13.08.2020 15:14 Ответить
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
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13.08.2020 19:48 Ответить
Дічь
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13.08.2020 20:17 Ответить
Та уже никто не удивляется. Все привыкли, что за поребриком жЫвотные.
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13.08.2020 22:15 Ответить
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