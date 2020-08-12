Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка
Бывший узник Кремля Александр Кольченко, которого задержали на акции у посольства Беларуси в Киеве и приговорили к общественным работам, прокомментировал действия полицейских и судьи.
Свою позицию Кольченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы пришли на акцию чтобы поддержать белорусов в их борьбе за свободу, против диктатуры; полицейские и судья выразили солидарность со своим коллегами по цеху из Беларуси", - написал он.
Кольченко обнародовал имена полицейских и судьи.
"Судья, которая вынесла решение - Левицкая Татьяна Владимировна; полицейские, составлявшие лживые рапорты - Евгений Погребной (сержант полиции роты №7 взвода №2 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве); Роман Ковтун (капрал полиции роты №7 взвода №1 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве). Страна должна знать своих героев!" - написал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ. ВИДЕО
Кольченко отметил, что ситуация со свободой слова и мирных собраний в Украине лучше, чем в Беларуси и России.
"Но, в то же время, следует признать, что за эти 6 лет мы недалеко сдвинулись от (пост)совка. И это не проблема действующего президента (точнее - так: это проблема не только действующего президента): беркутня до сих пор остается в рядах полиции, все эти 6 лет. И это все, что нужно знать о реформе МВД", - подытожил он.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.
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если рашинскую продлядь - то чого і шо не так7
Хто погодив залишення в поліції сєпарських бєркутастів?
І важко уявити, щоб утримався у кріслі міністр, якого не те, що Петя-Президент, а навіть просто Президент хотів би звільнити.
Кто у нас несменный министр МВД на протяжении последних 6 лет, при котором прошла эта типа реформа МВД?
ответ - подонок авак
21.04.2019 Україна почала шлях назад, в совок.
та НЕМА а ні в Україні а ні в Гондурасі а ні ручок а ні ножек..
А твої ІДІЙОТЬСЬКІ ремарки невігласа про СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА це посміховисько над реальністю.
НЕ ПХАЙТЕСЯ СВОЇМИ тупорилими пиками туди де нічого не розумієте.
ментов на столбы
и тогда будут изменения
А от суддю цю Пєтя особисто призначав.
Сказав дуже правдиво
РЕСПЕКТ, що хоч і...... -- відбув усю ту кляту тюремну ху,ємотину! але не скурвився
Слава Героям!
з тобою можна і в ліс піти, і сигарет покурити, і брати, якщо доведеться, будь-яку бастилію
По словам Надежды Савченко, ей тогда был 21 год. Нардеп сказала, что нашла работу по объявлению, в котором была написано, что нужно девушка с приятным голосом и умеющая говорить на любые темы. Надежда Савченко утверждает, что не знала, что ей нужно будет делать.Ребята это правда или фейк
Да хоть бы она проституткой работала, вам-то что? Ей "героя" не за это давали.
А если вор вынесет из огня троих детей, его прошлое как-то нивелирует геройский поступок?Че за бред вы несете вообще???
і ЖОДНЕ геройство не є індульгенцією від злочинів та дурощів.