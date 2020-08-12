Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка

Бывший узник Кремля Александр Кольченко, которого задержали на акции у посольства Беларуси в Киеве и приговорили к общественным работам, прокомментировал действия полицейских и судьи.

Свою позицию Кольченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пришли на акцию чтобы поддержать белорусов в их борьбе за свободу, против диктатуры; полицейские и судья выразили солидарность со своим коллегами по цеху из Беларуси", - написал он.

Кольченко обнародовал имена полицейских и судьи.

"Судья, которая вынесла решение - Левицкая Татьяна Владимировна; полицейские, составлявшие лживые рапорты - Евгений Погребной (сержант полиции роты №7 взвода №2 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве); Роман Ковтун (капрал полиции роты №7 взвода №1 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве). Страна должна знать своих героев!" - написал он.

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Кольченко отметил, что ситуация со свободой слова и мирных собраний в Украине лучше, чем в Беларуси и России.

"Но, в то же время, следует признать, что за эти 6 лет мы недалеко сдвинулись от (пост)совка. И это не проблема действующего президента (точнее - так: это проблема не только действующего президента): беркутня до сих пор остается в рядах полиции, все эти 6 лет. И это все, что нужно знать о реформе МВД", - подытожил он.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

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