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Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка

Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка

Бывший узник Кремля Александр Кольченко, которого задержали на акции у посольства Беларуси в Киеве и приговорили к общественным работам, прокомментировал действия полицейских и судьи.

Свою позицию Кольченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пришли на акцию чтобы поддержать белорусов в их борьбе за свободу, против диктатуры; полицейские и судья выразили солидарность со своим коллегами по цеху из Беларуси", - написал он.

Кольченко обнародовал имена полицейских и судьи.

"Судья, которая вынесла решение - Левицкая Татьяна Владимировна; полицейские, составлявшие лживые рапорты - Евгений Погребной (сержант полиции роты №7 взвода №2 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве); Роман Ковтун (капрал полиции роты №7 взвода №1 ППОП №2 ГУНП в г. Киеве). Страна должна знать своих героев!" - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ. ВИДЕО

Кольченко отметил, что ситуация со свободой слова и мирных собраний в Украине лучше, чем в Беларуси и России.

"Но, в то же время, следует признать, что за эти 6 лет мы недалеко сдвинулись от (пост)совка. И это не проблема действующего президента (точнее - так: это проблема не только действующего президента): беркутня до сих пор остается в рядах полиции, все эти 6 лет. И это все, что нужно знать о реформе МВД", - подытожил он.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

Также на Цензор.НЕТ: Сенцов о приговоре Кольченко: "Мы что, уже живем в России или в Беларуси?"

Кольченко о задержании и суде: мы недалеко ушли от постсовка 01

Автор: 

задержание (6692) Нацполиция (16601) суд (25153) Кольченко Александр (251)


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Топ комментарии
+14
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 4871
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12.08.2020 22:19 Ответить
+11
Зе мріє про таке, як у Бєларусі?
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12.08.2020 21:56 Ответить
+6
як в *****...
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12.08.2020 21:58 Ответить
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Зе мріє про таке, як у Бєларусі?
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12.08.2020 21:56 Ответить
як в *****...
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12.08.2020 21:58 Ответить
Тепер це майже одне і теж.
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12.08.2020 22:01 Ответить
Думаю, він за 3,5 роки до виборів не встигне перетворити силовий блок в такий ефективний силовий ресурс з дегенератів без розуму і совісті, який виховав за 26 років правління Лукашенко (але ЦВК після того як Зе його переформатував в минулому році, здається Зе буде шукати причини, аби переформатувати його вдруге, вони Зе ще не зовсім слухаються, мають "нахабство" заявляти про неможливість проведення виборів в окремих районах Донбасу, як вимагають його слуги з Офісу, а отже, не готові малювати на замовлення потрібні цифри у 2024 р., так як їх малює і малював раніше ЦВК у Лукашенка.
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12.08.2020 23:08 Ответить
езжай в днр ,там расскажи о несправедливости,совке и т.д.
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12.08.2020 22:01 Ответить
Вася, ти дебіл?
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12.08.2020 22:04 Ответить
Белорусы кричат чтобы хохол Лукашенко валил в свою Украину! ,. ..в Украине своего советского народа Украины хватает,в то время когда украинский народ воюет в войне с оккупантом Россией.
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12.08.2020 22:05 Ответить
Це "брати" кричать?
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12.08.2020 22:10 Ответить
Лукаш такой же хохол ,как янык белорус (да возможно они скоро будут соседями),а вообще ходят слухи, что лука жидоцыган
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13.08.2020 00:30 Ответить
це точно..не далеко..
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 8766
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12.08.2020 22:08 Ответить
Робота твого улюбленого авакова))
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12.08.2020 22:12 Ответить
мої дехверамби авакову у студію..
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12.08.2020 22:15 Ответить
смотря кого!
если рашинскую продлядь - то чого і шо не так7
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12.08.2020 23:10 Ответить
А хто авакова тоді призначав, хто йому тоді накази віддавав?
Хто погодив залишення в поліції сєпарських бєркутастів?
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13.08.2020 11:44 Ответить
Той хто і зараз його кришує. А взагалі він по квоті Яценюка пройшов у КМ.
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13.08.2020 12:38 Ответить
НФ і БПП були в одній коаліції, яка формувала Уряд.
І важко уявити, щоб утримався у кріслі міністр, якого не те, що Петя-Президент, а навіть просто Президент хотів би звільнити.
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13.08.2020 14:05 Ответить
То хай твій обранець його звільнить, чого ж ти?)))
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13.08.2020 14:23 Ответить
"беркутня до сих пор остается в рядах полиции, все эти 6 лет. И это все, что нужно знать о реформе МВД", - подытожил Кольченко...

Кто у нас несменный министр МВД на протяжении последних 6 лет, при котором прошла эта типа реформа МВД?
ответ - подонок авак
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12.08.2020 22:12 Ответить
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 4871
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12.08.2020 22:19 Ответить
А велосипедист Голобородько...
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12.08.2020 22:45 Ответить
Все 73%
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12.08.2020 23:03 Ответить
ніхто не говорить про акції, про акції підтримки тим більш , але ..... "товариші" патрійоти давайте рухайтесь у правовому полі , виходьте і підримуйте все за чим виходите , але без камінні , файєрів , наступальних дій по відношенню до правоохоронців, які пильнують проведення ваших акцій, які влітають країні в копійочку
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12.08.2020 22:24 Ответить
Конечно, такая трагедия если беларусское посольство закидают яйцами! Это надо всех пересажать!
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13.08.2020 00:50 Ответить
Та ти що! Оце новина! Оце прозріння!
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12.08.2020 22:40 Ответить
Так.
21.04.2019 Україна почала шлях назад, в совок.
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12.08.2020 22:48 Ответить
Вона з нього нажаль ніколи і не виходила. Пару раз потуги були, але зрада та брехня зробили свою чорну справу.
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12.08.2020 23:05 Ответить
і шо цікаво.. НАЙУЛЮБЛЕНІШІ балачки ідійотів про явища глобальні...="Україна пішла а Гондурас сказав."..
та НЕМА а ні в Україні а ні в Гондурасі а ні ручок а ні ножек..
А твої ІДІЙОТЬСЬКІ ремарки невігласа про СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА це посміховисько над реальністю.

НЕ ПХАЙТЕСЯ СВОЇМИ тупорилими пиками туди де нічого не розумієте.
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13.08.2020 06:31 Ответить
Судью на каштак
ментов на столбы
и тогда будут изменения
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12.08.2020 22:50 Ответить
Відійшли ми далеко, але зелена шобла дуже швидко нас туди повертає.
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12.08.2020 23:00 Ответить
О, да! Так далеко отошли, что весь беркут остался работать, судьи остались... Но, конечно, это все Зеленский виноват Капец... Надеюсь вы за деньги пишете
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13.08.2020 00:48 Ответить
Це мусора лишились при ригу Пєті ще від рига шапкокрада.
А от суддю цю Пєтя особисто призначав.
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13.08.2020 11:42 Ответить
Демократия задумана так, чтобы человек ощущал, что он борется с властью, а власть - нет..
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12.08.2020 23:14 Ответить
Респект Кольченко, друже
Сказав дуже правдиво
РЕСПЕКТ, що хоч і...... -- відбув усю ту кляту тюремну ху,ємотину! але не скурвився
Слава Героям!

з тобою можна і в ліс піти, і сигарет покурити, і брати, якщо доведеться, будь-яку бастилію
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12.08.2020 23:31 Ответить
Рюкзакова в отставку. Судейскую мафию к ответу.
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13.08.2020 00:09 Ответить
Народный депутат вне фракции Надежда Савченко сказала, что в молодости работала в «сексе по телефону».
По словам Надежды Савченко, ей тогда был 21 год. Нардеп сказала, что нашла работу по объявлению, в котором была написано, что нужно девушка с приятным голосом и умеющая говорить на любые темы. Надежда Савченко утверждает, что не знала, что ей нужно будет делать.Ребята это правда или фейк
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13.08.2020 00:25 Ответить
А какая разница?
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13.08.2020 00:45 Ответить
Если нет разницы,. то золотую звезду героя ,лучше делать из бронзы и вручать кому попало, кстати эта инфа всплыла на цензоре в окошке рекламных блоков , поэтому и заинтересовало, если фейк от раши то пускай руководство и задумается и защитит свой ресурс , ну а если правда ......
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13.08.2020 00:53 Ответить
Что там у вас в голове творится... Я просто в шоке. Как звезда вообще связана с работой в молодости???

Да хоть бы она проституткой работала, вам-то что? Ей "героя" не за это давали.
А если вор вынесет из огня троих детей, его прошлое как-то нивелирует геройский поступок?Че за бред вы несете вообще???
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13.08.2020 03:35 Ответить
Подумаєш сенсація, та у нас президент раніше коміком працював, країну порівнював з порнозіркою, збиткувався над учасниками Майдану і навіть по фільму розстрілював парламент!
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13.08.2020 06:32 Ответить
Ну, как бы, не откровение...
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13.08.2020 00:44 Ответить
ніхто ще не забув надьку=кобилу -юдькіну"хєроїню"?
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13.08.2020 06:08 Ответить
майбутнє залежить від минулого лише через **********

і ЖОДНЕ геройство не є індульгенцією від злочинів та дурощів.
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13.08.2020 06:20 Ответить
"узник кремля" значит вседозволенность?
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13.08.2020 09:57 Ответить
зеля 3%
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13.08.2020 11:08 Ответить
 
 