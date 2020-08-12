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Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка

Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка

Колишній в'язень Кремля Олександр Кольченко, якого затримали на акції біля посольства Білорусі в Києві й засудили до громадських робіт, прокоментував дії поліцейських і судді.

Свою позицію Кольченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прийшли на акцію щоб підтримати білорусів у їхній боротьбі за свободу, проти диктатури; поліцейські та суддя висловили солідарність зі своїми колегами по цеху з Білорусі", - написав він.

Кольченко оприлюднив імена поліцейських і судді.

"Суддя, який виніс рішення - Левицька Тетяна Володимирівна; поліцейські, які складають брехливі рапорти - Євген Погрібний (сержант поліції роти №7 взводу №2 ППОП №2 ГУНП у м.Києві); Роман Ковтун (капрал поліції роти №7 взводу №1 ППОП №2 ГУНП у м.Києві). Країна повинна знати своїх героїв!" - написав він.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО

Кольченко зазначив, що ситуація зі свободою слова і мирних зібрань в Україні краща, ніж у Білорусі та Росії.

"Але, в той же час, слід визнати, що за ці 6 років ми недалеко зрушили від (пост)совка. І це не проблема чинного президента (точніше - так: це проблема не лише чинного президента): беркутня досі залишається в рядах поліції, всі ці 6 років. І це все, що потрібно знати про реформу МВС", - підсумував він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.

Також на Цензор.НЕТ: Сенцов про вирок Кольченку: "Ми що, вже живемо в Росії чи в Білорусі?

Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка 01

затримання (4357) Нацполіція (15318) суд (11757) Кольченко Олександр (159)


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Топ коментарі
+14
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 4871
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12.08.2020 22:19 Відповісти
+11
Зе мріє про таке, як у Бєларусі?
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12.08.2020 21:56 Відповісти
+6
як в *****...
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12.08.2020 21:58 Відповісти
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Зе мріє про таке, як у Бєларусі?
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12.08.2020 21:56 Відповісти
як в *****...
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12.08.2020 21:58 Відповісти
Тепер це майже одне і теж.
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Думаю, він за 3,5 роки до виборів не встигне перетворити силовий блок в такий ефективний силовий ресурс з дегенератів без розуму і совісті, який виховав за 26 років правління Лукашенко (але ЦВК після того як Зе його переформатував в минулому році, здається Зе буде шукати причини, аби переформатувати його вдруге, вони Зе ще не зовсім слухаються, мають "нахабство" заявляти про неможливість проведення виборів в окремих районах Донбасу, як вимагають його слуги з Офісу, а отже, не готові малювати на замовлення потрібні цифри у 2024 р., так як їх малює і малював раніше ЦВК у Лукашенка.
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12.08.2020 23:08 Відповісти
езжай в днр ,там расскажи о несправедливости,совке и т.д.
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Вася, ти дебіл?
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12.08.2020 22:04 Відповісти
Белорусы кричат чтобы хохол Лукашенко валил в свою Украину! ,. ..в Украине своего советского народа Украины хватает,в то время когда украинский народ воюет в войне с оккупантом Россией.
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12.08.2020 22:05 Відповісти
Це "брати" кричать?
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12.08.2020 22:10 Відповісти
Лукаш такой же хохол ,как янык белорус (да возможно они скоро будут соседями),а вообще ходят слухи, что лука жидоцыган
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13.08.2020 00:30 Відповісти
це точно..не далеко..
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 8766
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12.08.2020 22:08 Відповісти
Робота твого улюбленого авакова))
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12.08.2020 22:12 Відповісти
мої дехверамби авакову у студію..
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12.08.2020 22:15 Відповісти
смотря кого!
если рашинскую продлядь - то чого і шо не так7
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12.08.2020 23:10 Відповісти
А хто авакова тоді призначав, хто йому тоді накази віддавав?
Хто погодив залишення в поліції сєпарських бєркутастів?
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13.08.2020 11:44 Відповісти
Той хто і зараз його кришує. А взагалі він по квоті Яценюка пройшов у КМ.
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13.08.2020 12:38 Відповісти
НФ і БПП були в одній коаліції, яка формувала Уряд.
І важко уявити, щоб утримався у кріслі міністр, якого не те, що Петя-Президент, а навіть просто Президент хотів би звільнити.
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13.08.2020 14:05 Відповісти
То хай твій обранець його звільнить, чого ж ти?)))
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13.08.2020 14:23 Відповісти
"беркутня до сих пор остается в рядах полиции, все эти 6 лет. И это все, что нужно знать о реформе МВД", - подытожил Кольченко...

Кто у нас несменный министр МВД на протяжении последних 6 лет, при котором прошла эта типа реформа МВД?
ответ - подонок авак
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12.08.2020 22:12 Відповісти
Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка - Цензор.НЕТ 4871
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12.08.2020 22:19 Відповісти
А велосипедист Голобородько...
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12.08.2020 22:45 Відповісти
Все 73%
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12.08.2020 23:03 Відповісти
ніхто не говорить про акції, про акції підтримки тим більш , але ..... "товариші" патрійоти давайте рухайтесь у правовому полі , виходьте і підримуйте все за чим виходите , але без камінні , файєрів , наступальних дій по відношенню до правоохоронців, які пильнують проведення ваших акцій, які влітають країні в копійочку
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12.08.2020 22:24 Відповісти
Конечно, такая трагедия если беларусское посольство закидают яйцами! Это надо всех пересажать!
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13.08.2020 00:50 Відповісти
Та ти що! Оце новина! Оце прозріння!
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12.08.2020 22:40 Відповісти
Так.
21.04.2019 Україна почала шлях назад, в совок.
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12.08.2020 22:48 Відповісти
Вона з нього нажаль ніколи і не виходила. Пару раз потуги були, але зрада та брехня зробили свою чорну справу.
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12.08.2020 23:05 Відповісти
і шо цікаво.. НАЙУЛЮБЛЕНІШІ балачки ідійотів про явища глобальні...="Україна пішла а Гондурас сказав."..
та НЕМА а ні в Україні а ні в Гондурасі а ні ручок а ні ножек..
А твої ІДІЙОТЬСЬКІ ремарки невігласа про СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА це посміховисько над реальністю.

НЕ ПХАЙТЕСЯ СВОЇМИ тупорилими пиками туди де нічого не розумієте.
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13.08.2020 06:31 Відповісти
Судью на каштак
ментов на столбы
и тогда будут изменения
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12.08.2020 22:50 Відповісти
Відійшли ми далеко, але зелена шобла дуже швидко нас туди повертає.
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12.08.2020 23:00 Відповісти
О, да! Так далеко отошли, что весь беркут остался работать, судьи остались... Но, конечно, это все Зеленский виноват Капец... Надеюсь вы за деньги пишете
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13.08.2020 00:48 Відповісти
Це мусора лишились при ригу Пєті ще від рига шапкокрада.
А от суддю цю Пєтя особисто призначав.
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13.08.2020 11:42 Відповісти
Демократия задумана так, чтобы человек ощущал, что он борется с властью, а власть - нет..
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12.08.2020 23:14 Відповісти
Респект Кольченко, друже
Сказав дуже правдиво
РЕСПЕКТ, що хоч і...... -- відбув усю ту кляту тюремну ху,ємотину! але не скурвився
Слава Героям!

з тобою можна і в ліс піти, і сигарет покурити, і брати, якщо доведеться, будь-яку бастилію
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12.08.2020 23:31 Відповісти
Рюкзакова в отставку. Судейскую мафию к ответу.
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13.08.2020 00:09 Відповісти
Народный депутат вне фракции Надежда Савченко сказала, что в молодости работала в «сексе по телефону».
По словам Надежды Савченко, ей тогда был 21 год. Нардеп сказала, что нашла работу по объявлению, в котором была написано, что нужно девушка с приятным голосом и умеющая говорить на любые темы. Надежда Савченко утверждает, что не знала, что ей нужно будет делать.Ребята это правда или фейк
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13.08.2020 00:25 Відповісти
А какая разница?
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13.08.2020 00:45 Відповісти
Если нет разницы,. то золотую звезду героя ,лучше делать из бронзы и вручать кому попало, кстати эта инфа всплыла на цензоре в окошке рекламных блоков , поэтому и заинтересовало, если фейк от раши то пускай руководство и задумается и защитит свой ресурс , ну а если правда ......
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13.08.2020 00:53 Відповісти
Что там у вас в голове творится... Я просто в шоке. Как звезда вообще связана с работой в молодости???

Да хоть бы она проституткой работала, вам-то что? Ей "героя" не за это давали.
А если вор вынесет из огня троих детей, его прошлое как-то нивелирует геройский поступок?Че за бред вы несете вообще???
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13.08.2020 03:35 Відповісти
Подумаєш сенсація, та у нас президент раніше коміком працював, країну порівнював з порнозіркою, збиткувався над учасниками Майдану і навіть по фільму розстрілював парламент!
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13.08.2020 06:32 Відповісти
Ну, как бы, не откровение...
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13.08.2020 00:44 Відповісти
ніхто ще не забув надьку=кобилу -юдькіну"хєроїню"?
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13.08.2020 06:08 Відповісти
майбутнє залежить від минулого лише через **********

і ЖОДНЕ геройство не є індульгенцією від злочинів та дурощів.
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13.08.2020 06:20 Відповісти
"узник кремля" значит вседозволенность?
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13.08.2020 09:57 Відповісти
зеля 3%
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13.08.2020 11:08 Відповісти
 
 