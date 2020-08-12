Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка

Колишній в'язень Кремля Олександр Кольченко, якого затримали на акції біля посольства Білорусі в Києві й засудили до громадських робіт, прокоментував дії поліцейських і судді.

Свою позицію Кольченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прийшли на акцію щоб підтримати білорусів у їхній боротьбі за свободу, проти диктатури; поліцейські та суддя висловили солідарність зі своїми колегами по цеху з Білорусі", - написав він.

Кольченко оприлюднив імена поліцейських і судді.

"Суддя, який виніс рішення - Левицька Тетяна Володимирівна; поліцейські, які складають брехливі рапорти - Євген Погрібний (сержант поліції роти №7 взводу №2 ППОП №2 ГУНП у м.Києві); Роман Ковтун (капрал поліції роти №7 взводу №1 ППОП №2 ГУНП у м.Києві). Країна повинна знати своїх героїв!" - написав він.

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Кольченко зазначив, що ситуація зі свободою слова і мирних зібрань в Україні краща, ніж у Білорусі та Росії.

"Але, в той же час, слід визнати, що за ці 6 років ми недалеко зрушили від (пост)совка. І це не проблема чинного президента (точніше - так: це проблема не лише чинного президента): беркутня досі залишається в рядах поліції, всі ці 6 років. І це все, що потрібно знати про реформу МВС", - підсумував він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.

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