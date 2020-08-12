Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка
Колишній в'язень Кремля Олександр Кольченко, якого затримали на акції біля посольства Білорусі в Києві й засудили до громадських робіт, прокоментував дії поліцейських і судді.
Свою позицію Кольченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми прийшли на акцію щоб підтримати білорусів у їхній боротьбі за свободу, проти диктатури; поліцейські та суддя висловили солідарність зі своїми колегами по цеху з Білорусі", - написав він.
Кольченко оприлюднив імена поліцейських і судді.
"Суддя, який виніс рішення - Левицька Тетяна Володимирівна; поліцейські, які складають брехливі рапорти - Євген Погрібний (сержант поліції роти №7 взводу №2 ППОП №2 ГУНП у м.Києві); Роман Ковтун (капрал поліції роти №7 взводу №1 ППОП №2 ГУНП у м.Києві). Країна повинна знати своїх героїв!" - написав він.
Дивіться на Цензор.НЕТ: Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО
Кольченко зазначив, що ситуація зі свободою слова і мирних зібрань в Україні краща, ніж у Білорусі та Росії.
"Але, в той же час, слід визнати, що за ці 6 років ми недалеко зрушили від (пост)совка. І це не проблема чинного президента (точніше - так: це проблема не лише чинного президента): беркутня досі залишається в рядах поліції, всі ці 6 років. І це все, що потрібно знати про реформу МВС", - підсумував він.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.
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если рашинскую продлядь - то чого і шо не так7
Хто погодив залишення в поліції сєпарських бєркутастів?
І важко уявити, щоб утримався у кріслі міністр, якого не те, що Петя-Президент, а навіть просто Президент хотів би звільнити.
Кто у нас несменный министр МВД на протяжении последних 6 лет, при котором прошла эта типа реформа МВД?
ответ - подонок авак
21.04.2019 Україна почала шлях назад, в совок.
та НЕМА а ні в Україні а ні в Гондурасі а ні ручок а ні ножек..
А твої ІДІЙОТЬСЬКІ ремарки невігласа про СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА це посміховисько над реальністю.
НЕ ПХАЙТЕСЯ СВОЇМИ тупорилими пиками туди де нічого не розумієте.
ментов на столбы
и тогда будут изменения
А от суддю цю Пєтя особисто призначав.
Сказав дуже правдиво
РЕСПЕКТ, що хоч і...... -- відбув усю ту кляту тюремну ху,ємотину! але не скурвився
Слава Героям!
з тобою можна і в ліс піти, і сигарет покурити, і брати, якщо доведеться, будь-яку бастилію
По словам Надежды Савченко, ей тогда был 21 год. Нардеп сказала, что нашла работу по объявлению, в котором была написано, что нужно девушка с приятным голосом и умеющая говорить на любые темы. Надежда Савченко утверждает, что не знала, что ей нужно будет делать.Ребята это правда или фейк
Да хоть бы она проституткой работала, вам-то что? Ей "героя" не за это давали.
А если вор вынесет из огня троих детей, его прошлое как-то нивелирует геройский поступок?Че за бред вы несете вообще???
і ЖОДНЕ геройство не є індульгенцією від злочинів та дурощів.