Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. ФОТО

Силовики в Москві розтоптали меморіал, який спорудили навпроти посольства Білорусі учасники акції на підтримку білоруської опозиції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Медуза".

Біля посольства Білорусі в Москві відбулася третя поспіль акція солідарності з білоруською опозицією, яка протестує проти підсумків президентських виборів у країні.

До будівлі дипмісії прийшли майже 400 осіб. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і запаленими свічками.

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Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши щонайменше десять осіб.

Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал із квітами, плакатами і написом "Живе Білорусь", викладеним із запалених свічок. Поліцейські його знищили.