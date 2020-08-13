Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. ФОТО
Силовики в Москві розтоптали меморіал, який спорудили навпроти посольства Білорусі учасники акції на підтримку білоруської опозиції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Медуза".
Біля посольства Білорусі в Москві відбулася третя поспіль акція солідарності з білоруською опозицією, яка протестує проти підсумків президентських виборів у країні.
До будівлі дипмісії прийшли майже 400 осіб. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і запаленими свічками.
Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши щонайменше десять осіб.
Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал із квітами, плакатами і написом "Живе Білорусь", викладеним із запалених свічок. Поліцейські його знищили.
Будь ласка, зачекайте...
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Кстати, а сколько у вас было восстаний против РИ... Ой, вы же сами туда попросились Не захотели католиками стать, а стали с православными мышибратями
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274 "Это не лидеры. Это слепые исполнители московского гибридного политзаказа, где провокация с угрозой людей входит в общий российский план давления на Лукашенко и захвата власти в Беларуси" (в автоперекладі).
ДЗЬВЕ ПАЗЫЦЫІ -- БЕЛАРУСКАЯ І МАСКОЎСКАЯ
posted Aug 10, 2020, 11:19 AM by Адміністратар Навін [ updated Aug 10, 2020, 11:19 AM ]
9-га жніўня ў Менску адбылося тое, што мусіла адбыцца -- пабоішча мірных людзей. Сіла была ўжыта несувымерна. Відаць было, што сілавікі выконвалі ўстаноўку: біць і душыць. Пазнаю почырк Лукашэнкі. Яго віна тут безумоўная.
У падрыхтоўцы сітуацыі такога неарганізаванага пратэсту ўскосная віна ляжыць таксама на Ціханоўскай і штабістках, якія адкінулі байкот і ўпарта заклікалі ўсіх выбаршчыкаў прыйсьці галасаваць менавіта ў канцы дня 9-га жніўня. Пры гэтым штабісткі казалі, што калі народ выйдзе на пратэст, то яны далучацца.
Людзі выйшлі. Штабісткі не далучыліся, а адна зьехала ў Маскву. Людзей пабілі.
Прычына простая. Гэта ня лідары. Гэта сьляпыя выканаўцы маскоўскага гібрыднага палітзаказу, дзе правакацыя з пагромам людзей зьяўляецца часткай агульнага расейскага плану ціску на Лукашэнку і захопу ўлады ў Беларусі.
Пратэстны мітынг, нават стыхійны, мусіць мець хоць якую арганізацыю і кіраўніцтва. Гуайдо, напрыклад, тое ведаў, і пайшоў на стыхійны мітынг аб'яўляць сябе прэзыдэнтам. Ціханоўскую вымусілі заявіць пра свае прэтэнзіі ў офісе Бабарыкі пасьля пабоішча людзей.
І вось тут маскоўскі план набывае агрэсіўныя рысы са спадзевам на народны беларускі пратэст. Значыцца, Сьвятлана аб'яўляе сябе прэзыдэнтам, і народ павінен на вуліцах за яе змагацца. Толькі ці варта аўчынка клопату?
Але ёсьць іншы план, хутчэйшы і больш рэалістычны -- беларускі. Яго друкуюць у Сеціве шмат дзе. Напрыклад, на Хартыі-97. Ён сфармуляваны ў трох сказах:
-- новыя выбары без Лукашэнкі;
-- вызваленьне ўсіх палітвязьняў;
-- Жыве Беларусь!
Гэты план лепшы. За яго варта змагацца. Прытым ёсьць шанец яго ажыцьцявіць. Усё будзе залежыць ад людзей і ад сілы напору. Тут выхад, да якога мусіў бы прывесьці ўсеагульны байкот фальшывага галасаваньня. Але гэтай мэты цяпер можна дасягнуць праз агульны пратэст: новыя выбары без Лукашэнкі і з новымі кандыдатамі.
Беларусам ня трэба класьці жывот за штабістак і хатнюю Сьвету, якія (ведалі тое ці ня ведалі) выконвалі планы Масквы, што ў выніку прывяло б Пуціна ў Беларусь.
Такім чынам -- новыя выбары без Лукашэнкі з новымі кандыдатамі!
Свабоду палітвязьням!
Жыве Беларусь!
10 жнівень 2020 г.
Зянон ПАЗЬНЯК
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! Білоруси потихеньку включають мізки і відкривають очі....6 років назад так само, як і ти Казлов перичалися зі мною....всьому свій час..
сипиться руSSкій мір...потихеньку але сипиться...шукай собі іншу роботу, Казлофф
Более того Кремль фактически официально заявил что оно на стороне "мирового сообщества" и протестующих. Понимаете что происходит?
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что выборы президента Беларуси прошли в обстановке тотальной фальсификации.
- Те результаты, которые были объявлены, - не внушают доверия. Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну - так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти, - сказал парламентарий.
Затулин также назвал Лукашенко человеком, который навязывает себя Беларуси, и добавил, что мировое сообщество встанет на сторону протестующих, которых накануне жёстко разогнали в Минске.
Ну Моськва!: эквилибристика похлеще, чем крымский "ихтамнэт" .
Вон оно, оказываентся, где та яма, в которой ця клята собака будет наконец зарыта!!
Не слышал такого?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Московии следует готовиться к параду суверинитетов и последующему развалу.
країни Балтії не розвиваються? Ну звичайно, їм потрібно приєднатися до Тайожного союзу, щоб розквітли, як свинособаки, та щоб, як у сранях-рязанях по рЖублів аж по 15000 отримували, ну по 200 баксів), кацапо-орда ж багатії... потрібно б щоб у прибалтів, щоб як на рассєє у більшості свинособак все процвітало.
вЯлічіє апять же...
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно".
А бамбас вже давно їм не потрібен, але не знають, як звідти піти, щоб Сцарьок їх педофіл та лисогном не виглядав би обісраним з його малососсією, про яку вже давно не згадують, та з всією їх маячнею про мальчіков у трусіках, каратєлєй, фошиздах та біндеревцах...
https://censor.net/photo_news/275951/50_tysyach_moskvicheyi_skandiruyut_slava_ukraine_geroyam_slava_miting_protiv_putina_i_voyiny_v_krymu
За владу будуть боротись кагебісти і олігархи, підставлять народ який хоче "перемен".
Разгон митинга 23 февраля 1992 года, Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции (также известные как «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Белого дома », «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Дома Советов », «Чёрный октябрь», «Октябрьское восстание 1993-го», «Указ 1400», «Октябрьский путч»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-octobercoup-3 [2] , «Ельцинский переворот 1993 года»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-4 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-5 [4] )
І після цього кацапо-орда когось ще вчить життю???
Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с одной стороны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Президента Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бориса Ельцина (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года ), правительства, возглавляемого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктором Черномырдиным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-5 [5] , части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 народных депутатов и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Верховного Совета - сторонников Президента, а с другой стороны - противников социально-экономической политики Президента и правительства: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 вице-президента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Руцкого , основной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 народных депутатов и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Верховного Совета Российской Федерации во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Русланом Хасбулатовым , большинство в котором составлял блок «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 Российское единство »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-6 [6] , в который входили представители https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4 КПРФ , фракции «Отчизна» (радикальные коммунисты, отставные военные и депутаты социалистической ориентацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-8 [8] ), «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1 Аграрный союз », депутатской группы «Россия», руководимой инициатором объединения коммунистических и националистических партийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергеем Бабуриным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-scilla.ru-10 [10]
А то кортить їм "многополярного, многополюсного" світу, та сидіть посередині на нейтралі допоки не скотились до рівня Сєвєрнай Кареии.
Що буде коли Середня Азія заворошуться (зашевелится) ? Впевнений (увєрєн) що ані #уйло ані раха такого тягара не потягнуть, отут і прибіжить біле пухнасте звірятко
"Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять народ. Уже 14 погибших."
запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі
Так как и у нас - пошли проголосовали абы за кого, лишь бы против Порошенко, а оказалось, что привели к власти ставленника заговора олигархов, против продвижения Украины в ЕС.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.