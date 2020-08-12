Громадяни Білорусі відбивають в ОМОНу хлопця в Гродно. ВІДЕО
У мережу потрапили кадри, як кілька учасників акції протесту в Гродно відбивають хлопця, якого хотів забрати ОМОН.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео ситуації опублікував користувач Фейсбуку Родіон Величенко.
Він зазначив: "Не втомлююся захоплюватися простими білорусами! Під час мирного "ланцюга солідарності" в Гродно пара мусорів вирішили затримати хлопця, який спокійно стояв збоку. Хлопця відбили, мусорів від#здили, а потім мирно допомогли їм зібрати речі, та ще й по білій квіточці подарували в знак примирення. Браво, просто браво!"
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
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Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
І найголовніша з них - уникайте прямого протистояння з мусорньою. Дуже дотепні поради. Згоден, що київському Майдану до протестів вірменів - як до Києва рачки. Але для кожного народу - своя унікальна революція.
а большинство белорусов пока что хочет оставаться рабами
вы внимательно посмотрите, как белорусы протестуют: женщины цветы дарят садистам-ментам, мужики становятся на колени и жалобно просят милости, избитые ментами протестующие быстро ломаются и сотрудничают со следствием...
нет, не созрели для свободы белорусы, быть им еще рабами
Хотя это и не ОМОН - обычные мусора.
Вони зараз тільки заважають головним господарям світу.
Так, що як то кажуть Саддам, Каддафі - теж нікого не боялісь..Лукашенко наступний
что же служивые так самоотверженно дерутся, не бросают друг друга
наши бы уже разбежались