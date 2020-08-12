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Новини Революція в Білорусі
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Громадяни Білорусі відбивають в ОМОНу хлопця в Гродно. ВІДЕО

У мережу потрапили кадри, як кілька учасників акції протесту в Гродно відбивають хлопця, якого хотів забрати ОМОН.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео ситуації опублікував користувач Фейсбуку Родіон Величенко.

Він зазначив: "Не втомлююся захоплюватися простими білорусами! Під час мирного "ланцюга солідарності" в Гродно пара мусорів вирішили затримати хлопця, який спокійно стояв збоку. Хлопця відбили, мусорів від#здили, а потім мирно допомогли їм зібрати речі, та ще й по білій квіточці подарували в знак примирення. Браво, просто браво!"

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) ОМОН (66) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+48
Судя по тому, что ОМОНовцы на улицах городов Беларуси пи&дят всех подряд без разбора, они точно знают, кто набрал 80% голосов на этих выборах! И это точно не их хозяин!
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12.08.2020 20:22 Відповісти
+45
Граждане Беларуси отбивают у ОМОНа парня в Гродно - Цензор.НЕТ 7930
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12.08.2020 20:25 Відповісти
+34
Борітеся-поборете, вам Бог помагає !!!
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12.08.2020 20:25 Відповісти
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...и спаси от лукашенки!
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12.08.2020 21:17 Відповісти
Путин пока не готов. Ждет когда позовут
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12.08.2020 21:01 Відповісти
так это ж не проблема
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12.08.2020 21:17 Відповісти
Лукашенко дубасит что б не позвали?
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12.08.2020 21:26 Відповісти
Как видно из видео, этот парень и сам неплохо отбился без посторонней помощи... Мог бы просто выкинуть мусоров из их ведра и уехать...
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Хлопчик і близько не має пойняття як вигладає " ********...й мент".
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12.08.2020 20:56 Відповісти
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
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12.08.2020 20:57 Відповісти
А почему именно к нему подошли? Прошли мимо других.
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12.08.2020 21:02 Відповісти
Он наиболее мирно из всех выглядел... Ведь мусорам пофигу, кого забирать, им план надо выдать....
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12.08.2020 21:04 Відповісти
По причине наличия рюкзачка, типовий революционэр)))
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12.08.2020 21:05 Відповісти
Ой, старший брат введет войска вангую... лучшего случая нет и не будет.. эвропа не озабочена и не обеспокоена, будут бить белоруссов старшие братья...
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Никто никого не введет .Мусора Луки и сами поломают народ .Но Лука уже на крючке у ***** и будет сговорчивее .
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12.08.2020 21:30 Відповісти
Касаби потирають руки, що у них безземельних, білоруських просторів добавилось.
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13.08.2020 08:15 Відповісти
Они и так уже там. Боятся, что без Лукашенко их пошлют на выход с вещами и ракетами
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13.08.2020 03:47 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
І найголовніша з них - уникайте прямого протистояння з мусорньою. Дуже дотепні поради. Згоден, що київському Майдану до протестів вірменів - як до Києва рачки. Але для кожного народу - своя унікальна революція.
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12.08.2020 21:09 Відповісти
это не сработает, если диктатор не захочет отдавать власть
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12.08.2020 21:19 Відповісти
Звісно треба робити поправку на белоруські особивості. Але нема такого диктатора, проти якого не було б способів)
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12.08.2020 21:41 Відповісти
для этого нужно захотеть свободы
а большинство белорусов пока что хочет оставаться рабами
вы внимательно посмотрите, как белорусы протестуют: женщины цветы дарят садистам-ментам, мужики становятся на колени и жалобно просят милости, избитые ментами протестующие быстро ломаются и сотрудничают со следствием...
нет, не созрели для свободы белорусы, быть им еще рабами
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13.08.2020 08:17 Відповісти
Молодцы.

Хотя это и не ОМОН - обычные мусора.
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12.08.2020 21:23 Відповісти
ОМОН ЭТО НАСИЛЬНИКИИ И УБИЙЦЫ !!! ИХ ВСЕХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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12.08.2020 21:48 Відповісти
Декілька бортів з російським ОМОНом і з хачам з Північного Кавказу прибули з паРаші. Ось вони і звірячать. Один білоруський омоновець зняв шолом і пішов додому.
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12.08.2020 22:38 Відповісти
Справа в тому, що "ера" диктаторів пройшла.
Вони зараз тільки заважають головним господарям світу.
Так, що як то кажуть Саддам, Каддафі - теж нікого не боялісь..Лукашенко наступний
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12.08.2020 21:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ОТРЯД ЧТОБЫ НАХОДИЛИ И НАКАЗЫВАЛИ БОЙЦОВ ТИПА ОМОНа И БЕРКУТа !!!
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12.08.2020 21:53 Відповісти
уже есть . под командованием Нео и Тринити .
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12.08.2020 22:09 Відповісти
Не видно цепочки, хотя бы из 4 человек для начала...)
Громадяни Білорусі відбивають в ОМОНу хлопця в Гродно - Цензор.НЕТ 4298
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12.08.2020 22:22 Відповісти
что интересно, служивые, они же тоже белорусы, мамы, папы, дедушки и их бабушки тоже скорее белорусы и живут они в Белоруссии
что же служивые так самоотверженно дерутся, не бросают друг друга
наши бы уже разбежались
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12.08.2020 22:52 Відповісти
аж дух захватывает и сердце радуется, когда этих псов вшивых на жопу сажают! Вот это сильно, не дают своих во обиду!
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12.08.2020 23:35 Відповісти
Декілька бортів з російським ОМОНом і з хачам з Північного Кавказу прибули з паРаші. Ось вони і звірячать. Один білоруський омоновець зняв шолом і пішов додому.
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13.08.2020 00:54 Відповісти
Дивіться кацапи - тепер розумієте чому ви ніколи не будете "браттями" ні українцям ні білорусам? Жыве Беларусь!
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13.08.2020 08:42 Відповісти
это называется "отп.....ли ментов" - этих гестаповцев? Этим ссыкунам нужно поучиться - как безоружные украинцы хххххххли свою фашитскую беркутню- ментов....Так , что они, кровавые сопли размазывая , на коленях визжали о пощаде. Пока догорали их полицайвагены.Но 99% рабов Бульбофюрера даже на такое не способны. Воюют с озверевшими мусорофашистами - цветочками, ленточками, шариками и т.п. Мдя....
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23.08.2020 01:09 Відповісти
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