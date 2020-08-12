Граждане Беларуси отбивают у ОМОНа парня в Гродно. ВИДЕО
В сеть попали кадры как несколько участников акции протеста в Гродно отбивают парня, котрого хотел забрать ОМОН.
Как передает Цензор.НЕТ, видео ситуации опубликовал пользователь Фейсбука Родион Величенко.
Он отметил: "Не устаю восхищаться простыми белорусами! Во время мирной "цепи солидарности" в Гродно пара мусоров решили задержать парня, который спокойно стоял в сторонке. Парня отбили, мусоров отп#здили, а потом мирно помогли им собрать вещи, да еще по белому цветочку подарили в знак примирения. Браво, просто браво!"
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
І найголовніша з них - уникайте прямого протистояння з мусорньою. Дуже дотепні поради. Згоден, що київському Майдану до протестів вірменів - як до Києва рачки. Але для кожного народу - своя унікальна революція.
а большинство белорусов пока что хочет оставаться рабами
вы внимательно посмотрите, как белорусы протестуют: женщины цветы дарят садистам-ментам, мужики становятся на колени и жалобно просят милости, избитые ментами протестующие быстро ломаются и сотрудничают со следствием...
нет, не созрели для свободы белорусы, быть им еще рабами
Хотя это и не ОМОН - обычные мусора.
Вони зараз тільки заважають головним господарям світу.
Так, що як то кажуть Саддам, Каддафі - теж нікого не боялісь..Лукашенко наступний
что же служивые так самоотверженно дерутся, не бросают друг друга
наши бы уже разбежались