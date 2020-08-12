РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5817 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
30 569 133

Граждане Беларуси отбивают у ОМОНа парня в Гродно. ВИДЕО

В сеть попали кадры как несколько участников акции протеста в Гродно отбивают парня, котрого хотел забрать ОМОН.

Как передает Цензор.НЕТ, видео ситуации опубликовал пользователь Фейсбука Родион Величенко.

Он отметил: "Не устаю восхищаться простыми белорусами! Во время мирной "цепи солидарности" в Гродно пара мусоров решили задержать парня, который спокойно стоял в сторонке. Парня отбили, мусоров отп#здили, а потом мирно помогли им собрать вещи, да еще по белому цветочку подарили в знак примирения. Браво, просто браво!"

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) ОМОН (112) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
Судя по тому, что ОМОНовцы на улицах городов Беларуси пи&дят всех подряд без разбора, они точно знают, кто набрал 80% голосов на этих выборах! И это точно не их хозяин!
показать весь комментарий
12.08.2020 20:22 Ответить
+45
Граждане Беларуси отбивают у ОМОНа парня в Гродно - Цензор.НЕТ 7930
показать весь комментарий
12.08.2020 20:25 Ответить
+34
Борітеся-поборете, вам Бог помагає !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...и спаси от лукашенки!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:17 Ответить
Путин пока не готов. Ждет когда позовут
показать весь комментарий
12.08.2020 21:01 Ответить
так это ж не проблема
показать весь комментарий
12.08.2020 21:17 Ответить
Лукашенко дубасит что б не позвали?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:26 Ответить
Как видно из видео, этот парень и сам неплохо отбился без посторонней помощи... Мог бы просто выкинуть мусоров из их ведра и уехать...
показать весь комментарий
12.08.2020 20:55 Ответить
Хлопчик і близько не має пойняття як вигладає " ********...й мент".
показать весь комментарий
12.08.2020 20:56 Ответить
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:57 Ответить
А почему именно к нему подошли? Прошли мимо других.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:02 Ответить
Он наиболее мирно из всех выглядел... Ведь мусорам пофигу, кого забирать, им план надо выдать....
показать весь комментарий
12.08.2020 21:04 Ответить
По причине наличия рюкзачка, типовий революционэр)))
показать весь комментарий
12.08.2020 21:05 Ответить
Ой, старший брат введет войска вангую... лучшего случая нет и не будет.. эвропа не озабочена и не обеспокоена, будут бить белоруссов старшие братья...
показать весь комментарий
12.08.2020 21:06 Ответить
Никто никого не введет .Мусора Луки и сами поломают народ .Но Лука уже на крючке у ***** и будет сговорчивее .
показать весь комментарий
12.08.2020 21:30 Ответить
Касаби потирають руки, що у них безземельних, білоруських просторів добавилось.
показать весь комментарий
13.08.2020 08:15 Ответить
Они и так уже там. Боятся, что без Лукашенко их пошлют на выход с вещами и ракетами
показать весь комментарий
13.08.2020 03:47 Ответить
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
І найголовніша з них - уникайте прямого протистояння з мусорньою. Дуже дотепні поради. Згоден, що київському Майдану до протестів вірменів - як до Києва рачки. Але для кожного народу - своя унікальна революція.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:09 Ответить
это не сработает, если диктатор не захочет отдавать власть
показать весь комментарий
12.08.2020 21:19 Ответить
Звісно треба робити поправку на белоруські особивості. Але нема такого диктатора, проти якого не було б способів)
показать весь комментарий
12.08.2020 21:41 Ответить
для этого нужно захотеть свободы
а большинство белорусов пока что хочет оставаться рабами
вы внимательно посмотрите, как белорусы протестуют: женщины цветы дарят садистам-ментам, мужики становятся на колени и жалобно просят милости, избитые ментами протестующие быстро ломаются и сотрудничают со следствием...
нет, не созрели для свободы белорусы, быть им еще рабами
показать весь комментарий
13.08.2020 08:17 Ответить
Молодцы.

Хотя это и не ОМОН - обычные мусора.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:23 Ответить
ОМОН ЭТО НАСИЛЬНИКИИ И УБИЙЦЫ !!! ИХ ВСЕХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:48 Ответить
Декілька бортів з російським ОМОНом і з хачам з Північного Кавказу прибули з паРаші. Ось вони і звірячать. Один білоруський омоновець зняв шолом і пішов додому.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:38 Ответить
Справа в тому, що "ера" диктаторів пройшла.
Вони зараз тільки заважають головним господарям світу.
Так, що як то кажуть Саддам, Каддафі - теж нікого не боялісь..Лукашенко наступний
показать весь комментарий
12.08.2020 21:53 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ОТРЯД ЧТОБЫ НАХОДИЛИ И НАКАЗЫВАЛИ БОЙЦОВ ТИПА ОМОНа И БЕРКУТа !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:53 Ответить
уже есть . под командованием Нео и Тринити .
показать весь комментарий
12.08.2020 22:09 Ответить
Не видно цепочки, хотя бы из 4 человек для начала...)
Громадяни Білорусі відбивають в ОМОНу хлопця в Гродно - Цензор.НЕТ 4298
показать весь комментарий
12.08.2020 22:22 Ответить
что интересно, служивые, они же тоже белорусы, мамы, папы, дедушки и их бабушки тоже скорее белорусы и живут они в Белоруссии
что же служивые так самоотверженно дерутся, не бросают друг друга
наши бы уже разбежались
показать весь комментарий
12.08.2020 22:52 Ответить
аж дух захватывает и сердце радуется, когда этих псов вшивых на жопу сажают! Вот это сильно, не дают своих во обиду!
показать весь комментарий
12.08.2020 23:35 Ответить
Декілька бортів з російським ОМОНом і з хачам з Північного Кавказу прибули з паРаші. Ось вони і звірячать. Один білоруський омоновець зняв шолом і пішов додому.
показать весь комментарий
13.08.2020 00:54 Ответить
Дивіться кацапи - тепер розумієте чому ви ніколи не будете "браттями" ні українцям ні білорусам? Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
13.08.2020 08:42 Ответить
это называется "отп.....ли ментов" - этих гестаповцев? Этим ссыкунам нужно поучиться - как безоружные украинцы хххххххли свою фашитскую беркутню- ментов....Так , что они, кровавые сопли размазывая , на коленях визжали о пощаде. Пока догорали их полицайвагены.Но 99% рабов Бульбофюрера даже на такое не способны. Воюют с озверевшими мусорофашистами - цветочками, ленточками, шариками и т.п. Мдя....
показать весь комментарий
23.08.2020 01:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 