Учасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві
У Москві біля посольства Білорусі в четвер увечері було затримано учасників акції.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними очевидців, відомо, щонайменше, про двох затриманих. Поліцейські посадили їх в автозак.
Раніше повідомлялося, що кілька людей знову, який день поспіль, зібралися біля дипмісії на знак підтримки учасників масових виступів у Білорусі проти офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу знову здобув Олександр Лукашенко. Ці протести в Білорусі тривають із вечора 9 серпня.
Також на Цензор.НЕТ: Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. ФОТО
Топ коментарі
+8 FiL Zav
показати весь коментар13.08.2020 23:08 Відповісти Посилання
+6 Ksenia VB
показати весь коментар13.08.2020 23:04 Відповісти Посилання
+6 Михаил Торо
показати весь коментар13.08.2020 23:14 Відповісти Посилання
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Режим діє однаково.
Поэтому и был Майдан. Поэтому сейчас налицо явное отличие Украины от всех постсоветских стран, по отношению к событиям в Беларуси.
даже какая бы не была сейчас проватная власть в Украине, но она вынуждена считаться с мнением людей... и даже не смеет ограничивать протест граждан Украины у посольства Беларуси в Киеве, в отличие от рашки...
Ибо был майдан, была кровь... и власть просто боится повторения, если пойдёт против воли большинства народа.
сегодня ***** саниных в мацкве задержало?
завтра саня кацтанки через Берларусь в Украину пропустит.... - браты они.