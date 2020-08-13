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Учасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві

Учасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві

У Москві біля посольства Білорусі в четвер увечері було затримано учасників акції.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними очевидців, відомо, щонайменше, про двох затриманих. Поліцейські посадили їх в автозак.

Раніше повідомлялося, що кілька людей знову, який день поспіль, зібралися біля дипмісії на знак підтримки учасників масових виступів у Білорусі проти офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу знову здобув Олександр Лукашенко. Ці протести в Білорусі тривають із вечора 9 серпня.

Також на Цензор.НЕТ: Російські поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. ФОТО

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Топ коментарі
+8
Разница поддержки Киева и МосквыУчасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві - Цензор.НЕТ 892
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13.08.2020 23:08 Відповісти
+6
Навіть не сумнівалась, що так і буде.
Режим діє однаково.
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13.08.2020 23:04 Відповісти
+6
Соловей говорит что скачет давление и пережил микро-инсульт . Думаю фантазии . Реально циган рассуждает . куда спрятать надежно награбленное и куда переместить свою задницу в следствии проигрыша .А еще плачет по Коленьке , не такую судьбу он ему готовил .
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13.08.2020 23:14 Відповісти
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Навіть не сумнівалась, що так і буде.
Режим діє однаково.
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13.08.2020 23:04 Відповісти
Так три дня они там хороводили без проблем. Пока это было выгодно *****. И даже Скаабеева на Луку наезжала. Но сегодня риторика вдруг поменялась. И массовка перестала быть нужной.
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14.08.2020 00:14 Відповісти
Разница поддержки Киева и МосквыУчасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві - Цензор.НЕТ 892
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13.08.2020 23:08 Відповісти
Шо там з лукашенко?Є офіційна інфа?
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13.08.2020 23:11 Відповісти
Соловей говорит что скачет давление и пережил микро-инсульт . Думаю фантазии . Реально циган рассуждает . куда спрятать надежно награбленное и куда переместить свою задницу в следствии проигрыша .А еще плачет по Коленьке , не такую судьбу он ему готовил .
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13.08.2020 23:14 Відповісти
Omg, кто-то ещё читает эти его "инсайды"?Да лучше Соскиным себе мозг вынести, право слово.)))
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13.08.2020 23:25 Відповісти
согласен ! Но просто смотрю . слушаю всех по мере времени и желания .
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14.08.2020 09:40 Відповісти
https://panorama.pub/44850-belorusskij-tsik-ekologiya.html Сказал : Всем спсибо, все свободны. Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку
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13.08.2020 23:20 Відповісти
Погуглил, вроде гугл показывает только панораму и какой-то колибри, на всех остальных-молчок. Не фейк ли?
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13.08.2020 23:33 Відповісти
похоже что фейк, я с ФБ стырил новость,у человека 10 000 подписчиков, на ето и повелся
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14.08.2020 00:09 Відповісти
Лукашенко даст всем 3.14зды.Молодец шо не дает вырубать Беловежскую Пущщю.
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13.08.2020 23:22 Відповісти
3.14зда то у него откуда появилась? он вроде как дедушка, был
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13.08.2020 23:34 Відповісти
Кто бы, что не говорил, но Украина это лидер по самосознанию людей относительно собственного достоинства и чести, лидер по демократии на постсовке (ну может ещё и Грузия аналогично).
Поэтому и был Майдан. Поэтому сейчас налицо явное отличие Украины от всех постсоветских стран, по отношению к событиям в Беларуси.
даже какая бы не была сейчас проватная власть в Украине, но она вынуждена считаться с мнением людей... и даже не смеет ограничивать протест граждан Украины у посольства Беларуси в Киеве, в отличие от рашки...
Ибо был майдан, была кровь... и власть просто боится повторения, если пойдёт против воли большинства народа.
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13.08.2020 23:16 Відповісти
А еще боятся что атошники выкопают свои автоматы )
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14.08.2020 00:04 Відповісти
Ну, согласно процентов на выборах вообще не лидер так что такое себе
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14.08.2020 07:56 Відповісти
Или ты намекаешь на ордло и Крым про самосознание итд?
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14.08.2020 08:06 Відповісти
по голове этих безработных уголовников дубинками.
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13.08.2020 23:27 Відповісти
В интернете появились публикации, что якобы правоохранители выкидывают свою форму и присоединяются к митингующим. Как выяснилось, часть этих людей либо уже давно уволилась из внутренних войск, либо проходила там лишь срочную службу
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13.08.2020 23:46 Відповісти
Ватнікам з бєлорашкі слід обнулити своє місцеве ***** шляхом зміни конституції, як це зробили крємляді. Увіковічнити свого Таргана на побігеньках у московитського сЦарька
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13.08.2020 23:55 Відповісти
бацька с ****** - браты навек.
сегодня ***** саниных в мацкве задержало?
завтра саня кацтанки через Берларусь в Украину пропустит.... - браты они.
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14.08.2020 07:21 Відповісти
И домой отправляют к родным мусорам
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14.08.2020 07:51 Відповісти
 
 