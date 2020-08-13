Учасників акції біля посольства Білорусі затримують у Москві

У Москві біля посольства Білорусі в четвер увечері було затримано учасників акції.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними очевидців, відомо, щонайменше, про двох затриманих. Поліцейські посадили їх в автозак.

Раніше повідомлялося, що кілька людей знову, який день поспіль, зібралися біля дипмісії на знак підтримки учасників масових виступів у Білорусі проти офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу знову здобув Олександр Лукашенко. Ці протести в Білорусі тривають із вечора 9 серпня.

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