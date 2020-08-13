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Новости Силовики
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Руководство крупнейшего животноводческого госпредприятия умышленно доводило его до банкротства, - СБУ

Руководство крупнейшего животноводческого госпредприятия умышленно доводило его до банкротства, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов. Вследствие сделки злоумышленники планировали завладеть 14 целостными имущественными комплексами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупку сельхозпродукции по завышенным ценам.

Таким образом перед коммерческой структурой было искусственно сформирован долг в более 60 млн гривен. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.

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В рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов производства в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице. Изъята бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Автор: 

правоохранительные органы (2971) СБУ (20130) силовики (2799) хищение (681)


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Топ комментарии
+7
Це одна з основних схем знищення України.Так коломойський,ахметов,порошенко та iншi "заробляли" свої статки.Купували,залякували,вбивали,керiвникiв держпiдприємств,а потiм за копiйки скуповували великi заводи,в кращому випадку розвивали вкраденi у держави пiдприємства,а дуже часто рiзали на брухт.ВСI ОЛIГАРХИ(БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ) АБСОЛЮТНЕ ЗЛО.
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13.08.2020 23:56 Ответить
+4
перестаньте пальмове дерьмо в Україну завозити , м'ясо по демпінгових цінах і дивись в Україні все потихеньку відновиться ...але ні , не можна МВФ поставив іншу задачу ...знищити село ...ублюдки виконують
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13.08.2020 23:19 Ответить
+4
а вот, помню, еще случай был... поставили 73% идиотов себе во главу еврейчика-клоуна... ну вот, как Хазанов, но тот баллотироваться не додумался, а этот решил, что голобородьке поверили, что он сыграет не хуже, и что ему тоже поверят... ну так вот, выбрали, оформили еврейчика на президента Украины украинцам на зависть, а тот взял, и обанкротил самую дорогую украинскую свиноферму... 450 парнокопытных и винторогих с овцами и даже сеструхой льовочкина обанкротил и разогнал... но у тех хотя бы какая-то порода была. Так он взял и загнал на ферму совершенно беспородный скот, без педигри, без шерсти и молока, но очень изголодавшийся по сочным пастбищам...
От така фуйня, малята...
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13.08.2020 23:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та да,это вам не мешки по чердакам ворочать.Тут надо голова.
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13.08.2020 23:10 Ответить
Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - СБУ - Цензор.НЕТ 5278
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13.08.2020 23:18 Ответить
перестаньте пальмове дерьмо в Україну завозити , м'ясо по демпінгових цінах і дивись в Україні все потихеньку відновиться ...але ні , не можна МВФ поставив іншу задачу ...знищити село ...ублюдки виконують
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13.08.2020 23:19 Ответить
то скільки завозять "пальмового лайна" ?
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13.08.2020 23:26 Ответить
тупим ольгінським..

це в росії дозволена пальмова оля,яку завезли мільйон тон...
В Україні заборонена.
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13.08.2020 23:30 Ответить
Що ж то за Оля пальмова, що важить мільйони тон?
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14.08.2020 00:11 Ответить
Павлуха, йолопе Лайнецького, ти спитай в Одесі в працівників порту, завозять, чи не завозять. Вони тобі скажуть, якщо повірять, що ти не провокатор. На українській митниці хіба що свинець на золото документально не перетворюють. А то якась пальмова олія.
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14.08.2020 08:08 Ответить
офіційно заборонено добавляти у продукти..
Це не означає ,що не завозять і не добавляють..

У росії це не заборонено взагалі.
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14.08.2020 10:21 Ответить
тобі б підлікуватися не завадило ...поїхати у село попити справжнього молока може який дядько на "свіжину" запросить ...дивись і тобі дійде що тобі у магазинах скормлюють
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14.08.2020 09:17 Ответить
Який демпінг по м'ясу? Вітчизняна сировина дешевше імпорту.
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14.08.2020 00:04 Ответить
скільки Україна експортувала свинини та яловичини , бо я щось цифри знайти не можу ... доречі про імпорт не запитую ...він у нас весь у магазинах видно й без цінників
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14.08.2020 09:14 Ответить
Тоже мне новость , Зеленский со своей сворой прихвостней умышленно доводят до банкротства Украину и ничего , а ну да , Баканов же слепой и глухой потому что 100 % свой человек для ЗЕ.
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13.08.2020 23:29 Ответить
А що? Хіба в 2018 році і півроку 2019 царював ЗЕлупа Янелох, а не Пеця Барига?
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14.08.2020 08:10 Ответить
а вот, помню, еще случай был... поставили 73% идиотов себе во главу еврейчика-клоуна... ну вот, как Хазанов, но тот баллотироваться не додумался, а этот решил, что голобородьке поверили, что он сыграет не хуже, и что ему тоже поверят... ну так вот, выбрали, оформили еврейчика на президента Украины украинцам на зависть, а тот взял, и обанкротил самую дорогую украинскую свиноферму... 450 парнокопытных и винторогих с овцами и даже сеструхой льовочкина обанкротил и разогнал... но у тех хотя бы какая-то порода была. Так он взял и загнал на ферму совершенно беспородный скот, без педигри, без шерсти и молока, но очень изголодавшийся по сочным пастбищам...
От така фуйня, малята...
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13.08.2020 23:37 Ответить
Краще і не скажеш☝️👍🤣
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13.08.2020 23:47 Ответить
І відправив бідного Свинорига в "опозицію" (правда, це не заважало непримиренним ворогам: фракції блазня та еу-рейській солідарності дружно тиснути кніпочки під час голосування за закон про дерибан землі).
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14.08.2020 00:07 Ответить
Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - СБУ - Цензор.НЕТ 4905
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14.08.2020 08:12 Ответить
Лошары.Морочат себе голову с целыми животноводческими комплексами и имеют геморрой.
Учитесь у гениального предпринимателя Кивы.На простой жомовой яме имеет 1.2 млн.грн. в год.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/28/7260907/ Яма Кивы
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13.08.2020 23:40 Ответить
Це одна з основних схем знищення України.Так коломойський,ахметов,порошенко та iншi "заробляли" свої статки.Купували,залякували,вбивали,керiвникiв держпiдприємств,а потiм за копiйки скуповували великi заводи,в кращому випадку розвивали вкраденi у держави пiдприємства,а дуже часто рiзали на брухт.ВСI ОЛIГАРХИ(БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ) АБСОЛЮТНЕ ЗЛО.
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13.08.2020 23:56 Ответить
Перефразирую... шмаркля и ермак. иб.т хохлов и в хвост и в гриву.
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13.08.2020 23:58 Ответить
Нові вальцмани дерибанять агропромисловий комплекс. Гарних вчителів мають.
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13.08.2020 23:59 Ответить
Нахера государству вообще животноводческое хозяйство? Чтобы бюджетное бабло на потоках мыть?
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14.08.2020 00:05 Ответить
К сожалению у этой проблемы есть только одно решение. Это приватизация. Многие скажут что это дерибан, и я соглашусь. Но возле каждого госпредприятия не поставишь сторожа, да и кто будет сторожить сторожа. То есть такие вещи будут продолжаться непрерывно, на том или ином предприятии, при той или иной власти. Допустим одна власть эффективна, а следующая нет. И что, как быть с этим предприятием в конкретный момент? Его разворовывают, оно убыточно и т.д. Это нонсенс иметь сегодня государственные агрофирмы. Какой смысл ее существования? Постоянно будет находиться на грани, зависимая от воровитого менеджмента, а убытки всегда будут покрываться с наших налогов. Черные дыры.

Есть вещи, которые нельзя приватизировать, стратегические - энергетика...но ее приватизировали, а свинарник государственный...разве не жесть? Таких неэффективных предприятий еще много, они вотчины еще тех, красных директоров. Возьмите к примеру институт Погорелого - он давно ничего не производит, не испытывает и не разрабатывает. И не будет этого делать никогда, пока государственный. А под ним сотни гектаров, здания, ангары и т.д. Уже почти все разворовано. А могла уже 30 лет приносить прибыль в виде налогов как частник и зарплаты там платились бы не из бюджета. Нужен контроль конечно за налогами, но он нужен и гос. и частному предприятию.
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14.08.2020 00:18 Ответить
реформировать госпредприятие \на прибыль\ намного легче, было бы желание. и прибыль там посущественнее, чем любой "частник" если это не Илон Маск. то что у нас депутаты\министры\чиновники и т.п. это случайные люди которые ни*рена не умеют и не хотят, а основная цель у них распилы - это другое и между прочим более проблематичное. "Мрию" построило государство к примеру и бабло рубят до сих пор. так что приватизация это большей мерой борьба с государством, в смысле, с "властями". а для слишком хитрых частников есть рейдерство, иногда тоже - с крышей.
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14.08.2020 01:56 Ответить
Кто будет контролировать государственного служащего? Государственный же служащий. Коррупция, кумовство отсюда и растут. Можно строить розовые мечты, а действительность будет все равно иной. Институт Погорелого я не зря привел в качестве примера. Агрофирма о которой речь это тоже пример гос. предприятия. И так везде, думаю любое бери и везде все одно. Это просто факт, 30 лет для этих предприятий уже потеряно. Хотите еще 30?
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14.08.2020 10:01 Ответить
у нас и депутатов никто не контролирует (все 5 лет, а это очень дохрена при капитализме), и судей - тоже, отсюда и все проблемы. а с мелкими чиновниками как минимум есть реальные рычаги влияния (суды и т.п.), было бы желание, с нормальными законами - тем более. никто не мешает на госпредприятие набирать по конкурсу и как минимум увольнять при невыполнении планов, и планы - тоже писать не "на глаз", а нормально, с контролем, 21 век же, роботы, компьютеры, искусственный интеллект и т.п. да и всяческие "отписки" минимизировать никто не запрещает, никто этого не делает потому что все заняты распилами, а строить что-то хорошее или более менее работающее из говна, как видим - не получается по объективным причинам (и не получится, как ни старайся, может оно и проработает какое-то время, но потом навернется с огромным плюхом и всех еще и заляпает).
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14.08.2020 20:36 Ответить
Где нормальные законы? Когда они появятся? Кто будет проводить конкурс? Как избежать коррупции при его проведении? Кто будет контролировать выполнение планов? Как уволить если в министерстве против? Как оставить если в министерстве хотят уволить хорошего директора? Как предотвратить распилы? На эти все вопросы нет никаких ответов, и не будет. Могут быть только фантазии на тему "как должно быть". И эти фантазии мы видим 30 лет, а васька слушает да ест.
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15.08.2020 13:16 Ответить
ну поэтому я и говорю, полная приватизация - это уничтожения государства как такового. какой смысл оплачивать "работу" депутатов, министров, соцстраха, армии, милиции и т.п. если все частное и "саморегулируется"? если что - позвал "вагнеровцев" и норм.
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15.08.2020 17:39 Ответить
А в госрезерв вы это выступление заложите.
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14.08.2020 06:28 Ответить
В США нет гос. предприятий. Частником обходятся, и даже вооружение поставляет частник по контрактам. И госрезерв скорее всего немалый.
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14.08.2020 09:57 Ответить
Вы знаете частника в Украине способного сделать например крылатую ракету,или танк?В США узаконенная коррупция -лоббизм называется,и 3,5 миллиона живёт в картонных коробках под мостами,миллионами по тюрьмам -это как следствия,что из этого хотите внедрить в Украине?А нас кацапня в соседах,полстраны ими скуплено,плюс полная распродажа земли
стартует,есть вариант ложить в тех сховища только хрен.
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14.08.2020 11:34 Ответить
Так потому и нет такого частника что мы еще не доросли до него, все тормозится. Оборонка это отдельная тема, я не призываю ее приватизировать в этих условиях, но она при этом все равно останется неэффективной. А вот животноводство, агрофирмы в гос. собственности это оксюморон полный. Дорого, говенно, бесперспективно, убыточно - и так будет всегда, с редкими периодами появления вменяемых руководителей...нахрена дергаться если убытки и неэффективность покроют из налогов и можно кайфовать вечно.

В коробках живут...вы там были? Там полно недорогого жилья в глубинке и валом простой работы. Те кто в коробках, не хотят так по-простому. Тепло и пособие...нахрен работать? У меня тетка жены в Нью-Йорке живет, сдает в наем квартиры, не очень далеко от центрального парка
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14.08.2020 12:25 Ответить
Мать честная, расслабьтесь. В Беларуси, где как некоторые здесь кричат все по справедливости, это заурядная процедура. И ниточки, как правило, тянутся к председателям исполкомов или от них. Они организуют и направляют этот процесс. Они же снимают сливки. Чтобы победить преступность, лучше всего ее возглавить. Или вы думаете у нас ОМОН и русификация - единственные, какие есть, проблемы, а в остальном мы в масле катаемся?
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14.08.2020 00:38 Ответить
"Артёмсоль" тоже банкротят, за год сменилось 4 генеральных директора, а СБУ не замечает....
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14.08.2020 05:58 Ответить
Спостережливі люди ще з часів Юща-Дрища знають, що СБУ в першу чергу комерційна установа під кришею закону та військового статусу.
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14.08.2020 08:15 Ответить
У нас государство до сих пор занимается животноводством ??!!
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14.08.2020 08:26 Ответить
Не государство а СБУ. т.к. был заказ. Не шпионов же им ловить.
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14.08.2020 11:04 Ответить
 
 