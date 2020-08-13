Руководство крупнейшего животноводческого госпредприятия умышленно доводило его до банкротства, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов. Вследствие сделки злоумышленники планировали завладеть 14 целостными имущественными комплексами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, в течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупку сельхозпродукции по завышенным ценам.
Таким образом перед коммерческой структурой было искусственно сформирован долг в более 60 млн гривен. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.
В рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов производства в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице. Изъята бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
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це в росії дозволена пальмова оля,яку завезли мільйон тон...
В Україні заборонена.
Це не означає ,що не завозять і не добавляють..
У росії це не заборонено взагалі.
От така фуйня, малята...
Учитесь у гениального предпринимателя Кивы.На простой жомовой яме имеет 1.2 млн.грн. в год.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/28/7260907/ Яма Кивы
Есть вещи, которые нельзя приватизировать, стратегические - энергетика...но ее приватизировали, а свинарник государственный...разве не жесть? Таких неэффективных предприятий еще много, они вотчины еще тех, красных директоров. Возьмите к примеру институт Погорелого - он давно ничего не производит, не испытывает и не разрабатывает. И не будет этого делать никогда, пока государственный. А под ним сотни гектаров, здания, ангары и т.д. Уже почти все разворовано. А могла уже 30 лет приносить прибыль в виде налогов как частник и зарплаты там платились бы не из бюджета. Нужен контроль конечно за налогами, но он нужен и гос. и частному предприятию.
иногдатоже - с крышей.
стартует,есть вариант ложить в тех сховища только хрен.
В коробках живут...вы там были? Там полно недорогого жилья в глубинке и валом простой работы. Те кто в коробках, не хотят так по-простому. Тепло и пособие...нахрен работать? У меня тетка жены в Нью-Йорке живет, сдает в наем квартиры, не очень далеко от центрального парка