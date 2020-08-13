Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - СБУ
Співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного з найбільших державних підприємств у сфері тваринництва з розгалуженою мережею регіональних філій. Унаслідок угоди зловмисники планували заволодіти 14 цілісними майновими комплексами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними попереднього слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків свідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Чиновники сприяли укладенню контрактів про надання господарських послуг і закупівлю сільгосппродукції за завищеними цінами.
Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 млн гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.
У рамках кримінального провадження, розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів провадження в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях і в столиці. Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
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це в росії дозволена пальмова оля,яку завезли мільйон тон...
В Україні заборонена.
Це не означає ,що не завозять і не добавляють..
У росії це не заборонено взагалі.
От така фуйня, малята...
Учитесь у гениального предпринимателя Кивы.На простой жомовой яме имеет 1.2 млн.грн. в год.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/28/7260907/ Яма Кивы
Есть вещи, которые нельзя приватизировать, стратегические - энергетика...но ее приватизировали, а свинарник государственный...разве не жесть? Таких неэффективных предприятий еще много, они вотчины еще тех, красных директоров. Возьмите к примеру институт Погорелого - он давно ничего не производит, не испытывает и не разрабатывает. И не будет этого делать никогда, пока государственный. А под ним сотни гектаров, здания, ангары и т.д. Уже почти все разворовано. А могла уже 30 лет приносить прибыль в виде налогов как частник и зарплаты там платились бы не из бюджета. Нужен контроль конечно за налогами, но он нужен и гос. и частному предприятию.
иногдатоже - с крышей.
стартует,есть вариант ложить в тех сховища только хрен.
В коробках живут...вы там были? Там полно недорогого жилья в глубинке и валом простой работы. Те кто в коробках, не хотят так по-простому. Тепло и пособие...нахрен работать? У меня тетка жены в Нью-Йорке живет, сдает в наем квартиры, не очень далеко от центрального парка