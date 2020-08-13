Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного з найбільших державних підприємств у сфері тваринництва з розгалуженою мережею регіональних філій. Унаслідок угоди зловмисники планували заволодіти 14 цілісними майновими комплексами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків свідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Чиновники сприяли укладенню контрактів про надання господарських послуг і закупівлю сільгосппродукції за завищеними цінами.

Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 млн гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів провадження в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях і в столиці. Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.