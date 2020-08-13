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Фактических жертв протестов в Беларуси может быть больше, - ООН

Фактических жертв протестов в Беларуси может быть больше, - ООН

В Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была очень жестокой. Из-за того, что местонахождение десятков задержанных людей милицией неизвестно, фактических жертв протестов может быть больше.

Об этом говорится в заявлении ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы возмущены насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам. Похожие силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний", - говорится в заявлении.

Эксперты ООН подчеркнули, что вместо того, чтобы приложить усилия по налаживанию диалога для прекращения предвыборного кризиса "власти заинтересованы лишь в быстром разгоне протестов и аресте, как можно большего числа людей".

"По меньшей мере 6 700 человек были задержаны несмотря на то, что демонстрация в основном носили мирный характер. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того что многие задержанных, как было сообщено, во время задержания подвергались избиением или иным видам жестокого обращения", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим, - комиссар ООН по правам человека Бачелет

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) ООН (4208) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+12
Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное снимут». Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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13.08.2020 23:51 Ответить
+2
самое время провести учебные ракетные стрельбы на 1200км.
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13.08.2020 23:59 Ответить
+2
Шановний Максим, наш бох вже зробив так, що ми можемо робити усе що заманеться.
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14.08.2020 01:36 Ответить
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Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное снимут». Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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13.08.2020 23:51 Ответить
самое время провести учебные ракетные стрельбы на 1200км.
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13.08.2020 23:59 Ответить
Українці не мають права виробляти ракети з дальністю більше 500 км.
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14.08.2020 00:22 Ответить
Шановний Максим, наш бох вже зробив так, що ми можемо робити усе що заманеться.
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14.08.2020 01:36 Ответить
Что запрещает?
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14.08.2020 08:57 Ответить
Після того як Америка і Росія вийшли з договору про обмеження ракет середньої дальності, Україна може виробляти будь яку ракетну зброю, будь якої дальності . Проблема в тому що "українська влада" залежна від кредитів МВФ і інших "інвесторів", а отже, не може нічого що може створювати проблеми для "інвесторів"!
От нафіга хоч Росії, хоч Америці українські ракети? В гробу вони їх бачили в білих тапочках!..
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14.08.2020 10:30 Ответить
оні хотелі штоб всьо как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:01 Ответить
Проклятия за убийства и мучения людей
У Лукашенко инсульт

https://www.obozrevatel.com/abroad/u-lukashenko-insult-politolog-solovej.htm
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14.08.2020 00:26 Ответить
а представьте себе,что будет на козломордии,когда свинособакам жрать будет нечего(типа взбунтуются)
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14.08.2020 05:46 Ответить
тут ни оонь не главная ни даже уважемые, и возмущенные Президенты приграничных государств - как нарид скаже так клован и отбулавится...

кстати о фиглярах - моника приграничная какой мысли за выборы в Беларуси?
ах спит и вздрагивает? - та и не нехай...
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14.08.2020 05:55 Ответить
Звичайно жертв більше десятка. Режим приховує кількість жертв.
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14.08.2020 07:20 Ответить
 
 