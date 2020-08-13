Фактических жертв протестов в Беларуси может быть больше, - ООН
В Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была очень жестокой. Из-за того, что местонахождение десятков задержанных людей милицией неизвестно, фактических жертв протестов может быть больше.
Об этом говорится в заявлении ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы возмущены насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам. Похожие силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний", - говорится в заявлении.
Эксперты ООН подчеркнули, что вместо того, чтобы приложить усилия по налаживанию диалога для прекращения предвыборного кризиса "власти заинтересованы лишь в быстром разгоне протестов и аресте, как можно большего числа людей".
"По меньшей мере 6 700 человек были задержаны несмотря на то, что демонстрация в основном носили мирный характер. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того что многие задержанных, как было сообщено, во время задержания подвергались избиением или иным видам жестокого обращения", - говорится в заявлении.
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От нафіга хоч Росії, хоч Америці українські ракети? В гробу вони їх бачили в білих тапочках!..
дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
У Лукашенко инсульт
https://www.obozrevatel.com/abroad/u-lukashenko-insult-politolog-solovej.htm
кстати о фиглярах - моника приграничная какой мысли за выборы в Беларуси?
ах спит и вздрагивает? - та и не нехай...