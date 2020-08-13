Фактичних жертв протестів у Білорусі може бути більше, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що реакція сил безпеки Білорусі на мирні протести була дуже жорстокою. Через те, що місце перебування десятків затриманих людей міліцією невідоме, фактичних жертв протестів може бути більше.

Про це йдеться в заяві ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обурені насильством поліції щодо мирних демонстрантів і журналістів. Сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками і не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань", - ідеться в заяві.

Експерти ООН наголосили, що замість того, щоб докласти зусиль щодо налагодження діалогу для припинення передвиборної кризи "влада зацікавлена ​​лише у швидкому розгоні протестів та арешті якомога більшої кількості людей".

"Щонайменше 6 700 осіб були затримані, незважаючи на те, що демонстрації в основному мали мирний характер. Експерти висловили стурбованість із приводу того, що багато затриманих, як було повідомлено, під час затримання піддавалися побиттям або іншим видам жорстокого поводження", - йдеться в заяві.

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