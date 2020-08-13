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Фактичних жертв протестів у Білорусі може бути більше, - ООН

Фактичних жертв протестів у Білорусі може бути більше, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що реакція сил безпеки Білорусі на мирні протести була дуже жорстокою. Через те, що місце перебування десятків затриманих людей міліцією невідоме, фактичних жертв протестів може бути більше.

Про це йдеться в заяві ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обурені насильством поліції щодо мирних демонстрантів і журналістів. Сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками і не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань", - ідеться в заяві.

Експерти ООН наголосили, що замість того, щоб докласти зусиль щодо налагодження діалогу для припинення передвиборної кризи "влада зацікавлена ​​лише у швидкому розгоні протестів та арешті якомога більшої кількості людей".

"Щонайменше 6 700 осіб були затримані, незважаючи на те, що демонстрації в основному мали мирний характер. Експерти висловили стурбованість із приводу того, що багато затриманих, як було повідомлено, під час затримання піддавалися побиттям або іншим видам жорстокого поводження", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі застосовують непропорційну силу до протестувальників, - комісар ООН із прав людини Бачелет

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) ООН (3394) репресії (1626)


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Топ коментарі
+12
Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное снимут». Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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13.08.2020 23:51 Відповісти
+2
самое время провести учебные ракетные стрельбы на 1200км.
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13.08.2020 23:59 Відповісти
+2
Шановний Максим, наш бох вже зробив так, що ми можемо робити усе що заманеться.
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14.08.2020 01:36 Відповісти
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Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное снимут». Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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13.08.2020 23:51 Відповісти
самое время провести учебные ракетные стрельбы на 1200км.
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13.08.2020 23:59 Відповісти
Українці не мають права виробляти ракети з дальністю більше 500 км.
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14.08.2020 00:22 Відповісти
Шановний Максим, наш бох вже зробив так, що ми можемо робити усе що заманеться.
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14.08.2020 01:36 Відповісти
Что запрещает?
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14.08.2020 08:57 Відповісти
Після того як Америка і Росія вийшли з договору про обмеження ракет середньої дальності, Україна може виробляти будь яку ракетну зброю, будь якої дальності . Проблема в тому що "українська влада" залежна від кредитів МВФ і інших "інвесторів", а отже, не може нічого що може створювати проблеми для "інвесторів"!
От нафіга хоч Росії, хоч Америці українські ракети? В гробу вони їх бачили в білих тапочках!..
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14.08.2020 10:30 Відповісти
оні хотелі штоб всьо как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:01 Відповісти
Проклятия за убийства и мучения людей
У Лукашенко инсульт

https://www.obozrevatel.com/abroad/u-lukashenko-insult-politolog-solovej.htm
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14.08.2020 00:26 Відповісти
а представьте себе,что будет на козломордии,когда свинособакам жрать будет нечего(типа взбунтуются)
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14.08.2020 05:46 Відповісти
тут ни оонь не главная ни даже уважемые, и возмущенные Президенты приграничных государств - как нарид скаже так клован и отбулавится...

кстати о фиглярах - моника приграничная какой мысли за выборы в Беларуси?
ах спит и вздрагивает? - та и не нехай...
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14.08.2020 05:55 Відповісти
Звичайно жертв більше десятка. Режим приховує кількість жертв.
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14.08.2020 07:20 Відповісти
 
 