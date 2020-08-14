Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США

ФБР и Агентство США по национальной безопасности (АНБ) рассказали о ранее неизвестных российских вредоносных программах.

Информация о них содержится в общем докладе двух ведомств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Речь идет о наборе средств под общим названием "Дровосек". Американские эксперты утверждают, что эта программа использовалась российской военной разведкой ГРУ как часть операций с кибершпионажем.

В докладе приводится конкретное подразделение - воинская часть 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Этот центр российского Генштаба, по данным авторов отчета, связан с хакерами, которые стоят за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году. За последние годы правительства нескольких западных стран, аналитические центры и корпорации неоднократно обвиняли во взломе российских хакеров, в том числе из группы ART28 или Fancy Bear.

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Программное обеспечение "Дровосек" использовалось для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре. Анализ экспертов АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров перед новыми президентскими выборами в США.