Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США
ФБР и Агентство США по национальной безопасности (АНБ) рассказали о ранее неизвестных российских вредоносных программах.
Информация о них содержится в общем докладе двух ведомств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Речь идет о наборе средств под общим названием "Дровосек". Американские эксперты утверждают, что эта программа использовалась российской военной разведкой ГРУ как часть операций с кибершпионажем.
В докладе приводится конкретное подразделение - воинская часть 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Этот центр российского Генштаба, по данным авторов отчета, связан с хакерами, которые стоят за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году. За последние годы правительства нескольких западных стран, аналитические центры и корпорации неоднократно обвиняли во взломе российских хакеров, в том числе из группы ART28 или Fancy Bear.
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Программное обеспечение "Дровосек" использовалось для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре. Анализ экспертов АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров перед новыми президентскими выборами в США.
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Та ссср всё воровал пока имел тех. возможность копировать. Своего было очень мало.
По лесу гонял дровосек гомосека.
Устал, притомился, прилёг дровосек -
С ухмылкой залез на него гомосек...
Топор поломался , упал дровосек
Над ним, ухмыляясь стоял гомосек))))
Недарма ж вашу срану звуть Свинороссія.По лєдоколам пєрвая в мірє, да.
А ВВП всієї вашої Свінороссії, таке, як у одного міста Нью-Йорк.
В курсє?
Космос? Россия ничего не сделала в развитии космоса с 1991 года. Все советские и российские запуски человека в космос произведены на модифицированной ракете проекта 1957 года.
Ядерная энергетика? Что нового? А строить АЭС имеют право только ядерные державы. Коих очень мало.
Рабская? Потому что такое отношение к своему народу, как к скоту, как в Беларуси.
нехай будут- проголосуем или нет не решили еще.
как посморишь на тех кандидатцев, так и вздрогнешь - опять из дерьма пулю выкапывать?
моя, за одно упоминалово о рыжем не злым тихим словом? - 2 недели в отказе
т.е. бекон жарю сам себе на завтрак
перспективка та еще....
Просто рашку вирішили придушити на хайтеці.
иначе откуда бы он знал, шо клинтониха своей секретутке с домашнего
сервера отправила емаил - "get of my shoulders, it is Saturday morning and I'm cooking pancakes for breakfast. call me in 2 hours, bitch..."
По словам бывшего сотрудника западной разведки, этот публичный вызов уникален тем, что американские агентства предлагают прямую ссылку на источник. АНБ и ФБР связали Дроворуба с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС) в / ч 26165.
Агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. (c)
Это гомосек поймал дровосека.
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!"
им отбивался он от громозеки
но кончились силы,упал дровосек
и им без труда овладел громозек...
В конце концов , в винде можно скопировать бинарный файл (исполняемы) в файловую систему и запустить ... Или через скрипт провести установку пиратского или хакерского пакета . В Линуксе устанавливаются дистрибутивы . А это тупо рабочий код на С++ или Java ... Обычно , для чего-то серьёзного (а не поиграть) это тысяч текстовых файлов отдельно прогнать по сети, скопировать в нужное место , потом запустить компилятор и отладчик ... Конечно скрипты избавляют от ручной работы , но копирование текстовых файлов по сети с переменной скоростью это небыстрая операция . А тут речь идёт не о студенческих Ubuntu ,
а о кластерных серверах серьёзных дядь . А там сисадмины по круче , чем на Винте и там нет тупого registry и нет DLL hell , там можно запускать проги только заранее отведённой части Ext2 . И написать прогу отслеживающую чужеродные файлы ещё до того , как оне превратятся из кода в откомпелированный и отлаженный бинарный -- задача для студентов ...
Этот только в глупых фильмах хакеры ломают сервера отключённые от питания и сети ... Причём набрав на клаве магические для чайников ASCII значки типа : ♦☺○♦◘ , заместо крекс-пекс-фекс и о чудо -- всё сломанно и на том конце сети токо остаёцццо разводить ручками .
Воображения не хватает понять , шо чудес не бывает на свете , и хакеры пишут свои вредоностные и хитрые коды в текстовых редакторах разной популярности и добавками-ништяками для разработчиков . Набирают сотни тысяч строчек текста на известных языках программирования или скрипты ...
И шо головотяпство пользоватей куда более частое явление , чем крутые взломы . И продажность чинуш и фунциклёров . Их купить дешевле , чем собрать команду и попробовать без особой вероятности удачи что-то сломать .
Так шо : ФБР , штабу Демократам будет гораздо проще пошерстить своих растяп и продажных крыс . Шрёдеров много на свете только более мелких и дешёвых .
А ещё можно заснуть в метро и потерять министерский нотик . Кто из отвественных лиц не так давно посещал Вегас или Монако . Были ли долги и ссуды неоплаченные и кто их покрыл.
Внедрить "червя" - "гомосека" в сто раз проще и дешевле с самого хоста Linux , зайдя на него как супер-юзер ...
Неужели Линус Торвальд собственной персоной ?
Или Бёрн Страуструпп ?!
Может Эрик Гамма или Джейс Гослинг самолично ?
Ну наверняка Дэнис Ритчи -- папа языка С и Юникс семейства ?
А то ведь и Сашу Боровика продавали в Украине как крутейшего IT эксперта , бо видишь ли в Мелкософте он работал в США . А смотришь его профиль и образование . Обычный HR юрист . Какой он эксперт ? По зарплате или/и по условиям труда . Ну может по авторскому право ?! Правда , он сам утверждал , что занимался рекрутингом , но не уточнил , что в MS .
Но как мне известно , рекрутингом в MS даже менеджеры среднего звена не занимаются , бо у них общее руководство , а технические вопросы решают отвественные за разработку технические руководители проектов и програмные архитекторы . За это и любят эту компанию программисты , шо там иерархия разумная и финансистов , кадровиков , юристов на пушечный выстрел не допускают до технических вопросов и экспертизы !
Во многих крупных шарашках где правят финансисты , частенько можно быть первым на профессиональном собеседовании , а потом какая-то ссыкуха из HR зацепит и упрётся рогом так , шо дойдёт до прямого конфликта , когда начальник отдела разработке предложит ей самой писать код , раз она лучше разбирается в работниках , раз предложила заменить того, кто 100 выполнил задание , на того, кто 30% ...
Так вот в Майкрософте -- такого не может быть . Кстати , как и в Гугле . Бо эти самые успешные проекты создавали разработчики софтвера , а не счетоводы или юристы .
В открытый космос или дальше - в какчестве марсохода "*****-Великий" ?!
А шо , может запатентовать название в какчестве марсохода и продать КБ "Южный" ?
Думаю найдётся немало не очень (мягко говоря) бедных патриотов Украины , кто не пожалеет лавэ на такой креативный проект , шобы утереть нос касабам !
А шо касабы сделают ?
С одной стороны абсолютно все знают кого в мире называют *****м , даже упёртые лугандоны на своих форумах визжат от одного этого сочетания букв и жалуются админам , хотя возникает оно часто без контекста ...
А с другой -- начать судиться , значить признать ***** , шо он ***** !