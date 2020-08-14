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Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США

Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи

ФБР и Агентство США по национальной безопасности (АНБ) рассказали о ранее неизвестных российских вредоносных программах.

Информация о них содержится в общем докладе двух ведомств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Речь идет о наборе средств под общим названием "Дровосек". Американские эксперты утверждают, что эта программа использовалась российской военной разведкой ГРУ как часть операций с кибершпионажем.

В докладе приводится конкретное подразделение - воинская часть 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Этот центр российского Генштаба, по данным авторов отчета, связан с хакерами, которые стоят за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году. За последние годы правительства нескольких западных стран, аналитические центры и корпорации неоднократно обвиняли во взломе российских хакеров, в том числе из группы ART28 или Fancy Bear.

Также на Цензор.НЕТ: Российские хакеры похитили секретные документы из почты бывшего британского министра,- СМИ

Программное обеспечение "Дровосек" использовалось для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре. Анализ экспертов АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров перед новыми президентскими выборами в США.

Автор: 

киберпреступление (763) россия (96442) США (27331) ФБР (220) хакер (1192) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+28
На скрепной паРаше система "Гомосек"
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14.08.2020 01:36 Ответить
+20
если бы руцкие ничо не воровали у мира, то так бы ещё и сегодня пользовались своими смартфонами с питанием "от лучины" )
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14.08.2020 01:36 Ответить
+19

Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 9998
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14.08.2020 01:58 Ответить
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если бы руцкие ничо не воровали у мира, то так бы ещё и сегодня пользовались своими смартфонами с питанием "от лучины" )
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14.08.2020 01:36 Ответить
Пример воровства систем ЧПУ для станков - 80 годы союзом. Ничего сами делать не умели...

Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США - Цензор.НЕТ 7066

Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США - Цензор.НЕТ 9851
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14.08.2020 09:00 Ответить
Нц 31 полностью из совкового борохла, ни на одно запоребриковое ЧПУ тех лет оно не похоже. По своей простоте массовости и возрасту даст прикурить любой другой более сложной системе, по этому и ставилась на токарные станки
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14.08.2020 09:37 Ответить
Не похоже? А на фото что тогда?
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14.08.2020 09:42 Ответить
На фото нц31, выглядит всегда по разному. Только не говори что это хайденхайн на гуроне
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14.08.2020 09:55 Ответить
Сходство случайно? Ха ))

Та ссср всё воровал пока имел тех. возможность копировать. Своего было очень мало.
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14.08.2020 13:20 Ответить
Я с вами согласен, что режим планового хозяйства СССР, всегда отставал от стран с рыночной экономикой. Но, я на вас удивляюсь. У вас же флажок Украинский. А эту систему ЧПУ делали в Харькове.
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15.08.2020 20:54 Ответить
На скрепной паРаше система "Гомосек"
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14.08.2020 01:36 Ответить
Это типа рубили драйвера
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14.08.2020 01:39 Ответить
В лесу раздавался топор дровосека,
По лесу гонял дровосек гомосека.
Устал, притомился, прилёг дровосек -
С ухмылкой залез на него гомосек...
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14.08.2020 01:40 Ответить
Одна из версий
Топор поломался , упал дровосек
Над ним, ухмыляясь стоял гомосек))))
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14.08.2020 08:15 Ответить
помним Рачку, не скорбим.
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14.08.2020 01:41 Ответить
Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 3707
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14.08.2020 01:41 Ответить
это из говна??? Тот якутский Леонид Давинчоев ваял??? Я ж говорю, в любой его лепке сквозит талант, идея и мастерство руским на радость... залюбоваться нах...
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14.08.2020 07:58 Ответить
Скульптурный ансамбль "Русские айтишники за работой"!
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14.08.2020 22:24 Ответить
Логичнее было бы назвать Лесоповал
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14.08.2020 01:42 Ответить
Ну, щодо свініни, нема питань.
Недарма ж вашу срану звуть Свинороссія.По лєдоколам пєрвая в мірє, да.
А ВВП всієї вашої Свінороссії, таке, як у одного міста Нью-Йорк.
В курсє?
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14.08.2020 02:00 Ответить
какой в жопу ледокольный флот, 7 ледоколов но ни один толком не на ходу, не может до Антарктиды доплыть или не способен в технологически, все нуждаются в модернизации или в распиле
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14.08.2020 02:19 Ответить
какой в жопу космос, российская космонавтика в глубокой жопе и доживает свое по инерции после Совка
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14.08.2020 02:20 Ответить
Кстати, о флоте, как там "Фобос"?
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14.08.2020 02:38 Ответить
Как там "Кузя"?
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14.08.2020 06:07 Ответить
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі?
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14.08.2020 07:03 Ответить
Почему вмешивается в выборы других стран? Потому что продолжает войну с "проклятыми капиталистами". Хочет догнать и перегнать США в мировом влиянии. Во лжи так вообще всегда была впереди.
Космос? Россия ничего не сделала в развитии космоса с 1991 года. Все советские и российские запуски человека в космос произведены на модифицированной ракете проекта 1957 года.
Ядерная энергетика? Что нового? А строить АЭС имеют право только ядерные державы. Коих очень мало.
Рабская? Потому что такое отношение к своему народу, как к скоту, как в Беларуси.
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14.08.2020 02:46 Ответить
только один вопрос. Какой процент поголовья страны-помойки отправляет естественные надовности в дырки в земле?
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14.08.2020 04:49 Ответить
голосовать будешь?
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14.08.2020 04:59 Ответить
Nope.
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14.08.2020 16:22 Ответить
мне и жене пришли подверждения на голосовуху mail in.
нехай будут- проголосуем или нет не решили еще.
как посморишь на тех кандидатцев, так и вздрогнешь - опять из дерьма пулю выкапывать?
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14.08.2020 16:49 Ответить
Нам тоже пришли. Женское население думает за Байдена голосовать,бо там Камала за вице-президента вытанцовывается (которая мне лично таки импонирует, шов быть справедливым), а мы с зятем в отрицалово уходим в этот раз.
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14.08.2020 16:54 Ответить
видимо не все женщины за байдена...
моя, за одно упоминалово о рыжем не злым тихим словом? - 2 недели в отказе
т.е. бекон жарю сам себе на завтрак
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14.08.2020 17:13 Ответить
У нас такое не прокатит - я их быстренько без вкусных ужинов оставлю. Тут у нас паритет - я по части кулинарных извращений на ужин, жена - величайший в Мире спец по борщу. Так шо в этой области война чревата боком для всех сторон.
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14.08.2020 17:22 Ответить
от и я думаю, кому то либо без ужина либо без борща ))))

перспективка та еще....
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14.08.2020 17:26 Ответить
Заметил уже давно интересную особенность - если ее хорошенько разозлить, то борщ получается гораздо вкуснее. Риск, конечно, присутствует, бо там ножи, сковородки и прочее оружие под рукою, но оно того стоит.
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14.08.2020 17:33 Ответить
ты екстремал
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14.08.2020 17:46 Ответить
Уявляешь надгробный камень с надписью "убит сковородкою в борьбе за вкусный борщ"?
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14.08.2020 17:51 Ответить
кстати совсем неплохо - не от ето ж пошлое "любим скорбим".... и перечесление всей живой родни хто тебя в сырой земле любит....)))
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14.08.2020 19:14 Ответить
просто в борьбе за вкусный борщ всегда побеждает вкусный борщ!
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14.08.2020 19:17 Ответить
Мощнейшая математическая и шахматная школа Совка к сожалению дали и эту боковую ветвь Хакеры экс-СССР неофициально считаются лучшими в мире.
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14.08.2020 01:47 Ответить

Просто рашку вирішили придушити на хайтеці.
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14.08.2020 02:03 Ответить
Хакерство к шахматам не имеет вообще никакого отношения, а к математике весьма косвенное.
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14.08.2020 02:50 Ответить
Не гони. Не было в мире и тем более сейчас нет такого мнения, что - существовала "мощнейшая математическая и шахматная школа Совка". Русские нереально тупая нация. В тюрьме, в камере не могут вырастать гении. Даже королев - так себе гений, он скорее умелый шнырь, чем ученый, я все равно буду писать то что думаю, пусть даже это и задевает украинцев. Воровством и постоянным унижением других народов (совка и не совка) сделали себе "имя" во всех науках и во всем мире". Математика - это не для русских и это навсегда. Шахматы? Там столько наработало кгб, что можно смело сказать,что нет там никаких совковых достижений. Что действительно умеют русские так это диверсии и заметание следов так, что расследовать действительно трудно. Но сейчас и это учатся делать в свободном мире, просто раньше считалось это унизительным и не достойным ученых, но это привело к тому что мы имеем, поэтому уличать воров надо.
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14.08.2020 06:43 Ответить
Если ты всерьез это пишешь, то за тобой плачет дурка.Покажишь врачу пока не поздно.
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14.08.2020 08:32 Ответить
Ты дебил или притворяется?
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14.08.2020 10:29 Ответить

Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 9998
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14.08.2020 01:58 Ответить
Шоб кто там не говорил очень умно однако
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14.08.2020 02:59 Ответить
Где ******** - там и гомосеки...
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14.08.2020 03:11 Ответить
рыжий не против, шо кацапня вмешивается и даже очень за.
иначе откуда бы он знал, шо клинтониха своей секретутке с домашнего
сервера отправила емаил - "get of my shoulders, it is Saturday morning and I'm cooking pancakes for breakfast. call me in 2 hours, bitch..."
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14.08.2020 04:14 Ответить
АНБ и ФБР заявили, что Главное разведывательное управление России, известное как ГРУ, использовало хакерский инструмент под названием «Drovorub» для взлома компьютеров на базе Linux. Linux - это операционная система, обычно используемая в инфраструктуре компьютерных серверов.
По словам бывшего сотрудника западной разведки, этот публичный вызов уникален тем, что американские агентства предлагают прямую ссылку на источник. АНБ и ФБР связали Дроворуба с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС) в / ч 26165.
Агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. (c)
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14.08.2020 05:10 Ответить
"Дровосєк" брат "Шатуна".
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14.08.2020 05:54 Ответить
В лесу раздался крик человека.
Это гомосек поймал дровосека.
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14.08.2020 06:48 Ответить
Русскій Космізм... - "Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: «больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых...»...
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!"
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14.08.2020 08:11 Ответить
в лесу раздавался топор дровосека
им отбивался он от громозеки
но кончились силы,упал дровосек
и им без труда овладел громозек...
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14.08.2020 08:18 Ответить
Линукс взламывать -- это такой геморой ... Там ведь не FAT и даже не NTFS там Ext2 (3 или 4) стоит , а на такой файловой системе каждую операцию можно запаролить ... даже запрос безобидный типа показать текущий фолдер или там тепературу процессора ... Даже если ты супер-юзер . А чтобы менять в Ext2 что-то (удалать , добавлять , редактировать) ... То вообще геморой в кубе . Это в винде можно запускать на исполнение удалённо процессы (проги) , внедрять чужой DLL работающий процесс зацепившись за HOOK в операционнке ...
В конце концов , в винде можно скопировать бинарный файл (исполняемы) в файловую систему и запустить ... Или через скрипт провести установку пиратского или хакерского пакета . В Линуксе устанавливаются дистрибутивы . А это тупо рабочий код на С++ или Java ... Обычно , для чего-то серьёзного (а не поиграть) это тысяч текстовых файлов отдельно прогнать по сети, скопировать в нужное место , потом запустить компилятор и отладчик ... Конечно скрипты избавляют от ручной работы , но копирование текстовых файлов по сети с переменной скоростью это небыстрая операция . А тут речь идёт не о студенческих Ubuntu ,
а о кластерных серверах серьёзных дядь . А там сисадмины по круче , чем на Винте и там нет тупого registry и нет DLL hell , там можно запускать проги только заранее отведённой части Ext2 . И написать прогу отслеживающую чужеродные файлы ещё до того , как оне превратятся из кода в откомпелированный и отлаженный бинарный -- задача для студентов ...
Этот только в глупых фильмах хакеры ломают сервера отключённые от питания и сети ... Причём набрав на клаве магические для чайников ASCII значки типа : ♦☺○♦◘ , заместо крекс-пекс-фекс и о чудо -- всё сломанно и на том конце сети токо остаёцццо разводить ручками .
Воображения не хватает понять , шо чудес не бывает на свете , и хакеры пишут свои вредоностные и хитрые коды в текстовых редакторах разной популярности и добавками-ништяками для разработчиков . Набирают сотни тысяч строчек текста на известных языках программирования или скрипты ...
И шо головотяпство пользоватей куда более частое явление , чем крутые взломы . И продажность чинуш и фунциклёров . Их купить дешевле , чем собрать команду и попробовать без особой вероятности удачи что-то сломать .

Так шо : ФБР , штабу Демократам будет гораздо проще пошерстить своих растяп и продажных крыс . Шрёдеров много на свете только более мелких и дешёвых .
А ещё можно заснуть в метро и потерять министерский нотик . Кто из отвественных лиц не так давно посещал Вегас или Монако . Были ли долги и ссуды неоплаченные и кто их покрыл.
Внедрить "червя" - "гомосека" в сто раз проще и дешевле с самого хоста Linux , зайдя на него как супер-юзер ...
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14.08.2020 08:25 Ответить
Кстати , насчёт экспертов .
Неужели Линус Торвальд собственной персоной ?
Или Бёрн Страуструпп ?!
Может Эрик Гамма или Джейс Гослинг самолично ?
Ну наверняка Дэнис Ритчи -- папа языка С и Юникс семейства ?

А то ведь и Сашу Боровика продавали в Украине как крутейшего IT эксперта , бо видишь ли в Мелкософте он работал в США . А смотришь его профиль и образование . Обычный HR юрист . Какой он эксперт ? По зарплате или/и по условиям труда . Ну может по авторскому право ?! Правда , он сам утверждал , что занимался рекрутингом , но не уточнил , что в MS .
Но как мне известно , рекрутингом в MS даже менеджеры среднего звена не занимаются , бо у них общее руководство , а технические вопросы решают отвественные за разработку технические руководители проектов и програмные архитекторы . За это и любят эту компанию программисты , шо там иерархия разумная и финансистов , кадровиков , юристов на пушечный выстрел не допускают до технических вопросов и экспертизы !
Во многих крупных шарашках где правят финансисты , частенько можно быть первым на профессиональном собеседовании , а потом какая-то ссыкуха из HR зацепит и упрётся рогом так , шо дойдёт до прямого конфликта , когда начальник отдела разработке предложит ей самой писать код , раз она лучше разбирается в работниках , раз предложила заменить того, кто 100 выполнил задание , на того, кто 30% ...
Так вот в Майкрософте -- такого не может быть . Кстати , как и в Гугле . Бо эти самые успешные проекты создавали разработчики софтвера , а не счетоводы или юристы .
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14.08.2020 08:57 Ответить
Під мєлкіє поїскі багато грошей з бюджета не виділять ні ФБР, ні АНБ, а так чим голосніше діло, тим більше фінансування, туга за холодною війною є в деяких держорганах США.
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14.08.2020 10:30 Ответить
Дровосек это вчерашний день, они уже Элли с Тотошкой запустили.
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14.08.2020 08:47 Ответить
Вопрос только где "запустили" и куда ?!
В открытый космос или дальше - в какчестве марсохода "*****-Великий" ?!

А шо , может запатентовать название в какчестве марсохода и продать КБ "Южный" ?
Думаю найдётся немало не очень (мягко говоря) бедных патриотов Украины , кто не пожалеет лавэ на такой креативный проект , шобы утереть нос касабам !
А шо касабы сделают ?
С одной стороны абсолютно все знают кого в мире называют *****м , даже упёртые лугандоны на своих форумах визжат от одного этого сочетания букв и жалуются админам , хотя возникает оно часто без контекста ...
А с другой -- начать судиться , значить признать ***** , шо он ***** !
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14.08.2020 09:12 Ответить
Это конечно так, но он щелчком пальцев меняет президента в довольно могущественной стране.
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14.08.2020 09:25 Ответить
и че?
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14.08.2020 09:04 Ответить
Не дровосєк, а гомосєк
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14.08.2020 10:32 Ответить
 
 