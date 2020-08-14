Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США
ФБР і Агентство США з національної безпеки (АНБ) розповіли про раніше невідомі російські шкідливі програми.
Інформація про них міститься в спільній доповіді двох відомств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Йдеться про набір засобів під загальною назвою "Дроворуб". Американські експерти стверджують, що ця програма використовувалася російською військовою розвідкою ГРУ як частина операцій з кібершпигунства.
У доповіді наводиться конкретний підрозділ - військова частина 26165 85-го Основного центру спеціальних служб Головного управління Генштабу Росії. Цей центр російського Генштабу, за даними авторів звіту, пов'язаний з хакерами, які стоять за зломом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів в США в 2016 році. За останні роки уряди кількох західних країн, аналітичні центри та корпорації неодноразово звинувачували у зломі російських хакерів, в тому числі з групи ART28 або Fancy Bear.
Програмне забезпечення "Дроворуб" використовувалося для злому комп'ютерів на базі операційної системи Linux, яка широко використовується в серверній інфраструктурі. Аналіз експертів АНБ і ФБР продовжує серію викриттів російських хакерів перед новими президентськими виборами в США.
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Та ссср всё воровал пока имел тех. возможность копировать. Своего было очень мало.
По лесу гонял дровосек гомосека.
Устал, притомился, прилёг дровосек -
С ухмылкой залез на него гомосек...
Топор поломался , упал дровосек
Над ним, ухмыляясь стоял гомосек))))
Недарма ж вашу срану звуть Свинороссія.По лєдоколам пєрвая в мірє, да.
А ВВП всієї вашої Свінороссії, таке, як у одного міста Нью-Йорк.
В курсє?
Космос? Россия ничего не сделала в развитии космоса с 1991 года. Все советские и российские запуски человека в космос произведены на модифицированной ракете проекта 1957 года.
Ядерная энергетика? Что нового? А строить АЭС имеют право только ядерные державы. Коих очень мало.
Рабская? Потому что такое отношение к своему народу, как к скоту, как в Беларуси.
нехай будут- проголосуем или нет не решили еще.
как посморишь на тех кандидатцев, так и вздрогнешь - опять из дерьма пулю выкапывать?
моя, за одно упоминалово о рыжем не злым тихим словом? - 2 недели в отказе
т.е. бекон жарю сам себе на завтрак
перспективка та еще....
Просто рашку вирішили придушити на хайтеці.
иначе откуда бы он знал, шо клинтониха своей секретутке с домашнего
сервера отправила емаил - "get of my shoulders, it is Saturday morning and I'm cooking pancakes for breakfast. call me in 2 hours, bitch..."
По словам бывшего сотрудника западной разведки, этот публичный вызов уникален тем, что американские агентства предлагают прямую ссылку на источник. АНБ и ФБР связали Дроворуба с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС) в / ч 26165.
Агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. (c)
Это гомосек поймал дровосека.
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!"
им отбивался он от громозеки
но кончились силы,упал дровосек
и им без труда овладел громозек...
В конце концов , в винде можно скопировать бинарный файл (исполняемы) в файловую систему и запустить ... Или через скрипт провести установку пиратского или хакерского пакета . В Линуксе устанавливаются дистрибутивы . А это тупо рабочий код на С++ или Java ... Обычно , для чего-то серьёзного (а не поиграть) это тысяч текстовых файлов отдельно прогнать по сети, скопировать в нужное место , потом запустить компилятор и отладчик ... Конечно скрипты избавляют от ручной работы , но копирование текстовых файлов по сети с переменной скоростью это небыстрая операция . А тут речь идёт не о студенческих Ubuntu ,
а о кластерных серверах серьёзных дядь . А там сисадмины по круче , чем на Винте и там нет тупого registry и нет DLL hell , там можно запускать проги только заранее отведённой части Ext2 . И написать прогу отслеживающую чужеродные файлы ещё до того , как оне превратятся из кода в откомпелированный и отлаженный бинарный -- задача для студентов ...
Этот только в глупых фильмах хакеры ломают сервера отключённые от питания и сети ... Причём набрав на клаве магические для чайников ASCII значки типа : ♦☺○♦◘ , заместо крекс-пекс-фекс и о чудо -- всё сломанно и на том конце сети токо остаёцццо разводить ручками .
Воображения не хватает понять , шо чудес не бывает на свете , и хакеры пишут свои вредоностные и хитрые коды в текстовых редакторах разной популярности и добавками-ништяками для разработчиков . Набирают сотни тысяч строчек текста на известных языках программирования или скрипты ...
И шо головотяпство пользоватей куда более частое явление , чем крутые взломы . И продажность чинуш и фунциклёров . Их купить дешевле , чем собрать команду и попробовать без особой вероятности удачи что-то сломать .
Так шо : ФБР , штабу Демократам будет гораздо проще пошерстить своих растяп и продажных крыс . Шрёдеров много на свете только более мелких и дешёвых .
А ещё можно заснуть в метро и потерять министерский нотик . Кто из отвественных лиц не так давно посещал Вегас или Монако . Были ли долги и ссуды неоплаченные и кто их покрыл.
Внедрить "червя" - "гомосека" в сто раз проще и дешевле с самого хоста Linux , зайдя на него как супер-юзер ...
Неужели Линус Торвальд собственной персоной ?
Или Бёрн Страуструпп ?!
Может Эрик Гамма или Джейс Гослинг самолично ?
Ну наверняка Дэнис Ритчи -- папа языка С и Юникс семейства ?
А то ведь и Сашу Боровика продавали в Украине как крутейшего IT эксперта , бо видишь ли в Мелкософте он работал в США . А смотришь его профиль и образование . Обычный HR юрист . Какой он эксперт ? По зарплате или/и по условиям труда . Ну может по авторскому право ?! Правда , он сам утверждал , что занимался рекрутингом , но не уточнил , что в MS .
Но как мне известно , рекрутингом в MS даже менеджеры среднего звена не занимаются , бо у них общее руководство , а технические вопросы решают отвественные за разработку технические руководители проектов и програмные архитекторы . За это и любят эту компанию программисты , шо там иерархия разумная и финансистов , кадровиков , юристов на пушечный выстрел не допускают до технических вопросов и экспертизы !
Во многих крупных шарашках где правят финансисты , частенько можно быть первым на профессиональном собеседовании , а потом какая-то ссыкуха из HR зацепит и упрётся рогом так , шо дойдёт до прямого конфликта , когда начальник отдела разработке предложит ей самой писать код , раз она лучше разбирается в работниках , раз предложила заменить того, кто 100 выполнил задание , на того, кто 30% ...
Так вот в Майкрософте -- такого не может быть . Кстати , как и в Гугле . Бо эти самые успешные проекты создавали разработчики софтвера , а не счетоводы или юристы .
В открытый космос или дальше - в какчестве марсохода "*****-Великий" ?!
А шо , может запатентовать название в какчестве марсохода и продать КБ "Южный" ?
Думаю найдётся немало не очень (мягко говоря) бедных патриотов Украины , кто не пожалеет лавэ на такой креативный проект , шобы утереть нос касабам !
А шо касабы сделают ?
С одной стороны абсолютно все знают кого в мире называют *****м , даже упёртые лугандоны на своих форумах визжат от одного этого сочетания букв и жалуются админам , хотя возникает оно часто без контекста ...
А с другой -- начать судиться , значить признать ***** , шо он ***** !