Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США

ФБР і Агентство США з національної безпеки (АНБ) розповіли про раніше невідомі російські шкідливі програми.

Інформація про них міститься в спільній доповіді двох відомств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про набір засобів під загальною назвою "Дроворуб". Американські експерти стверджують, що ця програма використовувалася російською військовою розвідкою ГРУ як частина операцій з кібершпигунства.

У доповіді наводиться конкретний підрозділ - військова частина 26165 85-го Основного центру спеціальних служб Головного управління Генштабу Росії. Цей центр російського Генштабу, за даними авторів звіту, пов'язаний з хакерами, які стоять за зломом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів в США в 2016 році. За останні роки уряди кількох західних країн, аналітичні центри та корпорації неодноразово звинувачували у зломі російських хакерів, в тому числі з групи ART28 або Fancy Bear.

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Програмне забезпечення "Дроворуб" використовувалося для злому комп'ютерів на базі операційної системи Linux, яка широко використовується в серверній інфраструктурі. Аналіз експертів АНБ і ФБР продовжує серію викриттів російських хакерів перед новими президентськими виборами в США.