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Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США

Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою

ФБР і Агентство США з національної безпеки (АНБ) розповіли про раніше невідомі російські шкідливі програми.

Інформація про них міститься в спільній доповіді двох відомств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про набір засобів під загальною назвою "Дроворуб". Американські експерти стверджують, що ця програма використовувалася російською військовою розвідкою ГРУ як частина операцій з кібершпигунства.

У доповіді наводиться конкретний підрозділ - військова частина 26165 85-го Основного центру спеціальних служб Головного управління Генштабу Росії. Цей центр російського Генштабу, за даними авторів звіту, пов'язаний з хакерами, які стоять за зломом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів в США в 2016 році. За останні роки уряди кількох західних країн, аналітичні центри та корпорації неодноразово звинувачували у зломі російських хакерів, в тому числі з групи ART28 або Fancy Bear.

Також читайте: Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ

Програмне забезпечення "Дроворуб" використовувалося для злому комп'ютерів на базі операційної системи Linux, яка широко використовується в серверній інфраструктурі. Аналіз експертів АНБ і ФБР продовжує серію викриттів російських хакерів перед новими президентськими виборами в США.

Автор: 

кіберзлочин (812) росія (66461) США (23613) ФБР (177) хакер (1364) кібербезпека (1173)


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Топ коментарі
+28
На скрепной паРаше система "Гомосек"
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14.08.2020 01:36 Відповісти
+20
если бы руцкие ничо не воровали у мира, то так бы ещё и сегодня пользовались своими смартфонами с питанием "от лучины" )
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14.08.2020 01:36 Відповісти
+19

Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 9998
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14.08.2020 01:58 Відповісти
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если бы руцкие ничо не воровали у мира, то так бы ещё и сегодня пользовались своими смартфонами с питанием "от лучины" )
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14.08.2020 01:36 Відповісти
Пример воровства систем ЧПУ для станков - 80 годы союзом. Ничего сами делать не умели...

Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США - Цензор.НЕТ 7066

Російські хакери шпигують за комп'ютерами за допомогою "Дроворуба", - експерти США - Цензор.НЕТ 9851
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14.08.2020 09:00 Відповісти
Нц 31 полностью из совкового борохла, ни на одно запоребриковое ЧПУ тех лет оно не похоже. По своей простоте массовости и возрасту даст прикурить любой другой более сложной системе, по этому и ставилась на токарные станки
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14.08.2020 09:37 Відповісти
Не похоже? А на фото что тогда?
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14.08.2020 09:42 Відповісти
На фото нц31, выглядит всегда по разному. Только не говори что это хайденхайн на гуроне
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14.08.2020 09:55 Відповісти
Сходство случайно? Ха ))

Та ссср всё воровал пока имел тех. возможность копировать. Своего было очень мало.
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14.08.2020 13:20 Відповісти
Я с вами согласен, что режим планового хозяйства СССР, всегда отставал от стран с рыночной экономикой. Но, я на вас удивляюсь. У вас же флажок Украинский. А эту систему ЧПУ делали в Харькове.
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15.08.2020 20:54 Відповісти
На скрепной паРаше система "Гомосек"
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14.08.2020 01:36 Відповісти
Это типа рубили драйвера
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14.08.2020 01:39 Відповісти
В лесу раздавался топор дровосека,
По лесу гонял дровосек гомосека.
Устал, притомился, прилёг дровосек -
С ухмылкой залез на него гомосек...
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14.08.2020 01:40 Відповісти
Одна из версий
Топор поломался , упал дровосек
Над ним, ухмыляясь стоял гомосек))))
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14.08.2020 08:15 Відповісти
помним Рачку, не скорбим.
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14.08.2020 01:41 Відповісти
Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 3707
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14.08.2020 01:41 Відповісти
это из говна??? Тот якутский Леонид Давинчоев ваял??? Я ж говорю, в любой его лепке сквозит талант, идея и мастерство руским на радость... залюбоваться нах...
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14.08.2020 07:58 Відповісти
Скульптурный ансамбль "Русские айтишники за работой"!
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14.08.2020 22:24 Відповісти
Логичнее было бы назвать Лесоповал
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14.08.2020 01:42 Відповісти
Ну, щодо свініни, нема питань.
Недарма ж вашу срану звуть Свинороссія.По лєдоколам пєрвая в мірє, да.
А ВВП всієї вашої Свінороссії, таке, як у одного міста Нью-Йорк.
В курсє?
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14.08.2020 02:00 Відповісти
какой в жопу ледокольный флот, 7 ледоколов но ни один толком не на ходу, не может до Антарктиды доплыть или не способен в технологически, все нуждаются в модернизации или в распиле
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14.08.2020 02:19 Відповісти
какой в жопу космос, российская космонавтика в глубокой жопе и доживает свое по инерции после Совка
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14.08.2020 02:20 Відповісти
Кстати, о флоте, как там "Фобос"?
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14.08.2020 02:38 Відповісти
Как там "Кузя"?
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14.08.2020 06:07 Відповісти
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі?
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14.08.2020 07:03 Відповісти
Почему вмешивается в выборы других стран? Потому что продолжает войну с "проклятыми капиталистами". Хочет догнать и перегнать США в мировом влиянии. Во лжи так вообще всегда была впереди.
Космос? Россия ничего не сделала в развитии космоса с 1991 года. Все советские и российские запуски человека в космос произведены на модифицированной ракете проекта 1957 года.
Ядерная энергетика? Что нового? А строить АЭС имеют право только ядерные державы. Коих очень мало.
Рабская? Потому что такое отношение к своему народу, как к скоту, как в Беларуси.
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14.08.2020 02:46 Відповісти
только один вопрос. Какой процент поголовья страны-помойки отправляет естественные надовности в дырки в земле?
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14.08.2020 04:49 Відповісти
голосовать будешь?
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14.08.2020 04:59 Відповісти
Nope.
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14.08.2020 16:22 Відповісти
мне и жене пришли подверждения на голосовуху mail in.
нехай будут- проголосуем или нет не решили еще.
как посморишь на тех кандидатцев, так и вздрогнешь - опять из дерьма пулю выкапывать?
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14.08.2020 16:49 Відповісти
Нам тоже пришли. Женское население думает за Байдена голосовать,бо там Камала за вице-президента вытанцовывается (которая мне лично таки импонирует, шов быть справедливым), а мы с зятем в отрицалово уходим в этот раз.
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14.08.2020 16:54 Відповісти
видимо не все женщины за байдена...
моя, за одно упоминалово о рыжем не злым тихим словом? - 2 недели в отказе
т.е. бекон жарю сам себе на завтрак
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14.08.2020 17:13 Відповісти
У нас такое не прокатит - я их быстренько без вкусных ужинов оставлю. Тут у нас паритет - я по части кулинарных извращений на ужин, жена - величайший в Мире спец по борщу. Так шо в этой области война чревата боком для всех сторон.
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14.08.2020 17:22 Відповісти
от и я думаю, кому то либо без ужина либо без борща ))))

перспективка та еще....
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Заметил уже давно интересную особенность - если ее хорошенько разозлить, то борщ получается гораздо вкуснее. Риск, конечно, присутствует, бо там ножи, сковородки и прочее оружие под рукою, но оно того стоит.
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14.08.2020 17:33 Відповісти
ты екстремал
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14.08.2020 17:46 Відповісти
Уявляешь надгробный камень с надписью "убит сковородкою в борьбе за вкусный борщ"?
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14.08.2020 17:51 Відповісти
кстати совсем неплохо - не от ето ж пошлое "любим скорбим".... и перечесление всей живой родни хто тебя в сырой земле любит....)))
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14.08.2020 19:14 Відповісти
просто в борьбе за вкусный борщ всегда побеждает вкусный борщ!
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14.08.2020 19:17 Відповісти
Мощнейшая математическая и шахматная школа Совка к сожалению дали и эту боковую ветвь Хакеры экс-СССР неофициально считаются лучшими в мире.
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14.08.2020 01:47 Відповісти

Просто рашку вирішили придушити на хайтеці.
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14.08.2020 02:03 Відповісти
Хакерство к шахматам не имеет вообще никакого отношения, а к математике весьма косвенное.
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14.08.2020 02:50 Відповісти
Не гони. Не было в мире и тем более сейчас нет такого мнения, что - существовала "мощнейшая математическая и шахматная школа Совка". Русские нереально тупая нация. В тюрьме, в камере не могут вырастать гении. Даже королев - так себе гений, он скорее умелый шнырь, чем ученый, я все равно буду писать то что думаю, пусть даже это и задевает украинцев. Воровством и постоянным унижением других народов (совка и не совка) сделали себе "имя" во всех науках и во всем мире". Математика - это не для русских и это навсегда. Шахматы? Там столько наработало кгб, что можно смело сказать,что нет там никаких совковых достижений. Что действительно умеют русские так это диверсии и заметание следов так, что расследовать действительно трудно. Но сейчас и это учатся делать в свободном мире, просто раньше считалось это унизительным и не достойным ученых, но это привело к тому что мы имеем, поэтому уличать воров надо.
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14.08.2020 06:43 Відповісти
Если ты всерьез это пишешь, то за тобой плачет дурка.Покажишь врачу пока не поздно.
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14.08.2020 08:32 Відповісти
Ты дебил или притворяется?
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14.08.2020 10:29 Відповісти

Российские хакеры шпионят за компьютерами при помощи "Дровосека", - эксперты США - Цензор.НЕТ 9998
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14.08.2020 01:58 Відповісти
Шоб кто там не говорил очень умно однако
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14.08.2020 02:59 Відповісти
Где ******** - там и гомосеки...
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14.08.2020 03:11 Відповісти
рыжий не против, шо кацапня вмешивается и даже очень за.
иначе откуда бы он знал, шо клинтониха своей секретутке с домашнего
сервера отправила емаил - "get of my shoulders, it is Saturday morning and I'm cooking pancakes for breakfast. call me in 2 hours, bitch..."
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14.08.2020 04:14 Відповісти
АНБ и ФБР заявили, что Главное разведывательное управление России, известное как ГРУ, использовало хакерский инструмент под названием «Drovorub» для взлома компьютеров на базе Linux. Linux - это операционная система, обычно используемая в инфраструктуре компьютерных серверов.
По словам бывшего сотрудника западной разведки, этот публичный вызов уникален тем, что американские агентства предлагают прямую ссылку на источник. АНБ и ФБР связали Дроворуба с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС) в / ч 26165.
Агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. (c)
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14.08.2020 05:10 Відповісти
"Дровосєк" брат "Шатуна".
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14.08.2020 05:54 Відповісти
В лесу раздался крик человека.
Это гомосек поймал дровосека.
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14.08.2020 06:48 Відповісти
Русскій Космізм... - "Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: «больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых...»...
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!"
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14.08.2020 08:11 Відповісти
в лесу раздавался топор дровосека
им отбивался он от громозеки
но кончились силы,упал дровосек
и им без труда овладел громозек...
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14.08.2020 08:18 Відповісти
Линукс взламывать -- это такой геморой ... Там ведь не FAT и даже не NTFS там Ext2 (3 или 4) стоит , а на такой файловой системе каждую операцию можно запаролить ... даже запрос безобидный типа показать текущий фолдер или там тепературу процессора ... Даже если ты супер-юзер . А чтобы менять в Ext2 что-то (удалать , добавлять , редактировать) ... То вообще геморой в кубе . Это в винде можно запускать на исполнение удалённо процессы (проги) , внедрять чужой DLL работающий процесс зацепившись за HOOK в операционнке ...
В конце концов , в винде можно скопировать бинарный файл (исполняемы) в файловую систему и запустить ... Или через скрипт провести установку пиратского или хакерского пакета . В Линуксе устанавливаются дистрибутивы . А это тупо рабочий код на С++ или Java ... Обычно , для чего-то серьёзного (а не поиграть) это тысяч текстовых файлов отдельно прогнать по сети, скопировать в нужное место , потом запустить компилятор и отладчик ... Конечно скрипты избавляют от ручной работы , но копирование текстовых файлов по сети с переменной скоростью это небыстрая операция . А тут речь идёт не о студенческих Ubuntu ,
а о кластерных серверах серьёзных дядь . А там сисадмины по круче , чем на Винте и там нет тупого registry и нет DLL hell , там можно запускать проги только заранее отведённой части Ext2 . И написать прогу отслеживающую чужеродные файлы ещё до того , как оне превратятся из кода в откомпелированный и отлаженный бинарный -- задача для студентов ...
Этот только в глупых фильмах хакеры ломают сервера отключённые от питания и сети ... Причём набрав на клаве магические для чайников ASCII значки типа : ♦☺○♦◘ , заместо крекс-пекс-фекс и о чудо -- всё сломанно и на том конце сети токо остаёцццо разводить ручками .
Воображения не хватает понять , шо чудес не бывает на свете , и хакеры пишут свои вредоностные и хитрые коды в текстовых редакторах разной популярности и добавками-ништяками для разработчиков . Набирают сотни тысяч строчек текста на известных языках программирования или скрипты ...
И шо головотяпство пользоватей куда более частое явление , чем крутые взломы . И продажность чинуш и фунциклёров . Их купить дешевле , чем собрать команду и попробовать без особой вероятности удачи что-то сломать .

Так шо : ФБР , штабу Демократам будет гораздо проще пошерстить своих растяп и продажных крыс . Шрёдеров много на свете только более мелких и дешёвых .
А ещё можно заснуть в метро и потерять министерский нотик . Кто из отвественных лиц не так давно посещал Вегас или Монако . Были ли долги и ссуды неоплаченные и кто их покрыл.
Внедрить "червя" - "гомосека" в сто раз проще и дешевле с самого хоста Linux , зайдя на него как супер-юзер ...
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14.08.2020 08:25 Відповісти
Кстати , насчёт экспертов .
Неужели Линус Торвальд собственной персоной ?
Или Бёрн Страуструпп ?!
Может Эрик Гамма или Джейс Гослинг самолично ?
Ну наверняка Дэнис Ритчи -- папа языка С и Юникс семейства ?

А то ведь и Сашу Боровика продавали в Украине как крутейшего IT эксперта , бо видишь ли в Мелкософте он работал в США . А смотришь его профиль и образование . Обычный HR юрист . Какой он эксперт ? По зарплате или/и по условиям труда . Ну может по авторскому право ?! Правда , он сам утверждал , что занимался рекрутингом , но не уточнил , что в MS .
Но как мне известно , рекрутингом в MS даже менеджеры среднего звена не занимаются , бо у них общее руководство , а технические вопросы решают отвественные за разработку технические руководители проектов и програмные архитекторы . За это и любят эту компанию программисты , шо там иерархия разумная и финансистов , кадровиков , юристов на пушечный выстрел не допускают до технических вопросов и экспертизы !
Во многих крупных шарашках где правят финансисты , частенько можно быть первым на профессиональном собеседовании , а потом какая-то ссыкуха из HR зацепит и упрётся рогом так , шо дойдёт до прямого конфликта , когда начальник отдела разработке предложит ей самой писать код , раз она лучше разбирается в работниках , раз предложила заменить того, кто 100 выполнил задание , на того, кто 30% ...
Так вот в Майкрософте -- такого не может быть . Кстати , как и в Гугле . Бо эти самые успешные проекты создавали разработчики софтвера , а не счетоводы или юристы .
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14.08.2020 08:57 Відповісти
Під мєлкіє поїскі багато грошей з бюджета не виділять ні ФБР, ні АНБ, а так чим голосніше діло, тим більше фінансування, туга за холодною війною є в деяких держорганах США.
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14.08.2020 10:30 Відповісти
Дровосек это вчерашний день, они уже Элли с Тотошкой запустили.
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14.08.2020 08:47 Відповісти
Вопрос только где "запустили" и куда ?!
В открытый космос или дальше - в какчестве марсохода "*****-Великий" ?!

А шо , может запатентовать название в какчестве марсохода и продать КБ "Южный" ?
Думаю найдётся немало не очень (мягко говоря) бедных патриотов Украины , кто не пожалеет лавэ на такой креативный проект , шобы утереть нос касабам !
А шо касабы сделают ?
С одной стороны абсолютно все знают кого в мире называют *****м , даже упёртые лугандоны на своих форумах визжат от одного этого сочетания букв и жалуются админам , хотя возникает оно часто без контекста ...
А с другой -- начать судиться , значить признать ***** , шо он ***** !
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14.08.2020 09:12 Відповісти
Это конечно так, но он щелчком пальцев меняет президента в довольно могущественной стране.
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14.08.2020 09:25 Відповісти
и че?
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14.08.2020 09:04 Відповісти
Не дровосєк, а гомосєк
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14.08.2020 10:32 Відповісти
 
 