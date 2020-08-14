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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Associated Press.

Вместе с тем ВОЗ включила 9 экспериментальных вакцин от COVID-19 в механизм инвестирования Covax facility.

Инициатива позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин для получения раннего доступа, при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран.

"Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения (по российской вакцине. - Ред.), - отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард. - Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса, - ВОЗ

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.

В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".

В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

Отметим, регистрация препарата до завершения фазы III имеет высокие риски. Ведь именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о побочных эффектах, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное. В мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.

вакцина (3815) ВОЗ (780) карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
Эта вакцина только для винторогого скота из паРаши....она и ящур попутно лечит...
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14.08.2020 08:16 Ответить
+20
Балалайня кроме отравы ничего не способна придумать.
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14.08.2020 08:17 Ответить
+15
навідь балалайка то не їхня!
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14.08.2020 08:18 Ответить
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Эта вакцина только для винторогого скота из паРаши....она и ящур попутно лечит...
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14.08.2020 08:16 Ответить
так наши барыги обязательно закупят это говно и скажут что это американское, так что будьте очень внимательны что вам колят
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14.08.2020 08:22 Ответить
а кто сказал что мы будем вакцинироватся?...
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14.08.2020 08:56 Ответить
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 8716
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14.08.2020 09:39 Ответить
Для внутреннего потребления?
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14.08.2020 08:24 Ответить
Исключительно...😃
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14.08.2020 08:24 Ответить
Балалайня кроме отравы ничего не способна придумать.
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14.08.2020 08:17 Ответить
навідь балалайка то не їхня!
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14.08.2020 08:18 Ответить
чередоваие гласных и согласных свидетельствкет о тюркском происхождении... как, например, сарафан или сарай... лапти... вечно скомуниздят и возводят скомунизденное в ранг национальной гордости
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14.08.2020 08:23 Ответить
балалайка то такое . вот что смех вызывало так это - самый великий русский поэт эфиоп
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14.08.2020 09:47 Ответить
упс... кацапи що, вже не впереді планети всей? Скільки махів в їх вакцині? Мультик дії на вірус є?
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14.08.2020 08:17 Ответить
Даремно: хай виздихають або від ковіду, або від вакцини.
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14.08.2020 08:17 Ответить
Ахахахаха)) очередная вундервафля от плешивого кремлефюррера оказалась фейком.
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14.08.2020 08:18 Ответить
Та ладно вам... Вот вколят ***** супер-пупер вакцину и годика через два выползет из бункера... на трех ногах.
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14.08.2020 08:24 Ответить
Напрасно. Дочка Путина привилась, а я вам скажу «это не хухры-мухры, панимашш».
Впрочем ордынцам верить себя не уважать. Но быдло же верит.
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14.08.2020 08:20 Ответить
Так она привилась и заболела,заразилась ковид19
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14.08.2020 08:24 Ответить
Так там від сказу всіх треба прививати, чому тільки дочку *****?
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14.08.2020 08:59 Ответить
ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов - Цензор.НЕТ 7260............
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14.08.2020 08:20 Ответить
Митенька можешь не постить такие картинки! Мы знаем что ты кацап с путиноидом головного мозга!
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14.08.2020 08:36 Ответить
вакцина из россии, звучит стремно
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14.08.2020 08:21 Ответить
Это как -экспедиция на Марс в 2020г.
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14.08.2020 08:22 Ответить
И Лунная база в 2015г.
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14.08.2020 08:27 Ответить
тю, когда Путин шел на выборы в первой, то он такого наобещал, что я х.з. как рабсияне с этим живут.
вот где была фантастика, а лунная база - вполне мона было бы и построить. ну, Китай напр. бы построил или Япония
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14.08.2020 08:40 Ответить
ну или как - дай 1 биткойн, а мы дадим тебе 2
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14.08.2020 08:29 Ответить
Ну чего... были ж у них достижения... ГУЛаг, например... БАМ... мосфильм...
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14.08.2020 08:25 Ответить
Не-а, звучить смішно.
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14.08.2020 09:01 Ответить
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14.08.2020 08:21 Ответить
Эта вакцина для лишнейхромосомцев.
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14.08.2020 08:22 Ответить
Боярышник не прошел.
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14.08.2020 08:23 Ответить
У них есть запасное средство - мельдоний.
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14.08.2020 08:34 Ответить
Пусть ОПЗЖэшники и Шарияйчники этой "вакциной" колются, это же СКРЕПНО!
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14.08.2020 08:25 Ответить
петуШарію потрібно в Єзик, а його сектантам-петушарікам у мозок, можливо, є дуже невелика надія, що перестануть жерти лайно.
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14.08.2020 08:39 Ответить
А медична голка їхню жопу не проб'є, бо вона у них закрита черепною коробкою.
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14.08.2020 09:03 Ответить
мыши сдохли, ********** дочка не колоколась...
мыши точно пагибли за человечество....
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14.08.2020 08:26 Ответить
зато параша первая страна в мире населённая генетическими рабами.
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14.08.2020 08:26 Ответить
нехай самі нею користуються.
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14.08.2020 08:29 Ответить
надеюсь в первую очередь вакцинируют росийских военных
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14.08.2020 08:30 Ответить
Тока для лишнехромосомных.
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14.08.2020 08:31 Ответить
в принципе колоться можна - не хуже клизмы.
вода в малом количестве в задни... - пардон руку,
не повлияют на ваше самочувствие - 3 дня недомогания и опухоль сойдет и уже можно пиво.
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14.08.2020 08:31 Ответить
Российская вакцина

Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт! И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!..
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14.08.2020 08:32 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher

ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 3452 тётя Роза

@Anakoyher

·https://twitter.com/Anakoyher/status/1293605898666024960 12 авг.

В связи с дефицитом препаратов для приведение в исполнение смертных приговоров в США рассматривают вопрос о закупке большой партии российской вакцины от коронавируса.
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14.08.2020 08:34 Ответить
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 8364
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14.08.2020 08:37 Ответить
Звичайно,бо рашистська вакцина, про яку пуйло та кацапи верещать на весь світ, таке ж фуфло, як і більшість рассєянських препаратів...
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14.08.2020 08:35 Ответить
настоянная на материале якутского маэстро, это для настоящих ватников, а буржуи просто ненавидят все русское
один укол - и ватник отправляется в страну вечных кобзонов и сталиных, а буржуи пусть загнивают и дальше
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14.08.2020 08:37 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1032582.msg22342513#msg22342513 Про опыты академика Павлова над ДЕТЬМИ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1032582.0
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14.08.2020 08:41 Ответить
Это всё Мосфильм.
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14.08.2020 08:41 Ответить
У агрессора нельзя покупать, они яд туда нальют
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14.08.2020 08:42 Ответить
Все равно, что говорить, что дают коридор безопасности, и потом подло расстреливают медика в упор
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14.08.2020 08:43 Ответить
РФ преемница СССР. А советское -значит лучшее. Это аксиома, истина не требующая доказательств. Исчезновение СССР-досадное исключение.
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14.08.2020 08:43 Ответить
Ага а Земля плоская тоже аксиома?
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14.08.2020 08:48 Ответить
Конешно.
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14.08.2020 08:51 Ответить
Подивіться склад вакцини. Прикольно. Сіль, спирт, цукор. З трьох етапів перевірки навіть перший не завершено, а Х-ло вже розтрубив, що Наросія у вьому перша.
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14.08.2020 08:47 Ответить
Достаточно что у них чучело лежит в мавзолее для поклонения остальное об этих заброшенных территориях и их достижениях можно не рассказывать.
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14.08.2020 08:47 Ответить
о чем мы вообще говорим?
3я стадия тестирования вакцины предполагает десятки тысяч добровольцев разных возрастов, с разными историями болезней....
а не петьке в жопу муйню вколоть - ту покорчился, но выжил же....
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14.08.2020 08:48 Ответить
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 5678
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14.08.2020 08:48 Ответить
очередной удар по хлебалу кацапстана... побольше бы таких... но СВИФТ надо бы таки отключить... пусть кацапия сама на себе испытывает вою вакцину и гробит своих граждан...
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14.08.2020 08:53 Ответить
Настойка с лаптей только для винторогих.
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14.08.2020 08:56 Ответить
От цікаво: дочці прививку зробив, а собі - ні. Хороший батько. )
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14.08.2020 08:58 Ответить
добрый дуже - в скавандр заскочив и пид воду у батискафи....
а вы zвернули увагу, що пискька нема? - заразився? - ты в одлученых,
брехуном менше як бы там не було....
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14.08.2020 09:05 Ответить
За Петра починаю переживати.
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14.08.2020 09:08 Ответить
теж за лисапедиста....
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14.08.2020 09:15 Ответить
А чего эту вакцину включать? Европа уже давно боярышником не лечится так же , как и зелёнкой...
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14.08.2020 09:18 Ответить
а как же так, а боже мой?
почему нет? - нормальная микроба вроде.... - не хуже сибирской язвы....
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14.08.2020 09:22 Ответить
А-а-а-!!!!!!!!!!!!!!
Русофобы праклятыя!
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14.08.2020 09:38 Ответить
день пашешь - куриный помет с собачим гавном толчешь в пробире в пыль, а воз не включает? - bad guys - прав рыжий...
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14.08.2020 09:44 Ответить
Первые создали вирус, к нему первые создали и вакцину, вообше в росии все вооружение на експорт... сделали СУ-57 к нему С-500, все по накатаной. Решили переместится в нанотехнологии на этом поприще.
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14.08.2020 09:51 Ответить
деда кабаев СУ-8315 с С-637 доче никуда еще не воткнул?
и вообще а почему не себе первому, а дочке?
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14.08.2020 10:08 Ответить
Если читать Путина, то он ясно сказал, что в свободную продажу вакцина пойдет в 2021, а до того будут испытывать на медиках и учителях, само собой, что не принудительно, это и будет 3й этап испытаний. Вопрос регистрации - дело формальное, он не влечет за собой автоматически свободную продажу и применение, в данном случае - рекламный ход, а по сути все идет так же, как у всех прочих.
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14.08.2020 09:52 Ответить
а хто ж ***** кроме тебя читает?
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14.08.2020 10:09 Ответить
Все, кого интересует правда об окружающем мире, а не только ублюдочная пропаганда укр. патриотов. Само собой, росс. пропаганда тоже не источник знания, а вот сопоставление п...жей разной направленности дает некоторое представление, куда мы все попали.
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14.08.2020 11:55 Ответить
ну и кто не закрыл ворота в псих больнице?
псих на воле с инетом? - неужели ***** научилось кнопки нажимать?
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14.08.2020 12:10 Ответить
из регистрационного документа этой вакцины: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились". этого, пожалуй, достаточно, чтобы составить представление о вакцине.
Как по мне, то руководство эрэфии и ведущие пропагандоны просто обязаны вколоть эту вакцину себе в прямом эфире в качестве рекламы препарата.
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14.08.2020 10:24 Ответить
 
 