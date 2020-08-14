ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Associated Press.

Вместе с тем ВОЗ включила 9 экспериментальных вакцин от COVID-19 в механизм инвестирования Covax facility.

Инициатива позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин для получения раннего доступа, при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран.

"Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения (по российской вакцине. - Ред.), - отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард. - Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги".

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.

В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".

В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

Отметим, регистрация препарата до завершения фазы III имеет высокие риски. Ведь именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о побочных эффектах, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное. В мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.



