ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів

Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Associated Press.

Водночас ВООЗ включила 9 експериментальних вакцин проти COVID-19 в механізм інвестування Covax facility.

Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у розробку кількох вакцин для отримання раннього доступу, при цьому теоретично забезпечуючи фінансування країн, що розвиваються.

"Ми не маємо достатньої інформації на цей час для ухвалення рішення (щодо російської вакцини - ред.), - наголосив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард. - Зараз ми ведемо перемовини з Росією, щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти стан цього продукту, випробування, які були здійснені, а також можливі наступні кроки".

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Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії, не дочекавшись третьої фази випробувань, зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу, а його доньці вже зробили щеплення.

У Німеччині розкритикували заяву про створення російської вакцини, назвавши схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях".

В українському МОЗ зазначили, що наразі не можна сказати, чи буде російська вакцина проти COVID-19 ефективною, безпечною та придатною для масового використання, адже РФ не провела третьої фази клінічних випробувань, вкрай важливої для обґрунтування застосування препарату на людях.

Наголосимо, реєстрація препарату до завершення фази III має високі ризики. Адже саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати у окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо. У світі діє понад 170 проектів, в яких дослідники розробляють вакцину проти коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великої Британії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

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