ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів
Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Associated Press.
Водночас ВООЗ включила 9 експериментальних вакцин проти COVID-19 в механізм інвестування Covax facility.
Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у розробку кількох вакцин для отримання раннього доступу, при цьому теоретично забезпечуючи фінансування країн, що розвиваються.
"Ми не маємо достатньої інформації на цей час для ухвалення рішення (щодо російської вакцини - ред.), - наголосив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард. - Зараз ми ведемо перемовини з Росією, щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти стан цього продукту, випробування, які були здійснені, а також можливі наступні кроки".
Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії, не дочекавшись третьої фази випробувань, зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу, а його доньці вже зробили щеплення.
У Німеччині розкритикували заяву про створення російської вакцини, назвавши схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях".
В українському МОЗ зазначили, що наразі не можна сказати, чи буде російська вакцина проти COVID-19 ефективною, безпечною та придатною для масового використання, адже РФ не провела третьої фази клінічних випробувань, вкрай важливої для обґрунтування застосування препарату на людях.
Наголосимо, реєстрація препарату до завершення фази III має високі ризики. Адже саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати у окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо. У світі діє понад 170 проектів, в яких дослідники розробляють вакцину проти коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великої Британії, Франції, США, Китаї та інших країнах.
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Впрочем ордынцам верить себя не уважать. Но быдло же верит.
вот где была фантастика, а лунная база - вполне мона было бы и построить. ну, Китай напр. бы построил или Япония
мыши точно пагибли за человечество....
вода в малом количестве в задни... - пардон руку,
не повлияют на ваше самочувствие - 3 дня недомогания и опухоль сойдет и уже можно пиво.
Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт! И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!..
https://twitter.com/Anakoyher
тётя Роза
@Anakoyher
·https://twitter.com/Anakoyher/status/1293605898666024960 12 авг.
В связи с дефицитом препаратов для приведение в исполнение смертных приговоров в США рассматривают вопрос о закупке большой партии российской вакцины от коронавируса.
один укол - и ватник отправляется в страну вечных кобзонов и сталиных, а буржуи пусть загнивают и дальше
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1032582.0
3я стадия тестирования вакцины предполагает десятки тысяч добровольцев разных возрастов, с разными историями болезней....
а не петьке в жопу муйню вколоть - ту покорчился, но выжил же....
а вы zвернули увагу, що пискька нема? - заразився? - ты в одлученых,
брехуном менше як бы там не було....
почему нет? - нормальная микроба вроде.... - не хуже сибирской язвы....
Русофобы праклятыя!
и вообще а почему не себе первому, а дочке?
псих на воле с инетом? - неужели ***** научилось кнопки нажимать?
Как по мне, то руководство эрэфии и ведущие пропагандоны просто обязаны вколоть эту вакцину себе в прямом эфире в качестве рекламы препарата.