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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів

ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів

Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Associated Press.

Водночас ВООЗ включила 9 експериментальних вакцин проти COVID-19 в механізм інвестування Covax facility.

Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у розробку кількох вакцин для отримання раннього доступу, при цьому теоретично забезпечуючи фінансування країн, що розвиваються.

"Ми не маємо достатньої інформації на цей час для ухвалення рішення (щодо російської вакцини - ред.), - наголосив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард. - Зараз ми ведемо перемовини з Росією, щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти стан цього продукту, випробування, які були здійснені, а також можливі наступні кроки".

Також читайте: На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії, не дочекавшись третьої фази випробувань, зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу, а його доньці вже зробили щеплення.

У Німеччині розкритикували заяву про створення російської вакцини, назвавши схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях".

В українському МОЗ зазначили, що наразі не можна сказати, чи буде російська вакцина проти COVID-19 ефективною, безпечною та придатною для масового використання, адже РФ не провела третьої фази клінічних випробувань, вкрай важливої для обґрунтування застосування препарату на людях.

Наголосимо, реєстрація препарату до завершення фази III має високі ризики. Адже саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати у окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо. У світі діє понад 170 проектів, в яких дослідники розробляють вакцину проти коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великої Британії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

Читайте: Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (773) карантин (18172) росія (66461) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Эта вакцина только для винторогого скота из паРаши....она и ящур попутно лечит...
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14.08.2020 08:16 Відповісти
+20
Балалайня кроме отравы ничего не способна придумать.
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14.08.2020 08:17 Відповісти
+15
навідь балалайка то не їхня!
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14.08.2020 08:18 Відповісти
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Эта вакцина только для винторогого скота из паРаши....она и ящур попутно лечит...
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14.08.2020 08:16 Відповісти
так наши барыги обязательно закупят это говно и скажут что это американское, так что будьте очень внимательны что вам колят
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14.08.2020 08:22 Відповісти
а кто сказал что мы будем вакцинироватся?...
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14.08.2020 08:56 Відповісти
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 8716
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14.08.2020 09:39 Відповісти
Для внутреннего потребления?
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14.08.2020 08:24 Відповісти
Исключительно...😃
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14.08.2020 08:24 Відповісти
Балалайня кроме отравы ничего не способна придумать.
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14.08.2020 08:17 Відповісти
навідь балалайка то не їхня!
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14.08.2020 08:18 Відповісти
чередоваие гласных и согласных свидетельствкет о тюркском происхождении... как, например, сарафан или сарай... лапти... вечно скомуниздят и возводят скомунизденное в ранг национальной гордости
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14.08.2020 08:23 Відповісти
балалайка то такое . вот что смех вызывало так это - самый великий русский поэт эфиоп
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14.08.2020 09:47 Відповісти
упс... кацапи що, вже не впереді планети всей? Скільки махів в їх вакцині? Мультик дії на вірус є?
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14.08.2020 08:17 Відповісти
Даремно: хай виздихають або від ковіду, або від вакцини.
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14.08.2020 08:17 Відповісти
Ахахахаха)) очередная вундервафля от плешивого кремлефюррера оказалась фейком.
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14.08.2020 08:18 Відповісти
Та ладно вам... Вот вколят ***** супер-пупер вакцину и годика через два выползет из бункера... на трех ногах.
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14.08.2020 08:24 Відповісти
Напрасно. Дочка Путина привилась, а я вам скажу «это не хухры-мухры, панимашш».
Впрочем ордынцам верить себя не уважать. Но быдло же верит.
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14.08.2020 08:20 Відповісти
Так она привилась и заболела,заразилась ковид19
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14.08.2020 08:24 Відповісти
Так там від сказу всіх треба прививати, чому тільки дочку *****?
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14.08.2020 08:59 Відповісти
ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов - Цензор.НЕТ 7260............
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14.08.2020 08:20 Відповісти
Митенька можешь не постить такие картинки! Мы знаем что ты кацап с путиноидом головного мозга!
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14.08.2020 08:36 Відповісти
вакцина из россии, звучит стремно
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14.08.2020 08:21 Відповісти
Это как -экспедиция на Марс в 2020г.
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14.08.2020 08:22 Відповісти
И Лунная база в 2015г.
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14.08.2020 08:27 Відповісти
тю, когда Путин шел на выборы в первой, то он такого наобещал, что я х.з. как рабсияне с этим живут.
вот где была фантастика, а лунная база - вполне мона было бы и построить. ну, Китай напр. бы построил или Япония
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14.08.2020 08:40 Відповісти
ну или как - дай 1 биткойн, а мы дадим тебе 2
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14.08.2020 08:29 Відповісти
Ну чего... были ж у них достижения... ГУЛаг, например... БАМ... мосфильм...
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14.08.2020 08:25 Відповісти
Не-а, звучить смішно.
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14.08.2020 09:01 Відповісти
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14.08.2020 08:21 Відповісти
Эта вакцина для лишнейхромосомцев.
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14.08.2020 08:22 Відповісти
Боярышник не прошел.
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14.08.2020 08:23 Відповісти
У них есть запасное средство - мельдоний.
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14.08.2020 08:34 Відповісти
Пусть ОПЗЖэшники и Шарияйчники этой "вакциной" колются, это же СКРЕПНО!
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14.08.2020 08:25 Відповісти
петуШарію потрібно в Єзик, а його сектантам-петушарікам у мозок, можливо, є дуже невелика надія, що перестануть жерти лайно.
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14.08.2020 08:39 Відповісти
А медична голка їхню жопу не проб'є, бо вона у них закрита черепною коробкою.
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14.08.2020 09:03 Відповісти
мыши сдохли, ********** дочка не колоколась...
мыши точно пагибли за человечество....
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14.08.2020 08:26 Відповісти
зато параша первая страна в мире населённая генетическими рабами.
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14.08.2020 08:26 Відповісти
нехай самі нею користуються.
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14.08.2020 08:29 Відповісти
надеюсь в первую очередь вакцинируют росийских военных
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14.08.2020 08:30 Відповісти
Тока для лишнехромосомных.
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14.08.2020 08:31 Відповісти
в принципе колоться можна - не хуже клизмы.
вода в малом количестве в задни... - пардон руку,
не повлияют на ваше самочувствие - 3 дня недомогания и опухоль сойдет и уже можно пиво.
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14.08.2020 08:31 Відповісти
Российская вакцина

Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт! И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут!..
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14.08.2020 08:32 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher

ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 3452 тётя Роза

@Anakoyher

·https://twitter.com/Anakoyher/status/1293605898666024960 12 авг.

В связи с дефицитом препаратов для приведение в исполнение смертных приговоров в США рассматривают вопрос о закупке большой партии российской вакцины от коронавируса.
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14.08.2020 08:34 Відповісти
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 8364
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14.08.2020 08:37 Відповісти
Звичайно,бо рашистська вакцина, про яку пуйло та кацапи верещать на весь світ, таке ж фуфло, як і більшість рассєянських препаратів...
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14.08.2020 08:35 Відповісти
настоянная на материале якутского маэстро, это для настоящих ватников, а буржуи просто ненавидят все русское
один укол - и ватник отправляется в страну вечных кобзонов и сталиных, а буржуи пусть загнивают и дальше
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14.08.2020 08:37 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1032582.msg22342513#msg22342513 Про опыты академика Павлова над ДЕТЬМИ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1032582.0
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14.08.2020 08:41 Відповісти
Это всё Мосфильм.
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14.08.2020 08:41 Відповісти
У агрессора нельзя покупать, они яд туда нальют
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14.08.2020 08:42 Відповісти
Все равно, что говорить, что дают коридор безопасности, и потом подло расстреливают медика в упор
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14.08.2020 08:43 Відповісти
РФ преемница СССР. А советское -значит лучшее. Это аксиома, истина не требующая доказательств. Исчезновение СССР-досадное исключение.
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14.08.2020 08:43 Відповісти
Ага а Земля плоская тоже аксиома?
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14.08.2020 08:48 Відповісти
Конешно.
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14.08.2020 08:51 Відповісти
Подивіться склад вакцини. Прикольно. Сіль, спирт, цукор. З трьох етапів перевірки навіть перший не завершено, а Х-ло вже розтрубив, що Наросія у вьому перша.
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14.08.2020 08:47 Відповісти
Достаточно что у них чучело лежит в мавзолее для поклонения остальное об этих заброшенных территориях и их достижениях можно не рассказывать.
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14.08.2020 08:47 Відповісти
о чем мы вообще говорим?
3я стадия тестирования вакцины предполагает десятки тысяч добровольцев разных возрастов, с разными историями болезней....
а не петьке в жопу муйню вколоть - ту покорчился, но выжил же....
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14.08.2020 08:48 Відповісти
ВООЗ не включила російську вакцину проти COVID-19 до переліку експериментальних препаратів - Цензор.НЕТ 5678
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14.08.2020 08:48 Відповісти
очередной удар по хлебалу кацапстана... побольше бы таких... но СВИФТ надо бы таки отключить... пусть кацапия сама на себе испытывает вою вакцину и гробит своих граждан...
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14.08.2020 08:53 Відповісти
Настойка с лаптей только для винторогих.
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14.08.2020 08:56 Відповісти
От цікаво: дочці прививку зробив, а собі - ні. Хороший батько. )
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14.08.2020 08:58 Відповісти
добрый дуже - в скавандр заскочив и пид воду у батискафи....
а вы zвернули увагу, що пискька нема? - заразився? - ты в одлученых,
брехуном менше як бы там не було....
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14.08.2020 09:05 Відповісти
За Петра починаю переживати.
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14.08.2020 09:08 Відповісти
теж за лисапедиста....
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14.08.2020 09:15 Відповісти
А чего эту вакцину включать? Европа уже давно боярышником не лечится так же , как и зелёнкой...
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14.08.2020 09:18 Відповісти
а как же так, а боже мой?
почему нет? - нормальная микроба вроде.... - не хуже сибирской язвы....
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14.08.2020 09:22 Відповісти
А-а-а-!!!!!!!!!!!!!!
Русофобы праклятыя!
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14.08.2020 09:38 Відповісти
день пашешь - куриный помет с собачим гавном толчешь в пробире в пыль, а воз не включает? - bad guys - прав рыжий...
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14.08.2020 09:44 Відповісти
Первые создали вирус, к нему первые создали и вакцину, вообше в росии все вооружение на експорт... сделали СУ-57 к нему С-500, все по накатаной. Решили переместится в нанотехнологии на этом поприще.
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14.08.2020 09:51 Відповісти
деда кабаев СУ-8315 с С-637 доче никуда еще не воткнул?
и вообще а почему не себе первому, а дочке?
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14.08.2020 10:08 Відповісти
Если читать Путина, то он ясно сказал, что в свободную продажу вакцина пойдет в 2021, а до того будут испытывать на медиках и учителях, само собой, что не принудительно, это и будет 3й этап испытаний. Вопрос регистрации - дело формальное, он не влечет за собой автоматически свободную продажу и применение, в данном случае - рекламный ход, а по сути все идет так же, как у всех прочих.
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14.08.2020 09:52 Відповісти
а хто ж ***** кроме тебя читает?
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14.08.2020 10:09 Відповісти
Все, кого интересует правда об окружающем мире, а не только ублюдочная пропаганда укр. патриотов. Само собой, росс. пропаганда тоже не источник знания, а вот сопоставление п...жей разной направленности дает некоторое представление, куда мы все попали.
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14.08.2020 11:55 Відповісти
ну и кто не закрыл ворота в псих больнице?
псих на воле с инетом? - неужели ***** научилось кнопки нажимать?
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14.08.2020 12:10 Відповісти
из регистрационного документа этой вакцины: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились". этого, пожалуй, достаточно, чтобы составить представление о вакцине.
Как по мне, то руководство эрэфии и ведущие пропагандоны просто обязаны вколоть эту вакцину себе в прямом эфире в качестве рекламы препарата.
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14.08.2020 10:24 Відповісти
 
 