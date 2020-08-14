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Новости Репрессии в Беларуси
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МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора"

МИД Германии вызвало посла Беларуси для

На фоне массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов, белорусский посол Денис Сидоренко был приглашен в МИД Германии для "срочного разговора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что послу на встрече была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за усиление давления на белорусские власти.

"Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов...) в Европе XXI век недопустимы", - заявил он. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.

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Автор: 

Беларусь (7937) Германия (7099) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+7
Во Франции фальсифицировали вьіборьі ? Нет. В Беларуси грабили магазиньі и жгли машиньі ? Тоже нет . Засунь себе ж.жилет в ж. !
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14.08.2020 09:40 Ответить
+5
Виставили ультиматум Лукашенці ?
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14.08.2020 09:33 Ответить
+5
Вот я вам белорусских протестующих принес!
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 4780
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14.08.2020 09:43 Ответить
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Виставили ультиматум Лукашенці ?
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14.08.2020 09:33 Ответить
Или вручат скромный подарок с намеком - рисунок в рамке.
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 3834
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14.08.2020 09:37 Ответить
Черговий сеанс сексотерапії колгоспику !!!)))
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14.08.2020 09:45 Ответить
Выразить обеспокоенность!
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14.08.2020 09:51 Ответить
А вот французские власти молчат себе тихонечко. Потому что у них тоже в желтых жилетах разгуливают. И они очень хорошо понимают батьку. Может даже помощь предложат
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14.08.2020 09:34 Ответить
Во Франции фальсифицировали вьіборьі ? Нет. В Беларуси грабили магазиньі и жгли машиньі ? Тоже нет . Засунь себе ж.жилет в ж. !
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14.08.2020 09:40 Ответить
Наверное послу и пи-лей наваляли,не пишут.
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14.08.2020 09:38 Ответить
Это все хорошо, но когда уже заговорит Тихановская? Что то долго она там от шока отходит в Литве. Судя по всему Мудищев дал заднюю, а она как представитель оппозиции должна выдвигать требования, а не сопли жевать. Пересчет голосов, перевыборы? Само не рассосется уже
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14.08.2020 09:39 Ответить
А что, мужа выпустили уже? А еще каких-то политических выпустили? Выпускают тех, кого для наведения страху греб бесчинствующий ОМОН. При этом под шумок хватают все новых и новых активистов и белыми нитками шьют им организацию "беспорядков". Глядите, еще объявят, что Тихановская, которая никогда к использованию силы не призывала (это, сферически в вакууме, пожалуй, неправильно, но, увы, натура: она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками), так вот что она "не вняла голосу разума и продолжает руководить несанкционированными акциями из Литвы".
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14.08.2020 09:54 Ответить
А при чому тут діти Тіхановської? Тут писали, що вона незадовго до виборів, вивезла їх у "одну з європейських країн...". То хто ж їх у "заложниках" тримає?... Німці?... Французи?... Поляки?...
А щодо "женщини", то відповім тобі російським прислів"ям: "Назвался груздём - полезай в кузов..."., Чи українським : "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
Вона що, "Бубочка №2"?... Думала, що вона буде тільки "щоки надувать" та "отримувать аплодисменти", а держава сама собою буде міняться та реформуваться?...
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14.08.2020 10:05 Ответить
Странно, я писал про мужа, а вы переключились на детей, про которых я не писал, и они действительно, как вы сказали, "в одной из европейских стран".

Про перемены и реформы - есть главное предвыборное обещание Тихановской, которое стоит любых других вместе взятых. Организация нормальных, отрытых перевыборов, на которых будет шанс прийти во власть тоже не воину, но зато грамотному управленцу. И да, не пророссийскому, уж во всяком случае не такому, как Лукашенко. Вы вон в Украине выбрали-таки себе "пророссийского", только никак не можете определиться, кто это: Зеленский это или Порошенко.

Парадокс и главная беда белорусского общества за два последние десятилетия в том, что СИЛОЙ победить Лукашенко может только Лукашенко номер два, а мы не хотим себе второго Лукашенко, мы уже первым наелись.
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14.08.2020 11:26 Ответить
"...она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками". Она "мать своего мужа"?... Научись чётко излагать мысль, чтобы тебя могли понять однозначно, а не думать: "А что он этим хотел сказать?". Потом, ты поговорку знаешь: "Кто платит, тот и музыку заказывает..."?!... Ты думаешь, что человек, победу которого обеспечил "Газпром", будет проводить не "пророссийскую" политику? Ты так наивен? Да даже если-бы она и захотела, то сделать ничего не смогла... Во-первых, все силовые ветки власти, экономические рычаги, "заточены" на Россию, а Россия не привыкла к "строптивости" своих ставлеников. Во-вторых, она сцыкливая, и побоится "испортить отношения" - "рассеяне", при случае, и "Новичком" или полонием угостить могут... Это показало её поведение после начала выступлений против фальсификации выборов. И, в-третьих, она просто глупа... И вы надеетесь, вручив ей власть, что-то реальное получить? Получите... "Бардак" в стране, которым воспользуется Россия... У вас положение политическое ещё хуже, чем в Украине: экономика полностью зависима от Росии, пророссийски настроенные силовики (армия - в том числе, я знаю "из первых рук"), отсутствует международная поддержка... И это всё - на фоне "инертного" населения...
А у себя в Украине мы, как-нибудь, сами разберёмся...
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14.08.2020 12:03 Ответить
"...она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками". Она мать своих детей и ее шантажируют посаженным мужем и, вероятно, другими пока не посаженными родственниками. Матери маленьких детей как бы не пристало призывать к насилию. Даже там где оно могло бы быть эффективно. Конечно, на донбасских черноротых баб это, по всей видимости, не распространяется. А теперь вопрос: если кто-то рассуждает, как донбасская черноротая баба, видит ситуацию в той же перспективе, что и донбасская черноротая баба, то, может, он и есть донбасская черноротая баба?

Разберитесь для начала в своем ОРДЛО, а потом приходите троллить Украину и Беларусь
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14.08.2020 12:44 Ответить
Я тебе сказал всё... Повторю: научись грамотно излагать мысли... А ОРДЛО такое же "моё", как и твоё... Я таких, "задним умом умных..." беларусов, как ты, наслушался ещё с 2014-го, когда твои земляки мне про "бандер" и "нациков", рассказывали... И когда я им говорил, что мы прошли уже через первый кровавый этап, а им ещё это предстоит, они страшно обижались и говорили, что они не такие дураки, как мы... Так "Майдан" стоял несколько месяцев, на морозе, под боевыми пулями снайперов и водомётами, и выстоял... Ты не слышал набата Михайловского собора, когда мой товарищ, врач, оттаскивал раненых, оказывал им помощь и эвакуировал... А вам морды понабивали, и вы скулить начали... Трёх дней хватило...
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14.08.2020 12:59 Ответить
Не надо торговать с Германией. Немецкая Сименс в нарушение санкций отправила турбины в Крым. Правительство Германии её не наказало.
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14.08.2020 09:40 Ответить
Совсем больной? РФ провернула мошенническую операцию с турбинами , "Сименс"- пострадавшая сторона.
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14.08.2020 09:43 Ответить
Страждалець продовжує працювати з кривдниками!!))
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14.08.2020 09:49 Ответить
Ну Сименс не поставлял в Крым он поставил куда-то там, а они уже сами перевезли в Крым. Много ходов очка. Как обычно.
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14.08.2020 09:45 Ответить
Верите что Сименс не знал что турбины для Крыма, а не на Тамань?
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14.08.2020 10:05 Ответить
Девіз слідчих і експертів-криміналістів: "Правда не те, що я "хочу" чи "здогадуюсь", а те, що зміг довести...".
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14.08.2020 10:08 Ответить
Але я не слідчий і не експерт-криміналіст. Те що не доведено в результаті кримінального процесу не означає що це не правда.
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14.08.2020 10:25 Ответить
Ти, шановний, пишеш про "правопорушення", що, нібито, СВІДОМО вчинила фірма "СІменс". Доказів цього у тебе нема... Я тобі пояснив, коротко, що нема чого теліпать язиком те, що ти довести не здатен... Тепер зрозуміло?...
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14.08.2020 10:46 Ответить
Вот я вам белорусских протестующих принес!
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 4780
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14.08.2020 09:43 Ответить
Ідіоти є всюди...
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14.08.2020 10:21 Ответить
От молодцы шо вызвали !
Суньте ему резиновый киёк в жопу; стрельните в него резинкой; засуньте голым в подвал; наставьте синяков на боках и сраке; запугайте убийством; и... так раз двадцать одно и то же...)
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14.08.2020 09:45 Ответить
Лука, собирай вещи.

По дороге в Ростов, заедь к нам, захвати с собой клоунов.
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14.08.2020 09:46 Ответить
Ерунда, предъяву пахану предъявляют совсем в других условиях. Не по теме: что там в Болгарии, кто в теме?
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14.08.2020 09:49 Ответить
А чего с ним разговаривать, пороть пока не всерется, а потом немытого в кабинет усатого, пусть посмотрит что с ним будет завтра.
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14.08.2020 13:45 Ответить
 
 