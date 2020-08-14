МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора"

На фоне массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов, белорусский посол Денис Сидоренко был приглашен в МИД Германии для "срочного разговора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что послу на встрече была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за усиление давления на белорусские власти.

"Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов...) в Европе XXI век недопустимы", - заявил он. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.

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