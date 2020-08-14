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МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора"
На фоне массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов, белорусский посол Денис Сидоренко был приглашен в МИД Германии для "срочного разговора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Отмечается, что послу на встрече была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.
Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за усиление давления на белорусские власти.
"Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов...) в Европе XXI век недопустимы", - заявил он. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.
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+7 Александр Ивашин
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+5 Ksenia VB
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+5 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий14.08.2020 09:43 Ответить Ссылка
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А щодо "женщини", то відповім тобі російським прислів"ям: "Назвался груздём - полезай в кузов..."., Чи українським : "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
Вона що, "Бубочка №2"?... Думала, що вона буде тільки "щоки надувать" та "отримувать аплодисменти", а держава сама собою буде міняться та реформуваться?...
Про перемены и реформы - есть главное предвыборное обещание Тихановской, которое стоит любых других вместе взятых. Организация нормальных, отрытых перевыборов, на которых будет шанс прийти во власть тоже не воину, но зато грамотному управленцу. И да, не пророссийскому, уж во всяком случае не такому, как Лукашенко. Вы вон в Украине выбрали-таки себе "пророссийского", только никак не можете определиться, кто это: Зеленский это или Порошенко.
Парадокс и главная беда белорусского общества за два последние десятилетия в том, что СИЛОЙ победить Лукашенко может только Лукашенко номер два, а мы не хотим себе второго Лукашенко, мы уже первым наелись.
А у себя в Украине мы, как-нибудь, сами разберёмся...
Разберитесь для начала в своем ОРДЛО, а потом приходите троллить Украину и Беларусь
Суньте ему резиновый киёк в жопу; стрельните в него резинкой; засуньте голым в подвал; наставьте синяков на боках и сраке; запугайте убийством; и... так раз двадцать одно и то же...)
По дороге в Ростов, заедь к нам, захвати с собой клоунов.