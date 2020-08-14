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Новини Репресії в Білорусі
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МЗС Німеччини викликало посла Білорусі для "термінової розмови"

МЗС Німеччини викликало посла Білорусі для

На тлі масових протестів, які тривають у Білорусі після президентських виборів, білоруський посол Денис Сидоренко був запрошений до МЗС Німеччини для "термінової розмови".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що послу на зустрічі була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.

"Абсолютно зрозуміло, що насильницькі дії й арешти мирних демонстрантів ... в Європі XXI століття неприпустимі", - заявив він. Він висловив сподівання на те, що його колеги із країн ЄС під час зустрічі 14 серпня в Брюсселі визначать єдину позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) Німеччина (7517) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+7
Во Франции фальсифицировали вьіборьі ? Нет. В Беларуси грабили магазиньі и жгли машиньі ? Тоже нет . Засунь себе ж.жилет в ж. !
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14.08.2020 09:40 Відповісти
+5
Виставили ультиматум Лукашенці ?
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14.08.2020 09:33 Відповісти
+5
Вот я вам белорусских протестующих принес!
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 4780
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14.08.2020 09:43 Відповісти
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Виставили ультиматум Лукашенці ?
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14.08.2020 09:33 Відповісти
Или вручат скромный подарок с намеком - рисунок в рамке.
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 3834
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14.08.2020 09:37 Відповісти
Черговий сеанс сексотерапії колгоспику !!!)))
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14.08.2020 09:45 Відповісти
Выразить обеспокоенность!
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14.08.2020 09:51 Відповісти
А вот французские власти молчат себе тихонечко. Потому что у них тоже в желтых жилетах разгуливают. И они очень хорошо понимают батьку. Может даже помощь предложат
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14.08.2020 09:34 Відповісти
Во Франции фальсифицировали вьіборьі ? Нет. В Беларуси грабили магазиньі и жгли машиньі ? Тоже нет . Засунь себе ж.жилет в ж. !
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14.08.2020 09:40 Відповісти
Наверное послу и пи-лей наваляли,не пишут.
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14.08.2020 09:38 Відповісти
Это все хорошо, но когда уже заговорит Тихановская? Что то долго она там от шока отходит в Литве. Судя по всему Мудищев дал заднюю, а она как представитель оппозиции должна выдвигать требования, а не сопли жевать. Пересчет голосов, перевыборы? Само не рассосется уже
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14.08.2020 09:39 Відповісти
А что, мужа выпустили уже? А еще каких-то политических выпустили? Выпускают тех, кого для наведения страху греб бесчинствующий ОМОН. При этом под шумок хватают все новых и новых активистов и белыми нитками шьют им организацию "беспорядков". Глядите, еще объявят, что Тихановская, которая никогда к использованию силы не призывала (это, сферически в вакууме, пожалуй, неправильно, но, увы, натура: она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками), так вот что она "не вняла голосу разума и продолжает руководить несанкционированными акциями из Литвы".
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14.08.2020 09:54 Відповісти
А при чому тут діти Тіхановської? Тут писали, що вона незадовго до виборів, вивезла їх у "одну з європейських країн...". То хто ж їх у "заложниках" тримає?... Німці?... Французи?... Поляки?...
А щодо "женщини", то відповім тобі російським прислів"ям: "Назвался груздём - полезай в кузов..."., Чи українським : "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
Вона що, "Бубочка №2"?... Думала, що вона буде тільки "щоки надувать" та "отримувать аплодисменти", а держава сама собою буде міняться та реформуваться?...
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14.08.2020 10:05 Відповісти
Странно, я писал про мужа, а вы переключились на детей, про которых я не писал, и они действительно, как вы сказали, "в одной из европейских стран".

Про перемены и реформы - есть главное предвыборное обещание Тихановской, которое стоит любых других вместе взятых. Организация нормальных, отрытых перевыборов, на которых будет шанс прийти во власть тоже не воину, но зато грамотному управленцу. И да, не пророссийскому, уж во всяком случае не такому, как Лукашенко. Вы вон в Украине выбрали-таки себе "пророссийского", только никак не можете определиться, кто это: Зеленский это или Порошенко.

Парадокс и главная беда белорусского общества за два последние десятилетия в том, что СИЛОЙ победить Лукашенко может только Лукашенко номер два, а мы не хотим себе второго Лукашенко, мы уже первым наелись.
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14.08.2020 11:26 Відповісти
"...она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками". Она "мать своего мужа"?... Научись чётко излагать мысль, чтобы тебя могли понять однозначно, а не думать: "А что он этим хотел сказать?". Потом, ты поговорку знаешь: "Кто платит, тот и музыку заказывает..."?!... Ты думаешь, что человек, победу которого обеспечил "Газпром", будет проводить не "пророссийскую" политику? Ты так наивен? Да даже если-бы она и захотела, то сделать ничего не смогла... Во-первых, все силовые ветки власти, экономические рычаги, "заточены" на Россию, а Россия не привыкла к "строптивости" своих ставлеников. Во-вторых, она сцыкливая, и побоится "испортить отношения" - "рассеяне", при случае, и "Новичком" или полонием угостить могут... Это показало её поведение после начала выступлений против фальсификации выборов. И, в-третьих, она просто глупа... И вы надеетесь, вручив ей власть, что-то реальное получить? Получите... "Бардак" в стране, которым воспользуется Россия... У вас положение политическое ещё хуже, чем в Украине: экономика полностью зависима от Росии, пророссийски настроенные силовики (армия - в том числе, я знаю "из первых рук"), отсутствует международная поддержка... И это всё - на фоне "инертного" населения...
А у себя в Украине мы, как-нибудь, сами разберёмся...
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14.08.2020 12:03 Відповісти
"...она женщина, мать, и ее шантажируют заложниками". Она мать своих детей и ее шантажируют посаженным мужем и, вероятно, другими пока не посаженными родственниками. Матери маленьких детей как бы не пристало призывать к насилию. Даже там где оно могло бы быть эффективно. Конечно, на донбасских черноротых баб это, по всей видимости, не распространяется. А теперь вопрос: если кто-то рассуждает, как донбасская черноротая баба, видит ситуацию в той же перспективе, что и донбасская черноротая баба, то, может, он и есть донбасская черноротая баба?

Разберитесь для начала в своем ОРДЛО, а потом приходите троллить Украину и Беларусь
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14.08.2020 12:44 Відповісти
Я тебе сказал всё... Повторю: научись грамотно излагать мысли... А ОРДЛО такое же "моё", как и твоё... Я таких, "задним умом умных..." беларусов, как ты, наслушался ещё с 2014-го, когда твои земляки мне про "бандер" и "нациков", рассказывали... И когда я им говорил, что мы прошли уже через первый кровавый этап, а им ещё это предстоит, они страшно обижались и говорили, что они не такие дураки, как мы... Так "Майдан" стоял несколько месяцев, на морозе, под боевыми пулями снайперов и водомётами, и выстоял... Ты не слышал набата Михайловского собора, когда мой товарищ, врач, оттаскивал раненых, оказывал им помощь и эвакуировал... А вам морды понабивали, и вы скулить начали... Трёх дней хватило...
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14.08.2020 12:59 Відповісти
Не надо торговать с Германией. Немецкая Сименс в нарушение санкций отправила турбины в Крым. Правительство Германии её не наказало.
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14.08.2020 09:40 Відповісти
Совсем больной? РФ провернула мошенническую операцию с турбинами , "Сименс"- пострадавшая сторона.
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14.08.2020 09:43 Відповісти
Страждалець продовжує працювати з кривдниками!!))
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14.08.2020 09:49 Відповісти
Ну Сименс не поставлял в Крым он поставил куда-то там, а они уже сами перевезли в Крым. Много ходов очка. Как обычно.
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14.08.2020 09:45 Відповісти
Верите что Сименс не знал что турбины для Крыма, а не на Тамань?
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14.08.2020 10:05 Відповісти
Девіз слідчих і експертів-криміналістів: "Правда не те, що я "хочу" чи "здогадуюсь", а те, що зміг довести...".
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14.08.2020 10:08 Відповісти
Але я не слідчий і не експерт-криміналіст. Те що не доведено в результаті кримінального процесу не означає що це не правда.
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14.08.2020 10:25 Відповісти
Ти, шановний, пишеш про "правопорушення", що, нібито, СВІДОМО вчинила фірма "СІменс". Доказів цього у тебе нема... Я тобі пояснив, коротко, що нема чого теліпать язиком те, що ти довести не здатен... Тепер зрозуміло?...
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14.08.2020 10:46 Відповісти
Вот я вам белорусских протестующих принес!
МИД Германии вызвало посла Беларуси для "срочного разговора" - Цензор.НЕТ 4780
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14.08.2020 09:43 Відповісти
Ідіоти є всюди...
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14.08.2020 10:21 Відповісти
От молодцы шо вызвали !
Суньте ему резиновый киёк в жопу; стрельните в него резинкой; засуньте голым в подвал; наставьте синяков на боках и сраке; запугайте убийством; и... так раз двадцать одно и то же...)
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14.08.2020 09:45 Відповісти
Лука, собирай вещи.

По дороге в Ростов, заедь к нам, захвати с собой клоунов.
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14.08.2020 09:46 Відповісти
Ерунда, предъяву пахану предъявляют совсем в других условиях. Не по теме: что там в Болгарии, кто в теме?
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14.08.2020 09:49 Відповісти
А чего с ним разговаривать, пороть пока не всерется, а потом немытого в кабинет усатого, пусть посмотрит что с ним будет завтра.
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14.08.2020 13:45 Відповісти
 
 