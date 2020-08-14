МЗС Німеччини викликало посла Білорусі для "термінової розмови"

На тлі масових протестів, які тривають у Білорусі після президентських виборів, білоруський посол Денис Сидоренко був запрошений до МЗС Німеччини для "термінової розмови".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що послу на зустрічі була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.

"Абсолютно зрозуміло, що насильницькі дії й арешти мирних демонстрантів ... в Європі XXI століття неприпустимі", - заявив він. Він висловив сподівання на те, що його колеги із країн ЄС під час зустрічі 14 серпня в Брюсселі визначать єдину позицію.

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