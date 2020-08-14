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МЗС Німеччини викликало посла Білорусі для "термінової розмови"
На тлі масових протестів, які тривають у Білорусі після президентських виборів, білоруський посол Денис Сидоренко був запрошений до МЗС Німеччини для "термінової розмови".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зазначається, що послу на зустрічі була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.
Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.
"Абсолютно зрозуміло, що насильницькі дії й арешти мирних демонстрантів ... в Європі XXI століття неприпустимі", - заявив він. Він висловив сподівання на те, що його колеги із країн ЄС під час зустрічі 14 серпня в Брюсселі визначать єдину позицію.
Топ коментарі
+7 Александр Ивашин
показати весь коментар14.08.2020 09:40 Відповісти Посилання
+5 Ksenia VB
показати весь коментар14.08.2020 09:33 Відповісти Посилання
+5 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар14.08.2020 09:43 Відповісти Посилання
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А щодо "женщини", то відповім тобі російським прислів"ям: "Назвался груздём - полезай в кузов..."., Чи українським : "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
Вона що, "Бубочка №2"?... Думала, що вона буде тільки "щоки надувать" та "отримувать аплодисменти", а держава сама собою буде міняться та реформуваться?...
Про перемены и реформы - есть главное предвыборное обещание Тихановской, которое стоит любых других вместе взятых. Организация нормальных, отрытых перевыборов, на которых будет шанс прийти во власть тоже не воину, но зато грамотному управленцу. И да, не пророссийскому, уж во всяком случае не такому, как Лукашенко. Вы вон в Украине выбрали-таки себе "пророссийского", только никак не можете определиться, кто это: Зеленский это или Порошенко.
Парадокс и главная беда белорусского общества за два последние десятилетия в том, что СИЛОЙ победить Лукашенко может только Лукашенко номер два, а мы не хотим себе второго Лукашенко, мы уже первым наелись.
А у себя в Украине мы, как-нибудь, сами разберёмся...
Разберитесь для начала в своем ОРДЛО, а потом приходите троллить Украину и Беларусь
Суньте ему резиновый киёк в жопу; стрельните в него резинкой; засуньте голым в подвал; наставьте синяков на боках и сраке; запугайте убийством; и... так раз двадцать одно и то же...)
По дороге в Ростов, заедь к нам, захвати с собой клоунов.