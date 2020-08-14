Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі. ВIДЕО

Напередодні ввечері в Білорусі почали відпускати частину затриманих на акціях протесту проти фальсифікації виборів президента. Після виходу на свободу вони розповіли про жахливі умови перебування в СІЗО, а також агресивне ставлення з боку силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, історії звільнених білорусів публікує портал TUT.by в Telegram.

"Людей били по-звірячому ... Тортури електрошокером, людям ножем вистригали волосся, чули крики звірячі ... Людям фарбували голови, в обличчя балончиком розпилювали в очі людей ...", - розповів один із звільнених.

Однак заступник голови МВС Білорусі Олександр Барсуков, що прийшов під ЦІП, коротко заявив, що знущань стосовно затриманих не було.

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Як відомо, ЄС обмірковує можливість запровадження санкцій проти Мінська через останні події в Білорусі. Санкції можуть бути запроваджені в кінці серпня.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.