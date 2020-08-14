Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО
З Центру ізоляції правопорушників у Мінську відпускають затриманих під час мирних пікетів білорусів. Туди приїхав заступник голови МВС Білорусі Барсуков, він обіцяє, що до ранку відпустять всіх.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські ЗМІ.
Затриманих на акціях протесту людей почали відпускати з Центру ізоляції правопорушників приблизно о 22.30 13 серпня. Навколо будівлі зібралися родичі та друзі затриманих, вони чекають, коли звільнять їхніх близьких.
Багато звільнених виходять побиті, без документів, грошей, мобільних телефонів і в абсолютній прострації. Волонтери обертають їх ковдрами, дають воду і їжу. У будівлю кілька разів заїжджали машини швидкої допомоги.
Волонтери допомагають розвезти людей по домівках, навіть в інші міста. Люди, які шукають своїх близьких, показують фото тим, хто вийшов в надії, що вони бачилися в ізоляторі.
До СІЗО приїхав заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков. Він пообіцяв, що всіх затриманих звільнять до 6:00 ранку 14 серпня.
"Люди стоять мовчки. Кажуть, що коли зовні кричать, то всередині починають бити затриманих", - зазначає телеканал "Белсат".
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"Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ. Космонавты очень плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски. Говор как из рашки"
Ставили на четвереньки, снимали штаны, угрожали групповым изнасилованием.
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Черти, разводите огонь
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Я не раб. И дети мои больше не дети раба.
У нас нет обратного пути. Ради памяти погибших.
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Не хоче бацька повторити долю янукодли, ой не хоче ))
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!