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Новини Революція в Білорусі
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Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО

З Центру ізоляції правопорушників у Мінську відпускають затриманих під час мирних пікетів білорусів. Туди приїхав заступник голови МВС Білорусі Барсуков, він обіцяє, що до ранку відпустять всіх.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські ЗМІ.

Затриманих на акціях протесту людей почали відпускати з Центру ізоляції правопорушників приблизно о 22.30 13 серпня. Навколо будівлі зібралися родичі та друзі затриманих, вони чекають, коли звільнять їхніх близьких.

Багато звільнених виходять побиті, без документів, грошей, мобільних телефонів і в абсолютній прострації. Волонтери обертають їх ковдрами, дають воду і їжу. У будівлю кілька разів заїжджали машини швидкої допомоги.

Також читайте: В ООН заявили, що фактичних жертв протестів у Білорусі може бути більше

Волонтери допомагають розвезти людей по домівках, навіть в інші міста. Люди, які шукають своїх близьких, показують фото тим, хто вийшов в надії, що вони бачилися в ізоляторі.

До СІЗО приїхав заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков. Він пообіцяв, що всіх затриманих звільнять до 6:00 ранку 14 серпня.

"Люди стоять мовчки. Кажуть, що коли зовні кричать, то всередині починають бити затриманих", - зазначає телеканал "Белсат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ

Затриманих масово випускають у Мінську 01
Затриманих масово випускають у Мінську 02
Затриманих масово випускають у Мінську 03

Автор: 

Білорусь (7987) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+43
Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 2183
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14.08.2020 02:32 Відповісти
+41
Це мав би сказати Бубочка, як би був президентом, а не тим дурачком, яким він є. Добре, що у нас є Порох!Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 9156
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14.08.2020 02:55 Відповісти
+38
А разве дело только в таракане? Кто убивал, бил, душил, оскорблял, плевал? Инопланетяне? Или соседи избитых беларусов только в форме? Рабскую психологию так просто не выкинешь, как таракана...
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14.08.2020 02:21 Відповісти
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Это может быть просто игрой. Типа пока лука лежал без сознания, кровожадный министр , например, мвд, без всякого ведома Луки начал расправу с горячо любимым Лукашенко белорусским народом. Сейчас этого министра справедливый Лукашенко уволит. Требование запада выполнено.
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14.08.2020 07:33 Відповісти
Кажуть, що він готує звернення до граждан.
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14.08.2020 08:39 Відповісти
Я все понимаю ,на почему Европа молчит? Центр как ни как ни как, 😏😠 Где наши доблестные Толерасты , и озабоченность 21-й век вроде ....бы😡
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14.08.2020 07:31 Відповісти
Обнуляйтер всея Мавзолея придумавший операцию "КоровиRUS" сдох как чЛЕНИН от рака и сифилиса мозга 19 августа день Дохлости СССРа сраного... С медовым СПАСом вас Панове...
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14.08.2020 07:32 Відповісти
До 19 августа ещё несколько дней, а Шаббат уже сейчас. Шалом, православные!
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14.08.2020 18:10 Відповісти
alex1919 Выши слова да Богу в уши🙁
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14.08.2020 07:32 Відповісти
Интернет включили.Поэтому все эти девочки-мальчики, которых выпустили побегут делиться в инстаграм своими впечатлениями и приключениями. Жизнь налаживается.
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14.08.2020 07:33 Відповісти
Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 3378 Лыбы Крысиные
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14.08.2020 07:34 Відповісти
Найти отличия?
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14.08.2020 07:38 Відповісти
Один Обнуляйтер РАБссии второй Гауляйтер БульбашииЗатриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 3389Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 1840 Найдите на фото настоящего КГБиста за 5 секунд
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14.08.2020 07:37 Відповісти
Но от нефти российской Беларусь все же отказалась. И покупает сейчас американскую и катарскую. И на кону долгосрочные договоры.
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14.08.2020 07:41 Відповісти
Я об этом писал тут еще до сделки с США и Катаром...ты проснулся меня лечить?
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14.08.2020 07:43 Відповісти
Напоминаю.
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14.08.2020 07:44 Відповісти
Дякую
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14.08.2020 07:45 Відповісти
Росія скоро теж буде нафту купувати.
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14.08.2020 07:49 Відповісти
Після таких подій зустрічі України, росії, Німеччини та Франції в Мінську проводити неможливо.
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14.08.2020 07:41 Відповісти
Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 5877 Тут Путлер продлагает Батьке напасть на Хабаровск,батька каже у меня свой колхоз требует коров,нафик мне твой Хабаровск
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14.08.2020 07:48 Відповісти
Пишут в соцсетях беларусы:
"Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ. Космонавты очень плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски. Говор как из рашки"
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14.08.2020 07:49 Відповісти
Так Лука же сам сказал , что в Беларусь прибыло несколько групп "вагнеровцев".Конечно он не признается для чего, а состряпают легенду про "санаторий и якобы угрозе его власти".
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14.08.2020 11:42 Відповісти
Я уже писал 3 дня назад на цензоре... в Белорусь прибыл батальон спецназа РАБссии...
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14.08.2020 07:52 Відповісти
Вроде фейк. Чтобы обозлить беларусов.
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14.08.2020 08:12 Відповісти
какой нафиг фейк! а что или кого привезли два самолета из рашки???
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14.08.2020 11:38 Відповісти
Вялая реакция белорусов на эти зверства и унижения. Неужели проглотят и разойдутся по домам?
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14.08.2020 07:54 Відповісти
Где ты увидел вялую реакию?Я смотрю телеканал БелСат уже год...и тебе советую.. АналитеГ.Вчера в Жодино смотрел Вялую реакцию?
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14.08.2020 07:57 Відповісти
В Украине, например, предприятия не бастовали против "федорыча"... так что не надо про "вялую реакцию".
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14.08.2020 13:22 Відповісти
Ихтамнеты сраные Путлера мочат в сортире только свое Мавзолейное быдло..в Украину Белоруь Сирию и Ливию эти шакалы боятся идти даже за 5 000 долларов день...Пригожин платит а они не хотят..
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14.08.2020 07:54 Відповісти
Ну і що,сябри,от так мовчки утретесь,і далі підетете собі працювати в колгоспи та на заводи?
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14.08.2020 07:57 Відповісти
Что значит 'мовчки утретесь'. Это 80% ,' проголосовавших' по мнению Лукашенко за него, молча сидят по домам. А вот 7%, проголосовавших иначе- заполонили собой все беларусские города.
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14.08.2020 08:19 Відповісти
Белаз бастует,остальные цепочкой подтянутся...Ютьюб круглые сутки показывает события в Белоруси телеканал БелСат...
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14.08.2020 08:00 Відповісти
Всех пострадавших от кровавых рук беркута необходимо опросить на предмет лиц наносивших им побои. Всё надо юридически оформить и с документами в международные организации. Карфаген луки будет разрушен народным кайлом.
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14.08.2020 08:00 Відповісти
Девушка рассказывает, как с ней обращались силовики.

Ставили на четвереньки, снимали штаны, угрожали групповым изнасилованием.

https://www.youtube.com/watch?v=dV3jI6DLJdA
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14.08.2020 08:00 Відповісти
Типичная КГБистская заморочка и фишка...Сралин так поставил весь СССР нашел чем удивить...
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14.08.2020 08:03 Відповісти
Трындец Луке.
Черти, разводите огонь
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14.08.2020 08:05 Відповісти
'Оказался наш отец не отцом, а *****'
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14.08.2020 08:15 Відповісти
*Усе на бульбу * ...
....

..Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 1578...
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14.08.2020 08:18 Відповісти
Белорус, похожий на людей Майдана, готовый идти до конца. Никита. Учится в БГУ. Жертва ОМОНа. До сих пор не может найти брата
Я не раб. И дети мои больше не дети раба.
У нас нет обратного пути. Ради памяти погибших.
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********
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14.08.2020 08:21 Відповісти
"Многие освобожденные выходят избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации" - Это русский мир сябры!! За который вы так топили в 2013-2014 гг. когда с ним воевала Украина, с которым она воюет и сейчас!!!
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14.08.2020 08:23 Відповісти
Самое время выйти с белыми шариками на улицу - отпраздновать окончание насилия. И окончание выборов заодно.
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14.08.2020 08:24 Відповісти
ну і шо, перемогли?
Не хоче бацька повторити долю янукодли, ой не хоче ))
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14.08.2020 08:48 Відповісти
ой, пля, - чи не заразила їх КОВІ 19 ця писдота, що вони їх повідпускали?
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14.08.2020 09:28 Відповісти
после этого слабовиков в белоруси только убивать, мстить всем и их родственникам, шакалы поганые, берите ножи и режьте, хоть в подъезде, когда мразь идет домой. Эти не люди, это насекомые
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14.08.2020 09:59 Відповісти
Беларусы, и вы это молча проглотите???!!
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14.08.2020 10:26 Відповісти
Руководить государством и вести его по независимости, при том, что в народе очень много ватности, это не так уж просто.
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14.08.2020 11:33 Відповісти
Часто на сайте цензора комментарии, истерично призывающие к убийствам. И на этой странице такие присутствуют тоже. Такие комментарии обязательно надо удалять, а комментаторов обязательно банить. Явно, что это люди с криминальными замашками. Яд от них не должен распространяться среди украинцев.
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14.08.2020 11:50 Відповісти
Ну вот, видите какой хороший Лукашенко. А поехали к нему опять продолжать минские переговоры
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14.08.2020 12:03 Відповісти
5000 штурмовых винтовок ,и 200 бойцов и власти колхозника придет конец.Кто это первым сделает, парашка или Запад вот главный вопрос.
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14.08.2020 13:11 Відповісти
"власть колхозника" це ж не тільки Лукашенко і його банда - це величезний апарат з десятків тисяч функціонерів , що його підтримують !
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14.08.2020 21:57 Відповісти
на родину в москаль-Орду, отправить мразь!
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
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14.08.2020 21:52 Відповісти
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