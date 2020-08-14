Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО

З Центру ізоляції правопорушників у Мінську відпускають затриманих під час мирних пікетів білорусів. Туди приїхав заступник голови МВС Білорусі Барсуков, він обіцяє, що до ранку відпустять всіх.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські ЗМІ.

Затриманих на акціях протесту людей почали відпускати з Центру ізоляції правопорушників приблизно о 22.30 13 серпня. Навколо будівлі зібралися родичі та друзі затриманих, вони чекають, коли звільнять їхніх близьких.

Багато звільнених виходять побиті, без документів, грошей, мобільних телефонів і в абсолютній прострації. Волонтери обертають їх ковдрами, дають воду і їжу. У будівлю кілька разів заїжджали машини швидкої допомоги.

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Волонтери допомагають розвезти людей по домівках, навіть в інші міста. Люди, які шукають своїх близьких, показують фото тим, хто вийшов в надії, що вони бачилися в ізоляторі.

До СІЗО приїхав заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков. Він пообіцяв, що всіх затриманих звільнять до 6:00 ранку 14 серпня.

"Люди стоять мовчки. Кажуть, що коли зовні кричать, то всередині починають бити затриманих", - зазначає телеканал "Белсат".

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