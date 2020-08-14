Задержанных массово выпускают в Минске. ВИДЕО

Из Центра изоляции правонарушителей в Минске отпускают задержанных во время мирных пикетов белорусов. Туда приехал замглавы МВД Беларуси Барсуков, он обещает, что до утра отпустят всех.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

Задержанных на акциях протеста людей начали отпускать из Центра изоляции правонарушителей примерно в 22.30 13 августа. Вокруг здания собрались родственники и друзья задержанных, они ждут, когда освободят их близких.

Многие освобожденные выходят избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации. Волонтеры оборачивают их одеялами, дают воду и еду. В здание несколько раз заезжали машины скорой помощи.

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Волонтеры помогают развезти людей по домам, даже в другие города. Люди, ищущие своих близких, показывают фото тем, кто вышел в надежде, что они виделись в изоляторе.

К СИЗО приехал заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. Он пообещал, что всех задержанных освободят до 6:00 утра 14 августа.

"Люди стоят молча. Говорят, что когда снаружи кричат, то внутри начинают избивать задержанных", - отмечает телеканал "Белсат".

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