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Новости Революция в Беларуси
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Задержанных массово выпускают в Минске. ВИДЕО

Из Центра изоляции правонарушителей в Минске отпускают задержанных во время мирных пикетов белорусов. Туда приехал замглавы МВД Беларуси Барсуков, он обещает, что до утра отпустят всех.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

Задержанных на акциях протеста людей начали отпускать из Центра изоляции правонарушителей примерно в 22.30 13 августа. Вокруг здания собрались родственники и друзья задержанных, они ждут, когда освободят их близких.

Многие освобожденные выходят избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации. Волонтеры оборачивают их одеялами, дают воду и еду. В здание несколько раз заезжали машины скорой помощи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Волонтеры помогают развезти людей по домам, даже в другие города. Люди, ищущие своих близких, показывают фото тем, кто вышел в надежде, что они виделись в изоляторе.

К СИЗО приехал заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. Он пообещал, что всех задержанных освободят до 6:00 утра 14 августа.

"Люди стоят молча. Говорят, что когда снаружи кричат, то внутри начинают избивать задержанных", - отмечает телеканал "Белсат".

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Задержанных массово выпускают в Минске 01
Задержанных массово выпускают в Минске 02
Задержанных массово выпускают в Минске 03

Автор: 

Беларусь (7937) Минск (1562)


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Топ комментарии
+43
Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 2183
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14.08.2020 02:32 Ответить
+41
Це мав би сказати Бубочка, як би був президентом, а не тим дурачком, яким він є. Добре, що у нас є Порох!Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 9156
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14.08.2020 02:55 Ответить
+38
А разве дело только в таракане? Кто убивал, бил, душил, оскорблял, плевал? Инопланетяне? Или соседи избитых беларусов только в форме? Рабскую психологию так просто не выкинешь, как таракана...
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14.08.2020 02:21 Ответить
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Страница 3 из 3
Это может быть просто игрой. Типа пока лука лежал без сознания, кровожадный министр , например, мвд, без всякого ведома Луки начал расправу с горячо любимым Лукашенко белорусским народом. Сейчас этого министра справедливый Лукашенко уволит. Требование запада выполнено.
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14.08.2020 07:33 Ответить
Кажуть, що він готує звернення до граждан.
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14.08.2020 08:39 Ответить
Я все понимаю ,на почему Европа молчит? Центр как ни как ни как, 😏😠 Где наши доблестные Толерасты , и озабоченность 21-й век вроде ....бы😡
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14.08.2020 07:31 Ответить
Обнуляйтер всея Мавзолея придумавший операцию "КоровиRUS" сдох как чЛЕНИН от рака и сифилиса мозга 19 августа день Дохлости СССРа сраного... С медовым СПАСом вас Панове...
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14.08.2020 07:32 Ответить
До 19 августа ещё несколько дней, а Шаббат уже сейчас. Шалом, православные!
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14.08.2020 18:10 Ответить
alex1919 Выши слова да Богу в уши🙁
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14.08.2020 07:32 Ответить
Интернет включили.Поэтому все эти девочки-мальчики, которых выпустили побегут делиться в инстаграм своими впечатлениями и приключениями. Жизнь налаживается.
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14.08.2020 07:33 Ответить
Задержанных массово выпускают в Минске - Цензор.НЕТ 3378 Лыбы Крысиные
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14.08.2020 07:34 Ответить
Найти отличия?
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14.08.2020 07:38 Ответить
Один Обнуляйтер РАБссии второй Гауляйтер БульбашииЗатриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 3389Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 1840 Найдите на фото настоящего КГБиста за 5 секунд
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14.08.2020 07:37 Ответить
Но от нефти российской Беларусь все же отказалась. И покупает сейчас американскую и катарскую. И на кону долгосрочные договоры.
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14.08.2020 07:41 Ответить
Я об этом писал тут еще до сделки с США и Катаром...ты проснулся меня лечить?
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14.08.2020 07:43 Ответить
Напоминаю.
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14.08.2020 07:44 Ответить
Дякую
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14.08.2020 07:45 Ответить
Росія скоро теж буде нафту купувати.
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14.08.2020 07:49 Ответить
Після таких подій зустрічі України, росії, Німеччини та Франції в Мінську проводити неможливо.
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14.08.2020 07:41 Ответить
Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 5877 Тут Путлер продлагает Батьке напасть на Хабаровск,батька каже у меня свой колхоз требует коров,нафик мне твой Хабаровск
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14.08.2020 07:48 Ответить
Пишут в соцсетях беларусы:
"Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ. Космонавты очень плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски. Говор как из рашки"
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14.08.2020 07:49 Ответить
Так Лука же сам сказал , что в Беларусь прибыло несколько групп "вагнеровцев".Конечно он не признается для чего, а состряпают легенду про "санаторий и якобы угрозе его власти".
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14.08.2020 11:42 Ответить
Я уже писал 3 дня назад на цензоре... в Белорусь прибыл батальон спецназа РАБссии...
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14.08.2020 07:52 Ответить
Вроде фейк. Чтобы обозлить беларусов.
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14.08.2020 08:12 Ответить
какой нафиг фейк! а что или кого привезли два самолета из рашки???
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14.08.2020 11:38 Ответить
Вялая реакция белорусов на эти зверства и унижения. Неужели проглотят и разойдутся по домам?
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14.08.2020 07:54 Ответить
Где ты увидел вялую реакию?Я смотрю телеканал БелСат уже год...и тебе советую.. АналитеГ.Вчера в Жодино смотрел Вялую реакцию?
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14.08.2020 07:57 Ответить
В Украине, например, предприятия не бастовали против "федорыча"... так что не надо про "вялую реакцию".
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14.08.2020 13:22 Ответить
Ихтамнеты сраные Путлера мочат в сортире только свое Мавзолейное быдло..в Украину Белоруь Сирию и Ливию эти шакалы боятся идти даже за 5 000 долларов день...Пригожин платит а они не хотят..
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14.08.2020 07:54 Ответить
Ну і що,сябри,от так мовчки утретесь,і далі підетете собі працювати в колгоспи та на заводи?
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14.08.2020 07:57 Ответить
Что значит 'мовчки утретесь'. Это 80% ,' проголосовавших' по мнению Лукашенко за него, молча сидят по домам. А вот 7%, проголосовавших иначе- заполонили собой все беларусские города.
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14.08.2020 08:19 Ответить
Белаз бастует,остальные цепочкой подтянутся...Ютьюб круглые сутки показывает события в Белоруси телеканал БелСат...
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14.08.2020 08:00 Ответить
Всех пострадавших от кровавых рук беркута необходимо опросить на предмет лиц наносивших им побои. Всё надо юридически оформить и с документами в международные организации. Карфаген луки будет разрушен народным кайлом.
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14.08.2020 08:00 Ответить
Девушка рассказывает, как с ней обращались силовики.

Ставили на четвереньки, снимали штаны, угрожали групповым изнасилованием.

https://www.youtube.com/watch?v=dV3jI6DLJdA
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14.08.2020 08:00 Ответить
Типичная КГБистская заморочка и фишка...Сралин так поставил весь СССР нашел чем удивить...
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14.08.2020 08:03 Ответить
Трындец Луке.
Черти, разводите огонь
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14.08.2020 08:05 Ответить
'Оказался наш отец не отцом, а *****'
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14.08.2020 08:15 Ответить
*Усе на бульбу * ...
....

..Затриманих масово випускають у Мінську - Цензор.НЕТ 1578...
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14.08.2020 08:18 Ответить
Белорус, похожий на людей Майдана, готовый идти до конца. Никита. Учится в БГУ. Жертва ОМОНа. До сих пор не может найти брата
Я не раб. И дети мои больше не дети раба.
У нас нет обратного пути. Ради памяти погибших.
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********
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14.08.2020 08:21 Ответить
"Многие освобожденные выходят избитые, без документов, денег, мобильных телефонов и в абсолютной прострации" - Это русский мир сябры!! За который вы так топили в 2013-2014 гг. когда с ним воевала Украина, с которым она воюет и сейчас!!!
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14.08.2020 08:23 Ответить
Самое время выйти с белыми шариками на улицу - отпраздновать окончание насилия. И окончание выборов заодно.
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14.08.2020 08:24 Ответить
ну і шо, перемогли?
Не хоче бацька повторити долю янукодли, ой не хоче ))
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14.08.2020 08:48 Ответить
ой, пля, - чи не заразила їх КОВІ 19 ця писдота, що вони їх повідпускали?
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14.08.2020 09:28 Ответить
после этого слабовиков в белоруси только убивать, мстить всем и их родственникам, шакалы поганые, берите ножи и режьте, хоть в подъезде, когда мразь идет домой. Эти не люди, это насекомые
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14.08.2020 09:59 Ответить
Беларусы, и вы это молча проглотите???!!
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14.08.2020 10:26 Ответить
Руководить государством и вести его по независимости, при том, что в народе очень много ватности, это не так уж просто.
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14.08.2020 11:33 Ответить
Часто на сайте цензора комментарии, истерично призывающие к убийствам. И на этой странице такие присутствуют тоже. Такие комментарии обязательно надо удалять, а комментаторов обязательно банить. Явно, что это люди с криминальными замашками. Яд от них не должен распространяться среди украинцев.
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14.08.2020 11:50 Ответить
Ну вот, видите какой хороший Лукашенко. А поехали к нему опять продолжать минские переговоры
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14.08.2020 12:03 Ответить
5000 штурмовых винтовок ,и 200 бойцов и власти колхозника придет конец.Кто это первым сделает, парашка или Запад вот главный вопрос.
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14.08.2020 13:11 Ответить
"власть колхозника" це ж не тільки Лукашенко і його банда - це величезний апарат з десятків тисяч функціонерів , що його підтримують !
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14.08.2020 21:57 Ответить
на родину в москаль-Орду, отправить мразь!
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
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14.08.2020 21:52 Ответить
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