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Новости Революция в Беларуси
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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выдвинули Лукашенко 3 требования

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выдвинули Лукашенко 3 требования

Президенты стран Балтии и Польши в совместном заявлении выдвинули требования белорусскому президенту Александру Лукашенко. Их выполнение позволит Минску избежать международной изоляции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как региональные соседи Беларуси, НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", - отмечается в заявлении.

Главы государств для этого призвали Лукашенко выполнить три пункта:

- деэскалация ситуации и немедленное прекращение применения силы против белорусского народа,

- срочное освобождение всех задержанных участников протеста, прекращение дальнейшего преследования;

- немедленно начать диалог с белорусским народом, организовав круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества.

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Президенты призвали белорусского коллегу "слушать голос своих граждан и позволить им говорить свободно", что стало бы "соответствующим шагом к началу настоящего национального диалога".

"Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший путь для социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны", - говорится в заявлении-обращении.

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По словам президентов, если белорусские власти выполнит эти требования, "двери для сотрудничества с международным сообществом останутся открытыми".

Кроме этого, президенты предложили свои "посреднические усилия" для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепление ее суверенитета.

Как известно, ЕС обдумывает возможность введения санкций против Минска из-за последних событий в Беларуси. Санкции могут быть введены в конце августа.

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Автор: 

Беларусь (7937) Латвия (1357) Литва (2521) Лукашенко Александр (3625) Польша (8541) Эстония (1466) Дуда Анджей (781) Кальюлайд Керсти (62) Науседа Гитанас (288) Левитс Эгилс (29)


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Топ комментарии
+23
Они не сказали ничего. Требования освободить, так они и так максимум через 15 суток выйдут. Иначе говоря, лидеры стран высказали озабоченность.
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14.08.2020 01:05 Ответить
+23
Украина за период парашной оккупации, а это продолжалось более 300 лет, была населена ватным быдлом, потомки котороого еще долго будут голосовать за клоунов, ватных дегенератов типа рабиновича-мертвечука, ботоксных баб без мозгов типа тимошонки и прочих петуШариев.
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14.08.2020 01:35 Ответить
+18
У кацапа кацапсячая логика. Всё территориями меряешь? В современном мире не территории определяют уровень жизни людей, а трудолюбие и грамотное управление государством. Это кацапам так кажется, что больше захватить территорий тем лучше будет жить.
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14.08.2020 01:24 Ответить
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Александр Григорьевич! Проводи наконец инаугурацию. Чтоб эти шавки успокоились и затихли
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17.09.2020 21:13 Ответить
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