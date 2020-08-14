Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выдвинули Лукашенко 3 требования

Президенты стран Балтии и Польши в совместном заявлении выдвинули требования белорусскому президенту Александру Лукашенко. Их выполнение позволит Минску избежать международной изоляции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как региональные соседи Беларуси, НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", - отмечается в заявлении.

Главы государств для этого призвали Лукашенко выполнить три пункта:

- деэскалация ситуации и немедленное прекращение применения силы против белорусского народа,

- срочное освобождение всех задержанных участников протеста, прекращение дальнейшего преследования;

- немедленно начать диалог с белорусским народом, организовав круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества.

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Президенты призвали белорусского коллегу "слушать голос своих граждан и позволить им говорить свободно", что стало бы "соответствующим шагом к началу настоящего национального диалога".

"Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший путь для социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны", - говорится в заявлении-обращении.

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По словам президентов, если белорусские власти выполнит эти требования, "двери для сотрудничества с международным сообществом останутся открытыми".

Кроме этого, президенты предложили свои "посреднические усилия" для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепление ее суверенитета.

Как известно, ЕС обдумывает возможность введения санкций против Минска из-за последних событий в Беларуси. Санкции могут быть введены в конце августа.

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