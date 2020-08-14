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Новини Революція в Білорусі
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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії висунули Лукашенку 3 вимоги

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії висунули Лукашенку 3 вимоги

Президенти країн Балтії та Польщі спільною заявою висунули вимоги білоруському президентові Олександру Лукашенку. Їх виконання дозволить Мінську уникнути міжнародної ізоляції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як регіональні сусіди Білорусі, члени НАТО і ЄС, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною і процвітаючою країною", - зазначається у заяві.

Глави держав задля цього закликали Лукашенка виконати три пункти:

  • деескалація ситуації і негайне припинення застосування сили проти білоруського народу;
  • термінове звільнення всіх затриманих учасників протесту, припинення подальшого переслідування;
  • негайно розпочати діалог з білоруським народом, організувавши круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства.

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Президенти закликали білоруського колегу "слухати голос своїх громадян і дозволити їм говорити вільно", що стало б "відповідним кроком до початку справжнього національного діалогу".

"Ми твердо віримо, що діалог - це завжди кращий шлях для соціального розвитку, обговорення реформ і майбутнього вашої країни", - йдеться в заяві-зверненні.

За словами президентів, якщо білоруська влада виконає ці вимоги, "двері для співпраці з міжнародним співтовариством залишаться відчиненими".

Окрім цього, президенти запропонували свої "посередницькі зусилля" для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення її суверенітету.

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Як відомо, ЄС обмірковує можливість запровадження санкцій проти Мінська через останні події в Білорусі. Санкції можуть бути запроваджені в кінці серпня.

Автор: 

Білорусь (7987) Латвія (1373) Литва (2468) Лукашенко Олександр (2668) Польща (8663) Естонія (1658) Дуда Анджей (797) Кальюлайд Керсті (59) Науседа Гітанас (359) Левітс Егілс (40)


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Топ коментарі
+23
Они не сказали ничего. Требования освободить, так они и так максимум через 15 суток выйдут. Иначе говоря, лидеры стран высказали озабоченность.
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14.08.2020 01:05 Відповісти
+23
Украина за период парашной оккупации, а это продолжалось более 300 лет, была населена ватным быдлом, потомки котороого еще долго будут голосовать за клоунов, ватных дегенератов типа рабиновича-мертвечука, ботоксных баб без мозгов типа тимошонки и прочих петуШариев.
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14.08.2020 01:35 Відповісти
+18
У кацапа кацапсячая логика. Всё территориями меряешь? В современном мире не территории определяют уровень жизни людей, а трудолюбие и грамотное управление государством. Это кацапам так кажется, что больше захватить территорий тем лучше будет жить.
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14.08.2020 01:24 Відповісти
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Александр Григорьевич! Проводи наконец инаугурацию. Чтоб эти шавки успокоились и затихли
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17.09.2020 21:13 Відповісти
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