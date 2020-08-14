Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії висунули Лукашенку 3 вимоги

Президенти країн Балтії та Польщі спільною заявою висунули вимоги білоруському президентові Олександру Лукашенку. Їх виконання дозволить Мінську уникнути міжнародної ізоляції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як регіональні сусіди Білорусі, члени НАТО і ЄС, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною і процвітаючою країною", - зазначається у заяві.

Глави держав задля цього закликали Лукашенка виконати три пункти:

деескалація ситуації і негайне припинення застосування сили проти білоруського народу;

термінове звільнення всіх затриманих учасників протесту, припинення подальшого переслідування;

негайно розпочати діалог з білоруським народом, організувавши круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО

Президенти закликали білоруського колегу "слухати голос своїх громадян і дозволити їм говорити вільно", що стало б "відповідним кроком до початку справжнього національного діалогу".

"Ми твердо віримо, що діалог - це завжди кращий шлях для соціального розвитку, обговорення реформ і майбутнього вашої країни", - йдеться в заяві-зверненні.

За словами президентів, якщо білоруська влада виконає ці вимоги, "двері для співпраці з міжнародним співтовариством залишаться відчиненими".

Окрім цього, президенти запропонували свої "посередницькі зусилля" для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення її суверенітету.

Читайте: Голова Ради республіки Білорусі Кочанова: понад 1000 затриманих відпустили, нам не потрібна війна

Як відомо, ЄС обмірковує можливість запровадження санкцій проти Мінська через останні події в Білорусі. Санкції можуть бути запроваджені в кінці серпня.