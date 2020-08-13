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Новини Революція в Білорусі
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Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ

Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ

У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів у Білорусі побили силовики.

Про це заявив лікар швидкої допомоги на зустрічі жителів міста з мером, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Кулуары KYKY.

У Жодіно ввечері відбулася зустріч городян із мером. Від нього вимагали прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів. На зустрічі були присутні кілька тисяч людей, за даними місцевих ЗМІ, вони "в жорсткій формі" ставили представнику влади питання.

Пізніше мер Жодіно залишив зустріч, заявивши, що її учасникам "дано певні інструкції".

"Показово, що мер розвернувся і пішов, коли йому поставили запитання, чи готовий він подати у відставку", - зазначає Telegram-канал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Голова Ради республіки Білорусі Кочанова: понад 1000 затриманих відпустили, нам не потрібна війна

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Білорусь (7987) протест (2411) смерть (6789)


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Топ коментарі
+17
Не пережил мужик счастья под названием руцкий мир!
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13.08.2020 23:49 Відповісти
+12
Кривавий Лука
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13.08.2020 23:49 Відповісти
+12
А сколько пропадет без вести все режимы одинаковы то что стали выпускать людей это отвлекают перед еще страшными делами
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13.08.2020 23:50 Відповісти
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Не пережил мужик счастья под названием руцкий мир!
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13.08.2020 23:49 Відповісти
Позднее мэр Жодино покинул встречу, заявив, что ее участникам "даны определенные инструкции". Источник: https://censor.net/n3213700
Как же это знакомо по руссопропаганде, хоть бы сослался на внезапный катар заднх жевательных копыт. Хол-луй.
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13.08.2020 23:49 Відповісти
Кривавий Лука
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13.08.2020 23:49 Відповісти
Он загнан в угол. Это очень опасно и для беларусов и для него. Хорошего выхода не будет.
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14.08.2020 00:05 Відповісти
Сегодня вроде Лука в разговоре с Куйлом пошел на все кацапов условия - Союзное гос-тво и т.д.... это плохо для Беларуси и еще хуже для нас..Лука должен обратится к нации по тв..
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14.08.2020 00:18 Відповісти
Как ни странно но он теперь для Х...ла тоже токсичен, так что не примет он его. Но посмотрим деваться нам некуда.
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14.08.2020 00:35 Відповісти
это понятно.. я забыл сказать что Лука уходит по тихому и будут новые выборы преза - с кремлевских кандидатов... но это уже будет другая история про ссср-2 - а не свобода РБ, ЕС...
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14.08.2020 00:41 Відповісти
Так он же нелегитимный, и соглашения его нелигитимны. И речь бессмысленна - он "хромая утка", вернее хромой таракан.
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14.08.2020 02:13 Відповісти
хромая то хромая , но пока не изберут нового он през РБ
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14.08.2020 12:30 Відповісти
А сколько пропадет без вести все режимы одинаковы то что стали выпускать людей это отвлекают перед еще страшными делами
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13.08.2020 23:50 Відповісти
Лукашенко анонсировал экстренное сообщение к народу. Эксперты полагает он назначит новые выборы. Во как!
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13.08.2020 23:55 Відповісти
ага, скажет шо выбрал своего колю приемником.
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13.08.2020 23:57 Відповісти
Информация об экстренном обращении пришла из телеграм-канала с 12к подписчиками.
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13.08.2020 23:59 Відповісти
Нюнюню, таварісчь «бєларусссс»

«13 августа 2020
Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к гражданам страны. Его анонсировала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет «КоммерсантъFM» в https://twitter.com/KFM936/status/1293994293057789955 Twitter .
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14.08.2020 00:05 Відповісти
https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936


https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936

Коммерсантъ FM 93,6


https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936

@KFM936

·https://twitter.com/KFM936/status/1294004958027800576 59 мин

UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале «Дилетант» (не имеет отношения к журналу «Дилетант»). Официального подтверждения этой информации пока нет.
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14.08.2020 00:16 Відповісти
текст известен: путенпамаги
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14.08.2020 00:46 Відповісти
Значить все не марно...
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14.08.2020 00:00 Відповісти
Экперты тут не помогут понять что в голове у этого шизика. Тут либо психиатры, либо экстрасенсы нужны.
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14.08.2020 00:00 Відповісти
По-хорошему, нечего слушать, что он вещает. Он не может ничего предложить, и с ним бесполезно договариваться. Это Фома Фомич из села Степанчиково, только в более злокозненной форме. Сколько прекрасных, разумных, честных людей в прошлом шли ему хотя бы на минимальные уступки, невольно перенося на него свою порядочность. Не то чтобы прямо верили ему, но давали шанс. И где они теперь? Кого-то больше нет в этой стране, кого-то на этом свете. Так что не надо ни сладких песен, ни благородного гнева с выпучиванием глаз. Слабость в отношении его аукнется и очень больно. Только нафиг с пляжа. Но и чтобы убежал далеко, тоже не допускать.
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14.08.2020 00:06 Відповісти
Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9479
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13.08.2020 23:59 Відповісти
В интернете появились публикации, что якобы правоохранители выкидывают свою форму и присоединяются к митингующим. Как выяснилось, часть этих людей либо уже давно уволилась из внутренних войск, либо проходила там лишь срочную службу
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13.08.2020 23:59 Відповісти
і що ти хотів сказати ? це означає що завтра коли не вистачатиме головорізів ці людей не битимуть! адекватна людина в омон не піде!
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14.08.2020 00:18 Відповісти
Для тех, кто уже не служит, это гораздо менее рискованный поступок, но ничуть не менее честный.
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14.08.2020 00:31 Відповісти
оні хртелі как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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13.08.2020 23:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 00:10 Відповісти
Интересно, за эти убийства кто то понесет наказание? Или будет как у нас с жертвами майдана?
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13.08.2020 23:59 Відповісти
ну извинился же министр...
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14.08.2020 13:36 Відповісти
Та й в Україні не краще; єдине, що дозволено - це цвірінькати. А люди від економіки відлучені на 100%. Київ перетворений на концтабір - кияни позбавлені будь-яких прав на управління Києвом, все забудовують і заперечити можна хіба що на словах. Ситуація навіть гірша, як була за комуноїдів; тоді можна було написати листа в міськком чи райком - приїде комісія і справу вирішать. Тепер - повний відпад...
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14.08.2020 00:03 Відповісти
В Новочеркасске люди запротестовали против повышения цен на продукты, к ним пришла "комиссия" и...расстреляла нахер, решила так сказать проблему! Вот и весь твой "комунизьм".
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14.08.2020 00:30 Відповісти
Мечтаете о диктатуре комуниздов? Жаловаться барину на управляющего?
Ход мыслей выдает ватного тролля. Вы еще не созрели бути вільною европейською людиною.
Хотите опзажопца(кремлядского), хотите п*здабола видосикового (сосну с парасолькою).
Бабло вы отбиваете мутное.
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13.09.2020 09:26 Відповісти
А у нас вата аж заходится, так ей лука нравиться. "настоящий мужик, порядок наведет, не допустит хаоса, без него белорусы сразу поедут туалеты мыть". В общем новый идол.
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14.08.2020 00:43 Відповісти
Вата любит садистов-диктаторов.
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14.08.2020 01:09 Відповісти
Не могу представить бубочку в роли садиста-диктатора.
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14.08.2020 02:00 Відповісти
отдал жизнь в борьбе
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14.08.2020 00:44 Відповісти
А может просто случайный прохожий, которого забили палками.
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14.08.2020 01:00 Відповісти
ЧТО ХАРАКТЕРНО эта усатая падла прикроется справкой из психушки когда его будут судить.
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14.08.2020 01:13 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/3/24/370547/

.
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14.08.2020 01:14 Відповісти
Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 385
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14.08.2020 07:35 Відповісти
Із серії коли хвіст крутить собакою.
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14.08.2020 07:52 Відповісти
З цим вусатим Тарганом іначе і не могло б бути. Це брехлива, потворна,радянська, промосковська, зрадницька, антибілоруська,антигромадянська,і вже АНТИКОНСТИТУЦІЙНА ....МЕРЗОТА ще й планує "раководіть" Білорусією. Зібрав навколо себе таке ж потворне кодло, вирішив,що він Бог всєя Білорусії.
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17.08.2020 09:20 Відповісти
 
 