Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ

У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів у Білорусі побили силовики.

Про це заявив лікар швидкої допомоги на зустрічі жителів міста з мером, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Кулуары KYKY.

У Жодіно ввечері відбулася зустріч городян із мером. Від нього вимагали прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів. На зустрічі були присутні кілька тисяч людей, за даними місцевих ЗМІ, вони "в жорсткій формі" ставили представнику влади питання.

Пізніше мер Жодіно залишив зустріч, заявивши, що її учасникам "дано певні інструкції".

"Показово, що мер розвернувся і пішов, коли йому поставили запитання, чи готовий він подати у відставку", - зазначає Telegram-канал.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.