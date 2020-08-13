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Новости Революция в Беларуси
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Еще один протестующий умер от побоев в Беларуси, - СМИ

Еще один протестующий умер от побоев в Беларуси, - СМИ

В больнице города Жодино скончался мужчина, которого во время протестов в Беларуси избили силовики.

Об этом заявил врач скорой помощи на встрече жителей города с мэром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Кулуары KYKY.

В Жодино вечером состоялась встреча горожан с мэром. От него требовали убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов. На встрече присутствовали несколько тысяч человек, по данным местных СМИ, они "в жесткой форме" задавали представителю власти вопросы.

Позднее мэр Жодино покинул встречу, заявив, что ее участникам "даны определенные инструкции".

"Показательно, что мэр развернулся и ушел, когда ему задали вопрос, готов ли он подать в отставку", - отмечает Telegram-канал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Также на Цензор.НЕТ: Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство

По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5870) смерть (9260)


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Топ комментарии
+17
Не пережил мужик счастья под названием руцкий мир!
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13.08.2020 23:49 Ответить
+12
Кривавий Лука
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13.08.2020 23:49 Ответить
+12
А сколько пропадет без вести все режимы одинаковы то что стали выпускать людей это отвлекают перед еще страшными делами
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13.08.2020 23:50 Ответить
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Не пережил мужик счастья под названием руцкий мир!
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13.08.2020 23:49 Ответить
Позднее мэр Жодино покинул встречу, заявив, что ее участникам "даны определенные инструкции". Источник: https://censor.net/n3213700
Как же это знакомо по руссопропаганде, хоть бы сослался на внезапный катар заднх жевательных копыт. Хол-луй.
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13.08.2020 23:49 Ответить
Кривавий Лука
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13.08.2020 23:49 Ответить
Он загнан в угол. Это очень опасно и для беларусов и для него. Хорошего выхода не будет.
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14.08.2020 00:05 Ответить
Сегодня вроде Лука в разговоре с Куйлом пошел на все кацапов условия - Союзное гос-тво и т.д.... это плохо для Беларуси и еще хуже для нас..Лука должен обратится к нации по тв..
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14.08.2020 00:18 Ответить
Как ни странно но он теперь для Х...ла тоже токсичен, так что не примет он его. Но посмотрим деваться нам некуда.
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14.08.2020 00:35 Ответить
это понятно.. я забыл сказать что Лука уходит по тихому и будут новые выборы преза - с кремлевских кандидатов... но это уже будет другая история про ссср-2 - а не свобода РБ, ЕС...
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14.08.2020 00:41 Ответить
Так он же нелегитимный, и соглашения его нелигитимны. И речь бессмысленна - он "хромая утка", вернее хромой таракан.
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14.08.2020 02:13 Ответить
хромая то хромая , но пока не изберут нового он през РБ
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14.08.2020 12:30 Ответить
А сколько пропадет без вести все режимы одинаковы то что стали выпускать людей это отвлекают перед еще страшными делами
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13.08.2020 23:50 Ответить
Лукашенко анонсировал экстренное сообщение к народу. Эксперты полагает он назначит новые выборы. Во как!
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13.08.2020 23:55 Ответить
ага, скажет шо выбрал своего колю приемником.
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13.08.2020 23:57 Ответить
Информация об экстренном обращении пришла из телеграм-канала с 12к подписчиками.
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13.08.2020 23:59 Ответить
Нюнюню, таварісчь «бєларусссс»

«13 августа 2020
Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к гражданам страны. Его анонсировала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет «КоммерсантъFM» в https://twitter.com/KFM936/status/1293994293057789955 Twitter .
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14.08.2020 00:05 Ответить
https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936


https://twitter.com/KFM936
https://twitter.com/KFM936

Коммерсантъ FM 93,6


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https://twitter.com/KFM936

@KFM936

·https://twitter.com/KFM936/status/1294004958027800576 59 мин

UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале «Дилетант» (не имеет отношения к журналу «Дилетант»). Официального подтверждения этой информации пока нет.
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14.08.2020 00:16 Ответить
текст известен: путенпамаги
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14.08.2020 00:46 Ответить
Значить все не марно...
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14.08.2020 00:00 Ответить
Экперты тут не помогут понять что в голове у этого шизика. Тут либо психиатры, либо экстрасенсы нужны.
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14.08.2020 00:00 Ответить
По-хорошему, нечего слушать, что он вещает. Он не может ничего предложить, и с ним бесполезно договариваться. Это Фома Фомич из села Степанчиково, только в более злокозненной форме. Сколько прекрасных, разумных, честных людей в прошлом шли ему хотя бы на минимальные уступки, невольно перенося на него свою порядочность. Не то чтобы прямо верили ему, но давали шанс. И где они теперь? Кого-то больше нет в этой стране, кого-то на этом свете. Так что не надо ни сладких песен, ни благородного гнева с выпучиванием глаз. Слабость в отношении его аукнется и очень больно. Только нафиг с пляжа. Но и чтобы убежал далеко, тоже не допускать.
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14.08.2020 00:06 Ответить
Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9479
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13.08.2020 23:59 Ответить
В интернете появились публикации, что якобы правоохранители выкидывают свою форму и присоединяются к митингующим. Как выяснилось, часть этих людей либо уже давно уволилась из внутренних войск, либо проходила там лишь срочную службу
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13.08.2020 23:59 Ответить
і що ти хотів сказати ? це означає що завтра коли не вистачатиме головорізів ці людей не битимуть! адекватна людина в омон не піде!
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14.08.2020 00:18 Ответить
Для тех, кто уже не служит, это гораздо менее рискованный поступок, но ничуть не менее честный.
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14.08.2020 00:31 Ответить
оні хртелі как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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13.08.2020 23:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 00:10 Ответить
Интересно, за эти убийства кто то понесет наказание? Или будет как у нас с жертвами майдана?
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13.08.2020 23:59 Ответить
ну извинился же министр...
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14.08.2020 13:36 Ответить
Та й в Україні не краще; єдине, що дозволено - це цвірінькати. А люди від економіки відлучені на 100%. Київ перетворений на концтабір - кияни позбавлені будь-яких прав на управління Києвом, все забудовують і заперечити можна хіба що на словах. Ситуація навіть гірша, як була за комуноїдів; тоді можна було написати листа в міськком чи райком - приїде комісія і справу вирішать. Тепер - повний відпад...
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14.08.2020 00:03 Ответить
В Новочеркасске люди запротестовали против повышения цен на продукты, к ним пришла "комиссия" и...расстреляла нахер, решила так сказать проблему! Вот и весь твой "комунизьм".
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14.08.2020 00:30 Ответить
Мечтаете о диктатуре комуниздов? Жаловаться барину на управляющего?
Ход мыслей выдает ватного тролля. Вы еще не созрели бути вільною европейською людиною.
Хотите опзажопца(кремлядского), хотите п*здабола видосикового (сосну с парасолькою).
Бабло вы отбиваете мутное.
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13.09.2020 09:26 Ответить
А у нас вата аж заходится, так ей лука нравиться. "настоящий мужик, порядок наведет, не допустит хаоса, без него белорусы сразу поедут туалеты мыть". В общем новый идол.
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14.08.2020 00:43 Ответить
Вата любит садистов-диктаторов.
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14.08.2020 01:09 Ответить
Не могу представить бубочку в роли садиста-диктатора.
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14.08.2020 02:00 Ответить
отдал жизнь в борьбе
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14.08.2020 00:44 Ответить
А может просто случайный прохожий, которого забили палками.
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14.08.2020 01:00 Ответить
ЧТО ХАРАКТЕРНО эта усатая падла прикроется справкой из психушки когда его будут судить.
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14.08.2020 01:13 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/3/24/370547/

.
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14.08.2020 01:14 Ответить
Ще один протестувальник помер від побоїв у Білорусі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 385
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14.08.2020 07:35 Ответить
Із серії коли хвіст крутить собакою.
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14.08.2020 07:52 Ответить
З цим вусатим Тарганом іначе і не могло б бути. Це брехлива, потворна,радянська, промосковська, зрадницька, антибілоруська,антигромадянська,і вже АНТИКОНСТИТУЦІЙНА ....МЕРЗОТА ще й планує "раководіть" Білорусією. Зібрав навколо себе таке ж потворне кодло, вирішив,що він Бог всєя Білорусії.
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17.08.2020 09:20 Ответить
 
 