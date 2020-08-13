Еще один протестующий умер от побоев в Беларуси, - СМИ

В больнице города Жодино скончался мужчина, которого во время протестов в Беларуси избили силовики.

Об этом заявил врач скорой помощи на встрече жителей города с мэром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Кулуары KYKY.

В Жодино вечером состоялась встреча горожан с мэром. От него требовали убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов. На встрече присутствовали несколько тысяч человек, по данным местных СМИ, они "в жесткой форме" задавали представителю власти вопросы.

Позднее мэр Жодино покинул встречу, заявив, что ее участникам "даны определенные инструкции".

"Показательно, что мэр развернулся и ушел, когда ему задали вопрос, готов ли он подать в отставку", - отмечает Telegram-канал.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

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По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.