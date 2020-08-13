Еще один протестующий умер от побоев в Беларуси, - СМИ
В больнице города Жодино скончался мужчина, которого во время протестов в Беларуси избили силовики.
Об этом заявил врач скорой помощи на встрече жителей города с мэром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Кулуары KYKY.
В Жодино вечером состоялась встреча горожан с мэром. От него требовали убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов. На встрече присутствовали несколько тысяч человек, по данным местных СМИ, они "в жесткой форме" задавали представителю власти вопросы.
Позднее мэр Жодино покинул встречу, заявив, что ее участникам "даны определенные инструкции".
"Показательно, что мэр развернулся и ушел, когда ему задали вопрос, готов ли он подать в отставку", - отмечает Telegram-канал.
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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
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По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Как же это знакомо по руссопропаганде, хоть бы сослался на внезапный катар заднх жевательных копыт. Хол-луй.
«13 августа 2020
Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к гражданам страны. Его анонсировала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет «КоммерсантъFM» в https://twitter.com/KFM936/status/1293994293057789955 Twitter .
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UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале «Дилетант» (не имеет отношения к журналу «Дилетант»). Официального подтверждения этой информации пока нет.
дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
Ход мыслей выдает ватного тролля. Вы еще не созрели бути вільною европейською людиною.
Хотите опзажопца(кремлядского), хотите п*здабола видосикового (сосну с парасолькою).
Бабло вы отбиваете мутное.
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