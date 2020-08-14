Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, - освобожденный протестующий об ужасах в СИЗО Беларуси. ВИДЕО

Накануне вечером в Беларуси начали отпускать часть задержанных на акциях протеста против фальсификации выборов президента. После выхода на свободу они рассказали об ужасающих условиях пребывания в СИЗО, а также агрессивном отношении со стороны силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, истории освобожденных белорусов публикует портал TUT.by в Telegram.

"Людей избивали зверски... Пытки электрошокером, людям ножом выстригали волосы, слышали крики зверские... Людям красили головы, в лицо баллончиком распыляли в глаза людей...", - рассказал один из освобожденных.

Однако пришедший под ЦИП замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков коротко заявил, что издевательств в отношении задержанных не было.

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Как известно, ЕС обдумывает возможность введения санкций против Минска из-за последних событий в Беларуси. Санкции могут быть введены в конце августа.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию на вчерашний день были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.