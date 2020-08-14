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Новости Репрессии в Беларуси
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Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, - освобожденный протестующий об ужасах в СИЗО Беларуси. ВИДЕО

Накануне вечером в Беларуси начали отпускать часть задержанных на акциях протеста против фальсификации выборов президента. После выхода на свободу они рассказали об ужасающих условиях пребывания в СИЗО, а также агрессивном отношении со стороны силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, истории освобожденных белорусов публикует портал TUT.by в Telegram.

"Людей избивали зверски... Пытки электрошокером, людям ножом выстригали волосы, слышали крики зверские... Людям красили головы, в лицо баллончиком распыляли в глаза людей...", - рассказал один из освобожденных.

Однако пришедший под ЦИП замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков коротко заявил, что издевательств в отношении задержанных не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минские милиционеры избивают задержанного и угрожают ему пистолетом. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фактических жертв протестов в Беларуси может быть больше, - ООН

Как известно, ЕС обдумывает возможность введения санкций против Минска из-за последних событий в Беларуси. Санкции могут быть введены в конце августа.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию на вчерашний день были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+37
Анатолий Штирлиц

ГУЛАГ - Государство управляемое Лукашенко Александром Григорьевичем. В точку
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14.08.2020 08:52 Ответить
+33
А кто тебе сказал что таким занимались люди??
Это был скот...твари...точно такие же как были и в 37-м...
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14.08.2020 08:53 Ответить
+32
"Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской" это русский мир сябры! Наслаждайтесь!!!
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14.08.2020 08:54 Ответить
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Страница 2 из 2
Поговаривают что многим мужикам дубинки вставляли чтобы опустить и уничтожить морально.
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14.08.2020 10:07 Ответить
НКВС живе і процвітає.
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14.08.2020 09:02 Ответить
а в 14 г 99% этих же людей верили в наколотые апельсины и печеньки Нурланд . поэтому ***** . да и опять же чего они хотя? ЕС .НАТО ? да *** там .саюс а рашкой .там марожинка вкусней .
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14.08.2020 09:02 Ответить
такая себе "Война Ссученных" - цель которой поменять местное лагерное начальство , на начальство с Москвы..
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14.08.2020 09:08 Ответить
Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, - освобожденный протестующий об ужасах в СИЗО Беларуси - Цензор.НЕТ 5476
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14.08.2020 09:04 Ответить
Полиция и создана для того,чтоб над людьми издеваться. Не понимаю почему вас это удивляет. В полицию идут работать исключительно садисты и сволочи. Если есть возможность шлёпнуть мусорилу без последствий,как муху-сделай это,мир станет чище.
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14.08.2020 09:09 Ответить
добровольно и с любовью, форму напяливают на себя бессознательные мазохисти, любящие чтобы ими командовали, повелевали, унижали,... их оццы командиры. затем этот внутренний их мазохизм в сознательном, компенсируется жесточайшим садизмом по отношению к окружающим. чем большие унижения они проходят на службе, тем более жестоки они в гражданской жизни вообще. психологи тщательно отбирают таких для последующего развития и поддержания на нужном уровне этих свойств, в этом стаде форменных идиотов. такой себе компенсаторный принцип. это же среди гражданских, -"очень маленькие люди покупают себе очень большие машины".
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14.08.2020 09:31 Ответить
Где-то нервно в сторонке всплакнул бойцы ГЕСТАПО
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14.08.2020 09:10 Ответить
Да бьются они в истерике и ***** ножками, рыдая от зависти к "антифашистам".
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14.08.2020 09:15 Ответить
А людей этих после пыток можно показать? Этот видимо в вип камере малюська сидел
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14.08.2020 09:13 Ответить
Якщо не вмієте самі знайти, то можна. Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі - Цензор.НЕТ 9887
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14.08.2020 10:14 Ответить
Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі - Цензор.НЕТ 1746
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14.08.2020 10:15 Ответить
Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі - Цензор.НЕТ 750
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14.08.2020 10:16 Ответить
ОКРУЖИТЬ ВСЕ РУВД И ********* МЕНТОВ.
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14.08.2020 11:38 Ответить
Вот что происходит когда ментам дают неограниченную свободу
Думаете наши чем-то лучше?
Больные садисты, а мы должны сначала подчиниться, а потом (если останешься жив и хватит здоровья) обжаловать
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14.08.2020 09:13 Ответить
і знову, рузький сраний мір накрив Білорусію смердючим рядном і заганяє люд в рашапоїдне стійло. схоже на те що таки заженуть.
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14.08.2020 09:15 Ответить
почему на ландкрузере а не беларуском тракторе там же совок еще..кгб...цирк
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14.08.2020 09:16 Ответить
Не забудьте это напомнить во время суда нид шизоБАЦЬКОМ...
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14.08.2020 09:16 Ответить
1. Если доживут до суда
2. Никакого суда над живым мясником всея вЯликия государственной скотобойни не будет при ЕГО позорной жизни!
3. Суд будет над ним и его урной лет через ...50...70...
5. А еще через 50 его назовут эффективным менеджером.
6. Стадо бегает по кругу и в уме круги считает....
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14.08.2020 12:03 Ответить
умно...
Не смею оспаривать Вами сказанное. Действительно История именно так и поступает. Человечество выводов не делает и согласно полученным урокам не меняет своего отношения к спирали повторного происходящего )
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14.08.2020 12:10 Ответить
Да, все как по Н.В. Гоголю: "Но придет свое время и человечество опять упадет в ту яму, которую само же и выкопает...((("
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14.08.2020 12:14 Ответить
Да, это истинно так.
Как Гоголь не боялся быть заживо закопан... как не предупреждал подождать с похоронами но... но он не о том просил. Нужно было просить о проколе сердца ножом или отсечения головы... (где она сейчас? У кого?)
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14.08.2020 12:27 Ответить
Вчера смотрел что народ вышел,и хлопают в эйфории от того что омон хотябы не бьют и не гонят их и многие аналитики боятся что беларусы простят унижение народа и избиение и они не будут продолжать требовать то отчего всё это началось и вышел народ на улицы
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14.08.2020 09:31 Ответить
Тихановскую на трон? Так она удалилась после этих дел . Особенно , когда узнала, что её соратники собирались её убить, чтобы сделать из неё памятник 🌚🚗
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14.08.2020 09:49 Ответить
Ольгінський новачок https://censor.net/ua/user/422498 "працює" чітко за методичкою..


показати білоруський МИРНИЙ Протест проти фальсифікації безнадійним,нікчемним і приреченим на поразку..
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14.08.2020 10:34 Ответить
За 26 лет дружбы с одичалыми кацапами, сами в дикарей превратились. Филиал "№русского мира" во всей красе
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14.08.2020 09:32 Ответить
я думаю что там и "старший" брат подкинул своих отморозков
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14.08.2020 10:04 Ответить
Катой там Бацько... ТАРАКАН.
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14.08.2020 09:33 Ответить
ну...кому и таракан - Бацько!
26 лет - все ЭТО вот ТАК и называли... Бацько!
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14.08.2020 12:06 Ответить
Как вы говорите, вы мирные люди и вам не нужен Майдан ?
Ну тогда наслаждайтесь
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14.08.2020 09:35 Ответить
цє прийшов русцкий мир
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14.08.2020 09:37 Ответить
Правильно, белорусам нужно больше налогов платить на содержание ОМОНа и милиции
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14.08.2020 09:39 Ответить
Адская жесть о пытках и зверствах ОМОНа. Слабонервным не рекомендую
https://www.bbc.com/russian/features-53773443
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14.08.2020 09:44 Ответить
Кто рожает таких извергов?!
Они не имеют права на жизнь!
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14.08.2020 10:10 Ответить
И э́то вы называете зверством: девочек не покормили на обед и не дали маме домой позвонить? О, да! Это вы ещё подвал в Донецке не видели. Съездите, ознакомьтесь.
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14.08.2020 10:15 Ответить
щЕ один з Лахті "зашкварився.".
Лукоморе.... ))))
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14.08.2020 10:30 Ответить
А вообще Вам, батенька, в журнашлюшки надо идти: такой заголовок! "Слабонервным не читать","пытки","зверства". А пойдешь по ссылке - пшик! 😁👏
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14.08.2020 10:18 Ответить
Катували електрошокером, ножем вистригали волосся, фарбували голови, - звільнений протестувальник про жахи в СІЗО Білорусі - Цензор.НЕТ 7596
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14.08.2020 10:31 Ответить
В 10-ку!!!
+++
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14.08.2020 12:07 Ответить
https://censor.net/ua/news/3213700/sche_odyn_protestuvalnyk_pomer_vid_poboyiv_u_bilorusi_zmi
https://censor.net/ua/news/3213700/sche_odyn_protestuvalnyk_pomer_vid_poboyiv_u_bilorusi_zmi
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14.08.2020 11:14 Ответить
Вот и мы испытываем "защиту ОМОНа", как вы Беркута.
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14.08.2020 09:50 Ответить
не затягивайте там испытания, шевелитесь...

каждый лишний час не в вашу пользу,,,,,
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14.08.2020 10:21 Ответить
пора займати держадміністрації явочним порядком..І,звичайно Телебачення і банки..
Інакше -програш..

до появи "зелених чоловічків" у Білорусі пішли не дні,-години..
Імперія не зможе "ЗМОВЧАТИ" на втрату території...
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14.08.2020 11:17 Ответить
"Імперія не зможе "ЗМОВЧАТИ" на втрату території..."

хощ хтось мене розумие...паучидло имперское кацапятское точно так же над Беларусью как и над Украиной.
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14.08.2020 11:25 Ответить
"Сегодня в 03:26 в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян появилась крайне удивительная запись с очень говорящим намеком: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют".
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. "
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14.08.2020 09:52 Ответить
Духовный нарик зебилов все отмалчивается по поводу зверств в Беларуси.
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14.08.2020 09:57 Ответить
Це щось вельми страшне. Дивлячись на те, що твориться там, та й твориться не вперше .. але кожного разу все лютіше та лютіше, та читаючи коменти...Це спотворене, хворе суспільство. З деякою, ще здоровою частиною, яка намагається відстояти здоровя.
Які дороги, підметені вулиці, та "немає корупції, і молочка за ГОСТом" ? Якщо правителю заманулося, та влаштовує полювання на власних громадян? Як на мене, ось до такої картини приводить "збереження набутого за радянських часів".
От, що зробив вам "бацька" за ці плюшки - сам скотина, й суспільство оскотинив. Та, оціх виконувачів навіть скотиною язик не дає назвати.Оці славнозвісні горді носії різних форм, шоломів - вони ж серед тих, кого з такою насолодою лупцюють впятьох, кладуть на коліна, ставлять до стінок. А в них --жони, діти, Батьки, таких же років, як дідусь, котрому просто палкою по склу, а потім по голові та в кутузку. Кажете - це не наші? Завезені? Ой, як ще ваші...
Ну, скажімо, той, кого з таким захопленням кликали " бацьком", та казали " ні це наш хлоп, нігда не дасть зробити те, що в Україні" - завтра надумає, сяде у літачок, та пристроїться десь відпочивати. Звісно, не з пустими руками. А куди ви ціх скажених псів дінете? Що, виправляться за приказом, бо ж кедь що скаже " я виконував наказ, на благо родіни"?
Ваші славетні традиції - ось вони. Може, побачите, що гірші, ніж той же СС, СА, гестапо? Чому гірші? Бо ті звірюги хоч діяли, виправдовуючись зверхністю своєї нації, народу, та намагались знищити тих, кого вважали ворогами. Ці, виплекані на краснопузих традиціях абсолютно цинічні, й з радістю вбивають й власний народ, якщо спустять з ланцюга -- аби кормили, та дали команду.
Кажете " нема олігархів". Ну ось вам, нема олігархів. Не те, що мати якийсь вплив на те, що навкруги - дійшли до того, що думку навіть без " одобрямс" не висловите. Вийдете на чистеньку вулицю, й отримаєте на всяк випадок по почках. Аби не майданили.
Ну що ж, я в цьому песиміст. Справа звичайно, білоруська. Добре відлупцьований плебс завтра встане в стойло. Традиції... та будете пишатись кісткою,яку кине пастух. А може.й не кине...
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14.08.2020 10:16 Ответить
реаліті с погруженієм в 1937 годік

кто там у вас Хржановскім восторгался?..
шо, нє очінь естетічно??



https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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14.08.2020 10:46 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 11:48 Ответить
NEXTA Live, [14.08.20 01:08]
❗️Общенациональная забастовка работает!
Режим затрещал по швам. Это видно из нового дискурса оккупационных властей - Качанова заныла о разрыве страны на части, Караев пытается изображать рыцаря-гуманиста, а сам Лукашенко включил режим "хорошего царя" и обещает разобраться со всеми фактами задержаний.
Они врут. Врут, потому что напуганы. Потому что сегодняшний день показал всю серьёзность намерений народа. А ещё они напуганы, потому что наломали очень много дров.
Становятся известны новые факты преступлений цепных псов Лукашенко против людей. Они используют против людей огнестрельное оружие. Они калечат людей в тюрьмах. Они угрожают (и только ли угрожают?) пленным девушкам изнасилованиями.
Сегодня они поняли, что насилие не остановит людей и решили поиграть в "готовность к диалогу". Но готовы ли мы разговаривать с теми, кто всего за несколько дней пролил столько крови и совершил столько зла? Ответ очевиден.
****ДОСИТЬ ОСМИСЛЕНА ПРОГРАМА.

‼️Завтра вся Беларусь продолжает Общенациональную забастовку, с самого утра выходит на улицы и перекрывает дороги. А ещё, по сегодняшнему примеру Жодино, белорусы будут требовать ответа от администрации своего города или деревни - с нами они, или с оккупантами?

Если с нами - пусть выгоняют карателей-насильников, признают Светлану Тихановскую президентом и вывешивают над горисполкомом бело-красно-белый флаг. А если нет - то они, как соучастники преступления, разделят судьбу людоедского режима.
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14.08.2020 10:28 Ответить
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:35 Ответить
я думаю забастовки уже работают и еще большего достигнут
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14.08.2020 10:48 Ответить
На такому фоні виникає питання, чи праві ті хто вважає " та лишіться того, нехай буде вже той Лука, він нас загородить від путіна", або ті,чию точку зору мож сформулювати так :" лишіться того, бо кедь піде лука, буде такий саме бардак, як у нас, й кістка нараз поменшає"
Ні, не мають. Якби читали, наприклад. Локка, то знали б -- там де правитель порушує закони та переслідує громадян з метою збереження власної влади -- держави вже немає. Так що ніякої "держави, яка стримує на півночі" вже давно немає, а є теріторія, на якій бандформування узурпує державну владу. За класиками, в такій ситуації народ не тільки має право, а й повинен чинити спротив, навіть збройний.
Щодо падіння рівню життя - то неминуча річ у таких випадках. Але чим більш тривалий час тримається узурпація - тим більшим буде й падіння...
Звичайно, вирішувати самому народу сусідньої території ( за викладеним, державою називати не мож, бо атрибути державності чисто декоративні). Інша справа, що організоване насильство потребує організованого супротиву...
Ну, й наостаннє. На фоні такого державного терору вже й не так малого домоглася Україна. Якщо ті, хто мислить категоріями "зебіл -- порохобот", та спокійно висловлюють власну точку зору, мають сумніви -- можуть похлопати в ладошки у Мінську. Ймовірність отримати по нирках досить велика...Так, з спортивного інтересу.
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14.08.2020 10:56 Ответить
Мусора падаль
Украинцам надо организовать всеобщую забстовку
И выгнать авакова и зеленского
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14.08.2020 11:37 Ответить
этих мерзавцев нужно нужно отлавливать и потихому отстреливать
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14.08.2020 12:35 Ответить
В Україні вже давно б ті РОВД спалили, а мінтів поставили б на коліна і заставили б їсти своє гівно.
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14.08.2020 12:38 Ответить
Мусорам надо просто отрубать руки.
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14.08.2020 12:46 Ответить
Кто будет отвечать за этот руский фашизм в Беларуси?
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14.08.2020 13:48 Ответить
старшие братья прилетали на стажировку, или свои сябры?
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14.08.2020 13:55 Ответить
Як можна було після такої цинічної брехні, так просто відпустити того Барсукова?!! Спокійно сів у машину і поїхав.
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14.08.2020 14:41 Ответить
Немного о психологии ментов.

"Для карателя противник - всегда внутренний враг. Проще говоря - население. Этот враг всегда априори слабее, часто вообще безответен. Терпила, короче. И если мент десятилетия имеет дело лишь с ... забитыми холопами, у него волей-неволей разовьется комплекс сверхчеловека. А теперь представьте, что власть воспринимает карателей не просто как верных псов..., а превращает их в новую силовую аристократию, стоящую над законом, над моралью и прочими нравственными рудиментами. Быдло становится для них не только лохами, над которыми гопники в погонах должны постоянно демонстрировать свое превосходство, чтобы удерживать стадо в страхе, но и источником дохода. Доход извлекается как напрямую (поборы, взятки, рэкет, коммерческие (заказные) уголовные дела, рейдерские захваты), так и опосредованно. Например, сфабриковал дело о террористической группировке, посадил десяток подростков - и вот тебе премия, орден на грудь, ..новая должность… То, что наивные обыватели называют словом "народ" для силовиков вовсе не объект защиты (защищают они только Хозяина и свою опричную корпорацию), а расходный материал. Они - сверхчеловеки, вы для них - дерьмо. В общем, будьте уверены, если перед вами мент или гестаповец в майорских погонах - ничего человеческого в нем уже нет по определению. Мусор - это выродок, маньяк, убийца с лицензией на отстрел лошья. Вы для них - кормовая база".
(А.Кунгуров).

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14.08.2020 16:30 Ответить
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