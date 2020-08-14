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Пограничники в Черновицкой области задержали 5 нелегалов из Алжира, - Госпогранслужба

Пограничники в Черновицкой области задержали 5 нелегалов из Алжира, - Госпогранслужба

Пограничники Черновицкого отряда ночью 14 августа задержали группу нелегалов, которые незаконным образом пытались попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правонарушителей обнаружили сегодня ночью военнослужащие отделения "Нижние Петровцы" отдела пограничной службы "Красноильск"... Сначала военнослужащие задержали трех человек, скрывавшихся в лесу, а затем в ходе дальнейших розыскных мероприятий были задержаны еще двое беглецов", - говорится в сообщении.

Так, задержанными оказались пятеро граждан Алжира. По их словам, их возраст не превышает 25 лет, на момент задержания свои документы они скрыли. После выяснилось, что четверо из задержанных имели действующие виды на жительство на территории Украины и учились в одном из вузов столицы.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После полной их идентификации иностранцы будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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Автор: 

Алжир (32) Госпогранслужба (6641) нелегалы (453)


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ДепортуватЬ, нахрєн, назад у Алжир... Хай там через кордони шастають... Через "поля смерті"... Їх там, ще з Другої світової, ще не розмінували... А ще французи додали, в 50-ті...
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14.08.2020 09:55 Ответить
а я бы хотел бы на дачу поселить какого нибудь папуаса, что бы за 50 баксов и кормежку копал, рвал бурьян, окучивал картошку, собирал огурцы в теплице, ошкурил и покрасил мой жигуль...
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14.08.2020 10:03 Ответить
Французы так делали после второй мировой войны. Теперь Париж не французский.
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14.08.2020 10:59 Ответить
в точку! Французы сейчас сцат оказаться под судом за оскорбление негров и прочих расплодившихся обезьян...
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14.08.2020 11:14 Ответить
Так что вы сразу нападаете...,ехали может люди в Малин или Житомир на мебельную фабрику устраиваться рабочими....
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14.08.2020 10:15 Ответить
Головне не пустит до ЄС. В України, яка по рівню доходів на стоїть твердо після Єгипту , але перед Папуа Новая Гвінея працює за прикордонніків ЄС.
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14.08.2020 10:18 Ответить
Депортировать в Марокко,пусть будет каша у них.
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14.08.2020 10:21 Ответить
Действительно, зачем их выпускать в Румынию. Лучше пусть остаются в Украине.
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14.08.2020 10:58 Ответить
Чи я вже такий старий, чи прикордонники дійсно ще діти...
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14.08.2020 14:41 Ответить
 
 