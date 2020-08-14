Пограничники в Черновицкой области задержали 5 нелегалов из Алжира, - Госпогранслужба

Пограничники Черновицкого отряда ночью 14 августа задержали группу нелегалов, которые незаконным образом пытались попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правонарушителей обнаружили сегодня ночью военнослужащие отделения "Нижние Петровцы" отдела пограничной службы "Красноильск"... Сначала военнослужащие задержали трех человек, скрывавшихся в лесу, а затем в ходе дальнейших розыскных мероприятий были задержаны еще двое беглецов", - говорится в сообщении.

Так, задержанными оказались пятеро граждан Алжира. По их словам, их возраст не превышает 25 лет, на момент задержания свои документы они скрыли. После выяснилось, что четверо из задержанных имели действующие виды на жительство на территории Украины и учились в одном из вузов столицы.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После полной их идентификации иностранцы будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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