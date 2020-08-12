Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР". ВИДЕО
Пограничники Краматорского отряда задержали экс-участника НЗФ террористической группировки "ДНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе проверки было установлено, что в 2014 году гражданин1988 года рождения проходил "службу" в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок.
По данному факту в Краматорский отдела Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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И можно не тратиться на суд и содержание под стражей.
Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
Попадаются в основном, еще те дебилы и олигофрены, но даже им хватает ума не ляпнуть что они воевали против ВСУ!
В городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Как выяснили журналисты «https://fraza.ua/news/264445-pod-kievom-dvoe-neizvestnyh-iznasilovali-politsejskogo Фразы », об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.
По его словам, 24-летний полицейский познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франка, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.
Там они все выпили и возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины начали бить полицейского.
После избиения с копа сняли брюки и трусы, и по очереди, держа его за спину, «совершили с потерпевшим половой акт».
Лица правонарушителей еще устанавливаются.
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