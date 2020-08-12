Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР". ВИДЕО

Пограничники Краматорского отряда задержали экс-участника НЗФ террористической группировки "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что в 2014 году гражданин1988 года рождения проходил "службу" в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок.

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По данному факту в Краматорский отдела Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.