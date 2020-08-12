РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
6 351 26

Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР". ВИДЕО

Пограничники Краматорского отряда задержали экс-участника НЗФ террористической группировки "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что в 2014 году гражданин1988 года рождения проходил "службу" в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковском погранотряде выявлен военнослужащий, ранее "служивший" в бандформировании "Оплот" на Донбассе. ФОТО

По данному факту в Краматорский отдела Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Автор: 

Госпогранслужба (6635) Краматорськ (2333) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) наемники рф (2094)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Це випадково не покійний брат Єрмака, якого Порошенко вбив?
показать весь комментарий
12.08.2020 22:35 Ответить
+8
Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту,

Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
показать весь комментарий
12.08.2020 22:47 Ответить
+6
Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР" - Цензор.НЕТ 9773
показать весь комментарий
12.08.2020 22:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це випадково не покійний брат Єрмака, якого Порошенко вбив?
показать весь комментарий
12.08.2020 22:35 Ответить
Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 7642
показать весь комментарий
12.08.2020 22:39 Ответить
истории душевнобольных ??)))
показать весь комментарий
12.08.2020 22:45 Ответить
Так. Порошенко - хворий на клєптоманію, у нього маніакальна жадібність і патологічна брехливість. Йому лікуватись треба(на довічному з конфіскацією)
показать весь комментарий
12.08.2020 23:02 Ответить
Тебя придурок Ванька уже выпустили из психушки?
показать весь комментарий
12.08.2020 23:04 Ответить
Скільки масок і захисних костюмів передала маніакально щедра Тимошонка медикам? А коли останній навідувала поранених воїнів ВСУ?.. В 16-му році?..
показать весь комментарий
13.08.2020 08:52 Ответить
панять и прастить
показать весь комментарий
12.08.2020 22:35 Ответить
Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР" - Цензор.НЕТ 9773
показать весь комментарий
12.08.2020 22:36 Ответить
Снабдить пачкой листовок с призывами к свержению Лукашенко, футболкой с оппозиционными лозунгами, белорусским флагом и проводить на территорию Белорусии...
И можно не тратиться на суд и содержание под стражей.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:37 Ответить
Повесить!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 22:42 Ответить
Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту,

Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
показать весь комментарий
12.08.2020 22:47 Ответить
Так это ведь озвучивают версии вполучленцев!
Попадаются в основном, еще те дебилы и олигофрены, но даже им хватает ума не ляпнуть что они воевали против ВСУ!
показать весь комментарий
12.08.2020 22:54 Ответить
Від такого галавнакамандующего всє врагі сцяться під себе.

Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 4149
показать весь комментарий
12.08.2020 22:53 Ответить
З терористом ці правоохоронці так лагідно, під ручки ведуть, і кайданки не одягають. В крові українських вояків, що на руках терориста, хлопці не запачкались? З волонтеркою Кузьменко хлопці зовсім по іншому поводились, як з особливо небезпечною терористкою. В кайданках за спиною доставляли аж до акваріуму в суді і тільки через віконце знімали їх. Мов би вона могла когось з мусорів ухопити за горлянку і так втікти.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:56 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:57 Ответить
Юля пролетить.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:01 Ответить
Це вже інше питання.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:03 Ответить
та да.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:12 Ответить
https://puer-press.org.ua/?p=23715 августа, 2020 https://puer-press.org.ua/?author=2 news

В городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Как выяснили журналисты «https://fraza.ua/news/264445-pod-kievom-dvoe-neizvestnyh-iznasilovali-politsejskogo Фразы », об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.
По его словам, 24-летний полицейский познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франка, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.
Там они все выпили и возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины начали бить полицейского.
После избиения с копа сняли брюки и трусы, и по очереди, держа его за спину, «совершили с потерпевшим половой акт».
Лица правонарушителей еще устанавливаются.

https://puer-press.org.ua/?p=3836 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=18122 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=11606 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23737 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23696 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23690 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000
показать весь комментарий
12.08.2020 23:04 Ответить
Не поспішайте карати гвалтівників. Зараз пішла мода на одностатеві шлюби. Може в них любов?
показать весь комментарий
12.08.2020 23:13 Ответить
классика: стоял на блокпосту ,варил перловку,стирал портки.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:05 Ответить
В Беларуси менты уже устали задерживать дают заднюю многие сжигают форму и призывають остановится .Пикеты теперь хитрые люди из окон домов кричат и маячат мобильником ...Какой бы не был тоталитарный режим ему приходит конец даже ссср непродержался 100 лет
показать весь комментарий
12.08.2020 23:07 Ответить
бреше падло як по писаному... до торнадовців в камеру.
показать весь комментарий
12.08.2020 23:17 Ответить
РАзАчЄрАвался он, млятЬ !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 23:43 Ответить
Расстрелять,сволочь!
показать весь комментарий
13.08.2020 07:11 Ответить
перломать руки ноги и растрелять
показать весь комментарий
13.08.2020 07:32 Ответить
 
 