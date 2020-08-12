Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР". ВІДЕО
Прикордонники Краматорського загону затримали ексучасника НЗФ терористичного угруповання "ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході перевірки було встановлено, що в 2014 році громадянин 1988 року народження проходив "службу" в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де в той час розташовувалося керівництво терористичних угруповань.
За даним фактом у Краматорський відділ Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
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И можно не тратиться на суд и содержание под стражей.
Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
Попадаются в основном, еще те дебилы и олигофрены, но даже им хватает ума не ляпнуть что они воевали против ВСУ!
В городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Как выяснили журналисты «https://fraza.ua/news/264445-pod-kievom-dvoe-neizvestnyh-iznasilovali-politsejskogo Фразы », об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.
По его словам, 24-летний полицейский познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франка, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.
Там они все выпили и возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины начали бить полицейского.
После избиения с копа сняли брюки и трусы, и по очереди, держа его за спину, «совершили с потерпевшим половой акт».
Лица правонарушителей еще устанавливаются.
https://puer-press.org.ua/?p=3836
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