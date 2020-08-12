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Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР". ВІДЕО

Прикордонники Краматорського загону затримали ексучасника НЗФ терористичного угруповання "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході перевірки було встановлено, що в 2014 році громадянин 1988 року народження проходив "службу" в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де в той час розташовувалося керівництво терористичних угруповань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківському прикордонному загоні виявлено військовослужбовця, який раніше "служив" у бандформуванні "Оплот" на Донбасі. ФОТО

За даним фактом у Краматорський відділ Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Краматорськ (653) найманці рф (2054)


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Топ коментарі
+9
Це випадково не покійний брат Єрмака, якого Порошенко вбив?
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12.08.2020 22:35
+8
Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту,

Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
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12.08.2020 22:47
+6
Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР" - Цензор.НЕТ 9773
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12.08.2020 22:36
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Це випадково не покійний брат Єрмака, якого Порошенко вбив?
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12.08.2020 22:35 Відповісти
Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 7642
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12.08.2020 22:39 Відповісти
истории душевнобольных ??)))
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12.08.2020 22:45 Відповісти
Так. Порошенко - хворий на клєптоманію, у нього маніакальна жадібність і патологічна брехливість. Йому лікуватись треба(на довічному з конфіскацією)
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12.08.2020 23:02 Відповісти
Тебя придурок Ванька уже выпустили из психушки?
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12.08.2020 23:04 Відповісти
Скільки масок і захисних костюмів передала маніакально щедра Тимошонка медикам? А коли останній навідувала поранених воїнів ВСУ?.. В 16-му році?..
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13.08.2020 08:52 Відповісти
панять и прастить
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12.08.2020 22:35 Відповісти
Пограничники задержали в Краматорске экс-наемника "ДНР" - Цензор.НЕТ 9773
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12.08.2020 22:36 Відповісти
Снабдить пачкой листовок с призывами к свержению Лукашенко, футболкой с оппозиционными лозунгами, белорусским флагом и проводить на территорию Белорусии...
И можно не тратиться на суд и содержание под стражей.
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12.08.2020 22:37 Відповісти
Повесить!!!
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12.08.2020 22:42 Відповісти
Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту,

Какого впопучленца не возьмут - так ни один не воевал, а только "проверял документы"
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12.08.2020 22:47 Відповісти
Так это ведь озвучивают версии вполучленцев!
Попадаются в основном, еще те дебилы и олигофрены, но даже им хватает ума не ляпнуть что они воевали против ВСУ!
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12.08.2020 22:54 Відповісти
Від такого галавнакамандующего всє врагі сцяться під себе.

Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 4149
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12.08.2020 22:53 Відповісти
З терористом ці правоохоронці так лагідно, під ручки ведуть, і кайданки не одягають. В крові українських вояків, що на руках терориста, хлопці не запачкались? З волонтеркою Кузьменко хлопці зовсім по іншому поводились, як з особливо небезпечною терористкою. В кайданках за спиною доставляли аж до акваріуму в суді і тільки через віконце знімали їх. Мов би вона могла когось з мусорів ухопити за горлянку і так втікти.
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12.08.2020 22:56 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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12.08.2020 22:57 Відповісти
Юля пролетить.
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12.08.2020 23:01 Відповісти
Це вже інше питання.
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12.08.2020 23:03 Відповісти
та да.
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12.08.2020 23:12 Відповісти
https://puer-press.org.ua/?p=23715 августа, 2020 https://puer-press.org.ua/?author=2 news

В городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Как выяснили журналисты «https://fraza.ua/news/264445-pod-kievom-dvoe-neizvestnyh-iznasilovali-politsejskogo Фразы », об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.
По его словам, 24-летний полицейский познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франка, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.
Там они все выпили и возник словесный конфликт, в ходе которого мужчины начали бить полицейского.
После избиения с копа сняли брюки и трусы, и по очереди, держа его за спину, «совершили с потерпевшим половой акт».
Лица правонарушителей еще устанавливаются.

https://puer-press.org.ua/?p=3836 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=18122 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=11606 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23737 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23696 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000

https://puer-press.org.ua/?p=23690 Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 9000
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12.08.2020 23:04 Відповісти
Не поспішайте карати гвалтівників. Зараз пішла мода на одностатеві шлюби. Може в них любов?
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12.08.2020 23:13 Відповісти
классика: стоял на блокпосту ,варил перловку,стирал портки.
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12.08.2020 23:05 Відповісти
В Беларуси менты уже устали задерживать дают заднюю многие сжигают форму и призывають остановится .Пикеты теперь хитрые люди из окон домов кричат и маячат мобильником ...Какой бы не был тоталитарный режим ему приходит конец даже ссср непродержался 100 лет
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12.08.2020 23:07 Відповісти
бреше падло як по писаному... до торнадовців в камеру.
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12.08.2020 23:17 Відповісти
РАзАчЄрАвался он, млятЬ !!!
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12.08.2020 23:43 Відповісти
Расстрелять,сволочь!
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13.08.2020 07:11 Відповісти
перломать руки ноги и растрелять
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13.08.2020 07:32 Відповісти
 
 