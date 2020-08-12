Прикордонники затримали в Краматорську екснайманця "ДНР". ВІДЕО

Прикордонники Краматорського загону затримали ексучасника НЗФ терористичного угруповання "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході перевірки було встановлено, що в 2014 році громадянин 1988 року народження проходив "службу" в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де в той час розташовувалося керівництво терористичних угруповань.

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За даним фактом у Краматорський відділ Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.