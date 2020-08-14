Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию", - говорится в сообщении.

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