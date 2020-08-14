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Новости Революция в Беларуси
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Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию", - говорится в сообщении.

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Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 01

Автор: 

Беларусь (7937) Еврокомиссия (1474) санкции (11580) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+4
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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14.08.2020 12:36 Ответить
+2
если военные давали присягу народу беларуси они должны арестовать самозванца лукашенко и всех его министров участвовавших в кровопролитиях
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14.08.2020 12:38 Ответить
+2
Едят по Германии беларуские фуры и весьма активно -- санкционочку в парашу и для себя возят.
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
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14.08.2020 12:40 Ответить
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Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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14.08.2020 12:36 Ответить
если военные давали присягу народу беларуси они должны арестовать самозванца лукашенко и всех его министров участвовавших в кровопролитиях
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14.08.2020 12:38 Ответить
https://www.mil.by/ru/enceklop/ritual/prisjaga/ Военная присяга«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
Как-то так.
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14.08.2020 12:46 Ответить
Польский депутат сказал всю правду в лоб: происходит захват Беларуси
https://www.youtube.com/watch?v=QhJpWjTo4ko
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14.08.2020 12:39 Ответить
В идеале, укро-польско-литовское миротворческое войско должно было бы войти в Беларусь для защиты населения от беспредела лукашистско-путинистского силовичья.
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14.08.2020 12:59 Ответить
а вот страны прибалтики смогли втереться в мировую систему без лишних издержек. Каждый народ должен найти свой путь. Я потому и на этом форуме, чтобы помочь Украине пройти ухабистый путь от окраины Орды к Европе с наименьшим ущербом.
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14.08.2020 13:44 Ответить
Санкции нужны не против Беларуси, а против мордора, который заправляет всем с обоих сторон. батьку конечно судить.
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14.08.2020 12:40 Ответить
Едят по Германии беларуские фуры и весьма активно -- санкционочку в парашу и для себя возят.
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
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14.08.2020 12:40 Ответить
сомневаюсь, что в этом есть смысл. Лучше под видом пармезана завозить пластид для беларусских партизан и помогать их формированию. Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожахться как бешеные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 12:52 Ответить
Дополнительные?
А что, собственно, вы уже успели сделать?
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14.08.2020 12:43 Ответить
Хорошая тетка. Она нормально мобилизовала ЕС на борьбу с коронавирусом. Вот, если бы и с Лукой так...
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14.08.2020 12:50 Ответить
тётка то она всегда была ничего для немки, но для мобилизации ЕС нужна бомба вроде Юлии Тимошенко. Всегда мечтал о ЮТ во главе ЕС.
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14.08.2020 12:55 Ответить
в первую очередь ***** надо за жабры брать, только во вторую бацьку и его ближайших прихлебателей, типа главмусора.
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14.08.2020 12:54 Ответить
Пора озвучить имена лукашистскиx главмусоров и места их залегания.
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14.08.2020 13:00 Ответить
от же евровата..а когда Лука создавал эскадроны смерти в 90-х..ваших ватно-газпромовских санкций было достаточно???
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14.08.2020 12:55 Ответить
у европы шрёдеризм головного мозга.
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14.08.2020 13:01 Ответить
100%
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14.08.2020 13:02 Ответить
Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 8838
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14.08.2020 13:30 Ответить
"Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси"

Та що ви таке говорите? Аяяяй
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14.08.2020 13:38 Ответить
 
 