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Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 I Ka #397486
показать весь комментарий14.08.2020 12:36 Ответить Ссылка
+2 Igor Kariy
показать весь комментарий14.08.2020 12:38 Ответить Ссылка
+2 Bandera Rosa
показать весь комментарий14.08.2020 12:40 Ответить Ссылка
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Как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=QhJpWjTo4ko
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
А что, собственно, вы уже успели сделать?
Та що ви таке говорите? Аяяяй