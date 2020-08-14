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Новости Коронавирус и карантин
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Киев готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом, - Кличко

Киев готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщил Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25793) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 13:01 Ответить
+1
ВИП-камеры уже приготовили, теперь больничку...
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14.08.2020 12:46 Ответить
+1
Все по плану треба купувати у дядька Білла вакцину і наповнювати його кишеню. А в метро Києва ходять торгівці офені , як загін 731. При цьому влада і Аваков не бачать і не діють. Таке враження що владі в радість коли дійсно почнеться пандемія і можна продати під шумок, не тільки землю, а й всю країну.
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14.08.2020 13:03 Ответить
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Не "готовит" , а высвобождает от больных не короновирусом перепрофилируя их под инфекционные больницы. Китайцы ТАК не делали...
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14.08.2020 12:46 Ответить
Китайцы? А они тут при чем? там авторитарное государство которое легко высвобождает любые ресурсы на борьбу с эпидемией, у нас так не получится
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14.08.2020 12:48 Ответить
Ну то, что у нас ТАК не получится - не сомневаюсь, но...
НО надо же что то тут написать и выразить своё "ФЭ" мнение...
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14.08.2020 12:53 Ответить
Пойди лучше кровь для онкобольных детей сдай или на лечение кому-то помоги. Больше пользы будет.
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14.08.2020 13:59 Ответить
ВИП-камеры уже приготовили, теперь больничку...
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14.08.2020 12:46 Ответить
А персонал будет готов для этих больниц? Ведь в тех больницах что уже есть для коронавирусников - некомплект и медработники увольняются табунами !!!
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14.08.2020 12:47 Ответить
угу.. чепушило ... никто...
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14.08.2020 15:24 Ответить
до-ре-ми-до-ре-до зеленое чучело
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14.08.2020 15:31 Ответить
Зачем? Вируса не существует. Почитайте тут половину коментариев
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14.08.2020 12:50 Ответить
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 13:01 Ответить
Все по плану треба купувати у дядька Білла вакцину і наповнювати його кишеню. А в метро Києва ходять торгівці офені , як загін 731. При цьому влада і Аваков не бачать і не діють. Таке враження що владі в радість коли дійсно почнеться пандемія і можна продати під шумок, не тільки землю, а й всю країну.
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14.08.2020 13:03 Ответить
https://censor.net/news/3213781/s_17_avgusta_v_kieve_ujestochayut_karantin_izza_perehoda_goroda_v_jeltuyu_zonu_klichko

Ось чому Київ "жовтіє" - бояться Дня незалежності. Боюся, що до того часу почервоніє. Кличку протести теж не до шмиги, він ще не всі мости побудував чи відремонтував.
Як я вже наголошував: кількість хворих у стаціонарі регулюється медицинською владою нараз. Достатньо не відправляти на амбулаторне з легкою формою хвороби. Був такий випадок, коли головний лікар розпорядився легких ковідників відправити на амбулаторне лікування, то ляшко через облздрав зняв його з посади. Мовляв, как посмєл бєз совєта с начальством? Нєсмєть картінку портіть. Сказано - пандемія, значіть бальніци должни бить заполнєни.
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14.08.2020 13:18 Ответить
Во Львове уже думать забыли об этом фейке. Только в магазинах перепуганные продавцы. Вместо копов, зайцами и людишками без масок начали заниматься не копы, а какие то муниципалы. Вытягивают из трамвая или маршрутки и крепко держат, пока не приедут копы. При оказании сопротивления кладут мордой в пол и ждут копов в таком положении.
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14.08.2020 13:18 Ответить
А где они живут? Эти муниципалы.
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14.08.2020 13:34 Ответить
Вопрос хороший, но более актуальный другой,: Кто выдал такие полномочия и где регламент и кем подписан.
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14.08.2020 14:47 Ответить
а не пробували " муніципалам" .ручки ножки поломити по тихому?
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14.08.2020 15:18 Ответить
що буде коли "муніципали " почнуть відбирати здоровя і життя? подумайте поки не пізно...
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14.08.2020 15:19 Ответить
 
 