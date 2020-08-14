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Киев готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщил Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.
Градоначальник подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.
Топ комментарии
+2 Ольга Людмила
показать весь комментарий14.08.2020 13:01 Ответить Ссылка
+1 Valery Greff
показать весь комментарий14.08.2020 12:46 Ответить Ссылка
+1 Ozirius Shewu
показать весь комментарий14.08.2020 13:03 Ответить Ссылка
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НО надо же что то тут написать и выразить своё "ФЭ" мнение...
Ось чому Київ "жовтіє" - бояться Дня незалежності. Боюся, що до того часу почервоніє. Кличку протести теж не до шмиги, він ще не всі мости побудував чи відремонтував.
Як я вже наголошував: кількість хворих у стаціонарі регулюється медицинською владою нараз. Достатньо не відправляти на амбулаторне з легкою формою хвороби. Був такий випадок, коли головний лікар розпорядився легких ковідників відправити на амбулаторне лікування, то ляшко через облздрав зняв його з посади. Мовляв, как посмєл бєз совєта с начальством? Нєсмєть картінку портіть. Сказано - пандемія, значіть бальніци должни бить заполнєни.