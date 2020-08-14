Киев готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовит больницы второй волны для инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщил Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ зафиксировано еще 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 385 человек, - Командование Медсил