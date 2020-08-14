Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив Кличко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ситуація - неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус", - сказав він.

Градоначальник підкреслив, що заповненість ліжок у медустановах, де лікують хворих на коронавірус, становить на сьогодні 52,2%.

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