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Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом.
Про це повідомив Кличко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Так, ситуація - неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус", - сказав він.
Градоначальник підкреслив, що заповненість ліжок у медустановах, де лікують хворих на коронавірус, становить на сьогодні 52,2%.
Топ коментарі
+2 Ольга Людмила
показати весь коментар14.08.2020 13:01 Відповісти Посилання
+1 Valery Greff
показати весь коментар14.08.2020 12:46 Відповісти Посилання
+1 Ozirius Shewu
показати весь коментар14.08.2020 13:03 Відповісти Посилання
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НО надо же что то тут написать и выразить своё "ФЭ" мнение...
Ось чому Київ "жовтіє" - бояться Дня незалежності. Боюся, що до того часу почервоніє. Кличку протести теж не до шмиги, він ще не всі мости побудував чи відремонтував.
Як я вже наголошував: кількість хворих у стаціонарі регулюється медицинською владою нараз. Достатньо не відправляти на амбулаторне з легкою формою хвороби. Був такий випадок, коли головний лікар розпорядився легких ковідників відправити на амбулаторне лікування, то ляшко через облздрав зняв його з посади. Мовляв, как посмєл бєз совєта с начальством? Нєсмєть картінку портіть. Сказано - пандемія, значіть бальніци должни бить заполнєни.