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Новини Коронавірус і карантин
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Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом, - Кличко

Київ готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готує лікарні другої хвилі для інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив Кличко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ситуація - неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус", - сказав він.

Градоначальник підкреслив, що заповненість ліжок у медустановах, де лікують хворих на коронавірус, становить на сьогодні 52,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 17 серпня в Києві посилюють карантин через перехід міста в "жовту зону", - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19794) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 13:01 Відповісти
+1
ВИП-камеры уже приготовили, теперь больничку...
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14.08.2020 12:46 Відповісти
+1
Все по плану треба купувати у дядька Білла вакцину і наповнювати його кишеню. А в метро Києва ходять торгівці офені , як загін 731. При цьому влада і Аваков не бачать і не діють. Таке враження що владі в радість коли дійсно почнеться пандемія і можна продати під шумок, не тільки землю, а й всю країну.
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14.08.2020 13:03 Відповісти
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Не "готовит" , а высвобождает от больных не короновирусом перепрофилируя их под инфекционные больницы. Китайцы ТАК не делали...
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14.08.2020 12:46 Відповісти
Китайцы? А они тут при чем? там авторитарное государство которое легко высвобождает любые ресурсы на борьбу с эпидемией, у нас так не получится
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14.08.2020 12:48 Відповісти
Ну то, что у нас ТАК не получится - не сомневаюсь, но...
НО надо же что то тут написать и выразить своё "ФЭ" мнение...
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14.08.2020 12:53 Відповісти
Пойди лучше кровь для онкобольных детей сдай или на лечение кому-то помоги. Больше пользы будет.
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14.08.2020 13:59 Відповісти
ВИП-камеры уже приготовили, теперь больничку...
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14.08.2020 12:46 Відповісти
А персонал будет готов для этих больниц? Ведь в тех больницах что уже есть для коронавирусников - некомплект и медработники увольняются табунами !!!
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14.08.2020 12:47 Відповісти
угу.. чепушило ... никто...
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14.08.2020 15:24 Відповісти
до-ре-ми-до-ре-до зеленое чучело
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14.08.2020 15:31 Відповісти
Зачем? Вируса не существует. Почитайте тут половину коментариев
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14.08.2020 12:50 Відповісти
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 13:01 Відповісти
Все по плану треба купувати у дядька Білла вакцину і наповнювати його кишеню. А в метро Києва ходять торгівці офені , як загін 731. При цьому влада і Аваков не бачать і не діють. Таке враження що владі в радість коли дійсно почнеться пандемія і можна продати під шумок, не тільки землю, а й всю країну.
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14.08.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net/news/3213781/s_17_avgusta_v_kieve_ujestochayut_karantin_izza_perehoda_goroda_v_jeltuyu_zonu_klichko

Ось чому Київ "жовтіє" - бояться Дня незалежності. Боюся, що до того часу почервоніє. Кличку протести теж не до шмиги, він ще не всі мости побудував чи відремонтував.
Як я вже наголошував: кількість хворих у стаціонарі регулюється медицинською владою нараз. Достатньо не відправляти на амбулаторне з легкою формою хвороби. Був такий випадок, коли головний лікар розпорядився легких ковідників відправити на амбулаторне лікування, то ляшко через облздрав зняв його з посади. Мовляв, как посмєл бєз совєта с начальством? Нєсмєть картінку портіть. Сказано - пандемія, значіть бальніци должни бить заполнєни.
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14.08.2020 13:18 Відповісти
Во Львове уже думать забыли об этом фейке. Только в магазинах перепуганные продавцы. Вместо копов, зайцами и людишками без масок начали заниматься не копы, а какие то муниципалы. Вытягивают из трамвая или маршрутки и крепко держат, пока не приедут копы. При оказании сопротивления кладут мордой в пол и ждут копов в таком положении.
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14.08.2020 13:18 Відповісти
А где они живут? Эти муниципалы.
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Вопрос хороший, но более актуальный другой,: Кто выдал такие полномочия и где регламент и кем подписан.
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14.08.2020 14:47 Відповісти
а не пробували " муніципалам" .ручки ножки поломити по тихому?
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14.08.2020 15:18 Відповісти
що буде коли "муніципали " почнуть відбирати здоровя і життя? подумайте поки не пізно...
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14.08.2020 15:19 Відповісти
 
 