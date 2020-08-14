Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля с. г. режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.

Отмечается, что высокий уровень минирования местности приводит к потерям самых оккупантов.

Так, 12 августа с. г. на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).

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Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения.

Так, 13 августа с. г. на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи н. п. Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получил тяжелые ранения гражданский, который был за рулем трактора.