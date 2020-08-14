Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля с. г. режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.
Отмечается, что высокий уровень минирования местности приводит к потерям самых оккупантов.
Так, 12 августа с. г. на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).
Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения.
Так, 13 августа с. г. на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи н. п. Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получил тяжелые ранения гражданский, который был за рулем трактора.
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А ватним макакам усе по цимбалах
Они же не брезгуют стрелять в нас во время "перемирия"?!
Как же ш теперь ************** ****** мира они об этом докладывать будут? Ведь вместо него дерьмак, а само чмо каждые два дня в отпуск уходит ...
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Денис Казанський
@den_kazansky
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Пропагандист ДНР Александр Дмитриевский написал, что мечтает дожить до тех времен, когда только за слово, сказанное по-украински, будут заливать в глотку расплавленный свинец. Думаю, уже всем окончательно ясно, с какой стороны на Донбассе воюют нацисты
С чего бы им менять привычки?