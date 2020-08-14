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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка

Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля с. г. режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.

Отмечается, что высокий уровень минирования местности приводит к потерям самых оккупантов.

Так, 12 августа с. г. на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ

Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения.

Так, 13 августа с. г. на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи н. п. Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получил тяжелые ранения гражданский, который был за рулем трактора.

минирование (1446) разведка (4205) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+16
це заборонено виключно військовим ЗСУ.
А ватним макакам усе по цимбалах
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14.08.2020 13:26 Ответить
+10
Ну отаке воно зелене перемир"я !!)))
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14.08.2020 13:24 Ответить
+8
А єто ж не запрещено условиями перемирия
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14.08.2020 13:16 Ответить
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А єто ж не запрещено условиями перемирия
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14.08.2020 13:16 Ответить
Ну отаке воно зелене перемир"я !!)))
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14.08.2020 13:24 Ответить
це заборонено виключно військовим ЗСУ.
А ватним макакам усе по цимбалах
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14.08.2020 13:26 Ответить
Так саме для мінування та підготовки нових укріплених районів із Зе заключили перемир'я.
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14.08.2020 13:18 Ответить
мля! ну, вот, почему бы не поработать снайперам? А?
Они же не брезгуют стрелять в нас во время "перемирия"?!
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14.08.2020 13:19 Ответить
Яких відвели?? А наглядачі від зеленого Генштаба навщо??))
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14.08.2020 13:22 Ответить
а шо их и обдурить нельзя, шоб доброе дело сделать стрельнув?
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14.08.2020 13:33 Ответить
Снайперів відвели з передка !!А ці попкарі від Генштаба нагядають за тим щоб вояки ЗСУ не застасовували зброю у відповідь на сепарські обстріли !!))
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14.08.2020 13:50 Ответить
Вот мля! Хоть в самоволку на нейтралку шоб шмальнуть в каку ни на есть вату для выпуска пару...
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14.08.2020 13:53 Ответить
Молодцы! Сами и будут подрываться. Больше некому.
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14.08.2020 13:19 Ответить
Вы не нойте а храбро ничего не делайте и храбро не отвечайте на правакации. Приедет храбрый гамнокомандующий и храбро вас наградит по храбрецкому ордену
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14.08.2020 13:24 Ответить
Жодної агресіі відносно агресора !!))
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14.08.2020 13:26 Ответить
Какая разведка? Зеля с хомчаком в недоумении. Что за самоуправство?
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14.08.2020 13:27 Ответить
Не можит такова быть!!! Ведь гнойный совок - ТАРАН и слуга каламойского и герой Иловайского котла - хомчак все заранее просчитали и предвидели, но только не этаво!!!
Как же ш теперь ************** ****** мира они об этом докладывать будут? Ведь вместо него дерьмак, а само чмо каждые два дня в отпуск уходит ...
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14.08.2020 13:30 Ответить
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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14.08.2020 13:33 Ответить
Це сарказм чи ти серйозно?
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14.08.2020 13:34 Ответить
А як вони наступатимуть по мінному полю?
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14.08.2020 13:42 Ответить
Ой блін... ти дійсно дебіл...Вчора, ідіоте, вони наступали, що один загинув, а другий покалічений?
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14.08.2020 13:50 Ответить
Брехня. ЗЕ сказав що там вже мЬІр
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14.08.2020 14:03 Ответить
От подивлюсь в бубочціні оченята і мвідразу вірю йому , як собі !!! В нього оченята ,як у нагадившего цуценяти !!))
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14.08.2020 14:06 Ответить
Для цього лишають проходи в минних полях !!!)))
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14.08.2020 13:51 Ответить
В цих проходах іх і перемелять як в коридорі.
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14.08.2020 14:01 Ответить
Чим?? Якщо у вояків ЗСУ лишили лише стрілецьку зброю !!!)))
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14.08.2020 14:03 Ответить
Суки зебільні. Заборонити розвідку, дозори, дрони, радіоелектронну розвідку. Зробити наших сліпими і глухими, заборонити будь-яку вогневу відповідь і це сволочі називають перемир`ям?!
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14.08.2020 13:33 Ответить
Та сторона
Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 6747
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14.08.2020 13:34 Ответить
бубочка под коксом пройдется и разминирует)))
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14.08.2020 13:37 Ответить
А потом в новостях что воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве,понятно дело к оркам нет претензии так как они только неприцельно провокационно постреливают,а это не считается
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14.08.2020 13:37 Ответить
Не забудьте когда будете освобождать донбас ублюдков загнать на эти поля,пусть сами их и розминируют
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14.08.2020 13:49 Ответить
При Зеленском хоть 100 человек подорвётся на неизвестных устройствах, одностороннее перемирие будет сохраняться, чтобы облегчить положение террористов.
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14.08.2020 14:04 Ответить
Зеленський це дозволив. Свиня...
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14.08.2020 14:11 Ответить
А попереду Української Армії підуть зеля, кравчук, кучма , сивоха з коломойшою , і нехай спробують ті міни вибухати !
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14.08.2020 14:14 Ответить
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky


https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський

@den_kazansky

·https://twitter.com/den_kazansky/status/1294177380878241793 3 ч

Пропагандист ДНР Александр Дмитриевский написал, что мечтает дожить до тех времен, когда только за слово, сказанное по-украински, будут заливать в глотку расплавленный свинец. Думаю, уже всем окончательно ясно, с какой стороны на Донбассе воюют нацисты
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14.08.2020 14:14 Ответить
А какая разница? Та сторона жаждет мира поэтому несистемно минирует территорию и убивает наших солдат с целью провокации. А у ***** вообще в глазах дикое желание мира. Я ничего не упустил из зеленого бреда?
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14.08.2020 14:36 Ответить
Вот придурки,минируют будущую"серую"зону,т.е.территорию с которой пораженческая главзелень вскоре собирается отвести передовые части ВСУ для занятия орками новых рубежей обороны..
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14.08.2020 14:47 Ответить
А ВСУ наоборот, лихорадочно все разминируют вокруг себя.
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14.08.2020 15:12 Ответить
Прикинь бубочка..... Они ВСЕ перемирия это делали!!!!!

С чего бы им менять привычки?
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14.08.2020 15:52 Ответить
зеленского, шефира, ярмака, сивУху-засцику на разминирование. Ножками.
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14.08.2020 16:47 Ответить
 
 