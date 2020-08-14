RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, - исполнительный директор "Умные Электросети Украины" Визир
В отличие от нынешнего регулирования в сфере распределения электроэнергии система RAB-тарифа сбалансированная и создает не только правила и требования к качеству электроснабжения, но и позволяет их реализовать.
Об этом рассказал Александр Визир, исполнительный директор общественного союза "Умные Электросети Украины".
По словам Александра Визира, это совершенно новая для Украины система стимулирования развития электросетей, что создает жесткие правила и требования к улучшению качества электроснабжения и позволяет их реализовывать.
"Устанавливается, что компании должны реинвестировать половину своей прибыли и 100% амортизационных средств. За первый регуляторный период (3 года) ОСР должны сократить показатель SAIDI до100 мин. в городе и 300 мин. в сельской местности. Потери в электросетях должны уменьшиться с почти 10% до 7,5% в среднем по Украине. За невыполнение этих требований НКРЭКУ наказывает ОСР значительными штрафами - 5% годового дохода, весьма значительная сумма для ОСР ", - подчеркивает Визир.
Эксперт отмечает, что от такого подхода выигрывает обычный потребитель, бизнес и государство.
По мнению Александра Визира, после внедрения стимулирующего тарифа будет установлено 14 млн умных счетчиков потребителям, уменьшится аварийность электросетей и время ликвидации аварии. Также эксперт говорит о потенциальном снижении тарифа на электроэнергию из-за уменьшения потерь в электросетях.
Бизнес почувствует удешевление присоединения к электросети и повышение надежности электроснабжения. "Меньше перерывов в подаче энергии - меньше потерь для бизнеса", - отмечает Визир.
Также, по мнению эксперта, после введения стимулирующего тарифа приватизация государственных облэнерго на рыночных условиях принесет в бюджет страны не менее 10 млрд грн и увеличение ВВП 12,7 млрд грн. Также эксперт прогнозирует улучшение инвестиционного климата за счет улучшения условий для бизнеса и развитие смежных отраслей от активного развития инфраструктуры электросетей.
Напомним, что ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке экспертного совета Министерства.
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облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
Нарисованное вами монтируется за отдельную плату
Вы тупо пиарите хотелки охметова и зегнидского
Деньги на сети взымались всегда
Просто скотов стало меньше, а паразиты с зеленским во главе увелмчивают аппетиты
Вы мутите воду, типа рабские тарифы
Дадут каждому новые автоматы дома
Вы охметову помогаете лохов наплужать
Я бачив тільки 30мА та 100мА
Я не хочу начинать тут профессиональную дискуссию на тему тарифообразования в энергетике, но у меня опять вопрос к редактору Цензор.нет :
Информационная обработка идёт вполне направленная и достаточно активная, постоянная. Почему не пишем "На правах рекламы ???"
Сколько стоит публикация, господин Бутусов ? Ведь тут речь не о новостях, а именно о рекламе, это же очевидно. Уже больше месяца : RAB-тариф, RAB-тариф, RAB-тариф . . .
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
как только количество просмотров и коментов приблизится к нулю
РАБ тарифы введут каждому пересичному
кинули фаза-фаза, У людей погорели бытовые приборы и оплавились клеммы разеток.
Лохи платят зегнида и охметов жЫреют
А то Укртелеком розпродавши всю нерухомість прийнявся різати дроти до квартир - і це в Києві!