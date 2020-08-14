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RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, - исполнительный директор "Умные Электросети Украины" Визир

RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, - исполнительный директор

В отличие от нынешнего регулирования в сфере распределения электроэнергии система RAB-тарифа сбалансированная и создает не только правила и требования к качеству электроснабжения, но и позволяет их реализовать.

 Об этом рассказал Александр Визир, исполнительный директор общественного союза "Умные Электросети Украины".

По словам Александра Визира, это совершенно новая для Украины система стимулирования развития электросетей, что создает жесткие правила и требования к улучшению качества электроснабжения и позволяет их реализовывать.

"Устанавливается, что компании должны реинвестировать половину своей прибыли и 100% амортизационных средств. За первый регуляторный период (3 года) ОСР должны сократить показатель SAIDI до100 мин. в городе и 300 мин. в сельской местности. Потери в электросетях должны уменьшиться с почти 10% до 7,5% в среднем по Украине. За невыполнение этих требований НКРЭКУ наказывает ОСР значительными штрафами - 5% годового дохода, весьма значительная сумма для ОСР ", - подчеркивает Визир.

Эксперт отмечает, что от такого подхода выигрывает обычный потребитель, бизнес и государство.

По мнению Александра Визира, после внедрения стимулирующего тарифа будет установлено 14 млн умных счетчиков потребителям, уменьшится аварийность электросетей и время ликвидации аварии. Также эксперт говорит о потенциальном снижении тарифа на электроэнергию из-за уменьшения потерь в электросетях.

Бизнес почувствует удешевление присоединения к электросети и повышение надежности электроснабжения. "Меньше перерывов в подаче энергии - меньше потерь для бизнеса", - отмечает Визир.

Также, по мнению эксперта, после введения стимулирующего тарифа приватизация государственных облэнерго на рыночных условиях принесет в бюджет страны не менее 10 млрд грн и увеличение ВВП 12,7 млрд грн. Также эксперт прогнозирует улучшение инвестиционного климата за счет улучшения условий для бизнеса и развитие смежных отраслей от активного развития инфраструктуры электросетей.

Напомним, что ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке экспертного совета Министерства.

Автор: 

электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+8
рабские тарифы, это реформа ромалэ.
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14.08.2020 15:07 Ответить
+8
да да, в платёжках скоро все ощутят ваш РАБ-тариф..
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14.08.2020 15:08 Ответить
+6
в Украине избыточные мощности как генерации так и передачи электроэнергии,
облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
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14.08.2020 15:06 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в Украине избыточные мощности как генерации так и передачи электроэнергии,
облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
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14.08.2020 15:06 Ответить
Ще треба щоб напруга була стабілізована як тут, захищена від грозових розрядів. Треба провести у всіх домах трьох провідну електропроводку - фаза, нуль і заземлення в кожній розетці і світильнику, а також захистити кожну квартиру диференціальним захистом хоча би на 50 мА. Так що роботи у вас ще купа щоб до європейських норм все довести.
RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор "Розумні Електромережі України" Візір - Цензор.НЕТ 8006
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14.08.2020 15:26 Ответить
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/norme-protection-personnes.pdf
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14.08.2020 15:29 Ответить
Вы курите убойную дурь, как и членограй
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14.08.2020 17:17 Ответить
Цікаво що ти куриш? Я просто написав як є в Європі і особливо в Франції. Ще можу добавити що в ванній немає ні розеток, ні виключателів, є тільки розетка для бритви, ізольована від землі, в яку можна включати тільки електробритву, все інше заборонено і немає. Такі норми направлені виключно для того щоб захистити людей від пораження струмом. І ще - тут в розетці не 220 V, а 230. Ваші проблеми з тарифами мене не стосуються.
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14.08.2020 18:38 Ответить
Какое отношение ваша картинка к реалу имеет, к стабилизации и грозозащите ?
Нарисованное вами монтируется за отдельную плату
Вы тупо пиарите хотелки охметова и зегнидского
Деньги на сети взымались всегда
Просто скотов стало меньше, а паразиты с зеленским во главе увелмчивают аппетиты
Вы мутите воду, типа рабские тарифы
Дадут каждому новые автоматы дома
Вы охметову помогаете лохов наплужать
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15.08.2020 10:35 Ответить
Я просто пишу про нашу реальність, а не про ваших Ахметових.
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15.08.2020 11:41 Ответить
і тут теж є тільки 30мА
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14.08.2020 23:03 Ответить
а нема такої ж картинки російською мовою або хоча б інглишем?
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14.08.2020 23:05 Ответить
Не знаю, може десь є в інтернеті.??
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15.08.2020 00:24 Ответить
P.S. Текст можна скопіювати і ввести в перекладач Гугла, перекладе на любу мову.
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15.08.2020 00:28 Ответить
що за 50мА?
Я бачив тільки 30мА та 100мА
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14.08.2020 23:01 Ответить
Я просто один нуль загубив, мало бути 500мА. Тут в будинках, яким більше 50-ти років стоять диференціали на 500 мА і запобіжники. Та й проводка 1 мм ², колись не було стільки різної апаратури і не треба було більше. Є старі будинки в яких двохпровідна проводка, бо тоді крім лампового приймача не було що втикати в розетку. Ну і в різних країнах різні норми. Дуже старі будинки не рухають, рахується що для них є нормоє то що було нормою на той час коли їх електрифікували, а таких будинків тут купа, їх не зносять бо на них туристи приїжджають дивитись.
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15.08.2020 07:57 Ответить
А здесь охметовы и пинчуки спёрли деньги на обслуживание сетей и ещё хотят
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15.08.2020 10:39 Ответить
Я уже обраща внимание на этом форуме, что редакция с дистанцией в 1-2 дня публикует позитивные мнения о RAB-тарифах. Негативных позиций не публикует, кстати . . .
Я не хочу начинать тут профессиональную дискуссию на тему тарифообразования в энергетике, но у меня опять вопрос к редактору Цензор.нет :

Информационная обработка идёт вполне направленная и достаточно активная, постоянная. Почему не пишем "На правах рекламы ???"
Сколько стоит публикация, господин Бутусов ? Ведь тут речь не о новостях, а именно о рекламе, это же очевидно. Уже больше месяца : RAB-тариф, RAB-тариф, RAB-тариф . . .
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14.08.2020 16:13 Ответить
Бутусов явно якось пов'язаний з дніпровською бандою кучерявої бабці тому тут за бубачку топлять більше за потрібне
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14.08.2020 23:00 Ответить
рабские тарифы, это реформа ромалэ.
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14.08.2020 15:07 Ответить
да да, в платёжках скоро все ощутят ваш РАБ-тариф..
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14.08.2020 15:08 Ответить
независимые сми..нето что в Беларуси))
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14.08.2020 15:09 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
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14.08.2020 15:13 Ответить
Нормальный процесс РАБством не назовут
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14.08.2020 15:22 Ответить
Как же без очередной заказной статейки о повышении тарифов в пользу олигархов?
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14.08.2020 15:25 Ответить
я так понимаю Бутусов учавствует в социальном эксперименте
как только количество просмотров и коментов приблизится к нулю
РАБ тарифы введут каждому пересичному
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14.08.2020 15:34 Ответить
А кто из Вас господа будет отвечать за то, что недавно в Киеве в одном из районов

кинули фаза-фаза, У людей погорели бытовые приборы и оплавились клеммы разеток.
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14.08.2020 15:52 Ответить
вони такий закон під себе прийняли, що їх навіть наказати за напругу у 180В або 260В нереально!
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14.08.2020 22:58 Ответить
Странно как-то, вот представьте себе, если бы власть начала меня убеждать в справедливости уравнения Шрдингера на страницах СМИ. Лично меня бы это насторожило.
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14.08.2020 16:13 Ответить
Зеленский перхоть охметовская
Лохи платят зегнида и охметов жЫреют
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14.08.2020 17:18 Ответить
Национализация !!!
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14.08.2020 17:19 Ответить
Ви спочатку забороніть ім розпродавати майно.
А то Укртелеком розпродавши всю нерухомість прийнявся різати дроти до квартир - і це в Києві!
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14.08.2020 22:57 Ответить
 
 