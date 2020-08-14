Гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет, - глава МИД Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой, а этот тезис был придуман пропагандой Российской Федерации.
Об этом Кулеба сообщил в интервью "UA: Украинское радио", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Крыму существует кризис с поставкой воды на военные базы и для тяжелой промышленности.
"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе - это как раз усиление российского сигнала", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что в случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.
"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - добавил Кулеба.
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Ну допустим с промышленностью понятно - "Крымский титан".
А что за военные базы в Крыму на воде работают?
rock-n-roll Вы почему за армию оккупантов так переживаете, или казачком засланным подрабатываете?
Я ответил на вопрос Алексея Шевченко и только.
и что какаха, спущенная в беларуси, приплывет в украину...
А мы не носимся со своей водой. Она спокойно течёт рекой Днепр в Чёрное море.
плотность черономорской воды на выходе из азова 1012 кг/м3
разница 13 кг....
с какого хера у тани ежовой труба должна "всплыть" поплавком если 1 метр пластиковой трубы диаметром 1 метр (объем воды 0.78 м3) весит 180 кг
999.8+180 > 1012
сие есть факт. таня ежова и яр сочковали уроки физики....
Знаешь, ты мне старый анекдот напомнил: "На автовыставке спрашивает японец, показывая на "КамАЗ"-вездеход:
- А посему двигатерь так высоко?
- Чтобы при движении по болоту его грязью не заливало...
- А посему кузов высоко поднят?
- Чтобы грязь и вода на груз не попадали...
- Вот какой хитрый русика!... Что хочешь придумает, лишь-бы хоросие дороги не строить...
И вы ещё смеялись с "китайских комсомольцев", которые "сначала создавали трудности, а потом их стойко преодолевали..."?!!! У вас половина страны в полузаброшенном состоянии, газ магистральный даже в райцентры не подведён, а вы всё "щемитесь" "поболе захапать"... (Насчёт газа мой молочник рассказывал: "Приехал родич с Гуково (Ростов-на Дону), родственник. Спрашивает:
- А что это у вас по селу за жёлтые трубы проведены?
- Газопровод...
- Ну, вы, "хахлы", зажрались! У нас до сих пор балонный!!!... ".
(А ведь по Ростовской области магистральный газопровод проведён!!! К берегу Чёрного моря...
я утверждаю, что труба с пресной водой не всплывет в соленой. ты я так понял утверждаешь обратное? или поплавок в украине на дне должен лежать?
следовательно газопровод подводный провести вообще невозможно, ведь там плотность носителя еще меньше, причем на порядок (75 -120 кг/м3).
и, шо мешает скрепоносам положить и уложить трубы - и получить скрепоносное счастье?!
Живу на Кубани, могу наблюдать ситуацию в Тихорецком, Выселковском, Краснодарском районах. Ограничения подачи воды населению - минимальны. Горячую воду примерно раз в 3 дня отключают примерно с 00 00 до 01 00. Холодную - на то же время раз - два в неделю. Раньше горячую отключали на 2 недели летом (для ремонтных работ). В этом году ограничились двумя отключениями по 12 часов. Холодную тоже отключали пару раз по 4 часа на ремонт. Что на побережье - сказать не могу. Но там например огромный НПЗ в Туапсе, он кажется требует очень много воды. Тем не менее его построили именно там. Видимо вода там всё же в достатке.
А ссилочка "кацап" - з ваших "самыхнадежных исочников" .https://www.kommersant.ru/doc/4012117
ТАК ХТО ТУТ ****** ?!!!!!
Источник: https://censor.net/n3213833
Когда корабль в далёком плавании они работают и вырабатывают водичку.
Кто в армии был- в учебке -- Тапа.(Эстония)
Так что гуманитарной катастрофы с водой в Крыму в принципе быть не может. И все разговоры о поставках воды в Крым - это попытки сотрудничества с врагами, за что нужно судить по 111-й!