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Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає, - глава МЗС Кулеба

Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає, - глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою, а ця теза була вигадана пропагандою Російської Федерації.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Криму існує криза з постачанням води на військові бази і для важкої промисловості.

"Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Цю тезу про гуманітарну кризу вигадала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду до Криму. Люди, які проживають у Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарну кризу - це саме посилення російського сигналу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в разі, якщо проблеми з водопостачанням стосуватимуться населення, Україна подумає, як можна допомогти.

"Але я хочу наголосити, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення подачі води в Крим можливе лише в контексті деокупації півострова", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абітурієнтів з окупованого Донбасу і з Криму продовжили термін для вступу до вишів на бюджет, - Міносвіти

Автор: 

Крим (14201) Кулеба Дмитро (3604) вода (1187)


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Топ коментарі
+12
Да ? А наш Шмигаль вже побіг кран розкручувати
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14.08.2020 15:16 Відповісти
+6
"Водна гуманітарна катастрофа" - це такий стан, коли нема питної води, і її нема де взять... А в Криму, для пиття, води вистачає, якщо ні - можна організувать колону поливо-мийних машин з боку Тамані, через Керченський міст. Кожна вміщує, наскільки пам"ятаю, від 3 до 4 тон води. Такі машини є в службах ЖКХ, в аеродромних підрозділах аеропортів та в/ч ВПС. Крім того, можна провести зачистку АЦ-8,2, і перевозить в них воду... (Таке дозволялося в радянські часи, за необхідності). Росія багата, має можливість витратиться на пальне...
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14.08.2020 15:21 Відповісти
+5
А разве на военных базах воду не пьют? Жрать солдатам не готовят? Посуду не моют? Форму военную не стирают? В баню не ходят? В радиаторы военной техники не заливают? Не моют технику? Клумбы не поливают? На хоз. дворе животным воду не дают? И т. д. и т. п..
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14.08.2020 15:31 Відповісти
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а жаль
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14.08.2020 15:14 Відповісти
І це дуже погано.
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Хватит про воду.
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14.08.2020 15:15 Відповісти
Да ? А наш Шмигаль вже побіг кран розкручувати
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14.08.2020 15:16 Відповісти
Там вроде еще при прошлом министре (тоже от зельца)выделялись бюджетные(*****!) деньги какому-то институту на разработку проекта подачи воды врагам...
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14.08.2020 15:34 Відповісти
Якби йому щось не відкрутили, не подитячому.
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14.08.2020 18:48 Відповісти
"По его словам, в Крыму существует кризис с поставкой воды на военные базы и для тяжелой промышленности."
Ну допустим с промышленностью понятно - "Крымский титан".
А что за военные базы в Крыму на воде работают?
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14.08.2020 15:20 Відповісти
Ракеты водой заправляют.
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14.08.2020 15:24 Відповісти
А разве на военных базах воду не пьют? Жрать солдатам не готовят? Посуду не моют? Форму военную не стирают? В баню не ходят? В радиаторы военной техники не заливают? Не моют технику? Клумбы не поливают? На хоз. дворе животным воду не дают? И т. д. и т. п..
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14.08.2020 15:31 Відповісти
Нашим военнослужащим воды было более, чем достаточно, а кацапским воякам зачем вода?
rock-n-roll Вы почему за армию оккупантов так переживаете, или казачком засланным подрабатываете?
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14.08.2020 18:38 Відповісти
А Вы, Котяра, почему решили, что я переживаю за оккупантов?
Я ответил на вопрос Алексея Шевченко и только.
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14.08.2020 19:17 Відповісти
Нижайше прошу прощения. Откровенно говоря при беглом чтении трудно понять, что это расширенный ответ летописцу https://censor.net/user/474217. Еще раз Sorry.
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14.08.2020 19:54 Відповісти
Охлаждение ядерных реакторов...
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14.08.2020 15:31 Відповісти
А что, мы должны еще поить и купать в нашей воде солдат вражеской армии?
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14.08.2020 15:32 Відповісти
Нет конечно. Давайте прикинем сколько пьют солдаты, и откроем подачу воды, сократив её на этот объём
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14.08.2020 15:52 Відповісти
Исток днепра в смоленской области и течёт там 500 км, ты там не брезгуешь пить и купаться в ней?
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14.08.2020 15:56 Відповісти
воу. остановись. ты еще скажи что украинский днепр, да этого - бедорусский днепр.
и что какаха, спущенная в беларуси, приплывет в украину...
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14.08.2020 23:25 Відповісти
Да, сильны вы, репоеды, по какахам
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15.08.2020 04:24 Відповісти
Я скажу что в него там срут и ссут)))
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16.08.2020 14:50 Відповісти
Пусть покупают огурцы. В них до 95%воды. Да и генетически огурцы близки Крысчанам.
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14.08.2020 15:20 Відповісти
"Водна гуманітарна катастрофа" - це такий стан, коли нема питної води, і її нема де взять... А в Криму, для пиття, води вистачає, якщо ні - можна організувать колону поливо-мийних машин з боку Тамані, через Керченський міст. Кожна вміщує, наскільки пам"ятаю, від 3 до 4 тон води. Такі машини є в службах ЖКХ, в аеродромних підрозділах аеропортів та в/ч ВПС. Крім того, можна провести зачистку АЦ-8,2, і перевозить в них воду... (Таке дозволялося в радянські часи, за необхідності). Росія багата, має можливість витратиться на пальне...
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14.08.2020 15:21 Відповісти
где то мне попадался проект водовода из Кубани. Писали, что две трубы, не помню диаметр, может 120 см при давлении в 17 атм, заменяют весь Крымский канал. Наверное, это не актуально сегодня.
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14.08.2020 15:29 Відповісти
Да кто ж мешает? Давайте, вперёд!
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14.08.2020 15:33 Відповісти
Ага , Кубані самій води не ватає))))))
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14.08.2020 15:36 Відповісти
хватає *
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14.08.2020 15:36 Відповісти
Что то все носятся с этой водой, кроме Крымчан. Вы где нибудь слышали, что бы они просили дать воду?
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14.08.2020 15:42 Відповісти
Ну так это же ваши корреспонденты задают вопросы нашей власти. Им приходится отвечать.
А мы не носимся со своей водой. Она спокойно течёт рекой Днепр в Чёрное море.
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14.08.2020 15:58 Відповісти
Не доходя до обосранных слопатоедов🤣
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15.08.2020 04:31 Відповісти
Там всю воду Кубани расходуют на хозяйственные нужды.. В основном - на полив... Ведь Кубань, Ставрополье, Краснодар - рисовая "житница" России... Даже в Новороссийск и другие города вода идёт по часам (по крайней мере, в 90-е было так. Не думаю, что стало лучше...). Кроме того, строительство насосных станций сделает подачу воды "золотой" - через СКК вода идёт, почти по всей длине канала, самотёком, а на отрезке Кубань-Тамань большой перепад высот. ... И как предполагается эти трубы вести через Керченский пролив? Подвешивать к мосту? Он и так "хлипкий". Пускать по дну пролива? Там донные течения эти трубы будут таскать, "как Тузик - грелку...".
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14.08.2020 15:51 Відповісти
Газовые лежат и ничего.
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14.08.2020 15:54 Відповісти
Какие "газовые"? Где? В Керченском проливе?
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14.08.2020 16:03 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC «Краснодарский край - Крым» - магистральный газопровод протяжённостью 400 км. Построен в 2016 году. https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край_-_Крым
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14.08.2020 18:34 Відповісти
Блин. Не нашёл я ту ссылку на проект. Там речь шла о заборе воды из Кубани где то у Карачаёв, с перепадом выше Крымского водохранилища в 175 метров. Может и фантастика. Я не знаю. Кажется мне что при желании не так уж и сложно проложить, в том числе и по дну, и никто его таскать не будет, он же железный и с водой внутри, ляжет на дно и скроется под илом.
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14.08.2020 16:15 Відповісти
Чуть ниже Таня Ежова дала ответ... Кроме того, какова плотность морской и пресной воды? Разница плотности даст разницу в весе, а эта разница превратит трубу в "поплавок".
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14.08.2020 16:22 Відповісти
Эт я не подумал о соли. А черт его знает, как оно там будет.
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14.08.2020 16:30 Відповісти
Та тут треба починать з перефразування "сакраментальної" відповіді Мєдвєдєва - "Я всё понимаю... Но воды нет...".
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14.08.2020 16:36 Відповісти
плотность пресной воды 999.8 кг/м3
плотность черономорской воды на выходе из азова 1012 кг/м3
разница 13 кг....
с какого хера у тани ежовой труба должна "всплыть" поплавком если 1 метр пластиковой трубы диаметром 1 метр (объем воды 0.78 м3) весит 180 кг
999.8+180 > 1012
сие есть факт. таня ежова и яр сочковали уроки физики....
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14.08.2020 23:49 Відповісти
Ты, сначала, подумай головой, а потом пиши, кто "сочковал". Ты же уверяешь, что труба в ил погрузится! Как? Что её заставит погрузиться? А если и будет погружаться, то медленно. А толщина ильного слоя там - несколько десятков метров... Сколько ждать, пока погружение остановится?И как, при погружении,будет труба провисать? Ты в песчаной пустыне, был? Видел, как барханы, под действием ветра, "кочуют"? То же самое и в проливе... Только там не песок, а ил... И не ветер, а течения... Весной остывшая вода Чёрного моря стремится в тёплый Азов, а осенью остывшая вода Азова прёт в Чёрное...Но, опять же - ВОДУ В ТРУБУ, ОТКУДА НАЛИВАТЬ?...
Знаешь, ты мне старый анекдот напомнил: "На автовыставке спрашивает японец, показывая на "КамАЗ"-вездеход:
- А посему двигатерь так высоко?
- Чтобы при движении по болоту его грязью не заливало...
- А посему кузов высоко поднят?
- Чтобы грязь и вода на груз не попадали...
- Вот какой хитрый русика!... Что хочешь придумает, лишь-бы хоросие дороги не строить...
И вы ещё смеялись с "китайских комсомольцев", которые "сначала создавали трудности, а потом их стойко преодолевали..."?!!! У вас половина страны в полузаброшенном состоянии, газ магистральный даже в райцентры не подведён, а вы всё "щемитесь" "поболе захапать"... (Насчёт газа мой молочник рассказывал: "Приехал родич с Гуково (Ростов-на Дону), родственник. Спрашивает:
- А что это у вас по селу за жёлтые трубы проведены?
- Газопровод...
- Ну, вы, "хахлы", зажрались! У нас до сих пор балонный!!!... ".
(А ведь по Ростовской области магистральный газопровод проведён!!! К берегу Чёрного моря...
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15.08.2020 05:41 Відповісти
давай разбирать твою фразу: "Разница плотности даст разницу в весе, а эта разница превратит трубу в "поплавок"." не надо про ильный слой, откуда брать воду и другие съезды с темы.
я утверждаю, что труба с пресной водой не всплывет в соленой. ты я так понял утверждаешь обратное? или поплавок в украине на дне должен лежать?
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15.08.2020 14:11 Відповісти
Ты рыбак? Если да, то должен знать, что такое "огрузка", "парусность"... Я недаром взял слово "поплавок" в кавычки, потому что "поплавком" трубу назвал в переносном смысле... Просто "труба с пресной водой", находясь в солёной среде, будет "легче", чем такая же труба в среде пресной воды... И при перемещении плотных масс солёной воды она будет иметь меньшее сопротивление напору... Неужели такие простые вещи тебе неизвестны?
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15.08.2020 15:32 Відповісти
подведем итоги украинского образования: трубу с пресной водой (плотность 998 кг/м3) нельзя проложить в море (плотность 1012 кг/м3) - ее будет "поплавочить" перемещением плотных масс соленой воды. водопровод из турции на кипр тоже - мифическая выдумка, а не реальность.

следовательно газопровод подводный провести вообще невозможно, ведь там плотность носителя еще меньше, причем на порядок (75 -120 кг/м3).
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15.08.2020 17:56 Відповісти
Ты понимаешь, чем "комплекс составляющих", отличается от "одного условия"? Ты начинаешь "раздёргивать" этот комплекс на куски, и критиковать по отдельности каждый... Имеется-ли возвратно-поступательное движение водных масс в Средиземном море, между Турцией и Кипром? Это раз... Имеются-ли там значительные ильные отложения? Это два... Короче, я так понимаю, что тебе "нарезали задачу" показать "величие российской экономики", и доказать, что "штаны через голову" одевать удобнее... Продолжай... Но - без меня...
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15.08.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/user/473464

и, шо мешает скрепоносам положить и уложить трубы - и получить скрепоносное счастье?!
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14.08.2020 16:23 Відповісти
А зачем она? Гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет, - глава МИД Кулеба! Рис там перестали сеять, виноград, разве что в питомниках не помешало бы поливать чубуки.
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14.08.2020 16:29 Відповісти
ото ж и оно. потому кулеба и сделал заяву, чтобы пропагандоны (и прочие прихлебатели) не выли зря на луну от, якобы, жажды.
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14.08.2020 16:44 Відповісти
Вода на Кубани.

Живу на Кубани, могу наблюдать ситуацию в Тихорецком, Выселковском, Краснодарском районах. Ограничения подачи воды населению - минимальны. Горячую воду примерно раз в 3 дня отключают примерно с 00 00 до 01 00. Холодную - на то же время раз - два в неделю. Раньше горячую отключали на 2 недели летом (для ремонтных работ). В этом году ограничились двумя отключениями по 12 часов. Холодную тоже отключали пару раз по 4 часа на ремонт. Что на побережье - сказать не могу. Но там например огромный НПЗ в Туапсе, он кажется требует очень много воды. Тем не менее его построили именно там. Видимо вода там всё же в достатке.
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15.08.2020 00:22 Відповісти
Простые инженеры - примитивные киздуны 😏
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15.08.2020 04:36 Відповісти
Понимаешь, по твоей логике, в Японии, в портовых городах, очень большие месторождения железной руды - металлургические комбинаты именно там располагаются... А всё проще - японцы руду экспортируют, и везти её из порта, вглубь страны, для переработки, невыгодно... Чем руководствовались в Туапсе, не знаю, но то, что воды там немного, мне известно... Может быть, это связано с транспортировкой нефтепродуктов по Чёрному морю? Ведь НПЗ строили при СССР, а тогда больше половины побережья Чёрного моря СССР принадлежало...
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15.08.2020 05:15 Відповісти
Дефицит пресной воды в Краснодарском крае достиг кризисной отметки. Об этом говорится на сайте Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

А ссилочка "кацап" - з ваших "самыхнадежных исочников" .https://www.kommersant.ru/doc/4012117
ТАК ХТО ТУТ ****** ?!!!!!
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14.08.2020 15:56 Відповісти
Староминского, Кущевского и Щербиновского районы это ближе к Ростову. А выше по течению даже кубанское море построено, что ты регулировать сток, избегать наводнений и рисовые чеки наполнять.
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14.08.2020 16:20 Відповісти
катсапи - грузите апельтсины бочками, а воду- коромыслами...
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14.08.2020 15:22 Відповісти
ну от і славнєнько))) пєйтє камні!
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14.08.2020 15:24 Відповісти
Министр отметил, что в случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.

Источник: https://censor.net/n3213833
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14.08.2020 15:31 Відповісти
И кризиса с камнями с неба на тупые крысчанские бошки тоже нет.
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14.08.2020 15:36 Відповісти
На многих военных кораблях существуют опреснительные установки.

Когда корабль в далёком плавании они работают и вырабатывают водичку.
Кто в армии был- в учебке -- Тапа.(Эстония)
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14.08.2020 15:47 Відповісти
Вот и нашлось достойное применение флоту РФ - обеспечивать Севастополь пресной водой.
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14.08.2020 16:05 Відповісти
Когда уже наши чиновники заткнутся на тему воды в крым Задолбали кудахтать Лишь бы попиариться
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14.08.2020 16:02 Відповісти
Путин не давал заявку на обеспечение Крыма и флота РФ перед оккупацией.
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14.08.2020 16:03 Відповісти
"Камні" падали? Ще ні? Чекайте. А вода, це таке!
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14.08.2020 16:05 Відповісти
Тоді Шмигаль, Кравчук, Арахамія, працюють відверто на окупанта, бо саме вони вимагали дати воду в Крим - там же дєті.
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14.08.2020 16:09 Відповісти
Заройте наХ тот канал по всей нашей территории и пускай забудут что он и был - как и они забыли заповеди НЕ УБИЙ, НЕ УКРАДИ.
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14.08.2020 18:25 Відповісти
Разумеется. Ну вот взять, к примеру, моё село. Канал от нас за десятки километров. Вода собственная, из бочки, куда её качают из ямы, которая наполняется из родников. И примерно так же в большей части Крыма. Ну разве что города снабжаются из водохранилищ, которые наполняются реками. Поставки воды с материка сюда аж никаким боком. Воды для бытовых нужд населения достаточно, и они никогда не покрывались за счёт канала. Канал существует в основном для ирригации сельхозземель, возможно, какие-то заводы из него что-то брали в Армянске или где-то ещё. Ну ещё засушливый Керченский полуостров за счёт этой воды выживал разве что. Там таки нет рек, и сухая степь. Но там особо и не живёт никто.
Так что гуманитарной катастрофы с водой в Крыму в принципе быть не может. И все разговоры о поставках воды в Крым - это попытки сотрудничества с врагами, за что нужно судить по 111-й!
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14.08.2020 18:40 Відповісти
А зачем нам об этом сообщать, типа мы были так озадачены, а есть ли там катастрофа, в правительстве нас успокоили. Та нам глубоко по...уй что там у них, хоть каждый день катастрофы
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14.08.2020 20:29 Відповісти
Лапти водопроводы проложили....вояки делали...но ещё не вечер...ждём...
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14.08.2020 20:57 Відповісти
Лапти водопроводы проложили....вояки делали...но ещё не вечер...ждём...Рухнет вместе с крымским мостом....и ЗАПАНУЕМ!!
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14.08.2020 21:00 Відповісти
 
 