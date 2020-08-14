Гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає, - глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою, а ця теза була вигадана пропагандою Російської Федерації.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Криму існує криза з постачанням води на військові бази і для важкої промисловості.

"Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Цю тезу про гуманітарну кризу вигадала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду до Криму. Люди, які проживають у Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарну кризу - це саме посилення російського сигналу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в разі, якщо проблеми з водопостачанням стосуватимуться населення, Україна подумає, як можна допомогти.

"Але я хочу наголосити, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення подачі води в Крим можливе лише в контексті деокупації півострова", - додав Кулеба.

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