РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7072 посетителя онлайн
Новости
6 499 33

Энергорынок по новым правилам не сработал

Энергорынок по новым правилам не сработал

Новая система формирования цены продажи электроэнергии государственными энергогенерирующими компаниями не смогла обеспечить свободные торги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Оператора рынка и Украинской энергетической биржи.

Так, со вчерашнего дня вступило в силу Постановление Правительства № 694 от 05.08.2020, которое определило новый алгоритм ПСО для государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Согласно новому алгоритму, компания "Энергоатом" до 50% производимой электроэнергии обязана продавать по цене 0,01 грн/кВт государственному предприятию "Гарантированный Покупатель", а остаточные 40% - может продавать по двусторонним договорам и на рынке на сутки вперед, но по стоимости не ниже, чем определено постановлением.

Согласно информации, компания "Энергоатом" сегодня впервые вышла на рынок двусторонних договоров по новым правилам с объемом 800МВт/ч и стоимостью 1300 грн за МВт/ч, но не смогла продать ни одного МВт, так как средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч. В то же время, указанное постановление не позволяет продавать электроэнергию по цене выше, чем та, которая определена по формуле.

Похожая ситуация сложилась и на рынке на сутки наперед. Поскольку спрос и предложение на рынке критически не сбалансированы, более 56 тыс. МВт/ч электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не были реализованы и выпали на т.н. балансирующий рынок, где будут торговаться уже оператором энергорынка с дисконтом в 45%. В результате на всех сегментах рынка компания не смогла реализовать свою продукцию и вместо прибыли получила убытки. Получить комментарии в компании на данный момент не удалось.

Также читайте: Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов

Автор: 

Энергоатом (412) Энергорынок (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Обана!
А Трускавєцкіє спєціалісти, так дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:35 Ответить
+8
Энергорынок может работать только по правилам рыночной экономики, но никак не по правилам дЗебильного дерибана.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:42 Ответить
+5
шо то пашло не так ? а в уме уже барыши посчитали))))
показать весь комментарий
14.08.2020 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обана!
А Трускавєцкіє спєціалісти, так дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:35 Ответить
КАКОЙ РЫНОК в лучшем случае блошинный дикий базарчик.. где то в Бердычеве после 23 часов после пьянки без закуски...
показать весь комментарий
14.08.2020 17:04 Ответить
шо то пашло не так ? а в уме уже барыши посчитали))))
показать весь комментарий
14.08.2020 16:37 Ответить
в том же уме, который насчитал учителям зарплату в 4 тыс. евро...
показать весь комментарий
14.08.2020 16:46 Ответить
согласен.... про "ум" я погорячился ))))))))
показать весь комментарий
14.08.2020 16:49 Ответить
У чому, у чому? Звідки у зелених шмарклях уму взятись? Схоже, що там навіть мозку нема. Тільки спинний - той, що руками руйнівно-загребущими керує на рефлексах...
показать весь комментарий
14.08.2020 17:49 Ответить
так написав жеж (16.49)- погрячкував ))))
показать весь комментарий
14.08.2020 17:53 Ответить
Я того не побачив. Бо як прочитав про їхній "ум" - аж тіпнувся...
показать весь комментарий
14.08.2020 17:55 Ответить
Энергорынок может работать только по правилам рыночной экономики, но никак не по правилам дЗебильного дерибана.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:42 Ответить
обязана продавать по цене 0,01 грн/кВт государственному предприятию "Гарантированный Покупатель", Источник: https://censor.net/n3213852

энергоатом продает квт по 1 копейке государственному предприятия...потом эта энергия перемешивается с частной энергией ахметки и цена для потребителя становится 2 грн. Так кто же наваривается
показать весь комментарий
14.08.2020 16:42 Ответить
А вы еще больше взвинтите тарифы, может тогда продадите все.
" средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч Источник: https://censor.net/n3213852...
Уроды, бnяgь, не могут продать на рынке дороже 1.1гр/кВт, а народу хотят поднять почти до двух гривен! И это при том, что берут у производителей электроенергию по 1 копейки!
показать весь комментарий
14.08.2020 16:49 Ответить
Лох должен страдать! Наголосовали - пускай расплачиваются!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 17:51 Ответить
"а вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь"(с)
показать весь комментарий
14.08.2020 16:49 Ответить
Шмыгаля на палю.Премьер хренов,гнать в три шияки.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:50 Ответить
Услышав это, Ахметов аж подскочил... вы в своем уме ?! Азметовского менеджера при премьерстве которого в того гешефт попер в 14 раз больше, чем при злачыннам марадьоре - и на палю?! )))
показать весь комментарий
14.08.2020 17:01 Ответить
Неправильный заголовок, надо - Зелёная плесень опять феерично наложила себе в штаны.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:51 Ответить
Зробылы сэбэ разам в свои тупые собачьих рты )))
показать весь комментарий
14.08.2020 16:59 Ответить
зеленые ещё один рынок сломали, бо они тупые
показать весь комментарий
14.08.2020 16:56 Ответить
А чо ж гидрант кварталовский не подсуетился??? Это ж его обязанность гарантировать соблюдение законов, нет?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:57 Ответить
Раз может бороться с дальнобойщикам, значит и геруса каламоевского заборет)))
показать весь комментарий
14.08.2020 16:58 Ответить
У зебилов ничего не работает. И не будет работать
показать весь комментарий
14.08.2020 17:12 Ответить
можно огласить что хоть как-то заработало в этом недогоссударстве ?
показать весь комментарий
14.08.2020 17:20 Ответить
///зато это по старинке срабатывает )))
На сайте Першотравенского горсовета (Днепропетровская обл.) появилось объявление о намерении изменить тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги местного жилищно-коммунального предприятия.

Согласно новым расчетам тариф в следующем отопительном сезоне должен существенно повыситься.
В объявлении, в частности, отмечается следующее.
Збільшення тарифу................. за категоріями споживачів склало:
41,9% -для населення,
28,8% - для бюджетних установ та організацій,
18,9% - для інших споживачів.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів
показать весь комментарий
14.08.2020 17:35 Ответить
Шо опять мимо корыта рылом, аль наоборот. Шойсь та я не пойму этих философов свободного рынка и объ-баловки на нём. Толь головой слабы толь умом, шо ни сотворять всё мимо, а рехмормы тольке пол царапають.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:40 Ответить
сначала делают убытки а потом просят государство поднять цены что бы убытки покрыть

Я СЧИТАЮ ТАК: ЕСЛИ КУПИЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГИЮ С ДИСКОНТОМ ТО И НАСЕЛЕНИЮ ПРОДАВАЙТЕ С ДИСКОНТОМ!!!

а то махирнаторы намутят делов, потом скупят по дешовке, а с населения снимут по полной. вот вам и миллиончики.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:51 Ответить
Чет я вообще не понял написанное.... Энергорынок не работает потому, что Энергоатом не смог продать по цене выше сложившейся на рынке.... Вот сюрприз! Ну прям Адам Смит в гробу переворачивается!
показать весь комментарий
14.08.2020 17:52 Ответить
Який н-й ринок? Права рука охмєтова із лівою бореться?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:07 Ответить
Я от вас, ребята, балдею. Из вас хоть один, хоть один киловатт-час, хоть кому-нибудь продал? Удел вашего рынка - игра "монополия"
показать весь комментарий
14.08.2020 18:29 Ответить
Внезапно! Впрочем, зелебобики сами хотели того, чтобы единственным критерием отбора на должность "по новому" была полная профнепригодность.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:50 Ответить
Ахметов все зарубил и рынок под себя переформатировал.Иначе бы его электроэнергия была бы никому не нужна!Есть дешеаая электронергия с аэс,которая може обеспечить Украину на 80% электричеством.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:29 Ответить
Я понять не могу ! А какого хера пытаются продать ДОРОЖЕ чем на рынке при закупке в 1 копейку !?
Зачем вообще превышать рыночную цену - вы даже при цене ниже рыночной более чем в 10 000% наваре !?
показать весь комментарий
15.08.2020 13:34 Ответить
 
 