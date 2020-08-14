Энергорынок по новым правилам не сработал

Новая система формирования цены продажи электроэнергии государственными энергогенерирующими компаниями не смогла обеспечить свободные торги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Оператора рынка и Украинской энергетической биржи.

Так, со вчерашнего дня вступило в силу Постановление Правительства № 694 от 05.08.2020, которое определило новый алгоритм ПСО для государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Согласно новому алгоритму, компания "Энергоатом" до 50% производимой электроэнергии обязана продавать по цене 0,01 грн/кВт государственному предприятию "Гарантированный Покупатель", а остаточные 40% - может продавать по двусторонним договорам и на рынке на сутки вперед, но по стоимости не ниже, чем определено постановлением.

Согласно информации, компания "Энергоатом" сегодня впервые вышла на рынок двусторонних договоров по новым правилам с объемом 800МВт/ч и стоимостью 1300 грн за МВт/ч, но не смогла продать ни одного МВт, так как средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч. В то же время, указанное постановление не позволяет продавать электроэнергию по цене выше, чем та, которая определена по формуле.

Похожая ситуация сложилась и на рынке на сутки наперед. Поскольку спрос и предложение на рынке критически не сбалансированы, более 56 тыс. МВт/ч электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не были реализованы и выпали на т.н. балансирующий рынок, где будут торговаться уже оператором энергорынка с дисконтом в 45%. В результате на всех сегментах рынка компания не смогла реализовать свою продукцию и вместо прибыли получила убытки. Получить комментарии в компании на данный момент не удалось.

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