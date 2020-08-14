Энергорынок по новым правилам не сработал
Новая система формирования цены продажи электроэнергии государственными энергогенерирующими компаниями не смогла обеспечить свободные торги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Оператора рынка и Украинской энергетической биржи.
Так, со вчерашнего дня вступило в силу Постановление Правительства № 694 от 05.08.2020, которое определило новый алгоритм ПСО для государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Согласно новому алгоритму, компания "Энергоатом" до 50% производимой электроэнергии обязана продавать по цене 0,01 грн/кВт государственному предприятию "Гарантированный Покупатель", а остаточные 40% - может продавать по двусторонним договорам и на рынке на сутки вперед, но по стоимости не ниже, чем определено постановлением.
Согласно информации, компания "Энергоатом" сегодня впервые вышла на рынок двусторонних договоров по новым правилам с объемом 800МВт/ч и стоимостью 1300 грн за МВт/ч, но не смогла продать ни одного МВт, так как средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч. В то же время, указанное постановление не позволяет продавать электроэнергию по цене выше, чем та, которая определена по формуле.
Похожая ситуация сложилась и на рынке на сутки наперед. Поскольку спрос и предложение на рынке критически не сбалансированы, более 56 тыс. МВт/ч электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не были реализованы и выпали на т.н. балансирующий рынок, где будут торговаться уже оператором энергорынка с дисконтом в 45%. В результате на всех сегментах рынка компания не смогла реализовать свою продукцию и вместо прибыли получила убытки. Получить комментарии в компании на данный момент не удалось.
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А Трускавєцкіє спєціалісти, так
дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
энергоатом продает квт по 1 копейке государственному предприятия...потом эта энергия перемешивается с частной энергией ахметки и цена для потребителя становится 2 грн. Так кто же наваривается
" средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч Источник: https://censor.net/n3213852...
Уроды, бnяgь, не могут продать на рынке дороже 1.1гр/кВт, а народу хотят поднять почти до двух гривен! И это при том, что берут у производителей электроенергию по 1 копейки!
На сайте Першотравенского горсовета (Днепропетровская обл.) появилось объявление о намерении изменить тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги местного жилищно-коммунального предприятия.
Согласно новым расчетам тариф в следующем отопительном сезоне должен существенно повыситься.
В объявлении, в частности, отмечается следующее.
Збільшення тарифу................. за категоріями споживачів склало:
41,9% -для населення,
28,8% - для бюджетних установ та організацій,
18,9% - для інших споживачів.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів
Я СЧИТАЮ ТАК: ЕСЛИ КУПИЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГИЮ С ДИСКОНТОМ ТО И НАСЕЛЕНИЮ ПРОДАВАЙТЕ С ДИСКОНТОМ!!!
а то махирнаторы намутят делов, потом скупят по дешовке, а с населения снимут по полной. вот вам и миллиончики.
Зачем вообще превышать рыночную цену - вы даже при цене ниже рыночной более чем в 10 000% наваре !?