Енергоринок за новими правилами не спрацював

Нова система формування ціни продажу електроенергії державними енергогенеруючими компаніями не змогла забезпечити вільні торги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Оператора ринку та Української енергетичної біржі.

Так, від учора набула чинності Постанова Уряду № 694 від 05.08.2020, яка визначила новий алгоритм ПСО для державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Згідно з новим алгоритмом, компанія "Енергоатом" до 50% виробленої електроенергії зобов'язана продавати за ціною 0,01 грн/кВт державному підприємству "Гарантований Покупець", а залишкові 40% - може продавати за двосторонніми договорами і на ринку на добу вперед, але за вартістю не нижчою, ніж визначено постановою.

Згідно з інформацією, компанія "Енергоатом" сьогодні вперше вийшла на ринок двосторонніх договорів за новими правилами з об'ємом 800МВт/год і вартістю 1300 грн за МВт/год, але не змогла продати жодного МВт, оскільки середня ціна на ринку за останній період становила до 1100 грн за МВт/год. Водночас зазначена постанова не дозволяє продавати електроенергію за ціною вищою, ніж та, яка визначена за формулою.

Схожа ситуація склалася і на ринку на добу наперед. Оскільки попит і пропозиція на ринку критично не збалансовані, понад 56 тис. МВт/год електроенергії НАЕК "Енергоатом" не були реалізовані і випали на т.зв. балансуючий ринок, де будуть торгуватися вже оператором енергоринку з дисконтом в 45%. У результаті на всіх сегментах ринку компанія не змогла реалізувати свою продукцію і замість прибутку отримала збитки. Отримати коментарі в компанії на цей момент не вдалося.

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