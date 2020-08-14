Енергоринок за новими правилами не спрацював
Нова система формування ціни продажу електроенергії державними енергогенеруючими компаніями не змогла забезпечити вільні торги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Оператора ринку та Української енергетичної біржі.
Так, від учора набула чинності Постанова Уряду № 694 від 05.08.2020, яка визначила новий алгоритм ПСО для державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Згідно з новим алгоритмом, компанія "Енергоатом" до 50% виробленої електроенергії зобов'язана продавати за ціною 0,01 грн/кВт державному підприємству "Гарантований Покупець", а залишкові 40% - може продавати за двосторонніми договорами і на ринку на добу вперед, але за вартістю не нижчою, ніж визначено постановою.
Згідно з інформацією, компанія "Енергоатом" сьогодні вперше вийшла на ринок двосторонніх договорів за новими правилами з об'ємом 800МВт/год і вартістю 1300 грн за МВт/год, але не змогла продати жодного МВт, оскільки середня ціна на ринку за останній період становила до 1100 грн за МВт/год. Водночас зазначена постанова не дозволяє продавати електроенергію за ціною вищою, ніж та, яка визначена за формулою.
Схожа ситуація склалася і на ринку на добу наперед. Оскільки попит і пропозиція на ринку критично не збалансовані, понад 56 тис. МВт/год електроенергії НАЕК "Енергоатом" не були реалізовані і випали на т.зв. балансуючий ринок, де будуть торгуватися вже оператором енергоринку з дисконтом в 45%. У результаті на всіх сегментах ринку компанія не змогла реалізувати свою продукцію і замість прибутку отримала збитки. Отримати коментарі в компанії на цей момент не вдалося.
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А Трускавєцкіє спєціалісти, так
дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
энергоатом продает квт по 1 копейке государственному предприятия...потом эта энергия перемешивается с частной энергией ахметки и цена для потребителя становится 2 грн. Так кто же наваривается
" средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч Источник: https://censor.net/n3213852...
Уроды, бnяgь, не могут продать на рынке дороже 1.1гр/кВт, а народу хотят поднять почти до двух гривен! И это при том, что берут у производителей электроенергию по 1 копейки!
На сайте Першотравенского горсовета (Днепропетровская обл.) появилось объявление о намерении изменить тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги местного жилищно-коммунального предприятия.
Согласно новым расчетам тариф в следующем отопительном сезоне должен существенно повыситься.
В объявлении, в частности, отмечается следующее.
Збільшення тарифу................. за категоріями споживачів склало:
41,9% -для населення,
28,8% - для бюджетних установ та організацій,
18,9% - для інших споживачів.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів
Я СЧИТАЮ ТАК: ЕСЛИ КУПИЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГИЮ С ДИСКОНТОМ ТО И НАСЕЛЕНИЮ ПРОДАВАЙТЕ С ДИСКОНТОМ!!!
а то махирнаторы намутят делов, потом скупят по дешовке, а с населения снимут по полной. вот вам и миллиончики.
Зачем вообще превышать рыночную цену - вы даже при цене ниже рыночной более чем в 10 000% наваре !?