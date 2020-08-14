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Енергоринок за новими правилами не спрацював

Енергоринок за новими правилами не спрацював

Нова система формування ціни продажу електроенергії державними енергогенеруючими компаніями не змогла забезпечити вільні торги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Оператора ринку та Української енергетичної біржі.

Так, від учора набула чинності Постанова Уряду № 694 від 05.08.2020, яка визначила новий алгоритм ПСО для державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Згідно з новим алгоритмом, компанія "Енергоатом" до 50% виробленої електроенергії зобов'язана продавати за ціною 0,01 грн/кВт державному підприємству "Гарантований Покупець", а залишкові 40% - може продавати за двосторонніми договорами і на ринку на добу вперед, але за вартістю не нижчою, ніж визначено постановою.

Згідно з інформацією, компанія "Енергоатом" сьогодні вперше вийшла на ринок двосторонніх договорів за новими правилами з об'ємом 800МВт/год і вартістю 1300 грн за МВт/год, але не змогла продати жодного МВт, оскільки середня ціна на ринку за останній період становила до 1100 грн за МВт/год. Водночас зазначена постанова не дозволяє продавати електроенергію за ціною вищою, ніж та, яка визначена за формулою.

Схожа ситуація склалася і на ринку на добу наперед. Оскільки попит і пропозиція на ринку критично не збалансовані, понад 56 тис. МВт/год електроенергії НАЕК "Енергоатом" не були реалізовані і випали на т.зв. балансуючий ринок, де будуть торгуватися вже оператором енергоринку з дисконтом в 45%. У результаті на всіх сегментах ринку компанія не змогла реалізувати свою продукцію і замість прибутку отримала збитки. Отримати коментарі в компанії на цей момент не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не ухвалює постанову для порятунку "Енергоатому", прем'єр Шмигаль захищає інтереси олігархів, які доять енергоринок, - Бутусов

Автор: 

Енергоатом (1649) Енергоринок (146)


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Топ коментарі
+13
Обана!
А Трускавєцкіє спєціалісти, так дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
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14.08.2020 16:35 Відповісти
+8
Энергорынок может работать только по правилам рыночной экономики, но никак не по правилам дЗебильного дерибана.
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14.08.2020 16:42 Відповісти
+5
шо то пашло не так ? а в уме уже барыши посчитали))))
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14.08.2020 16:37 Відповісти
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А Трускавєцкіє спєціалісти, так дьшалістаралісь, так старалісь...
Ашожтакоє?
Фазу пєрєпуталі ?
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14.08.2020 16:35 Відповісти
КАКОЙ РЫНОК в лучшем случае блошинный дикий базарчик.. где то в Бердычеве после 23 часов после пьянки без закуски...
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14.08.2020 17:04 Відповісти
шо то пашло не так ? а в уме уже барыши посчитали))))
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14.08.2020 16:37 Відповісти
в том же уме, который насчитал учителям зарплату в 4 тыс. евро...
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14.08.2020 16:46 Відповісти
согласен.... про "ум" я погорячился ))))))))
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14.08.2020 16:49 Відповісти
У чому, у чому? Звідки у зелених шмарклях уму взятись? Схоже, що там навіть мозку нема. Тільки спинний - той, що руками руйнівно-загребущими керує на рефлексах...
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14.08.2020 17:49 Відповісти
так написав жеж (16.49)- погрячкував ))))
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14.08.2020 17:53 Відповісти
Я того не побачив. Бо як прочитав про їхній "ум" - аж тіпнувся...
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14.08.2020 17:55 Відповісти
Энергорынок может работать только по правилам рыночной экономики, но никак не по правилам дЗебильного дерибана.
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14.08.2020 16:42 Відповісти
обязана продавать по цене 0,01 грн/кВт государственному предприятию "Гарантированный Покупатель", Источник: https://censor.net/n3213852

энергоатом продает квт по 1 копейке государственному предприятия...потом эта энергия перемешивается с частной энергией ахметки и цена для потребителя становится 2 грн. Так кто же наваривается
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14.08.2020 16:42 Відповісти
А вы еще больше взвинтите тарифы, может тогда продадите все.
" средняя цена на рынке за последний период составляла до 1100 грн за МВт/ч Источник: https://censor.net/n3213852...
Уроды, бnяgь, не могут продать на рынке дороже 1.1гр/кВт, а народу хотят поднять почти до двух гривен! И это при том, что берут у производителей электроенергию по 1 копейки!
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14.08.2020 16:49 Відповісти
Лох должен страдать! Наголосовали - пускай расплачиваются!!!
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14.08.2020 17:51 Відповісти
"а вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь"(с)
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14.08.2020 16:49 Відповісти
Шмыгаля на палю.Премьер хренов,гнать в три шияки.
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14.08.2020 16:50 Відповісти
Услышав это, Ахметов аж подскочил... вы в своем уме ?! Азметовского менеджера при премьерстве которого в того гешефт попер в 14 раз больше, чем при злачыннам марадьоре - и на палю?! )))
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14.08.2020 17:01 Відповісти
Неправильный заголовок, надо - Зелёная плесень опять феерично наложила себе в штаны.
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14.08.2020 16:51 Відповісти
Зробылы сэбэ разам в свои тупые собачьих рты )))
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14.08.2020 16:59 Відповісти
зеленые ещё один рынок сломали, бо они тупые
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14.08.2020 16:56 Відповісти
А чо ж гидрант кварталовский не подсуетился??? Это ж его обязанность гарантировать соблюдение законов, нет?
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14.08.2020 16:57 Відповісти
Раз может бороться с дальнобойщикам, значит и геруса каламоевского заборет)))
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14.08.2020 16:58 Відповісти
У зебилов ничего не работает. И не будет работать
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14.08.2020 17:12 Відповісти
можно огласить что хоть как-то заработало в этом недогоссударстве ?
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14.08.2020 17:20 Відповісти
///зато это по старинке срабатывает )))
На сайте Першотравенского горсовета (Днепропетровская обл.) появилось объявление о намерении изменить тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги местного жилищно-коммунального предприятия.

Согласно новым расчетам тариф в следующем отопительном сезоне должен существенно повыситься.
В объявлении, в частности, отмечается следующее.
Збільшення тарифу................. за категоріями споживачів склало:
41,9% -для населення,
28,8% - для бюджетних установ та організацій,
18,9% - для інших споживачів.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Шо опять мимо корыта рылом, аль наоборот. Шойсь та я не пойму этих философов свободного рынка и объ-баловки на нём. Толь головой слабы толь умом, шо ни сотворять всё мимо, а рехмормы тольке пол царапають.
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14.08.2020 17:40 Відповісти
сначала делают убытки а потом просят государство поднять цены что бы убытки покрыть

Я СЧИТАЮ ТАК: ЕСЛИ КУПИЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГИЮ С ДИСКОНТОМ ТО И НАСЕЛЕНИЮ ПРОДАВАЙТЕ С ДИСКОНТОМ!!!

а то махирнаторы намутят делов, потом скупят по дешовке, а с населения снимут по полной. вот вам и миллиончики.
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14.08.2020 17:51 Відповісти
Чет я вообще не понял написанное.... Энергорынок не работает потому, что Энергоатом не смог продать по цене выше сложившейся на рынке.... Вот сюрприз! Ну прям Адам Смит в гробу переворачивается!
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14.08.2020 17:52 Відповісти
Який н-й ринок? Права рука охмєтова із лівою бореться?
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14.08.2020 18:07 Відповісти
Я от вас, ребята, балдею. Из вас хоть один, хоть один киловатт-час, хоть кому-нибудь продал? Удел вашего рынка - игра "монополия"
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14.08.2020 18:29 Відповісти
Внезапно! Впрочем, зелебобики сами хотели того, чтобы единственным критерием отбора на должность "по новому" была полная профнепригодность.
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14.08.2020 18:50 Відповісти
Ахметов все зарубил и рынок под себя переформатировал.Иначе бы его электроэнергия была бы никому не нужна!Есть дешеаая электронергия с аэс,которая може обеспечить Украину на 80% электричеством.
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14.08.2020 23:29 Відповісти
Я понять не могу ! А какого хера пытаются продать ДОРОЖЕ чем на рынке при закупке в 1 копейку !?
Зачем вообще превышать рыночную цену - вы даже при цене ниже рыночной более чем в 10 000% наваре !?
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15.08.2020 13:34 Відповісти
 
 