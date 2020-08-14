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Новости Революция в Беларуси
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Погибшего на акции протеста в Беларуси будут хоронить 15 августа

Погибшего на акции протеста в Беларуси будут хоронить 15 августа

Прощание с погибшим на акции протеста в Беларуси Александром Тарайковским пройдет 15 августа в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA.

Отмечается, что прощаться будут в 12:00 по адресу улица Ольшевского, 12.

Семья погибшего просит прийти всех жителей Минска, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.

Сами похороны пройдут на Западном кладбище.

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Автор: 

Беларусь (7937) смерть (9260)


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Земля Пухом!
И да, мы помним Жизневского!!!
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14.08.2020 16:56 Ответить
Пухом земля,парняге.Он хотел как лучше Беларуси,главное чтобы не напрасно.
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14.08.2020 16:56 Ответить
***-ая передача "60 врунов по очереди"(продюссер амбарцумов) в лице пони продолжает утверждать,что он хотел гранату бросить и сам взорвался.Вспоминается как в 90-е(война в Карабахе) 5 раз были взрывы в поезде Баку-Москва. Свиньи наТВ Москвы утверждали, что это боевики из Баку в поезде "игрались с гранатами и взрывались" Еще тогда их подконтрольные СМИ были мусором не нужным.
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14.08.2020 17:54 Ответить
Ви́ктор Цой разбился - 15 августа 1990 года

Завтра ровно 30 лет со дня его смерти, но "Мы ждём перемен" звучит даже актуальней, чем когда он её исполнял.
Белорусы, не осрамите память поэта!
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14.08.2020 18:41 Ответить
Загиблого на акції протесту в Білорусі будуть ховати 15 серпня - Цензор.НЕТ 5279
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14.08.2020 19:03 Ответить
Вангую: будут провокации. И возможно к нему присоединятся другие.
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15.08.2020 07:23 Ответить
 
 