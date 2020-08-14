1 980 6
Погибшего на акции протеста в Беларуси будут хоронить 15 августа
Прощание с погибшим на акции протеста в Беларуси Александром Тарайковским пройдет 15 августа в Минске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA.
Отмечается, что прощаться будут в 12:00 по адресу улица Ольшевского, 12.
Семья погибшего просит прийти всех жителей Минска, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.
Сами похороны пройдут на Западном кладбище.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И да, мы помним Жизневского!!!
Завтра ровно 30 лет со дня его смерти, но "Мы ждём перемен" звучит даже актуальней, чем когда он её исполнял.
Белорусы, не осрамите память поэта!