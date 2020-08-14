Погибшего на акции протеста в Беларуси будут хоронить 15 августа

Прощание с погибшим на акции протеста в Беларуси Александром Тарайковским пройдет 15 августа в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA.

Отмечается, что прощаться будут в 12:00 по адресу улица Ольшевского, 12.

Семья погибшего просит прийти всех жителей Минска, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.

Сами похороны пройдут на Западном кладбище.

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