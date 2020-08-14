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Новини Революція в Білорусі
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Загиблого на акції протесту в Білорусі будуть ховати 15 серпня

Загиблого на акції протесту в Білорусі будуть ховати 15 серпня

Прощання із загиблим на акції протесту в Білорусі Олександром Тарайковським відбудеться 15 серпня в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

Зазначають, що прощатися будуть о 12:00 за адресою вулиця Ольшевського, 12.

Сім'я загиблого просить прийти всіх жителів Мінська, щоб віддати данину пам'яті людині, яка загинула за свободу Білорусі.

Сам похорон відбудеться на Західному кладовищі.

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Білорусь (7987) смерть (6788)


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Земля Пухом!
И да, мы помним Жизневского!!!
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14.08.2020 16:56 Відповісти
Пухом земля,парняге.Он хотел как лучше Беларуси,главное чтобы не напрасно.
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14.08.2020 16:56 Відповісти
***-ая передача "60 врунов по очереди"(продюссер амбарцумов) в лице пони продолжает утверждать,что он хотел гранату бросить и сам взорвался.Вспоминается как в 90-е(война в Карабахе) 5 раз были взрывы в поезде Баку-Москва. Свиньи наТВ Москвы утверждали, что это боевики из Баку в поезде "игрались с гранатами и взрывались" Еще тогда их подконтрольные СМИ были мусором не нужным.
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14.08.2020 17:54 Відповісти
Ви́ктор Цой разбился - 15 августа 1990 года

Завтра ровно 30 лет со дня его смерти, но "Мы ждём перемен" звучит даже актуальней, чем когда он её исполнял.
Белорусы, не осрамите память поэта!
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14.08.2020 18:41 Відповісти
Загиблого на акції протесту в Білорусі будуть ховати 15 серпня - Цензор.НЕТ 5279
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14.08.2020 19:03 Відповісти
Вангую: будут провокации. И возможно к нему присоединятся другие.
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15.08.2020 07:23 Відповісти
 
 