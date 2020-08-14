Загиблого на акції протесту в Білорусі будуть ховати 15 серпня

Прощання із загиблим на акції протесту в Білорусі Олександром Тарайковським відбудеться 15 серпня в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

Зазначають, що прощатися будуть о 12:00 за адресою вулиця Ольшевського, 12.

Сім'я загиблого просить прийти всіх жителів Мінська, щоб віддати данину пам'яті людині, яка загинула за свободу Білорусі.

Сам похорон відбудеться на Західному кладовищі.

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