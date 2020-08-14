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Новости Агрессия России против Украины
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Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС

Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак доложил Президенту Владимиру Зеленскому, что режим тишины на линии разграничения на Донбассе соблюдается.

Об этом Хомчак заявил на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Обстрелов не было", - доложил Хомчак.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", ссылаясь на карантинные меры, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ. Однако в то же время в "Новотроицком" они дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста, отметил Хомчак.

Также читайте: Хомчак об одиночных выстрелах наемников РФ во время перемирия: "Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные и не долетают до наших позиций"

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+15
Так сегодня обстрел был! Или это что-бы не растраливать ослика?! А то сегодня его ЦИК растроил!
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14.08.2020 17:10 Ответить
+8
...ответных обстрелов кацапских войск всу не было...
Остальное Хомчак приказал не фиксировать...
Хорошо же его кацапы в макеевском плену при бегстве с Иловайск обработали, не поспоришь...
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14.08.2020 17:11 Ответить
+8
Хомчак Іловайський вважає що то під Авдіївкою петарди рвалися.
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14.08.2020 17:22 Ответить
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Так сегодня обстрел был! Или это что-бы не растраливать ослика?! А то сегодня его ЦИК растроил!
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14.08.2020 17:10 Ответить
Хомчак Іловайський вважає що то під Авдіївкою петарди рвалися.
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14.08.2020 17:22 Ответить
...ответных обстрелов кацапских войск всу не было...
Остальное Хомчак приказал не фиксировать...
Хорошо же его кацапы в макеевском плену при бегстве с Иловайск обработали, не поспоришь...
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14.08.2020 17:11 Ответить
Когда уже школа начнется, шоб на цензора нормальные редакторы появились.
Заголовок жесть))
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14.08.2020 17:11 Ответить
не віриш хомчаку ?
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14.08.2020 17:18 Ответить
Так він сам собі Хоумчак.
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14.08.2020 17:21 Ответить
Ты не способна воспринимать текст. Отвянь.
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14.08.2020 17:25 Ответить
А я не заглиблююсь в тролячі балачки.
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14.08.2020 17:26 Ответить
Только названия читаешь?
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14.08.2020 17:28 Ответить
Це твій брат - акробОт ?
Чого прибіг ?
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14.08.2020 17:30 Ответить
Та я знаю во что ты с головой заглыбылась)))
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14.08.2020 17:31 Ответить
Я ж не ти. Вгамуй свою фантазію, алконавте.
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14.08.2020 17:33 Ответить
Выпей таблеточку, у тебя крыша отъезжает
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14.08.2020 17:53 Ответить
Тобі школа не допоможе - твоя вчителька буде в шоці від правопису - краще сиди вдома і "обсир...ся"!
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14.08.2020 18:29 Ответить
Верить этому чму - себя не уважать, да из этого зелёного правительства, вообще никому нельзя верить, - сборище брехунов во главе с самим зелёнкой.
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14.08.2020 20:40 Ответить
Этим школа уже не поможет.
Поздно.
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14.08.2020 17:27 Ответить
Чим етім вам школа з братцем школа не допомогла ?
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14.08.2020 17:32 Ответить
Не нервничай так.
Тебе тоже уже не поможет.
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14.08.2020 17:34 Ответить
Хіба від сміху нервують ?
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14.08.2020 17:36 Ответить
Спроси у психиатра.
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14.08.2020 17:38 Ответить
В твого ?
Навіщо...Та і не розповість він про тебе.
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14.08.2020 17:42 Ответить
А шо может помочь тем, кто не знает как зовут фюрера русни?
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14.08.2020 17:37 Ответить
Очередное звание ему от нелоха.
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14.08.2020 17:11 Ответить
...сегодня у сепаров зарплата. Бухают.
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14.08.2020 17:15 Ответить
Та палят они и под бухло..Это с нашей стороны безропотное отсутствие ответного огня..Хомчак-приспособленец докладывает то,что желает слышать миротворец-Гарант..
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14.08.2020 17:25 Ответить
Спокойно и тихо, как в иловайских кустах
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14.08.2020 17:17 Ответить
Там ещё трое суток и кацапского ******** в макеевском плену было
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14.08.2020 17:20 Ответить
оце той самий тітушка))) (чому до речі не запатентував назву - вже б мільйонером став)))
Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 5550

...
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14.08.2020 17:18 Ответить
Зе вчора звільнив ОРДЛО і пів Криму? Не чули?
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14.08.2020 17:22 Ответить
він вважає, що Крим та ОРДЛО звільнив його коханий фуйло.
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14.08.2020 17:23 Ответить
Дивишся іноді на метелика, а це лише гусінь.
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14.08.2020 17:26 Ответить
та це моль
а не метелик.
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14.08.2020 17:27 Ответить
Тоді для нього пісня "Лаванда, горная лаванда..."🐸
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14.08.2020 17:30 Ответить
А попросите пожалуйста эту даму под комментарием которой вы лайкнули и обозвали меня гусеницей предоставить пруфы где бы я такое писал а то как то уж совсем убого получается.. оклеветали, оболгали и довольны
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14.08.2020 17:29 Ответить
А ви не пишіть провокаційні коментарі про закінчення війни.
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14.08.2020 17:31 Ответить
В чем провокация? Было обещание кандидата в президенты Зеленского закончить войну перед выборами. Теперь он президент. Теперь на фронте уже скоро месяц как затишье. Или вам хочется стрельбы и крови?
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14.08.2020 17:35 Ответить
Перемир'я не є закінченням війни, що вам добре відомо. Для чого ви флудити та сиплете сіль на рани людей?
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14.08.2020 17:37 Ответить
Согласен. Это еще не мир. Про состоявшийся мир я и не писал. Я писал =====*https://censor.net/user/473872

Мда! Уже скоро три недели как затишье. Неужели Зеля таки выполнит свое предвыборное обещание и закончит эту дебильную войну* === Однако меня очень радует тот факт что стрелять стали на много меньше и соответственно погибать и это большой шаг к миру.
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14.08.2020 17:40 Ответить
Дійсно, що ви просто троль. Все вам відомо, що Зе не закінчить війну.
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14.08.2020 18:06 Ответить
А вы как оказалась такой же туповатый и лживый человек как и та мадама) ложь, клевета, лицемерие и вечные попытки навешивания ярлыков собеседнику которого вы вообще не знаете кто он в стиле *аля бот* ввиду отсутствия возможности доводить свою позицию на основании фактов вот и вся ваша работа
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14.08.2020 18:39 Ответить
Закінчення війни і перемога- це одне й те ж? В моїх очах так. А у Ваших?
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14.08.2020 18:13 Ответить
Где затишье? Стреляют каждый день. И постоянно нарушают перемирие. Думаю что как раз совпало с выборами в Беларуси. Решит ***** проблему и снова начнется!
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14.08.2020 17:45 Ответить
До перемирия стреляли и каждый день были убитые и раненные.. сейчас потери минимальные. Их практически нет. Погибший вчера погиб не от обстрела а подорвался на мине съехав с нужной дороги. А это означает что на смену точечных ударов артиллерией пришли шальные автоматные очереди.
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14.08.2020 17:51 Ответить
Ще й називає =дебільною=.
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14.08.2020 19:48 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/335177.html
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14.08.2020 17:24 Ответить
скажи, а хто почав ту дебільну війну ?
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14.08.2020 17:22 Ответить
Затишье это только до выборов. Вот какую цену заплатит украинский народ за это затишье мне не известно!
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14.08.2020 17:23 Ответить
Таки - да: выходит , подарил пуйлу твой зеля две области Украины и полуостров Крым впридачу. Выполнил взятые на себя каламойским и аваковым обещания. Не подвёл таки Патрушева после встречи в Омане.
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14.08.2020 17:23 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/335177.html
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14.08.2020 17:25 Ответить
Своїми словами пиши, бо по сепарським сайтам я не ходжу.
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14.08.2020 17:27 Ответить
*Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военного пути деоккупации оккупированной части Донбасса и Крымского полуострова не существует*. .. Вы там только мышкой кликните по ссылке и вас перекинут на сайт. Прочитаете.
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14.08.2020 17:31 Ответить
Те, що раніше писали мені відомо і це не змінює суті вашого коментаря.
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14.08.2020 17:33 Ответить
-Вам как удалось выйти живым и невредимым с Иловайска, вы что в кустах прятались?
- так обстрелов не было!
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14.08.2020 17:22 Ответить
Значит это подготовка к ним . За 6 лет пора изучить врага . Хотя , о чём я ? "сваты" на 1+1 . Детище зели .
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14.08.2020 17:22 Ответить
Днище зели. А дети отрекутся от него и фамилии сменят, когда подрастут...
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14.08.2020 17:24 Ответить
Виглядає так,що вся робота Зєлі заключається в напруженому чекання дзвінка Хомчака,який йому дзвонить і каже - всьо в порядку,Дим Димич,жертов нємає...І тоді Зєля заспокоюється і йде грати на піаніно...
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14.08.2020 17:44 Ответить
Освобождать Родину от оккупантов? Да ну его, земли у нас еще полно.
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14.08.2020 17:54 Ответить
Боже, яка гнида.
Обстрілів нема ?
Падаль.
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14.08.2020 19:46 Ответить
 
 