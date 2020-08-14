Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак доложил Президенту Владимиру Зеленскому, что режим тишины на линии разграничения на Донбассе соблюдается.

Об этом Хомчак заявил на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Обстрелов не было", - доложил Хомчак.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", ссылаясь на карантинные меры, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ. Однако в то же время в "Новотроицком" они дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста, отметил Хомчак.

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