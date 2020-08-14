Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів президентові Володимиру Зеленському, що режим тиші на лінії розмежування на Донбасі дотримується.

Про це Хомчак заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Обстрілів не було", - доповів Хомчак.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що вчора бойовики на КПВВ "Станиця Луганська", посилаючись на карантинні заходи, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ. Однак у той же час у "Новотроїцькому" вони дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив Хомчак.

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