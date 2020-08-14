Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів президентові Володимиру Зеленському, що режим тиші на лінії розмежування на Донбасі дотримується.
Про це Хомчак заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Обстрілів не було", - доповів Хомчак.
Окремо Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що вчора бойовики на КПВВ "Станиця Луганська", посилаючись на карантинні заходи, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ. Однак у той же час у "Новотроїцькому" вони дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив Хомчак.
Топ коментарі
+15 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар14.08.2020 17:10 Відповісти Посилання
+8 Li Quan
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+8 alex tem
показати весь коментар14.08.2020 17:22 Відповісти Посилання
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Остальное Хомчак приказал не фиксировать...
Хорошо же его кацапы в макеевском плену при бегстве с Иловайск обработали, не поспоришь...
Заголовок жесть))
Чого прибіг ?
Поздно.
Тебе тоже уже не поможет.
Навіщо...Та і не розповість він про тебе.
...
а не метелик.
Мда! Уже скоро три недели как затишье. Неужели Зеля таки выполнит свое предвыборное обещание и закончит эту дебильную войну* === Однако меня очень радует тот факт что стрелять стали на много меньше и соответственно погибать и это большой шаг к миру.
- так обстрелов не было!
Обстрілів нема ?
Падаль.