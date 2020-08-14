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Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС

Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів президентові Володимиру Зеленському, що режим тиші на лінії розмежування на Донбасі дотримується.

Про це Хомчак заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Обстрілів не було", - доповів Хомчак.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що вчора бойовики на КПВВ "Станиця Луганська", посилаючись на карантинні заходи, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ. Однак у той же час у "Новотроїцькому" вони дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив Хомчак.

Також читайте: Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

Зеленський Володимир (24584) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+15
Так сегодня обстрел был! Или это что-бы не растраливать ослика?! А то сегодня его ЦИК растроил!
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14.08.2020 17:10 Відповісти
+8
...ответных обстрелов кацапских войск всу не было...
Остальное Хомчак приказал не фиксировать...
Хорошо же его кацапы в макеевском плену при бегстве с Иловайск обработали, не поспоришь...
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14.08.2020 17:11 Відповісти
+8
Хомчак Іловайський вважає що то під Авдіївкою петарди рвалися.
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14.08.2020 17:22 Відповісти
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Так сегодня обстрел был! Или это что-бы не растраливать ослика?! А то сегодня его ЦИК растроил!
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14.08.2020 17:10 Відповісти
Хомчак Іловайський вважає що то під Авдіївкою петарди рвалися.
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14.08.2020 17:22 Відповісти
...ответных обстрелов кацапских войск всу не было...
Остальное Хомчак приказал не фиксировать...
Хорошо же его кацапы в макеевском плену при бегстве с Иловайск обработали, не поспоришь...
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14.08.2020 17:11 Відповісти
Когда уже школа начнется, шоб на цензора нормальные редакторы появились.
Заголовок жесть))
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14.08.2020 17:11 Відповісти
не віриш хомчаку ?
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14.08.2020 17:18 Відповісти
Так він сам собі Хоумчак.
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14.08.2020 17:21 Відповісти
Ты не способна воспринимать текст. Отвянь.
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14.08.2020 17:25 Відповісти
А я не заглиблююсь в тролячі балачки.
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Только названия читаешь?
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14.08.2020 17:28 Відповісти
Це твій брат - акробОт ?
Чого прибіг ?
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14.08.2020 17:30 Відповісти
Та я знаю во что ты с головой заглыбылась)))
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14.08.2020 17:31 Відповісти
Я ж не ти. Вгамуй свою фантазію, алконавте.
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14.08.2020 17:33 Відповісти
Выпей таблеточку, у тебя крыша отъезжает
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14.08.2020 17:53 Відповісти
Тобі школа не допоможе - твоя вчителька буде в шоці від правопису - краще сиди вдома і "обсир...ся"!
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14.08.2020 18:29 Відповісти
Верить этому чму - себя не уважать, да из этого зелёного правительства, вообще никому нельзя верить, - сборище брехунов во главе с самим зелёнкой.
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14.08.2020 20:40 Відповісти
Этим школа уже не поможет.
Поздно.
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14.08.2020 17:27 Відповісти
Чим етім вам школа з братцем школа не допомогла ?
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14.08.2020 17:32 Відповісти
Не нервничай так.
Тебе тоже уже не поможет.
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14.08.2020 17:34 Відповісти
Хіба від сміху нервують ?
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14.08.2020 17:36 Відповісти
Спроси у психиатра.
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14.08.2020 17:38 Відповісти
В твого ?
Навіщо...Та і не розповість він про тебе.
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14.08.2020 17:42 Відповісти
А шо может помочь тем, кто не знает как зовут фюрера русни?
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14.08.2020 17:37 Відповісти
Очередное звание ему от нелоха.
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14.08.2020 17:11 Відповісти
...сегодня у сепаров зарплата. Бухают.
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14.08.2020 17:15 Відповісти
Та палят они и под бухло..Это с нашей стороны безропотное отсутствие ответного огня..Хомчак-приспособленец докладывает то,что желает слышать миротворец-Гарант..
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14.08.2020 17:25 Відповісти
Спокойно и тихо, как в иловайских кустах
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14.08.2020 17:17 Відповісти
Там ещё трое суток и кацапского ******** в макеевском плену было
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14.08.2020 17:20 Відповісти
оце той самий тітушка))) (чому до речі не запатентував назву - вже б мільйонером став)))
Хомчак доповів Зеленському про відсутність обстрілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 5550

...
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14.08.2020 17:18 Відповісти
Зе вчора звільнив ОРДЛО і пів Криму? Не чули?
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14.08.2020 17:22 Відповісти
він вважає, що Крим та ОРДЛО звільнив його коханий фуйло.
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14.08.2020 17:23 Відповісти
Дивишся іноді на метелика, а це лише гусінь.
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14.08.2020 17:26 Відповісти
та це моль
а не метелик.
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14.08.2020 17:27 Відповісти
Тоді для нього пісня "Лаванда, горная лаванда..."🐸
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14.08.2020 17:30 Відповісти
А попросите пожалуйста эту даму под комментарием которой вы лайкнули и обозвали меня гусеницей предоставить пруфы где бы я такое писал а то как то уж совсем убого получается.. оклеветали, оболгали и довольны
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14.08.2020 17:29 Відповісти
А ви не пишіть провокаційні коментарі про закінчення війни.
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14.08.2020 17:31 Відповісти
В чем провокация? Было обещание кандидата в президенты Зеленского закончить войну перед выборами. Теперь он президент. Теперь на фронте уже скоро месяц как затишье. Или вам хочется стрельбы и крови?
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Перемир'я не є закінченням війни, що вам добре відомо. Для чого ви флудити та сиплете сіль на рани людей?
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14.08.2020 17:37 Відповісти
Согласен. Это еще не мир. Про состоявшийся мир я и не писал. Я писал =====*https://censor.net/user/473872

Мда! Уже скоро три недели как затишье. Неужели Зеля таки выполнит свое предвыборное обещание и закончит эту дебильную войну* === Однако меня очень радует тот факт что стрелять стали на много меньше и соответственно погибать и это большой шаг к миру.
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14.08.2020 17:40 Відповісти
Дійсно, що ви просто троль. Все вам відомо, що Зе не закінчить війну.
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14.08.2020 18:06 Відповісти
А вы как оказалась такой же туповатый и лживый человек как и та мадама) ложь, клевета, лицемерие и вечные попытки навешивания ярлыков собеседнику которого вы вообще не знаете кто он в стиле *аля бот* ввиду отсутствия возможности доводить свою позицию на основании фактов вот и вся ваша работа
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14.08.2020 18:39 Відповісти
Закінчення війни і перемога- це одне й те ж? В моїх очах так. А у Ваших?
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14.08.2020 18:13 Відповісти
Где затишье? Стреляют каждый день. И постоянно нарушают перемирие. Думаю что как раз совпало с выборами в Беларуси. Решит ***** проблему и снова начнется!
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14.08.2020 17:45 Відповісти
До перемирия стреляли и каждый день были убитые и раненные.. сейчас потери минимальные. Их практически нет. Погибший вчера погиб не от обстрела а подорвался на мине съехав с нужной дороги. А это означает что на смену точечных ударов артиллерией пришли шальные автоматные очереди.
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14.08.2020 17:51 Відповісти
Ще й називає =дебільною=.
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14.08.2020 19:48 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/335177.html
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14.08.2020 17:24 Відповісти
скажи, а хто почав ту дебільну війну ?
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14.08.2020 17:22 Відповісти
Затишье это только до выборов. Вот какую цену заплатит украинский народ за это затишье мне не известно!
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14.08.2020 17:23 Відповісти
Таки - да: выходит , подарил пуйлу твой зеля две области Украины и полуостров Крым впридачу. Выполнил взятые на себя каламойским и аваковым обещания. Не подвёл таки Патрушева после встречи в Омане.
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14.08.2020 17:23 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/335177.html
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14.08.2020 17:25 Відповісти
Своїми словами пиши, бо по сепарським сайтам я не ходжу.
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14.08.2020 17:27 Відповісти
*Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военного пути деоккупации оккупированной части Донбасса и Крымского полуострова не существует*. .. Вы там только мышкой кликните по ссылке и вас перекинут на сайт. Прочитаете.
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14.08.2020 17:31 Відповісти
Те, що раніше писали мені відомо і це не змінює суті вашого коментаря.
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14.08.2020 17:33 Відповісти
-Вам как удалось выйти живым и невредимым с Иловайска, вы что в кустах прятались?
- так обстрелов не было!
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14.08.2020 17:22 Відповісти
Значит это подготовка к ним . За 6 лет пора изучить врага . Хотя , о чём я ? "сваты" на 1+1 . Детище зели .
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14.08.2020 17:22 Відповісти
Днище зели. А дети отрекутся от него и фамилии сменят, когда подрастут...
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14.08.2020 17:24 Відповісти
Виглядає так,що вся робота Зєлі заключається в напруженому чекання дзвінка Хомчака,який йому дзвонить і каже - всьо в порядку,Дим Димич,жертов нємає...І тоді Зєля заспокоюється і йде грати на піаніно...
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Освобождать Родину от оккупантов? Да ну его, земли у нас еще полно.
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14.08.2020 17:54 Відповісти
Боже, яка гнида.
Обстрілів нема ?
Падаль.
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14.08.2020 19:46 Відповісти
 
 