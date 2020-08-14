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Новости Коронавирус и карантин
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В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19 среди иностранных студентов

В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19 среди иностранных студентов

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета вспышка заболевания COVID-19 среди иностранных студентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Запорожской областной инфекционной клинической больнице на лечении находится 4 студента медуниверситета. Все иностранцы.

Среди иностранных студентов - контактных лиц подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Общежитие, где обнаружено заболевание, взято под усиленную охрану, а также усилены противоэпидемические мероприятия во всем университете.

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Всего в Запорожском медуниверситете учатся 9 126 студентов, в т.ч. более 2,5 тыс. иностранных граждан из 42 стран мира

Автор: 

Запорожье (2695) карантин (16729) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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...небойсь на медицинском учатся ....
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14.08.2020 20:28 Ответить
о! ... я угадал не читая))) мед профаны )))
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14.08.2020 20:29 Ответить
Болеют хлопцы-черножопцы.
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14.08.2020 20:31 Ответить
Чудеса прямо коронавирус в большинстве случаев протекает бессимптомно так любого здорового человека можно определить как носителя и упаковать куда нибудь и хрен проверишь т к симптомов нет
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14.08.2020 20:37 Ответить
Прям даже на каникулы не ездиють домой....
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14.08.2020 20:56 Ответить
Невже зі Штатів студентики?
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14.08.2020 22:52 Ответить
Ага, зі Штатів Махараштра і Пенджаб
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12.10.2020 08:08 Ответить
 
 