В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19 среди иностранных студентов

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета вспышка заболевания COVID-19 среди иностранных студентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Запорожской областной инфекционной клинической больнице на лечении находится 4 студента медуниверситета. Все иностранцы.

Среди иностранных студентов - контактных лиц подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Общежитие, где обнаружено заболевание, взято под усиленную охрану, а также усилены противоэпидемические мероприятия во всем университете.

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Всего в Запорожском медуниверситете учатся 9 126 студентов, в т.ч. более 2,5 тыс. иностранных граждан из 42 стран мира