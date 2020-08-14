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В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19 среди иностранных студентов
В общежитии Запорожского государственного медицинского университета вспышка заболевания COVID-19 среди иностранных студентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Запорожской областной инфекционной клинической больнице на лечении находится 4 студента медуниверситета. Все иностранцы.
Среди иностранных студентов - контактных лиц подтверждено 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Общежитие, где обнаружено заболевание, взято под усиленную охрану, а также усилены противоэпидемические мероприятия во всем университете.
Всего в Запорожском медуниверситете учатся 9 126 студентов, в т.ч. более 2,5 тыс. иностранных граждан из 42 стран мира
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kelman muksat
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